Небо відкрите, Європейська агенція авіабезпеки не надавала рекомендацій обмежити польоти над Україною, - ОП

Небо над Україною відкрите, владою не ухвалювалось жодних рішень щодо закриття повітряного простору.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Зокрема, він наголосив, що EASA (Європейська агенція авіаційної безпеки) також не надавала рекомендацій обмежити польоти в повітряному просторі Україні.

"Користуємось фактами, а не припущеннями, - більшість авіакомпаній продовжують діяльність без жодних обмежень.

Що ж тоді відбувається?

Деякі авіакомпанії мають складнощі через ринки страхування. Щоб пасажири не відчули на собі пов’язані з цим незручності, сьогодні разом з міністром інфраструктури провели зустріч з керівництвом Державіаслужби, Украероруху, аеропорту Бориспіль та українських авіакомпаній.

Підсумки: Україна готова підтримати авіаперевізників, найближчим часом будуть ініційовані необхідні урядові рішення. Також продовжимо роботу з міжнародними партнерами", - написав Тимошенко.

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