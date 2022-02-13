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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Переобраний на посаду президента Німеччини Штайнмаєр заявив, що Росія відповідальна за "загрозу війни" в Європі

Переобраний на посаду президента Німеччини Штайнмаєр заявив, що Росія відповідальна за

Російська Федерація "відповідальна за загрозу війни" в Європі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив переобраний в неділю на посаду президента Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр

"Не потрібно недооцінювати силу демократії", - сказав він з трибуни Бундестагу на адресу Путіна.

За його словами, ЄС і НАТО відреагують узгоджено у разі, якщо РФ зробить спробу вторгнення на територію України. "Якщо спроба буде зроблена, ми дамо спільну відповідь", - сказав президент Німеччини.

Він наголосив, що у громадян України є "право на життя без страху і загрози, на суверенітет" країни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина в умовах санкцій ЄС поставила РФ товарів подвійного призначення на 366 млн євро, - ЗМІ

Штайнмаєра в неділю переобрали на посаду президента Німеччини на другий термін. 

Він заявив про бажання висунутися на новий термін 28 травня минулого року, Соціал-демократична партія Німеччини підтримала його рішення. Потім про намір підтримати Штайнмаєра на виборах висловилися представники Вільної демократичної партії Німеччини ВДП, "зелених" і партійного Союзу ХДС/ХСС. Тож дипломат і політик вже заздалегідь заручився підтримкою більшості в Бундестазі і Бундесраті - це дві палати, які складають у ФРН у Федеральні збори.

Президента Німеччини обирають на термін у п'ять років.

Автор: 

Німеччина (7324) Штайнмаєр Франк-Вальтер (341)


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Топ коментарі
+13
Дуже дивно чути таке саме від Штайнмаєра.
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13.02.2022 17:06
+13
Сьогодні прилетіли із Литви Стінгери.
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13.02.2022 17:06
+12
этот Штангенциркуль уже стал в Украине фамилией ругательной
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13.02.2022 17:16
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ШвайнДонтМайер
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13.02.2022 17:04 Відповісти
Сьогодні прилетіли із Литви Стінгери.
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13.02.2022 17:06 Відповісти
разве? Вродь только США посылку доставляла.
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13.02.2022 17:17 Відповісти
вопрос отпал сам собой


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13.02.2022 17:19 Відповісти
Дуже дивно чути таке саме від Штайнмаєра.
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13.02.2022 17:06 Відповісти
этот Штангенциркуль уже стал в Украине фамилией ругательной
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13.02.2022 17:16 Відповісти
Щас еще пару формул нарисует и воопще все 👍. Нах таких друзей.
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13.02.2022 17:17 Відповісти
Украина уже выбрала нормального президента или у нас Главком все еще **********?
отож.
У нас у самих рыло в пушку, так что нечего дареному Штанмайеру в зубы заглядывать. есть то что есть.
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13.02.2022 17:57 Відповісти
переобулся в воздухе
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13.02.2022 18:27 Відповісти
Нічогісинько дивного, політики у такому віці дуже змінюються якщо обираються на наступний термін...)))
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13.02.2022 19:37 Відповісти
Іншими словами це перекладається як завжди: "Я глибоко занепокоєн"
але зброю Україні - та ви що?
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13.02.2022 17:06 Відповісти
О, формула Штангенциркуля на горизонте
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13.02.2022 17:10 Відповісти
Але формулу мусимо приймати. На думку цього німецького мурла.
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13.02.2022 17:11 Відповісти
переписуй формулу!
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13.02.2022 17:15 Відповісти
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13.02.2022 17:30 Відповісти
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на предстоящих переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным намерен «лучше понять обеспокоенности и цели России».

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в германском правительстве.

ну немцы тупые !
сказано ведь было: собирайте манатки из ГДР !
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13.02.2022 17:20 Відповісти
Шольц едет в Россию договариваться ЗА НАС, за УКРАИНУ.
Едет в самые критические для нашей страны дни и даже часы.
Спасибо ему скажи за это.
Наш ********** не ******** даже вытащить голову из песка как страус.
ссыкун несчастный.
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13.02.2022 17:58 Відповісти
за кого он сюда едет договариваться - лично у меня большие сомнения
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13.02.2022 18:28 Відповісти
И начинайте строить Берлинскую стену. Что б точь в точь, как было.
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13.02.2022 18:25 Відповісти
Фишка в том, что никакой "формулы Штайнмайера" нет. Есть минский договорняк, подписанный Порошенко. Он в открытом доступе с самого подписания. И он не устраивает украинцев, ещё задолго до какого-то там Штайнмайера.
А "формула Штайнмайера", это тоже самое и точно такое же "бла-бла-бла", что и отмазки Турчинова, который сдал Крым из-за "Меркель".
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13.02.2022 17:21 Відповісти
брехня. Від початку до кінця цього висеру. А не влаштовує нас те, як саме касапи, **** з пічальной кобилою трактують мінські документи включно з "формулою штанмайєра"
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13.02.2022 19:56 Відповісти
То формула не правильна? Не дієздатна? Він це визнає?
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13.02.2022 17:23 Відповісти
вроде жырик сдох...жаль что завтра на работу
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13.02.2022 17:23 Відповісти
Пошель на концерт кабздона
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13.02.2022 21:05 Відповісти
Сльози мішают мнє гаваріть...
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13.02.2022 23:52 Відповісти
О как! С чего бы сия речь?
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13.02.2022 17:26 Відповісти
все сейчас говорят. минские соглашения. но забыли про Будапешт. два из трех гарантов сейчас пытаются его выполнить. если они не обеспечат суверенитет Украины. что может произойти. подумайте. в Украине замкнутый цикл производства ракетного вооружения+ атомные электростанции-(Будапештский меморандум)=........
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13.02.2022 17:27 Відповісти
В Германии президента Штайнмайера переизбрали на второй срок - ще один Шредер
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13.02.2022 17:27 Відповісти
писдобол
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13.02.2022 17:29 Відповісти
Все санкции которые не затрагивают экспорт газа, нефти, металлов из РФ, Запад может себе успешно засунуть в сраку!!!

Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд этот подготовило агентство Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html

Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Потому повторюсь, если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Имея 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
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13.02.2022 17:32 Відповісти
я это всегда говорю. нужно эмбарго на их сырье. Тогда будет толк.
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13.02.2022 18:30 Відповісти
Если бы не Штаты и Британия, начавшие поставки вооружений в Украину, подмахивал бы и дальше этот ЩВайнмаер ху@лу, так же, как он это делал ранее ...
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13.02.2022 17:36 Відповісти
А що таке, в Газпром не взяли чи що?
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13.02.2022 17:40 Відповісти
Срочно формулу Штайнмайера принять в Украине!
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13.02.2022 17:45 Відповісти
А мене вибішує те, що всі в унісон галдять :ОТ ЯКЩО НАПАДЕ... А вона вже напала майже 8 років тому. І чому її коники типу провокацій, посилення обстрілів, снайперські атаки, надходження нових партій техніки, *********** і свіжих тушок головорізів з рашиської території не розглядається як оте саме НАПАДЕ? Чи не однаково, звідки пхаються ті падлюки? Чи то з Білорусі, чи то з Бєлгороду, чи то з Ростова через Донбас? ЦЕ АКТ НОВОЇ АГРЕСІЇ! І досить вже дозволяти нашим "партнерам" занепокоюватися через міфічний "конфлікт" з сепаратистами та бойовиками! СЕПАРАТИСТИ ВЖЕ ДАВНО ЧЕРВ'ЯКІВ ГОДУЮТЬ! Там воює повноцінна рашиська армія і куча найманців з досвідом бойових дій у різних гарячих точках планети! І командують ними такі самі рашиські офіцери-мерзотники!
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13.02.2022 17:48 Відповісти
Большая часть воюющих на Донбассе именно что из местных, но де-факто они интегрированы в Российскую армию, хотя и неофициально.
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13.02.2022 18:00 Відповісти
Волне себе официально. С рашен паспортами и подчинению ближайшему военному округу.
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13.02.2022 18:26 Відповісти
Вся эта ситуация возникла по вине таких уродов как Штайнмаер и Меркель. Блокировали вступление Украины и Грузии в НАТО, блокировали поставки оборонительного вооружения, блокировали британские самолеты с военной помощью, строили в обход Украины северный поток-2. А теперь скиглять.
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13.02.2022 17:59 Відповісти
вся эта ситуация возникла по вине мудрого нарида который выбрал президентом сначала дважды сидевшего зэка, а потом клоуна.
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13.02.2022 18:00 Відповісти
вину запада, который в упор не видел оттяпанный крым и донбас, тоже нельзя преуменьшать.
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13.02.2022 18:31 Відповісти
Ти пропустив шоколадного ненажеру, який з Меркель і здавав країну путіну.
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13.02.2022 18:45 Відповісти
просто цікаво, почім подібний висер у пригожина? На катрідж вистачає?
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13.02.2022 19:58 Відповісти
Дурість пишете, шановний.
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13.02.2022 23:50 Відповісти
Це шо воно вже перевзулося
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13.02.2022 18:13 Відповісти
швайнмайера не взяли в "грязьпром". он обиделся.
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13.02.2022 18:41 Відповісти
Штангенциркуль забув сказати, що росія разом Німеччиною та Францією є відповідальними за загрозу війни в Європі.
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13.02.2022 18:59 Відповісти
Він взагалі то сказав ""Я обращаюсь к президенту Путину. Ослабьте петлю на шее Украины, ищите вместе с нами путь, который сохранит мир в Европе"", фріци навіть тут підлизнули росії та принизили в черговий раз Українців.
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13.02.2022 21:16 Відповісти
Оті суки навіть не розуміють наскільки вони суки! Знову 1938 рік, тепер його звати Путлер.
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13.02.2022 23:49 Відповісти
НЕ МОЖЕТ БІТЬ! дОШЛО ЧТО ЛИ НА ВОСЬМОЙ ГОД !?
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13.02.2022 22:48 Відповісти
Цікаво, от цей мудило розуміє, що борзость путинської кацапії зіждеться на німецьких грошах та на отих путинферштеєрах з політичної верхівки німеччини?
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13.02.2022 23:47 Відповісти
 
 