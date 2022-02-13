У Дніпрі напали на знімальну групу журналіста Ткача: "Иди ты нах#й со своей правдой!". ВIДЕО
У Дніпрі невідомі напали на знімальну групу журналіста "УП" Михайла Ткача.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "УП" та Михайло Ткач на сторінці у Facebook
"Годину тому біля віп-терміналу аеропорту міста Дніпро на нашу знімальну групу скоїла напад озброєна охорона. Погрожуючи ножем, у оператора забрали телефон і вимагали пароль від телефону, щоб видалити відео", - написав Ткач.
Зазначається, що близько 3 години дня до відеооператора УП Ярослава Бондаренка, який виконував редакційне завдання, підійшли невідомі та почали вимагати видалити відео. Коли Ярослав відмовився, один із чоловіків почав погрожувати ножем та змусив оператора УП назвати пароль від телефону і видалив усі відео, що були зняті.
Інший чоловік почав заламувати руки водію УП.
Чоловіки не представилися. За даними УП, це були представники охорони. Поліція, що перебувала на місці події, була бездіяльною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вон фоток полно, времена получения томаса, где ваш горячо любимый порох позировал с бандюком петровским - дружбан же фу ле
А это говорят и была "охрана" петровского
А вообще- любила 🐸🐍. 😂