Небо відкрите, Європейська агенція авіабезпеки не надавала рекомендацій обмежити польоти над Україною, - ОП
Небо над Україною відкрите, владою не ухвалювалось жодних рішень щодо закриття повітряного простору.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Зокрема, він наголосив, що EASA (Європейська агенція авіаційної безпеки) також не надавала рекомендацій обмежити польоти в повітряному просторі Україні.
"Користуємось фактами, а не припущеннями, - більшість авіакомпаній продовжують діяльність без жодних обмежень.
Що ж тоді відбувається?
Деякі авіакомпанії мають складнощі через ринки страхування. Щоб пасажири не відчули на собі пов’язані з цим незручності, сьогодні разом з міністром інфраструктури провели зустріч з керівництвом Державіаслужби, Украероруху, аеропорту Бориспіль та українських авіакомпаній.
Підсумки: Україна готова підтримати авіаперевізників, найближчим часом будуть ініційовані необхідні урядові рішення. Також продовжимо роботу з міжнародними партнерами", - написав Тимошенко.
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Тільки "свиня" - аукнулося і відкликнулося від тебе.
Со страховками вопрос решили, так что все летают.👍
навіть ручна болонка піськов заявив - всьо, чекаємо іншу владу в Україні, з цими ніколи не домовимось
правда ж?
через БП террористов ротировались шесть раз под присмотром ОБСЕ. боеприпасы доставлялись в ДАП напрямую а не через сепаров.
последняя ротация состоялась 11 января.
а уже 14 января было так
"Ротация в аэропорту Донецка прошла без осмотра украинских военных боевиками и без ограничений по количеству бойцов и оружия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Александр Бригинец.
"Сегодня в 5 утра ротация "киборгов" в аэропорту "Донецк" состоялась. На этот раз это произошло с боем, без всяких унизительных осмотров бойцов. Наши, которые ранее имели ограничения при ротации по количеству бойцов и по оружию, которое можно с собой взять, на этот раз завели в аэропорт столько людей, сколько нужно. И с таким оружием, как нужно", - отметил он.
Орієнтуюсь лише на дії та заяви лише ПОЛЬСЬКОГО консульства в Україні . Наразі це єдині адекватні люди , які зберігають холодний розум і мислять логічно . Прислухатися до панікерів , біржових мародерів і мисливців за сенсаціями (так званих "журналістів" - собі дорожче 🇺🇦🤓👍
Кроме того не забывайте, что на пути до Омана можно и Стингер повстречать.
Від слова "страх"!