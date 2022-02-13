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Нардепам від "Слуги народу", які за кордоном, наказали повернутися в Україну для роботи в Раді, - Кравчук

Нардепам від

Народні депутати з фракції "Слуга народу", які знаходяться за кордоном, повинні терміново повернутися для участі в пленарному тижні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Lb.ua  з посилання на коментар заступника голови фракції Євгенії Кравчук.

"Всі депутати мають бути в Україні на пленарному тижні. Хто закордоном повертається терміново", - сказала Кравчук.

На уточнююче питання, чи пов'язано це нібито з забороною нардепам-"слугам" на виїзд з країни, Кравчук сказала, що йдеться про забезпечення максимальної явки.

Водночас нардеп "СН" Олександр Качура додав: "Так, нас попросили в чатах та рекомендували не залишати країну. Бо насправді поїхати з країни зараз - це аморально".

Нагадаємо, що в умовах загрози розширення російської агресії Верховна Рада працюватиме у постійному режимі, заявив 12 лютого голова ВР Руслан Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закриту зустріч голів парламентських фракцій із представниками силових відомств перенесли, - пресслужба Стефанчука

Автор: 

ВР (14942) Слуга народу (2810) Кравчук Євгенія (374)


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Топ коментарі
+47
Якщо пройшла така заява-значить «слуги народу» масово чкурнули із країни.
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13.02.2022 14:53
+45
коли генералісімус моніка ваЗЕленська поверне в Україну ленку-скумбрію з виводком?
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13.02.2022 14:48
+40
солома@elnazaro777
Джерела пишуть таке⬇️

"Из представителей первой сотни украинского списка Форбс на сегодняшний день на Украине находятся только четверо.
Патриоты, *****"
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13.02.2022 14:47
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Ліпше б і ті, що залишилися, блаЗЄнські покинули Україну якнайшвидше.
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13.02.2022 20:03 Відповісти
"Верховна Рада працюватиме у постійному режимі, заявив 12 лютого голова ВР Руслан Стефанчук." - ага, только он забыл сказать с какого числа какого месяца? 13-е уже закончилось, к работе никто еще не приступал.
"Народні депутати з фракції "Слуга народу", які знаходяться за кордоном, повинні терміново повернутися для участі в пленарному тижні" - дык это, уже поступило предложение голосовать дистанционно, прям с курорта. Чтож они, лохи что ли, сейчас в Украину возвращаться? На курорте лучше. И шкура целей будет.
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13.02.2022 21:58 Відповісти
а де карацупи з своїми псами Алими. 140 закордоном з 250 СН. А на Окружній перевряли
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13.02.2022 22:28 Відповісти
ЇХ З ТОГО ІЗРАЮЛЮ ДАЖЕ ДВАВЕЛІНАМИ НЕ ВІКУРИШ !
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13.02.2022 23:00 Відповісти
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