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Бюджетний комітет Ради проведе пізно ввечері 13 лютого засідання щодо фінансування оборони

Бюджетний комітет Ради проведе пізно ввечері 13 лютого засідання щодо фінансування оборони

У неділю, 13 лютого, о 22:00 планується термінове засідання бюджетного комітету Верховної Ради. Засідання пройде в режимі відеоконференції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Lb.ua з посиланням на інформацію народного депутата з фракції "Слуга народу" Ростислава Тістика.

На комітеті буде розглянуто питання фінансового забезпечення оборони країни. Порядок денний засідання комітету на даний час уточнюється.

Нагадаємо, що нардепам-"слугам", які знаходяться за кордоном, наказали повернутися в Україну для роботи в Раді.

Автор: 

оборона (4771) фінансування (3094)


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Топ коментарі
+25
Поздно пить боржоми, когда почки отвались. Финансированием обороны необходимо было заниматься на постоянной основе еще года два назад, а не сокращать финансирование оборонных заказов и не разваливать ракетостроение. Зеленая плесень, свою миссию выполнила по сдаче Украины.
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13.02.2022 15:41
+18
да вы шо? Пока жареный петух не клюнул, не крестились?
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13.02.2022 15:36
+17
Та да. Не прошло и полгода от предупреждения американцев и британцев. Понадобилось несколько оплеух Зеле от сенаторов США чтобы это сдвинулось с мертвой точки.

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13.02.2022 15:54
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да вы шо? Пока жареный петух не клюнул, не крестились?
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13.02.2022 15:36 Відповісти
зеля сказал, что нужно профинансировать шашлыки
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13.02.2022 15:51 Відповісти
Та да. Не прошло и полгода от предупреждения американцев и британцев. Понадобилось несколько оплеух Зеле от сенаторов США чтобы это сдвинулось с мертвой точки.

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13.02.2022 15:54 Відповісти
А дороги... ви що бажаєте щоб танки постійно в грязюкі застрягали ?
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13.02.2022 17:33 Відповісти
У зелевласти кроме ночи с воскресенья на понедельник нет другого времени... Вот нахрена этот ночной концерт квартала? Вопросы финансового обеспечения обороны решаются только при принятии бюджета.
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13.02.2022 15:58 Відповісти
... "вчасно" ж вони спохватилися...
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13.02.2022 16:09 Відповісти
спасатель Батькивщины ж....
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13.02.2022 16:48 Відповісти
а как же так ????

русские танки без дорог останутся ???
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13.02.2022 16:42 Відповісти
и все же Порох был неправ, когда предлагал выделить ЗСУ 50 лярдов вчера !

их нужно выделить сегодня !
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13.02.2022 16:47 Відповісти
Да хоть бы завтра выделить деньги для ВСУ было бы неплохо...
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13.02.2022 16:55 Відповісти
от курви зелені заскавуліли!
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13.02.2022 22:02 Відповісти
шо такое? дороги что ли все заасфальтировали ужо?
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13.02.2022 15:36 Відповісти
Для нужд армии асфальт у бени купят?
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13.02.2022 15:37 Відповісти
взагалі-то зелень в кацапів бітум закуповує
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13.02.2022 15:41 Відповісти
А хіба д зєлєні дороги будували? 😨🤢
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13.02.2022 16:08 Відповісти
ну таки да, при Порохе на волах ездили...
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13.02.2022 16:43 Відповісти
Так кожен же зебіл знає, що при Порошенку дороги не будувалися! 😨 Хіба ні? 🤢
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13.02.2022 17:03 Відповісти
У бени куплено на 1,4 миллиарда. Из рашки не покупают, берут у белорусов, но мы то понимаем.
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13.02.2022 16:05 Відповісти
https://pikabu.ru/story/voyna_voynoy_8824856 https://pikabu.ru/story/voyna_voynoy_8824856

напряму з рашки
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13.02.2022 16:10 Відповісти
Проснулись ляди ЗЕленые. 3 года армию грабили и вот опять.
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13.02.2022 15:38 Відповісти
Майже 3 роки зелупа на армію забивав, а тепер зробить вигляд, що йому не пох.
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13.02.2022 15:41 Відповісти
Поздно пить боржоми, когда почки отвались. Финансированием обороны необходимо было заниматься на постоянной основе еще года два назад, а не сокращать финансирование оборонных заказов и не разваливать ракетостроение. Зеленая плесень, свою миссию выполнила по сдаче Украины.
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13.02.2022 15:41 Відповісти
Дв місяці дуркували, а тепер по ночах будуть щось мутити, як ті щурі!...
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13.02.2022 15:42 Відповісти
майже три роки.
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13.02.2022 16:14 Відповісти
Проснулись когда обосрались. Не прошло и 8 лет когда вспомнили что оборона самое главное в стране. И кому нужны все ваши дороги и ковидная тысяча когда страна на грани существования
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13.02.2022 15:46 Відповісти
Они просто перестали стрелять, заглянули Путину в очко, и решили , что этим себя обезопасили. Но ***** полмира в глаз заглядывает, ему этого недостаточно.
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13.02.2022 15:48 Відповісти
і не кажіть. Нажаль і Порошенко мало займався оборонкою, реформи були несуттєвими, вкладалися в сумнівні проекти, які зрештою недофінансовували. От реально в нас тупорила еліта - за 20+ років не створили надійний оборонний союз, а після початку війни теж не сильно то переймалися. Останні 3 роки то взагалі ганьба, діяльність тарана та хомчака це держзрада і зе несе за це відповідальність. Також імбецильна позиція зебілоїдів, які три роки вкладали в дороги більше аніж на оборону, і це в часи війни. За це у військовий час їх стратять без суду і слідства. Саме тому більшість чкурнула за кордон, і повернеться лише коли ескалація мине, або не вернуться ніколи.
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13.02.2022 16:20 Відповісти
Мало це краще, ніж зовсім не займатися. То шо, Зебуин уклав договори з іноземцями на зброю за кредити у валюті, це не саме погано звісно. Але наприклад, при Пороху зробили стугн більше, ніж зараз джавелинів и нлау разом узятих. А при Зелі нуль. І Порох відновив хоч трохи ППО, скільки вспів. При Зелі нуль.
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13.02.2022 17:32 Відповісти
Звичайно, на фоні інших президентів, Порошенко зробив найбільше для армії, але не настільки, щоб було достатньо. Повноцінної ППО програми не було, було ситуативне затикання дірок, але ж і на том спасибі. Я ж написав, що останні 2.5 роки це втрачений час, і навіть минулої весни, коли було накопичення, зелена жаба залишила подонків і зрадників хомчака-тарана. Кончена імбецильна істота. Не знаю як все повернеться, але цю мразоту треба обов'язково засудити на довічне, мабуть не зараз, але колись час настане.
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13.02.2022 17:40 Відповісти
"Нептун", "Вильха М", "Тайфун", "Стугна", БТР-4Е, "Лелека", "Барс", "Варта"- неудачные и незаконченные проекты? Не вина Пороха что на них за 2.5 года не выделено ни копейки. А модернизация систем ПВО, которая у нас в наличии? На что хватило средств - все сделали и испытали.
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13.02.2022 17:49 Відповісти
Нептун це модернізація Х-55, шестидесятих років, блок наведення та керування теж морально застарілий - краще ніж ніщо звичайно, але російське ппо їх скорше за все перехопить. БТР це модель ще часів юща, стугна теж же до порошенко. Ще можна додати нещасну Богдану в одному екземплярі. Також треба додати у скарбничку наші патронні заводи в кількості НУЛЬ штук, так само і завод з виробництва мін та снарядів до гаубиці, зокрема 152 калібру.
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13.02.2022 18:10 Відповісти
За Х-55 это просто миф и вранье. Внешне все подобные ПКР очень схожи. Там очень много уникальных решений, как миллиметровая ГСН от Радионикса. БТР-4Е и "Стугна" были доведены до ума именно при Порохе. Богдана - очень и очень неплохое изделие, за которое вновь вспомнили только в конце 2021 года и срочно испытывают. 152-мм выстрелы для орудий "Гиацинт" начали изготавливать и испытали на "Артеме" в 2018 году. Выстрелы для 40мм гранатомета тоже, только в Шостке. Еще раз - На что хватило средств и времени - все сделали и испытали.
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13.02.2022 18:46 Відповісти
Я більше довіряю мілітарному, аніж якомусь ноунейму.
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13.02.2022 19:29 Відповісти
вы а смартфоны пенсам забыли. Вот что главное
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13.02.2022 16:23 Відповісти
О, называется, вставайте куме ви обiсралысь. А раньше чем думали? Зашевелились за два дня до войны и вспомнили что нужно купить ружье когда враг прикладом в дверь постучал
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13.02.2022 15:49 Відповісти
Это всё понты для приезжих. Клован под колпаком у путлера. И свою миссию по просеранию Украины выполнил. Какая разница!все на шашлыки!
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13.02.2022 15:50 Відповісти
Оманську програму виконав на 100%.
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13.02.2022 17:42 Відповісти
а шо шашлики відміняються ???.... дараси !
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13.02.2022 15:51 Відповісти
Та це ні про що. Нічим вони не зможуть допомогти чи виправити ситуація. Це просто кричати в сраку.
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13.02.2022 15:52 Відповісти
Традиционно, как это принято у ЗЕбилов, - 13 числа и под покровом ночи...
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13.02.2022 15:56 Відповісти
К чему такая спешка?
На май перенесите, сразу после шашлыка с клоуном и обезьянией!
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13.02.2022 15:57 Відповісти
А дороги для московских танков? Фюрер обидеться
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13.02.2022 16:00 Відповісти
Поставте по периметру ВР хлопців з ЗСУ і добробатів! Хай приймають поправку до бюджету для оборони. ОП на казенну пайку - не виздихають!
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13.02.2022 16:01 Відповісти
на нинішній казьонній пайці таки повиздихають....
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13.02.2022 16:45 Відповісти
Най так воно буде
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13.02.2022 16:47 Відповісти
В Україні наркомани не можуть керувати автомобілями, а бути на чолі держави можно?
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13.02.2022 16:04 Відповісти
Не понял? Какое такое "срочное заседание по финансированию обороны"? Вы же, сцуки, хором пели, что с финансированием ВСУ полный порядок. О каком "финансировании" речь? Топливо срочно закупить? Т.е. не было таки топлива в ВСУ? Врали? Как всегда?
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13.02.2022 16:04 Відповісти
Мені це нагадує як кабмін виділяє кошти на соціальні витрати.Вони завжди говорять що коштів нема а потім у перших числах грудня виділяють кошти у повному обсязі які мають бути освоєні до 24-26-го грудня.Як що кошти за цей час не освоять то вони знову повертаються у держбюджет.По плану гроші виділені а то що невстигли освоїти це вже проблеми не кабміна.
Ось і тут так виглядає,ще місяць назад заблокували 50 міліатдів а сьогодні серед ночі вже будуть виділяти.
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13.02.2022 16:13 Відповісти
Согластно данным ЦРУ напечатанным в украинской прессе, РФ сосредоточила войска и может напасть на Украину в любой момент . Не прошло и 8 лет войны , а не поздновато ли власть в Украине решила закупать и производить оружие для защиты страны или это такой секретный план , что бы заманить орков в глубю страны и народ должен их забросать шапками или забить вилами и граблями, на худой конец задушить голыми руками пока власть будет переводить за границу золотовалютный запас , а затем на правах победителей гордо выполнить Минские соглашения, к Будапештскому меморандуму за отказ Украиной от ядерного потенциала обращаться нельззя , потому что он юридически не правильно оформлен, то ли дело договор с Немцами, французами , болгарами, венгромв, румынами они ядерного оружия не выводили зато договор о своей безопастности оформили правильно к тому же если бы Турчинов, Порошенко, Зеленский обратились к Будапештскому меморандуму где же они хранили свои кожанные куртки три штуки и фотоаппараты тоже три и все на честно заработанное деньги от липецкой фабрики и других бизесов.
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13.02.2022 16:14 Відповісти
Прочитал ваш пост. Должен выразить вам свой респект и сказать, что более тонкого долбои...зма, чем вы наваяли тут, я в своей жизни не читал. Вы это от души или за деньги?
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13.02.2022 16:42 Відповісти
К сожалению от души ,какие уж тут деньги у меня нет трех кожанных курток и фотоаппаратов тоже трех и все заработанных на честные деньги, вот так трачу время на это дерьмо котрое у нас творится, скажу большьше я действительно завидую тем людям у которых не болит сердце когда они тырят бюджет в то время когда солдаты находятся в окопах.
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13.02.2022 17:02 Відповісти
Ваше извержение кусочков смыслов и сознания не подразумевает ни резюме ни вывода. Причем тут Турчинов, Порошенко, Липецкая фабрика ? Вы платно это исторгнули из себя , по ключ - словам ?
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13.02.2022 16:45 Відповісти
Естественно у меня кусочки смысла и сознания не подразумевают ни выводов не резюме.
Только кто это все сделал известно, а выволы и резюме слеланы и не мною.
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13.02.2022 17:13 Відповісти
А вы в 2019за кого голосовали ?
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13.02.2022 17:27 Відповісти
В 2014 за Порошенко, в 2019 не за Зеленского не за Порошенко и не за Тимошенко.
Но главная беда не этом ,за кого голосуеш, (голосуй не голосй все равно получиш ...) а в что их нельзя быстро пометь
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13.02.2022 17:38 Відповісти
Спасибо за ответ. Ну теперь, надеюсь вы понимаете причина= следствие всего, что сейчас происходит в ВР и кабмине , вашего выбора 2019?
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13.02.2022 17:45 Відповісти
ТЕРМІНОВО: Брифінг Петра Порошенка під стінами парламенту

https://www.youtube.com/watch?v=iC2b_ms47b8
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13.02.2022 16:23 Відповісти
с добрым утром, зеленский!
А не вы ли нам 2 недели на весь мир расказывали "не нагнетайте, наша разведка, самая лучшая в мире говорит что будет мир".
А тут в ночь на воскресенье вдруг такая спешка....
Придурок конченный!!!
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13.02.2022 16:27 Відповісти
Так он позавчера свою грёбанную семейку в Италию вывез и видать чартер стоит под парами. Так что ему пох на страну и тех дебилов, что за него и его шоблу проголосовали.
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13.02.2022 16:39 Відповісти
Конечно же надо проводить в воскресенье поздно вечером:красть на обороне надо больше и 7 дней в неделю..
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13.02.2022 16:37 Відповісти
АДМИН, МОЖИТЕ МЕНЯ БАНИТЬ, НО Я НЕ МОГУ ЭТОГО НЕ СКАЗАТЬ!
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13.02.2022 16:38 Відповісти
Чому? Зольдатику, я за тебе впишуюсь!
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13.02.2022 16:49 Відповісти
Дякую.
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13.02.2022 18:13 Відповісти
ху.....ть ты когда услышишь что конец у тебя дома, а сейчас определись по жизни
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13.02.2022 18:01 Відповісти
Андруша, я по жизни лдавно определился:
расей - Параша, путин - ***...ло, зеленский ******..ло, андруша жуков - голосовал за зе или просто московит под прокси, ВСЁ БУДЕТ УКРАИНА!
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13.02.2022 18:13 Відповісти
я в Украине и меня зовут Андрей, я не скрываюсь как ты и не бегу от того что будет. А ты даже боишься назваться своим именем, часто наверное свои портки меняешь?
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13.02.2022 22:15 Відповісти
Андрей Жуков да с буквенно-цифровой аббревиатурой настоящее имя?
А английские буквы и арабские цифры это отчество?
Вы точно за зеленского голосовали и слуг народа!
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13.02.2022 22:45 Відповісти
А ты там сильно ох..ел? Что бы говорить за меня? За себя говори, но не за меня и во вторых не строй из себя идиота "откуда буквенно-цифровоя аббревиатура", странно когда " . Тебя не смущает, что ты скрываешься под ником? Или ты ссыкун по жизни? По ходу так оно и есть, хоть уважение имей к остальным, имя хотя бы напиши в нике, а то как старый ****** ты
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15.02.2022 01:34 Відповісти
Андруша, не напрягайте остатки своего недоразвитого мозга, попыткой показатья оригиналным и умным. Вам, как зедолбню, это не подходит.
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15.02.2022 06:13 Відповісти
ага а вам удобно подойти к оппоненту дать пощечину и получить кулаком в лицо? Ну про расцарапанное лицо у оппоненту тут отдельный разговор (не пойму кто был такой что дал пощёчину, вроде мужик )
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19.02.2022 20:26 Відповісти
Это надо делать было два года назад слуги дебилы.
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13.02.2022 16:46 Відповісти
Як так думаю- наш кагал Зеленського має 0% підтримки США, 50% Ізраїлю, 100% підорів кремлядських.
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13.02.2022 16:52 Відповісти
Коли ВР раніше хотіла вкрасти у народу підвищені витрати на віскі, на ОП, а виділити мізер на оборону та на охорону здоров'я, то вона ухвалювала бюджет після опівночі. Так і зараз.
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13.02.2022 17:28 Відповісти
Цих падл вже треба судити за саботаж - 3 роки провалений оборонзаказ, провалені навіть тендери на закупку бронежилетів. І ніхто ні за шо не відповідає
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13.02.2022 20:57 Відповісти
"На комітеті буде розглянуто питання фінансового забезпечення оборони країни." - збрехали як завжди. Зібралися, щоб затвердити рішення про фінансування з держбюджету 16,6 млрд. на страхування літаків для втечі своїх родичів, коханок та виб*ядків.
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14.02.2022 02:54 Відповісти
 
 