Переобраний на посаду президента Німеччини Штайнмаєр заявив, що Росія відповідальна за "загрозу війни" в Європі
Російська Федерація "відповідальна за загрозу війни" в Європі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив переобраний в неділю на посаду президента Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр
"Не потрібно недооцінювати силу демократії", - сказав він з трибуни Бундестагу на адресу Путіна.
За його словами, ЄС і НАТО відреагують узгоджено у разі, якщо РФ зробить спробу вторгнення на територію України. "Якщо спроба буде зроблена, ми дамо спільну відповідь", - сказав президент Німеччини.
Він наголосив, що у громадян України є "право на життя без страху і загрози, на суверенітет" країни.
Штайнмаєра в неділю переобрали на посаду президента Німеччини на другий термін.
Він заявив про бажання висунутися на новий термін 28 травня минулого року, Соціал-демократична партія Німеччини підтримала його рішення. Потім про намір підтримати Штайнмаєра на виборах висловилися представники Вільної демократичної партії Німеччини ВДП, "зелених" і партійного Союзу ХДС/ХСС. Тож дипломат і політик вже заздалегідь заручився підтримкою більшості в Бундестазі і Бундесраті - це дві палати, які складають у ФРН у Федеральні збори.
Президента Німеччини обирають на термін у п'ять років.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
отож.
У нас у самих рыло в пушку, так что нечего дареному Штанмайеру в зубы заглядывать. есть то что есть.
але зброю Україні - та ви що?
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в германском правительстве.
ну немцы тупые !
сказано ведь было: собирайте манатки из ГДР !
Едет в самые критические для нашей страны дни и даже часы.
Спасибо ему скажи за это.
Наш ********** не ******** даже вытащить голову из песка как страус.
ссыкун несчастный.
А "формула Штайнмайера", это тоже самое и точно такое же "бла-бла-бла", что и отмазки Турчинова, который сдал Крым из-за "Меркель".
Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд этот подготовило агентство Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html
Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Потому повторюсь, если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Имея 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...