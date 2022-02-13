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У Дніпрі напали на знімальну групу журналіста Ткача: "Иди ты нах#й со своей правдой!". ВIДЕО

У Дніпрі невідомі напали на знімальну групу журналіста "УП" Михайла Ткача.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "УП" та Михайло Ткач на сторінці у Facebook

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"Годину тому біля віп-терміналу аеропорту міста Дніпро на нашу знімальну групу скоїла напад озброєна охорона. Погрожуючи ножем, у оператора забрали телефон і вимагали пароль від телефону, щоб видалити відео", - написав Ткач.

Зазначається, що близько 3 години дня до відеооператора УП Ярослава Бондаренка, який виконував редакційне завдання, підійшли невідомі та почали вимагати видалити відео. Коли Ярослав відмовився, один із чоловіків почав погрожувати ножем та змусив оператора УП назвати пароль від телефону і видалив усі відео, що були зняті.

Інший чоловік почав заламувати руки водію УП.

Чоловіки не представилися. За даними УП, це були представники охорони. Поліція, що перебувала на місці події, була бездіяльною.

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Автор: 

Дніпро (3253) журналістика (1752) напад (1118) свобода слова (390) Ткач Михайло (136)


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Топ коментарі
+57
Бабушка Беня?
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13.02.2022 17:13
+51
оо, этот тот ткач, который жопу рвал "расследуя" "офшоры на мальдивах", в чём пытался безрезультатно обвинять Порошенко!
продажная крыса этот ткач
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13.02.2022 17:17
+46
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13.02.2022 17:16
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"Иногда не до законов" - Лукашенко.
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13.02.2022 18:22 Відповісти
О-о-о-о! Миша кришу поменял!! Как портянки.Видно жениться собрался!Нечистоплотность подвела.Из рсСвобода очевидно поперли..
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13.02.2022 18:32 Відповісти
Це вже не бєня, це філатов
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13.02.2022 18:32 Відповісти
Какая охрана напала,что снял на телефон,почему не скопировал?
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13.02.2022 18:37 Відповісти
Бандитов легализировали - сделав из них охранную фирму, и бандитов одели в форму полиции. Страна организованной преступности.
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13.02.2022 18:44 Відповісти
Какие ставки что это церберы бени?
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13.02.2022 18:54 Відповісти
З цими мордоворотами ясно...А вот мусорА - дніще...
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13.02.2022 19:10 Відповісти
Да им же в этом городе дальше жить и в полиции служить, не видели они никакого нападения, и вообще выходные они были Титухи из охраны могут же и не заметить погонов ......
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14.02.2022 12:49 Відповісти
Кто-то уверен, что эта шобла в форме и без на прикорме каломойного монстра пойдет также в бой с рашистами, как они нападают на журналистов??? Ответ за всех: никогда
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13.02.2022 19:39 Відповісти
Эх, надо было бы снимать с воздуха, отвлекая внимание бандитов в форме на земле. Это так, предложение с дивана.
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13.02.2022 19:44 Відповісти
Не представляю, как можно жить в городе с такой армией бандитов. А если "отрезать" 59-летнюю главу банды, то и армия бы поубавилась
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13.02.2022 19:47 Відповісти
Так і живемо...
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13.02.2022 21:36 Відповісти
По-идее, министр внутренних дел обязан прокомментировать действия подчиненных.
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13.02.2022 19:53 Відповісти
Министр памперсы меняет..
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13.02.2022 21:58 Відповісти
Министр бедняга уже и не знает что ему комментировать, да так, чтоб на следующий день не комментировать свою отставку, то-ли как видео с трухиным 4 месяца искали , то-ли как весь наряд аэропортовской полиции внезапно ослеп, то-ли, как подчиненные взятки вымогают/берут, то-ли....... Подчиненные косячат быстрее ,чем текст комментария на предидущий косяк пишется))
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14.02.2022 12:57 Відповісти
У журналистов требуют документы, потому что находятся на режимном обьекте, а сами бандиты на каком основании находятся на режимном обьекте? По закону работники аэродрома должны представиться
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13.02.2022 19:57 Відповісти
И ради этого населения Порох тратит своё здоровье!!!! Да эти кгб-ские наследнички никогда не будут служить людям, а только ворам - так прибыльнее и мораль не нужна
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13.02.2022 20:00 Відповісти
Да что ты несешь?
Вон фоток полно, времена получения томаса, где ваш горячо любимый порох позировал с бандюком петровским - дружбан же фу ле
А это говорят и была "охрана" петровского
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14.02.2022 01:40 Відповісти
Ткач работает на олигархов Фиалу и Ахмэта. Интересно, кого он снимал? Другого олигарха? Странно. Обычно олигархи договариваются между собой и исключают такие случаи.
А вообще- любила 🐸🐍. 😂
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13.02.2022 20:05 Відповісти
Ви так добре обізнані про що домовляються між собою олігархи і на кого працює Ткач, що навіть лячно спитати, що ви тут між іншим забули?
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13.02.2022 20:16 Відповісти
Вернулись времена Януковича. Тихо и незаметно. Помните, как бесновалась журналистская гвардия от слов"дорогенька"? Теперь терпите-за что боролись, на то( порядки при Зеленском) и напоролись. Или начинайте бесноваться, шоб как на"дорогеньку"!
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13.02.2022 20:31 Відповісти
європа))
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13.02.2022 20:46 Відповісти
Європа кажете? А про мафіозі на посаді прем'єр міністра Італії (Берлусконі його прізвище) не чули?
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13.02.2022 21:39 Відповісти
коли ми будемо жити як італійці тоді і будемо порівнювати йух з пальцем
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13.02.2022 21:42 Відповісти
Svolota kolomoys'kogo !
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13.02.2022 21:01 Відповісти
Вот кто командует в Украине! Ублюдок каламойша! Даже мусорня боится его бандитов.Мрази!
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13.02.2022 21:17 Відповісти
А Ви ж, звісно, не голосували за його клоунів?
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13.02.2022 21:41 Відповісти
А що, "інтлігєнтниє руцкіє мужічкі с магучім уровнєм IQ" турбуються про здоров'я місцевого "Хрещеного батька"...
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13.02.2022 21:33 Відповісти
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13.02.2022 21:41 Відповісти
журналістам телефони потрібно привязувати до гранати
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13.02.2022 21:51 Відповісти
ПОЗОР ЗЕНЕЛОХОВСКОЙ ВЛАСТИ !!! ПОЗОР ЗЕЛЕНЬКУ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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13.02.2022 22:53 Відповісти
Поліція захищає бандюків? Президент, де реакція відповідних органів????
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13.02.2022 23:50 Відповісти
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14.02.2022 00:18 Відповісти
похожи на россиян...
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14.02.2022 10:57 Відповісти
це не поліція а якійсь мусора ..теж члени місцевого ОЗУ разом із мурчащімі...напевно і у прокуратурі в них все схвачено та рівно
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14.02.2022 00:39 Відповісти
Днипрянам нужно как то собраться да выгнать это все кодло из города
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14.02.2022 01:43 Відповісти
Дніпро прорадянське місто, хоча відтіля багато ветеранів АТО.
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14.02.2022 03:20 Відповісти
Ключова фраза "Поліція, що перебувала на місці події, була бездіяльною". Зміна одягу та назви не робить мільтонів людьми. Як були мусорами, так і залишились.
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14.02.2022 08:31 Відповісти
сколько дармоедов....
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14.02.2022 10:51 Відповісти
Вся поліція включно з монастирським отримують зарплату в бандитів !
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14.02.2022 11:21 Відповісти
толстомордый скот в форме полиции немедленно подлежит увольнению, мурчащие типа "адиннаадин" можно и утилизирповать, поверьте страна только выиграет - мы все имеем очень печальный опыт 14 ого... общество должно реагировать жестко
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14.02.2022 12:47 Відповісти
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