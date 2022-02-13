Бюджетний комітет Ради проведе пізно ввечері 13 лютого засідання щодо фінансування оборони
У неділю, 13 лютого, о 22:00 планується термінове засідання бюджетного комітету Верховної Ради. Засідання пройде в режимі відеоконференції.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Lb.ua з посиланням на інформацію народного депутата з фракції "Слуга народу" Ростислава Тістика.
На комітеті буде розглянуто питання фінансового забезпечення оборони країни. Порядок денний засідання комітету на даний час уточнюється.
Нагадаємо, що нардепам-"слугам", які знаходяться за кордоном, наказали повернутися в Україну для роботи в Раді.
Топ коментарі
+25 Aleks_15
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русские танки без дорог останутся ???
их нужно выделить сегодня !
напряму з рашки
На май перенесите, сразу после шашлыка с клоуном и обезьянией!
Ось і тут так виглядає,ще місяць назад заблокували 50 міліатдів а сьогодні серед ночі вже будуть виділяти.
Только кто это все сделал известно, а выволы и резюме слеланы и не мною.
Но главная беда не этом ,за кого голосуеш, (голосуй не голосй все равно получиш ...) а в что их нельзя быстро пометь
https://www.youtube.com/watch?v=iC2b_ms47b8
А не вы ли нам 2 недели на весь мир расказывали "не нагнетайте, наша разведка, самая лучшая в мире говорит что будет мир".
А тут в ночь на воскресенье вдруг такая спешка....
Придурок конченный!!!
расей - Параша, путин - ***...ло, зеленский ******..ло, андруша жуков - голосовал за зе или просто московит под прокси, ВСЁ БУДЕТ УКРАИНА!
А английские буквы и арабские цифры это отчество?
Вы точно за зеленского голосовали и слуг народа!