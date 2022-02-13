Переобраний на посаду президента Німеччини Штайнмаєр заявив, що Росія відповідальна за "загрозу війни" в Європі

Російська Федерація "відповідальна за загрозу війни" в Європі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив переобраний в неділю на посаду президента Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

"Не потрібно недооцінювати силу демократії", - сказав він з трибуни Бундестагу на адресу Путіна.

За його словами, ЄС і НАТО відреагують узгоджено у разі, якщо РФ зробить спробу вторгнення на територію України. "Якщо спроба буде зроблена, ми дамо спільну відповідь", - сказав президент Німеччини.

Він наголосив, що у громадян України є "право на життя без страху і загрози, на суверенітет" країни.

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Штайнмаєра в неділю переобрали на посаду президента Німеччини на другий термін.

Він заявив про бажання висунутися на новий термін 28 травня минулого року, Соціал-демократична партія Німеччини підтримала його рішення. Потім про намір підтримати Штайнмаєра на виборах висловилися представники Вільної демократичної партії Німеччини ВДП, "зелених" і партійного Союзу ХДС/ХСС. Тож дипломат і політик вже заздалегідь заручився підтримкою більшості в Бундестазі і Бундесраті - це дві палати, які складають у ФРН у Федеральні збори.

Президента Німеччини обирають на термін у п'ять років.