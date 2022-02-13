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"Sweet 16 та ще й 17": до Києва зі США прибули ще два літаки з допомогою, привезли боєприпаси та заряди для гранатометів. ФОТОрепортаж

Вранці у неділю, 13 лютого, до України прибули 16 та 17 авіарейси з військовою допомогою від США.

Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні, інформує Цензор.НЕТ.

"Sweet 16 та ще й 17 — якщо ви розумієте, що ми маємо на увазі: сьогодні вранці до Києва прибули два літаки з американською допомогою швидкого розгортання, щоб посилити оборону України. Ця частина нещодавно ухваленої допомоги на 200 мільйонів доларів включає боєприпаси та заряди для гранатометів. Ми - разом з Україною", - наголосоили в посольстві.

Sweet 16 та ще й 17: до Києва зі США прибули ще два літаки з допомогою, привезли боєприпаси та заряди для гранатометів 01
Sweet 16 та ще й 17: до Києва зі США прибули ще два літаки з допомогою, привезли боєприпаси та заряди для гранатометів 02
Sweet 16 та ще й 17: до Києва зі США прибули ще два літаки з допомогою, привезли боєприпаси та заряди для гранатометів 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Британія надає Україні озброєння для оборони, щоб РФ не звинуватила Київ у нападі, - посол Сіммонс

Автор: 

оборона (4771) зброя (7435) посольство (942) США (22525)


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Топ коментарі
+79
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13.02.2022 15:30
+65
Спасибо США!👍👍👍
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13.02.2022 15:31
+42
ДЯКУЄМО!
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13.02.2022 15:34
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Sweet news!
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13.02.2022 20:08 Відповісти
а немчура под кацапами лежит.
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13.02.2022 20:33 Відповісти
Благодарность нашим друзьям!
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13.02.2022 22:14 Відповісти
Та ці соплежуї того хочуть закрити простір, щоб всі літаки не залітали в Україну. Інакше дайте гарантії від Путна, що рузге Юстаса не посадить в Салехарді
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13.02.2022 22:43 Відповісти
Американці- молодці! Go ahead!
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14.02.2022 06:06 Відповісти
Дякуємо СПРАВЖНІМ друзям України ! Боже бережи Америку !🇺🇸
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14.02.2022 07:44 Відповісти
Ще би "Дефендер" і "Доналд Кук" в Чорне море увійшли.
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14.02.2022 08:14 Відповісти
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