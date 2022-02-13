Філатов про напад на знімальну групу Ткача: Влада має дати політичну оцінку і не намагатися юридично "замилити" справу
Міський голова Дніпра Борис Філатов закликав владу дати політичну оцінку нападу на знімальну групу журналіста Михайла Ткача і не намагатися юридично "замилити" цю справу.
Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Facebook міський голова Дніпра Борис Філатов.
"Сьогодні у Ігоря Валерійовича Коломойського день народження.
Дай Боже йому здоров'я.
Сьогодні до нього летіли гості.
Різними приватними літаками.
Сьогодні в аеропорту, в якому будують термінал чи для Ярославського/чи для Бені/ і злітну смугу чи для держави/чи для Бені, стався напад на знімальну групу "Української правди".
Виродки кидалися із ножами на журналістів.
…
Я особисто звертаюся до керівників держави - дати політичну оцінку цьому інциденту і не намагатися юридично "замилити" цю справу.
Також я офіційно заявляю, що у нашому аеропорту стоїть система камер, яку ми встановлювали у 2014 році за свої гроші, і якщо з неї зникне якась інформація, то це буде говорити про змову поліції зі злочинцями.
Також я офіційно заявляю, що мерія докладе всіх зусиль, щоб передати в "УП" всю можливу інформацію з відеокамер міської системи "Безпечне місто".
…
Вибачте, але накипіло.
Я вже тисячу разів говорив на всіх рівнях, щоб влада, нарешті, навела в Дніпрі лад і прибрала звідси ФПГ та ОЗУ, що смокчуть кров із нашого Міста".
Як повідомлялося раніше, у Дніпрі напали на знімальну групу журналіста "УП" Михайла Ткача.
Будь ласка, зачекайте...
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Наш ущербный президент отменил закрытое собрание руководителей фракций, только потому, что инициатива этого собрания шла от Порошенко!
Оно неспособно ни на что, а его цель - слить Украину ***** и стать гауляйтером.
янелох мабудь гарний клоун, актор, чи артист.
як президент, він чмо, профан, жулік.
і мабудь вже став злодієм
единственное что можно ему пожелать
ментяри стоять на боці куй зна кого.
гнати жирних боровів нах..... з служби.
вони ...ідараси не зреагували на звернення про напад.
Зачем нам такая полиция?! Они точно не служат народу Украины!
О і поквитався. Можливо тут і Беня допоміг
https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7249429311763969?__cft__[0]=AZUoZaG0ypCt-Qf2by2oV3MEda0s35aAEvE454i2WSUNu5mbpxMDS8VgtFiYMKp7kgjDMKmNq_4MN-VfzV7deF9hC49wxRXhbw2A628EhyNgzeWypWUVHqrGRdwemGLpxqQ&__tn__=%2CO%2CP-R 7 мин. ·
Бандити, пов'язані з фірмою "Наріка", напали на журналістів УП у Дніпрі
Журналіст УП https://www.facebook.com/mixailotkach?__cft__[0]=AZUoZaG0ypCt-Qf2by2oV3MEda0s35aAEvE454i2WSUNu5mbpxMDS8VgtFiYMKp7kgjDMKmNq_4MN-VfzV7deF9hC49wxRXhbw2A628EhyNgzeWypWUVHqrGRdwemGLpxqQ&__tn__=-]K-R Mykhailo Tkach разом з оператором знімав у віп-терміналі аеропорту як на сьогоднішній день народження олігарха Ігоря Коломойського у Дніпро прилітають на чартерах гості.
Зі слів Ткача, під час зйомки на журналістів напала група невідомих бандитів. Вони зірвали роботу журналістів, причому після пред'явлення документів. Один з бандитів напав на оператора, вихопив в нього телефон, на який він вів зйомку нападу, та приставив до ока ніж. Під загрозою вдарити ножем бандит вибив з оператора пароль від телефону, зайшов у телефон та видалив усі фото та відео нападу. Інший бандит також зкрутив водія машини, який теж намагався вести зйомку.
Все це відбувалось на очах співробітників поліції аеропорту, які не зробили нічого для захисту журналістів та затримання нападників. Хоча коли Ткач поновив зйомку, добре видно, що поліцейські бачили, що спілкуються з журналістами, бачать документи та особисто впізнали Ткача. Бандити після нападу спокійно витїхали з аеропорту.
Джерела Цензор.Нет встановили, що нападники виїхали на автомашинах Lexus AE 1009 PI та Lexus AE 1009 PЕ.
Ці машини належать компанії з Дніпра ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "ТРАНССТРОЙІНВЕСТ".
Одним з власників цієї компанії згідно з відкритими базами даних є Олександр Петровський.
Так, це той самий знаменитий Петровський, якого в деяких медіа називають за кличкою "Нарік". "Нарік" - один з найвпливовіших "авторитетів" Дніпра", якого, за даними джерел, пов'язують і з найбільшим ринком "Озерка", і з більшістю забудов у місті, і з участю у багатьох розбірках у тіньовому світі.
Коли я писав про кримінальний слід "Наріка" з посиланням на генпрокурора Луценко, Петровський подав на мене 5 позовів до суду на великі суми, але усі ці позови блискуче відбили мої друзі-адвокати з юридичної фірми "Сенс" https://www.facebook.com/leonid.masl0v?__cft__[0]=AZUoZaG0ypCt-Qf2by2oV3MEda0s35aAEvE454i2WSUNu5mbpxMDS8VgtFiYMKp7kgjDMKmNq_4MN-VfzV7deF9hC49wxRXhbw2A628EhyNgzeWypWUVHqrGRdwemGLpxqQ&__tn__=-]K-R Леонід Маслов та https://www.facebook.com/profile.php?id=100000635661702&__cft__[0]=AZUoZaG0ypCt-Qf2by2oV3MEda0s35aAEvE454i2WSUNu5mbpxMDS8VgtFiYMKp7kgjDMKmNq_4MN-VfzV7deF9hC49wxRXhbw2A628EhyNgzeWypWUVHqrGRdwemGLpxqQ&__tn__=-]K-R Дмитро Круговий .
"Нарік" виживає при будь-якій владі. Він був у свій час палким прихильником президента Порошенко, і навіть разом з Порошенко фотографувався у церкві - і тому на відміну від Корбана до нього не було претензій у правоохоронних органів. Але найближчим партнером та другом Петровськоого був і є Ігор Коломойський, завдяки фінансовій та медійній підтримці якого президентом став Володимир Зеленський.
Тому тепер Петровський значно посилив свій вплив у владі при Зеленському. Тепер Петровський має інтереси у багатьох органах влади у Дніпропетровській області, зокрема у місцевих органи, що займаються землею та оформленням нерухомості.
Про вплив Петровського говорить той факт, що його партнер Вемир Давитян, віце-президент його благодійного фонду "Солідарність", є близьким другом голови фракції "Слуга народу" Давіда Арахамія, і вони разом проводять значну частину часу, вирішують спільні питання.
Тому не дивно, що Петровський вирішив зробити подарунок своєму другові Коломойському та захистити його поважних гостей від журналістів.
А що? Поліція в області та замгенпрокурора Сімоненко лояльні до Коломойського, зв'язки в Офісі президента та партії Слуга народу прямі, пару дзвінків і проблеми вирішуються. Головне, що журналісти не завадили святу друга, який вирішує усі питання. Оце для Петровського набагато вагоміше за будь-який закон та будь-яку владу.
Чи в нас не поліція а холуї на підтанцьовці у кримінала?
Як ЗЕбеня може прибрати сам себе?