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Небо над Україною залишається відкритим, держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників, - заява Мінінфраструктури

Небо над Україною залишається відкритим, держава працює над попередженням ризиків для авіаперевізників, - заява Мінінфраструктури

Інформація про закриття повітряного простору України не відповідає дійсності. Закриття авіапростору є суверенним правом України, відповідне рішення не приймалося.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прессслужба Мінінфраструктури.

"Сьогодні у Мінінфраструктури відбулася робоча нарада за участі керівництва Офісу Президента України, Державної авіаційної служби України, ДП "Украерорух", ДП МА "Бориспіль" та українських авіакомпаній щодо ситуації на ринку авіаперевезень. За результатами наради було напрацьовано рішення для запобігання подальшому загостренню ситуації.

Більшість авіакомпаній продовжують операційну діяльність без жодних обмежень. Зокрема, наразі 29 іноземних авіакомпаній виконують польоти з 34 країн світу", - підкерслюється в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 14 лютого з 16:00 повітряний рух в Україні може бути припинено, - Гончаренко

Відзначається, що у деяких перевізників виникають складнощі пов’язані із коливаннями на ринках страхування. Зі свого боку держава готова підтримати авіаперевізників і планує надати додаткові фінансові гарантії для підтримки авіаринку. Наразі проводяться консультації з міжнародними партнерами та готуються відповідні рішення уряду.

"Ринки страхових послуг, так само як і ринки капіталу, є вразливими до інформаційного поля. Очікуємо, що вже найближчим часом ситуація стабілізується. Для цього Уряд, Офіс Президента та наші міжнародні партнери напрацьовують спільні рішення. У разі потреби, держава забезпечить повернення усіх громадян України з-за кордону" – прокоментував Олександр Кубраков, Міністр інфраструктури України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Літак авіакомпанії SkyUp здійснив вимушену посадку в Кишиневі через "ситуацію в Україні"

повітря (165) авіасполучення (3064) Мінінфраструктури (2060) Кубраков Олександр (447)


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Топ коментарі
+16
хорошо что скумбрия по восемь вовремя до италии улетела
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13.02.2022 13:32
+15
ну да
небо открыто только никто не летает
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13.02.2022 13:31
+15


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13.02.2022 13:40
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ну да
небо открыто только никто не летает
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13.02.2022 13:31 Відповісти
Всі літають за розкладом, окрім параноїків.
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13.02.2022 13:37 Відповісти
Летать таки скорее всего перестанут некоторые АК, т.к. крупнейшая страховая компания, которая страхует самолеты приняла решение отозвать свои полисы с понедельника, а без страховки самолеты летать не смогут.
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13.02.2022 13:42 Відповісти
а сегодня уже 14 ближе к вечеру?
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13.02.2022 13:46 Відповісти
Гончаренко наслухався?
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13.02.2022 13:50 Відповісти
" ... Украинские авиакомпании на фоне паники из-за возможного вторжения России могут лишиться большинства самолетов. Страховые компании предупредили авиаперевозчиков о том, что страховка перестанет покрывать полеты над Украиной в ближайшие дни, сообщили https://www.avianews.com/ avianews.com сразу несколько источников.

Первым среди авиаперевозчиков от такой ситуации пострадал SkyUp. При совершении рейса из Португалии в аэропорт Борисполь его самолет Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQO сел в Кишиневе по требованию лизингодателя...."
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13.02.2022 13:52 Відповісти
От до них і питання.
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13.02.2022 13:53 Відповісти
Так кто тут тупо трындит тогда? Наверное ? Не надоело тупого дурочка здесь из себя корчить?
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13.02.2022 13:57 Відповісти
Чем меньше женщину мы любим, тем они больше любят нас.
Где наши зубы? Лохам втирают. Пустить китайца на рынок перевозок. Он европейских страховщиков на винту вертел и по глиссаде спускал. Боимся обидеть Явропу? На волах ездить будем.
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13.02.2022 14:08 Відповісти
Покажите очередь из китайских авиакомпаний, стремящихся сейчас летать в Украину? Приведете их официальные заявы?
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13.02.2022 14:21 Відповісти
Назви хоч одну китайську авіакомпанію, що літає у Європу?
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13.02.2022 15:33 Відповісти
Ну и? А какое это имеет отношение к нам?

И тыкать будете в своем свинарнике. Не в пивнухе с корешами трете.
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13.02.2022 15:41 Відповісти
Зевіслючка передивився?
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13.02.2022 14:05 Відповісти
SkyUp, Ryanair, WizAir? KLM ... Сплошные параноики
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13.02.2022 13:46 Відповісти
В ту ночь намечался американский ракетный удар <****** огромадной силы. Ну когда "Боинг" украинский в Тегеране сбили. Тогда страховщики не ссал боялись. Какой же ща удар будет?
Это санкции. На очереди СВИФТ и безвиз.
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13.02.2022 14:02 Відповісти
Чукча не читатель, а фантазер? Выпущено предупреждение- страховщики отреагировали. Они уже месяц назад практически отменили ночные стоянки самолетов зарубежных авиакомпаний в Украине. Прилетел - сразу разгрузился - загрузился - сразу улетел.
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13.02.2022 14:07 Відповісти
Да, да, я так и подумал. Предупреждения - это серьёзно. УЗ немецкой фирме в управление отдали - ждём?
Кстати. У нас, в Донецкой области Приват уже 3 месяца кредиты не выдаёт. Они мне не нужны. Но предупреждения. Дай бог (не дай бог) предупреждения напрасные - экономика уже не поднимется.
А как снаряд, потенциально в газопровод попадёт? Будут перекрывать. Опять, же АЭС работают, выключаем?
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13.02.2022 15:07 Відповісти
И какое это имеет отношения к страхованию авиаперевозок? МН17 тоже хорошо почти всю Украину пролетел пока не попался оркам. Вы считаете, что после этого страховщики параноики?
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13.02.2022 15:24 Відповісти
Безвіз для кого? У московії немає безвізу ні з ЄС, ні тим паче з США. Можливо з якось Венесуелою чи Науру. Але нам вони не цікаві.
А SWIFT - нехай Московії відключають
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13.02.2022 15:29 Відповісти
Wizz та Ryan ,жодних рейсів не скасовували та жодних заяв не робили
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13.02.2022 15:26 Відповісти
Ryanair впервые приостановил продажу билетов из Харькова и Херсона. Возможно, из-за российской угрозы Источник:
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13.02.2022 15:28 Відповісти
Цій новині вже 5 днів. Коли з Києва та Львова зупинять - то буде інша справа. З Одеси, що також на мою думку, в небезпечній зоні, не зупиняли ні Wizz, ні Ryan, ні турецькі авіакомпанії
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13.02.2022 15:31 Відповісти
Ирландский https://economics.segodnya.ua/economics/transport/ryanair-zapuskaet-dva-novyh-reysa-iz-kieva-kuda-mozhno-uletet-i-za-skolko-1588861.html лоукостер Ryanair отменил некоторые рейсы (17 из 80) в Европу из украинских городов, а именно из Харькова, Киева, Львова и Одессы.

Об этом https://t.me/ryanairnews/834 сообщили в официальном Telegram-канале компании.
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13.02.2022 15:34 Відповісти
А нічого, що новина в посиланні від 23 грудня? За цей час багато чого змінилось у Світі...
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13.02.2022 15:39 Відповісти
Да. это на весь январь 2022 года. И к этим 17 рейсам добавились абсолютно все рейсы из Харькова и Херсона. Что не так, стало лучше за это время?
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13.02.2022 15:46 Відповісти
Петро, ну хватит уже

Ну уже ж сказали: больше платить не будут.

подоляк уйоп.
******** семью вывез, сам завтра *****.
квартальные линяют вот в эти минуты

Да пойми ты: все кончилось.

Нет больше квартала, клоунариума, смартфонов, дэрэв и космодромов.

А что будет - мы увидим после среды.

Но того ********* цирка, что начался весной 19 г. - уже нет.
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13.02.2022 14:06 Відповісти
Загострення.
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13.02.2022 14:15 Відповісти
да сдавай смену - подоляка нет, никто не контролирует.

пакуй чемоданы.

******** тебя на свой чартер не посадит (странно, правда? ) - но еще можешь успеть на перекладных.

Вслед за всем кварталом.
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13.02.2022 14:19 Відповісти
До психіатра.
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13.02.2022 14:26 Відповісти
це тільки хапальний інстинкт вічний

Yes! · 42 мин

Коротше, 16 млрд з резерву вивели, щоб не зупинились українські авіакомпанії, і 30000 наших туристів, що зараз є за кордоном, могли повернутись до дому. Це офіційне пояснення.
Це пів мільйона гривень, щоб повернути одну людину.
А це точно був найдешевший варіант?🤣
(уроди)

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13.02.2022 23:26 Відповісти
хорошо что скумбрия по восемь вовремя до италии улетела
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13.02.2022 13:32 Відповісти


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13.02.2022 13:40 Відповісти
вона не скумбрія, а білуга.
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13.02.2022 14:13 Відповісти
Якщо страхові будуть відкликати страховку таких рейсів - то ніхто не полетить. Якщо щось піде не так тоді компанія перевізник понесе не тільки репутаційні втрати, а й дуже відчутні фінансові. Розмовляти треба з страховими.
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13.02.2022 13:34 Відповісти
Таки ставят Украину в позу бегущего египтянина и склоняют к выполнению минска. Для песичних это означает большой шаг в каменный век.
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13.02.2022 13:57 Відповісти
Ми переможемо. https://youtu.be/bkANFNGwNns

Я щойно з Кенії прилетіла. Все літає...
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13.02.2022 13:42 Відповісти
Гончаренко писдун. На кой эту отрыжку костусевскую там держат?
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13.02.2022 13:43 Відповісти
ЗЕбил ПНХ
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13.02.2022 13:44 Відповісти
Нідерландська авіакомпанія KLM припиняє польоти в Україну Джерело:
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13.02.2022 13:47 Відповісти
От до них і питання. Небо над Україною відкрите.
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13.02.2022 13:51 Відповісти
Чукча не читатель? Без страхования никто не полетит. Мир так устроен.
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13.02.2022 13:54 Відповісти
Для этого и платят за страховку, что бы покрывать риски. Если бы они сейчас заключали сделку, то да, страховая могла бы отказать.☝
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13.02.2022 14:14 Відповісти
Вот страховые и отказали. Риски в их понимании превысили страховые выплаты. А для умничания нужно знать содержание договоров компаний.
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13.02.2022 14:17 Відповісти
Понять разницу между уже взятыми обязательствами по контракту и еще не подписаным контрактом мозг понять не позволяет
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13.02.2022 14:28 Відповісти
Еще раз. Приведете этот текст в контрактах компаний? С удовольствием почитаю. Ну и?
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13.02.2022 14:33 Відповісти
И что дальше???
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13.02.2022 13:54 Відповісти
Дегенерат 🦠🐲🤮
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13.02.2022 13:56 Відповісти
Артем немецкая прокладка, перелогинься
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13.02.2022 14:19 Відповісти
" ... Украинские авиакомпании на фоне паники из-за возможного вторжения России могут лишиться большинства самолетов. Страховые компании предупредили авиаперевозчиков о том, что страховка перестанет покрывать полеты над Украиной в ближайшие дни, сообщили https://www.avianews.com/ avianews.com сразу несколько источников.

Первым среди авиаперевозчиков от такой ситуации пострадал SkyUp. При совершении рейса из Португалии в аэропорт Борисполь его самолет Boeing 737-800 с регистрацией UR-SQO сел в Кишиневе по требованию лизингодателя...."
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13.02.2022 13:51 Відповісти
Ключове - "на фоне паники", а це і є паранойя.
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13.02.2022 13:52 Відповісти
А какая авиакомпаниям разница почему отменили страхование перелетов? Результат - прекращение перевозок. Поэтому не нужно здесь тупого ля-ля.
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13.02.2022 13:55 Відповісти
Это называется саботаж☝.
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13.02.2022 14:10 Відповісти
Это называется "бизнес как есть" и ничего личного. Не нравится - страхуйте их сами, никто не мешает. Вперед.
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13.02.2022 14:18 Відповісти
Договор на страховку подписали раньше. Теперь либо согласно договору, либо нарушать договор и платить неустойку!
Взял мяч .уячь!
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13.02.2022 14:31 Відповісти
Приведете это текст в договорах компаний? С удовольствием почитаю. Ну и?
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13.02.2022 14:32 Відповісти
Форс мажер был бы если бы были боевые действия. На данный момент буря только в СМИ! А это явно не аргумент не выполнять финансовых обязательств.
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13.02.2022 14:34 Відповісти
Ответ выше. Давайте текст их договоров и контрактов.
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13.02.2022 14:35 Відповісти
А что палестинцам боятся. Не полетят самолеты, так они по прорытым тоннелям могут вернутся к себе на свои мирные улицы.
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13.02.2022 13:53 Відповісти
Головне щоби сцицерон від ціеї новини не наклав у штани.Може вже втік?
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13.02.2022 13:50 Відповісти
Не втече. Єрмак ланцюжок не відпустить.
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13.02.2022 13:56 Відповісти
Бинго!зекрыса отказывается готовиться к войне и проявлять адекватность ,т к прямой текст :"Порошенко и Разумков не будут указывать нам ,как готовиться к войне!"
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13.02.2022 13:57 Відповісти
Напевне зеленому Мінінфраструктури, яке без тендерів проводить розподіл коштів на будівництво доріг, половину з яких розкрадає, ніхто з притомних не вірить. Щоб зрозуміти, чому припиняються польоти, треба уважно читати новини. А там є новина про припинення британської страхової компанії страхувати рейси. Тобто страховки, які заробляють на страхуванні великі кошти, відмовляються від заробітку? Ні, звичайно. Посто тут немає ніякої політики - простий розрахунок ризиків. Якщо ці ризики великі - страхувати рейси ніхто не буде. Кубраков замість того, щоб робити відчайдушні заяви, мав би продумати модель страхування за рахунок коштів "великого крадівництва". І питання знімуться. Які проблеми? А є ще інший шлях - дбати про безпеку польотів реально. Для цього не розкрадати кошти, а спрямовувати їх на оборону. Зокрема на заморожені у 2019 році ракетні програми, як мінімум, закупівлі РЛС, можливо навіть бойових літаків. Але ж цього не робилося і не робиться далі. Правда? То чи у західні бізнесмени повинні ризикувати, коли ВР і зелена влада демонстративно відмовляється переглянути б'юджет і перерозподіл ти 50 мільярдів на власну безпеку, тобто оборону? Бізнес не любить ризиків. А ще в Україні влада нікого не переконала, що над ризиками працює. Тому і маємо те, що маємо.
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13.02.2022 13:58 Відповісти
это ЭлАл - им можно даже в кредит
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13.02.2022 14:07 Відповісти
А что такое ЭлАл?
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13.02.2022 14:09 Відповісти
Так паляться рашаботи
ЕlAl - найбільша авіакомпанія Ізраїлю.
В мацву та путінбург не літає
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13.02.2022 15:36 Відповісти
Тока правительство Шмыга ля ,чуточку лукавит , страховые компании перестали выдавать страховые полисы . А в остальном все просто о)(у .....но
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13.02.2022 15:54 Відповісти
Я так , понимаю , что Запад уже должен вводить санкции , потому что Украина теряет огромные деньги каждый час
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13.02.2022 16:29 Відповісти
Ну не знаю. Если верить, что в ближайший вторник, или среду нападут, то открытое небо не кажется мне разумным выбором. Если это делается для тех, кто драпает, это одно. Но я бы закрыл на пару дней, чтобы не рисковать жизнями людей понапрасну.
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13.02.2022 21:15 Відповісти
Звичайно ж відкрите... щоб щурі олігархи і Зе ******* встигла втекти....
Тільки сьогодні 13 приватних бортів вилетіли з України
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13.02.2022 21:59 Відповісти
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13.02.2022 23:22 Відповісти
Авіакомпанії Коломийського і Ахметова отримають 16 млрд гривень!
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14.02.2022 07:11 Відповісти
 
 