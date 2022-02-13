"Sweet 16 та ще й 17": до Києва зі США прибули ще два літаки з допомогою, привезли боєприпаси та заряди для гранатометів. ФОТОрепортаж
Вранці у неділю, 13 лютого, до України прибули 16 та 17 авіарейси з військовою допомогою від США.
Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.
"Sweet 16 та ще й 17 — якщо ви розумієте, що ми маємо на увазі: сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ця частина нещодавно ухваленої допомоги на 200 мільйонів доларів включає боєприпаси та заряди для гранатометів. Ми - разом з Україною", - наголосоили в посольстві.
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