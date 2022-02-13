Філатов про напад на знімальну групу Ткача: Влада має дати політичну оцінку і не намагатися юридично "замилити" справу

Міський голова Дніпра Борис Філатов закликав владу дати політичну оцінку нападу на знімальну групу журналіста Михайла Ткача і не намагатися юридично "замилити" цю справу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Facebook міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Сьогодні у Ігоря Валерійовича Коломойського день народження.

Дай Боже йому здоров'я.

Сьогодні до нього летіли гості.

Різними приватними літаками.

Сьогодні в аеропорту, в якому будують термінал чи для Ярославського/чи для Бені/ і злітну смугу чи для держави/чи для Бені, стався напад на знімальну групу "Української правди".

Виродки кидалися із ножами на журналістів.

…

Я особисто звертаюся до керівників держави - дати політичну оцінку цьому інциденту і не намагатися юридично "замилити" цю справу.

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Також я офіційно заявляю, що у нашому аеропорту стоїть система камер, яку ми встановлювали у 2014 році за свої гроші, і якщо з неї зникне якась інформація, то це буде говорити про змову поліції зі злочинцями.

Також я офіційно заявляю, що мерія докладе всіх зусиль, щоб передати в "УП" всю можливу інформацію з відеокамер міської системи "Безпечне місто".

…

Вибачте, але накипіло.

Я вже тисячу разів говорив на всіх рівнях, щоб влада, нарешті, навела в Дніпрі лад і прибрала звідси ФПГ та ОЗУ, що смокчуть кров із нашого Міста".

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі напали на знімальну групу журналіста "УП" Михайла Ткача.

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