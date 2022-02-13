Нардепам від "Слуги народу", які за кордоном, наказали повернутися в Україну для роботи в Раді, - Кравчук
Народні депутати з фракції "Слуга народу", які знаходяться за кордоном, повинні терміново повернутися для участі в пленарному тижні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Lb.ua з посилання на коментар заступника голови фракції Євгенії Кравчук.
"Всі депутати мають бути в Україні на пленарному тижні. Хто закордоном повертається терміново", - сказала Кравчук.
На уточнююче питання, чи пов'язано це нібито з забороною нардепам-"слугам" на виїзд з країни, Кравчук сказала, що йдеться про забезпечення максимальної явки.
Водночас нардеп "СН" Олександр Качура додав: "Так, нас попросили в чатах та рекомендували не залишати країну. Бо насправді поїхати з країни зараз - це аморально".
Нагадаємо, що в умовах загрози розширення російської агресії Верховна Рада працюватиме у постійному режимі, заявив 12 лютого голова ВР Руслан Стефанчук.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Народні депутати з фракції "Слуга народу", які знаходяться за кордоном, повинні терміново повернутися для участі в пленарному тижні" - дык это, уже поступило предложение голосовать дистанционно, прям с курорта. Чтож они, лохи что ли, сейчас в Украину возвращаться? На курорте лучше. И шкура целей будет.