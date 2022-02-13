Небо над Україною залишається відкритим, держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників, - заява Мінінфраструктури
Інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Закриття авіапростору є суверенним правом України, відповідне рішення не приймалося.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прессслужба Мінінфраструктури.
"Сьогодні у Мінінфраструктури відбулася робоча нарада за участі керівництва Офісу Президента України, Державної авіаційної служби України, ДП "Украерорух", ДП МА "Бориспіль" та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень. За результатами наради було напрацьовано рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації.
Більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без жодних обмежень. Зокрема, наразі 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу", - підкерслюється в заяві.
Відзначається, що у деяких перевізників виникають складнощі пов’язані із коливаннями на ринках страхування. Зі свого боку держава готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку. Наразі проводяться консультації з міжнародними партнерами та готуються відповідні рішення уряду.
"Ринки страхових послуг, так само як і ринки капіталу, є вразливими до інформаційного поля. Очікуємо, що вже найближчим часом ситуація стабілізується. Для цього Уряд, Офіс Президента та наші міжнародні партнери напрацьовують спільні рішення. У разі потреби, держава забезпечить повернення усіх громадян України з-за кордону" – прокоментував Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
небо открыто только никто не летает
Первым среди авиаперевозчиков от такой ситуации пострадал SkyUp. При совершении рейса из Португалии в аэропорт Борисполь его самолет Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQO сел в Кишиневе по требованию лизингодателя...."
Где наши зубы? Лохам втирают. Пустить китайца на рынок перевозок. Он европейских страховщиков на винту вертел и по глиссаде спускал. Боимся обидеть Явропу? На волах ездить будем.
И тыкать будете в своем свинарнике. Не в пивнухе с корешами трете.
ссалбоялись. Какой же ща удар будет?
Это санкции. На очереди СВИФТ и безвиз.
Кстати. У нас, в Донецкой области Приват уже 3 месяца кредиты не выдаёт. Они мне не нужны. Но предупреждения. Дай бог (не дай бог) предупреждения напрасные - экономика уже не поднимется.
А как снаряд, потенциально в газопровод попадёт? Будут перекрывать. Опять, же АЭС работают, выключаем?
А SWIFT - нехай Московії відключають
Об этом https://t.me/ryanairnews/834 сообщили в официальном Telegram-канале компании.
Ну уже ж сказали: больше платить не будут.
подоляк уйоп.
******** семью вывез, сам завтра *****.
квартальные линяют вот в эти минуты
Да пойми ты: все кончилось.
Нет больше квартала, клоунариума, смартфонов, дэрэв и космодромов.
А что будет - мы увидим после среды.
Но того ********* цирка, что начался весной 19 г. - уже нет.
пакуй чемоданы.
******** тебя на свой чартер не посадит (странно, правда? ) - но еще можешь успеть на перекладных.
Вслед за всем кварталом.
Yes! · 42 мин
Коротше, 16 млрд з резерву вивели, щоб не зупинились українські авіакомпанії, і 30000 наших туристів, що зараз є за кордоном, могли повернутись до дому. Це офіційне пояснення.
Це пів мільйона гривень, щоб повернути одну людину.
А це точно був найдешевший варіант?🤣
(уроди)
Я щойно з Кенії прилетіла. Все літає...
Первым среди авиаперевозчиков от такой ситуации пострадал SkyUp. При совершении рейса из Португалии в аэропорт Борисполь его самолет Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQO сел в Кишиневе по требованию лизингодателя...."
Взял мяч .уячь!
ЕlAl - найбільша авіакомпанія Ізраїлю.
В мацву та путінбург не літає
Тільки сьогодні 13 приватних бортів вилетіли з України