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Небо відкрите, Європейська агенція авіабезпеки не надавала рекомендацій обмежити польоти над Україною, - ОП

Небо відкрите, Європейська агенція авіабезпеки не надавала рекомендацій обмежити польоти над Україною, - ОП

Небо над Україною відкрите, владою не ухвалювалось жодних рішень щодо закриття повітряного простору.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Зокрема, він наголосив, що EASA (Європейська агенція авіаційної безпеки) також не надавала рекомендацій обмежити польоти в повітряному просторі Україні.

"Користуємось фактами, а не припущеннями, - більшість авіакомпаній продовжують діяльність без жодних обмежень.

Що ж тоді відбувається?

Деякі авіакомпанії мають складнощі через ринки страхування. Щоб пасажири не відчули на собі пов’язані з цим незручності, сьогодні разом з міністром інфраструктури провели зустріч з керівництвом Державіаслужби, Украероруху, аеропорту Бориспіль та українських авіакомпаній.

Підсумки: Україна готова підтримати авіаперевізників, найближчим часом будуть ініційовані необхідні урядові рішення. Також продовжимо роботу з міжнародними партнерами", - написав Тимошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": З 14 лютого з 16:00 повітряний рух в Україні може бути припинено, - Гончаренко

Автор: 

авіація (4113) авіасполучення (3064) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+14
Та да. Лепят дурочка. Страховые компании уже месяц назад практически отменили ночные стоянки самолетов зарубежных авиакомпаний в Украине. Прилетел - сразу разгрузился - загрузился - сразу улетел.
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13.02.2022 14:40
+13
Згідно греческих міфів у давнину родився напів людина напів бог Геркулес, у нас 43 роки назад родилося зеля напів людина напів скотина яка думає що воно бог, хотя напів скотина цим ми ображаємо корів і овець воно нагато нижче створыння.
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13.02.2022 14:49
+12
Опять фантазеры у власти. Без страховой поддержки никто не полетит.
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13.02.2022 14:38
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Та да. Лепят дурочка. Страховые компании уже месяц назад практически отменили ночные стоянки самолетов зарубежных авиакомпаний в Украине. Прилетел - сразу разгрузился - загрузился - сразу улетел.
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13.02.2022 14:40 Відповісти
...бо в ЗЕ-шобли є окрема проблема - не все встигли вивезти з України...
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13.02.2022 14:44 Відповісти
Згідно греческих міфів у давнину родився напів людина напів бог Геркулес, у нас 43 роки назад родилося зеля напів людина напів скотина яка думає що воно бог, хотя напів скотина цим ми ображаємо корів і овець воно нагато нижче створыння.
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13.02.2022 14:49 Відповісти
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13.02.2022 14:54 Відповісти
Опять фантазеры у власти. Без страховой поддержки никто не полетит.
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13.02.2022 14:38 Відповісти
Ти ще не "прі власті", фантазер.
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13.02.2022 14:52 Відповісти
Ну почему, как зебил - так обязательно тупое и хамло? Не в пивнухе с корешами трешь, свинопас. Тыкать будешь там своей Машке, лежа под столом. Если смысл сказанного, тебе свинья, не доходит - шуруй в свой свинарник и лечись.
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13.02.2022 15:02 Відповісти
А скільки у вас ніків?
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13.02.2022 15:05 Відповісти
Меньше пей, свинья.
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13.02.2022 15:07 Відповісти
Тоді я в тобі не помилився.
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13.02.2022 15:08 Відповісти
Пшел нах, свинья.
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13.02.2022 15:09 Відповісти
Вже пішов? Ну, то йди. Я тебе не затримую.
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13.02.2022 15:11 Відповісти
Не дошло? Протрезвей, свинья.
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13.02.2022 15:13 Відповісти
Див. вище.
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13.02.2022 15:14 Відповісти
Аналогично. Трезвей дальше.
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13.02.2022 15:17 Відповісти
А про "хамло" - самокрітічно.
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13.02.2022 15:07 Відповісти
Как аукнулось, точно так и откликнулось, свинья. Чем теперь уже недоволен?
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13.02.2022 15:08 Відповісти
Навзаєм.
Тільки "свиня" - аукнулося і відкликнулося від тебе.
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13.02.2022 15:10 Відповісти
Меньше тыкать нужно, свинья. Не в своем свинарнике сидишь. Тогда будет и адекватный ответ.
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13.02.2022 15:12 Відповісти
Я в тебе нічого не питав.
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13.02.2022 15:13 Відповісти
Ты только хамил, свинья.
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13.02.2022 15:16 Відповісти
Див. вище.
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13.02.2022 15:17 Відповісти
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13.02.2022 15:20 Відповісти
Еще нет вторжения! Оно только в телевизоре. Страховые не имеют права прекращать выполнять фин. обязанности по договорам! Так что в Египет мы на след. неделе таки полетим.
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13.02.2022 14:58 Відповісти
Вашими бы хотелками да Богу в уши.
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13.02.2022 15:00 Відповісти
"Украина готова поддержать авиаперевозчиков, в ближайшее время будут инициированы необходимые правительственные решения. Также продолжим работу с международными партнерами."
Со страховками вопрос решили, так что все летают.👍
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13.02.2022 15:12 Відповісти
Так вы приведете текст этих договоров или будете продолжать тупо портить воздух?
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13.02.2022 15:06 Відповісти
Не воняй цифровой. Иди домой, здесь водки нет
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13.02.2022 15:08 Відповісти
Не меряй всех по себе, тупой алкаш.
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13.02.2022 15:10 Відповісти
Махнул гранчак и навалил кучку
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13.02.2022 15:13 Відповісти
Оно и видно, алкаш. Теперь трезвей.
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13.02.2022 15:15 Відповісти
Там хтось слідкує щоб криси не покинули країну?
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13.02.2022 14:38 Відповісти
Это не распространяется на личные борта. Они как-раз улетят. А вот как будут возвращаться наши люди домой. А у кого уже запланированы поездки на ближайший месяц и куплены все билеты?
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13.02.2022 14:42 Відповісти
Попросить пуйла временно отменить наступление. Пока вы не вернетесь с отпуска. Иначе никак. Пропадут билеты и брони.
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13.02.2022 15:01 Відповісти
А кто говорил про отпуск? Люди только в отпуск летают?
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13.02.2022 15:04 Відповісти
Если это командировка то и нечего печалиться. Все равно пропадут не ваши средства.
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13.02.2022 15:06 Відповісти
Если-бы. Это все мои средства.
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13.02.2022 15:14 Відповісти
якщо бачите на кордоні найкрутіші машини та щось типу Геліків - ото воно вже й пре.... гроші у біткоїнах на своєрідних флешках... так що трусити нема сенсу.. хіба що паяльником ректальним декріптором пройтись....
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13.02.2022 14:44 Відповісти
тому що епоха договорняків закінчилася
навіть ручна болонка піськов заявив - всьо, чекаємо іншу владу в Україні, з цими ніколи не домовимось

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13.02.2022 14:38 Відповісти
ну, мужжжжествэнный ******** ведь вернул те боеприпасы?

правда ж?
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13.02.2022 14:51 Відповісти
эта картинка сегодня во всех зеленых твитах. только тупые дегенераты не обращают внимания на дату публикации - это было "рождественское перемирие"

через БП террористов ротировались шесть раз под присмотром ОБСЕ. боеприпасы доставлялись в ДАП напрямую а не через сепаров.

последняя ротация состоялась 11 января.
а уже 14 января было так

"Ротация в аэропорту Донецка прошла без осмотра украинских военных боевиками и без ограничений по количеству бойцов и оружия. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Украины Александр Бригинец.
"Сегодня в 5 утра ротация "киборгов" в аэропорту "Донецк" состоялась. На этот раз это произошло с боем, без всяких унизительных осмотров бойцов. Наши, которые ранее имели ограничения при ротации по количеству бойцов и по оружию, которое можно с собой взять, на этот раз завели в аэропорт столько людей, сколько нужно. И с таким оружием, как нужно", - отметил он.
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13.02.2022 15:21 Відповісти
...тут не обошлось без Порошенко 😁
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13.02.2022 14:38 Відповісти
Пасажири SkyUp , яких замість Києва приземлилися в Молдові мають шанс через судові позови роздягнути власника літака до зубних коронок 🤣🤣🤣👍.
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13.02.2022 14:41 Відповісти
Могут. Но вряд-ли это будет. Юристы перенаправят позов к страховым компаниям. А там договора составлены очень хитро. Вы сами читаете договор авиаперевозчика со страховой перед покупкой билетов? Хотя теперь придется чесать репу, это решение нарушает несколько планов.
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13.02.2022 14:49 Відповісти
Максимум пассажирам оплатят только стоимость мамалыги на которую они потратятся оголодав по дороге.
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13.02.2022 15:04 Відповісти
ОПА что не скажет то соврет весь мир видит войну а у них шашліки самолет сел в кишиневе но у нас все впорядке
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13.02.2022 14:41 Відповісти
Першою жертвою у будь-якій війні завжди є ПРАВДА , тому :
Орієнтуюсь лише на дії та заяви лише ПОЛЬСЬКОГО консульства в Україні . Наразі це єдині адекватні люди , які зберігають холодний розум і мислять логічно . Прислухатися до панікерів , біржових мародерів і мисливців за сенсаціями (так званих "журналістів" - собі дорожче 🇺🇦🤓👍
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13.02.2022 14:43 Відповісти
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13.02.2022 14:42 Відповісти
терминатор!
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13.02.2022 15:22 Відповісти
Я думал подплечники вышли из моды еще в 80х годах прошлого века
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13.02.2022 15:48 Відповісти
Задолбали наркоманы чёрное белым называть...Давай новый видос зекрысы в полном кругу семьи !
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13.02.2022 14:44 Відповісти
Небо над Украиной открыто, но это вовсе не означает, что при попытке бежать в бензобак вертолета Дерьмака не зальют мочи ослиной.
Кроме того не забывайте, что на пути до Омана можно и Стингер повстречать.
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13.02.2022 14:44 Відповісти
козлины до сих пор остаются безнаказанными за сбитие МН17.
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13.02.2022 14:44 Відповісти
А навіщо закривати небо якщо достатньо страховим компанія відізвати свої страховки.Мокшани на орбіті голодували тільки із за того що ні одна страхова компанія не хотіла застрахувати ракету.
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13.02.2022 14:46 Відповісти
Ну, то до кого питання? Тому вони й називаються - "страхові".
Від слова "страх"!
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13.02.2022 14:55 Відповісти
цк тзначить ,що план страуса неспрацював, та надії що розсмокчекться само зішли на нівець
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13.02.2022 14:52 Відповісти
А над Донбассом где вовсю сбивали самолеты не закрывали, как будто ждали. И никто под суд за это в Европе не пошел.
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13.02.2022 14:54 Відповісти
закрывали. причем сразу. небо закрывается не до стратосферы а до высоты возможного применения оружия
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13.02.2022 15:23 Відповісти
А ВСЕ ЖЕ ПРИЯТНО СМОТРЕТЬ, КАК ЗЕБИЛЫ КОРЧАТСЯ ПЕРЕД СМЕРТЬЮ!
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13.02.2022 14:58 Відповісти
Розмір голови не є свідченням наявності мозку...
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13.02.2022 15:05 Відповісти
EASA -це організація з безпеки польотів, а не з авіаційної безпеки. До питання, яке розглядається вона ніякого відношення не має. Результат теперішнього пожару - нездатність Голови Державіаслужби Більчука якісно здійснювати свої службові обов'язки та заздалегіть прогнозувати та оцінювати рівень загрози та ризиків, професійно працювати з ІСАО з питань авіаційної безпеки. Тепер пожар, який завчасно не попередив Більчук, у авральному порядку тушить керівництво країни.
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13.02.2022 20:48 Відповісти
 
 