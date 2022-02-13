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Підвищення податків на видобуток газу змусить Україну повернутися до його закупівлі в тому числі у "Газпрому", - Рудик

Підвищення податків на видобуток газу змусить Україну повернутися до його закупівлі в тому числі у

Підвищення податків на видобуток українського газу (ренти) призведе до зупинки розробки нових родовищ і змусить Україну повернутися до закупівлі газу в тому числі у "Газпрому".

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це завила лідер партії "Голос" Кіра Рудик.

"Внесли законопроект про те, щоби підвищити податок на видобуток українського газу. І кажуть: це вдарить по олігархам. В мене питання відразу ж до комітету: а далі яка стратегія? Припустимо, ви цю пропозицію несли. А далі ви збираєтеся купляти газ де? Який план? Це план знову збільшити поставки з Росії?" - заявила Рудик.

Вона також зазначила, що пропозиція про кратне збільшення податків на український газ призведе до необхідності нарощувати імпорт і в тому числі з країни-агресора.

Нагадаємо, 9 лютого у Раді депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев зареєстрував законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підвищення ренти на газ погіршить інвестиційну привабливість України, - Concorde Capital

Автор: 

газ (10408) рента (124) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+14
А может лучше запретить экспорт нашего газа.
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13.02.2022 13:32
+11
Черговий удар по українських олігархах-я бачу на них вже живого місця не залишилось,особливо на Бєнє Казламойському...
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13.02.2022 13:42
+8
Зато это позволит "ЗЕшобле" набить карманы по самисиньки кроквы!
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13.02.2022 13:38
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то будет вторжение или нет?что несёт эта дура?
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13.02.2022 13:32 Відповісти
Барыги даже во время войны будут думать о своем кошельке, а не о том чтобы сражаться за свою страну!
Они думают что успеют первые свалить?
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13.02.2022 14:25 Відповісти
потерпевший, не скиглы, все будет Украина!!
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13.02.2022 14:29 Відповісти
А может лучше запретить экспорт нашего газа.
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13.02.2022 13:32 Відповісти
А чо,заробим на ренті і купимо газ у кацапів!
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13.02.2022 13:33 Відповісти
Даня, Даня, що не закон то треш. Я ж казав що він психічно хворий соціопат, який розвалює економіку.
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13.02.2022 13:38 Відповісти
нет, этот питар, бывший помощник рыга и агента фсб сивковича продолжает служить в фсб и неплохо правляется, бо таки при населении в 73 % даунов это и не сложно
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13.02.2022 14:32 Відповісти
Зато это позволит "ЗЕшобле" набить карманы по самисиньки кроквы!
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13.02.2022 13:38 Відповісти
Кому война, кому мать родна.
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13.02.2022 13:40 Відповісти
Давайте начнем с марганцевой руды! Беня монопольно владеет 100% всей марганцевой руды на европейском континенте!
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13.02.2022 13:40 Відповісти
Лідер партії народжує у США.
Чи в них кожен през..., вибачте, лідер?
Партія лідерів.
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13.02.2022 13:41 Відповісти
Черговий удар по українських олігархах-я бачу на них вже живого місця не залишилось,особливо на Бєнє Казламойському...
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13.02.2022 13:42 Відповісти
Крєпкіє хазяйствєнікі рулять...
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13.02.2022 13:44 Відповісти
Давайте скинемся на снайпера чтобы этого дебила Гетманцева замочили. От него только вред Украине.
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13.02.2022 13:44 Відповісти
Одного снайпера мало , надо еще десяток , не только для Гетьманцева!
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13.02.2022 13:51 Відповісти
Українці мають бути спокійні,бо саме в ці критичні дні всі схеми грабунку України тимчасово припинені,власні комори закриті, а весь фінансовий ресурс і навіть власні збереження олігархів кинуті на збереження країни.Все для фронту!Все для перемоги!
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13.02.2022 13:47 Відповісти
.Це ж вже було !! . У 2014 му .
І нічим хорошим не закінчилось . Видобуток газу миттєво впав , а інвестиції в газвидобування майже припинились .Вже через рік , після підвищення ренти , в Україні закрились проекти з добутку газу на 500 млн дол .
То набуя це потрібно знову .??
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13.02.2022 13:48 Відповісти
Так надо барыг было лишать права газодобування и продавать эти права на открытых международных торгах- тогда б не было бы этого саботажа!
А так - бедные олигархи в очередной раз скулят и готовят очередной саботаж!
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13.02.2022 14:28 Відповісти
Так підняття ренти не вигідно і закордонному інвестору . Так само як і українському . .
Ніхто і ніколи не буде вкладати гроші туди , де не можна заробити . Ніякий це не саботаж , це прагматичний розрахунок . Нема прибутку ( а рента його майже увесь забирає ) - немає інвестицій . Закони бізнесу однакові для всього світу .
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13.02.2022 15:15 Відповісти
Негайно скасувати підвищення податку !
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13.02.2022 14:06 Відповісти
А оптом обнять самых бедных в Украине - олигархов и плакать вместе с ними, потому что их детям опять не хватает на кокаин!
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13.02.2022 14:30 Відповісти
походу, это тебя нужно обнять ... смирительной рубашкой. Понавылязят с дурки олигофрены и лыбятся (((
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13.02.2022 14:33 Відповісти
Видосик снимем и пришлем третью платежку за газ.
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13.02.2022 14:26 Відповісти
А ещё по олигархами вдарять кассовые аппараты для ФОПов, не завидую олигархам😂😂
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13.02.2022 14:36 Відповісти
Нечистоплотность верещащих зашкаливает..Чью деньгу отрабатывает?Мисс Очевидность.
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13.02.2022 14:51 Відповісти
тырщики газовых скважин зашевелились.. украденные скважины вернуть слабо?
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13.02.2022 14:56 Відповісти
Перед тим як пужати закупкою газа у мокшан озвучте ціну добутку газа в Україні.Надра по Конституції України являються народними,видобуток та транспортування оплачує народ.Народ ще і оплачує за видобувників і 20% податку у вигляді ПДВ.Так що державі платите ви срані видобувники,прачктично нічого не витрачаючи окрім амортизації вишок.
А ось керівництво країни треба ставити в цікаву позицію так як практично із нічого їхні роботодавці отримують міліардні надприбутки.
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13.02.2022 15:12 Відповісти
ой. а шож такое? потужные реформаторы будут получать не 800% сверху а только 780%?
это какие то экономЫческие преследования.
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13.02.2022 15:45 Відповісти
ця ПРОРОСІЙСЬКА **** вже розвалила Голос а тепер продовжує гадити на всіх і вся.
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13.02.2022 16:53 Відповісти
какой народ такие и налоги - 73% дол....дятлы?
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13.02.2022 17:54 Відповісти
не хотят олигархи платить ренту.
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14.02.2022 18:02 Відповісти
 
 