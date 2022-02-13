Підвищення податків на видобуток газу змусить Україну повернутися до його закупівлі в тому числі у "Газпрому", - Рудик
Підвищення податків на видобуток українського газу (ренти) призведе до зупинки розробки нових родовищ і змусить Україну повернутися до закупівлі газу в тому числі у "Газпрому".
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це завила лідер партії "Голос" Кіра Рудик.
"Внесли законопроект про те, щоби підвищити податок на видобуток українського газу. І кажуть: це вдарить по олігархам. В мене питання відразу ж до комітету: а далі яка стратегія? Припустимо, ви цю пропозицію несли. А далі ви збираєтеся купляти газ де? Який план? Це план знову збільшити поставки з Росії?" - заявила Рудик.
Вона також зазначила, що пропозиція про кратне збільшення податків на український газ призведе до необхідності нарощувати імпорт і в тому числі з країни-агресора.
Нагадаємо, 9 лютого у Раді депутат "Слуги народу" Данило Гетманцев зареєстрував законопроект, яким пропонується збільшити ренту на видобуток газу до рекордних за всю історію країни 69%.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Они думают что успеют первые свалить?
Чи в них кожен през..., вибачте, лідер?
Партія лідерів.
І нічим хорошим не закінчилось . Видобуток газу миттєво впав , а інвестиції в газвидобування майже припинились .Вже через рік , після підвищення ренти , в Україні закрились проекти з добутку газу на 500 млн дол .
То набуя це потрібно знову .??
А так - бедные олигархи в очередной раз скулят и готовят очередной саботаж!
Ніхто і ніколи не буде вкладати гроші туди , де не можна заробити . Ніякий це не саботаж , це прагматичний розрахунок . Нема прибутку ( а рента його майже увесь забирає ) - немає інвестицій . Закони бізнесу однакові для всього світу .
А ось керівництво країни треба ставити в цікаву позицію так як практично із нічого їхні роботодавці отримують міліардні надприбутки.
это какие то экономЫческие преследования.