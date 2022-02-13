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Філатов про напад на знімальну групу Ткача: Влада має дати політичну оцінку і не намагатися юридично "замилити" справу

Філатов про напад на знімальну групу Ткача: Влада має дати політичну оцінку і не намагатися юридично

Міський голова Дніпра Борис Філатов закликав владу дати політичну оцінку нападу на знімальну групу журналіста Михайла Ткача і не намагатися юридично "замилити" цю справу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Facebook міський голова Дніпра Борис Філатов.

"Сьогодні у Ігоря Валерійовича Коломойського день народження.
Дай Боже йому здоров'я.
Сьогодні до нього летіли гості.
Різними приватними літаками.
Сьогодні в аеропорту, в якому будують термінал чи для Ярославського/чи для Бені/ і злітну смугу чи для держави/чи для Бені, стався напад на знімальну групу "Української правди".
Виродки кидалися із ножами на журналістів.

Я особисто звертаюся до керівників держави - дати політичну оцінку цьому інциденту і не намагатися юридично "замилити" цю справу.

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Також я офіційно заявляю, що у нашому аеропорту стоїть система камер, яку ми встановлювали у 2014 році за свої гроші, і якщо з неї зникне якась інформація, то це буде говорити про змову поліції зі злочинцями.

Також я офіційно заявляю, що мерія докладе всіх зусиль, щоб передати в "УП" всю можливу інформацію з відеокамер міської системи "Безпечне місто".

Вибачте, але накипіло.
Я вже тисячу разів говорив на всіх рівнях, щоб влада, нарешті, навела в Дніпрі лад і прибрала звідси ФПГ та ОЗУ, що смокчуть кров із нашого Міста".

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі напали на знімальну групу журналіста "УП" Михайла Ткача.

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Автор: 

Дніпро (3254) журналістика (1752) напад (1118) свобода слова (390) Філатов Борис (463)


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Топ коментарі
+53
Какая политическая оценка?
Наш ущербный президент отменил закрытое собрание руководителей фракций, только потому, что инициатива этого собрания шла от Порошенко!
Оно неспособно ни на что, а его цель - слить Украину ***** и стать гауляйтером.
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13.02.2022 18:36
+29
Более всего меня возмущают действия такой "полиции", которая чем там занималась?
Зачем нам такая полиция?! Они точно не служат народу Украины!
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13.02.2022 18:57
+23
У Бени сегодня день рождения. Даже не знаю что ему пожелать, думая про него, одни маты в голове крутятся.
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13.02.2022 18:47
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Какая политическая оценка?
Наш ущербный президент отменил закрытое собрание руководителей фракций, только потому, что инициатива этого собрания шла от Порошенко!
Оно неспособно ни на что, а его цель - слить Украину ***** и стать гауляйтером.
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13.02.2022 18:36 Відповісти
згоден.
янелох мабудь гарний клоун, актор, чи артист.
як президент, він чмо, профан, жулік.
і мабудь вже став злодієм
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13.02.2022 18:57 Відповісти
клоун та актор він теж поганий
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13.02.2022 19:06 Відповісти
Він зрадник!
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13.02.2022 20:10 Відповісти
Упс, то це таки бєніни орли "перешкоджають журналістській діяльності"? Хоча у Дніпрі усі зашкварені: це місто, як Чікаго у штатах - одна #идівська мафіозна структура проти іншої.
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13.02.2022 18:39 Відповісти
Нажаль так. Підтверджую як мешканець Дніпра.
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13.02.2022 19:03 Відповісти
потер уже Фил этот пост, то ли скрыл. видать, именинник позвонил, не понравилось что здоровье ему должен давать Бог и не указано какой именно
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13.02.2022 18:42 Відповісти
Пост на месте, никто ничего не удалял.
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13.02.2022 18:51 Відповісти
я сказал - удалил или скрыл. у меня не открывается
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13.02.2022 19:43 Відповісти
У Бени сегодня день рождения. Даже не знаю что ему пожелать, думая про него, одни маты в голове крутятся.
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13.02.2022 18:47 Відповісти
59 - бородатой бабушке )))
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13.02.2022 18:57 Відповісти
помолимся чтоб не дотянул до юбилея

единственное что можно ему пожелать
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13.02.2022 19:33 Відповісти
Не трогайте преЗЕдента и его окружение, а то Пукин нападет....
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13.02.2022 18:48 Відповісти
яка нах..й політична оцінка.
ментяри стоять на боці куй зна кого.
гнати жирних боровів нах..... з служби.
вони ...ідараси не зреагували на звернення про напад.
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13.02.2022 18:52 Відповісти
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13.02.2022 18:53 Відповісти
подарочем скромный к днюхе)))) от зелезаморыша
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13.02.2022 18:58 Відповісти
Более всего меня возмущают действия такой "полиции", которая чем там занималась?
Зачем нам такая полиция?! Они точно не служат народу Украины!
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13.02.2022 18:57 Відповісти
Вона тут служить богообраному народу.
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13.02.2022 19:04 Відповісти
Это не полиция, а мусор!
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13.02.2022 19:13 Відповісти
Так пусть Израиль им и зарплату платит.
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13.02.2022 20:13 Відповісти
Гої заплатять.
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13.02.2022 20:26 Відповісти
А ОПГ-ФПГ под названием "аБориГены" Филатова и Корбана, которое превратило Днепр в платную парковку и откачивает парковочное бабло в офшор, оставляя бюджету города 15% - тоже уберут?
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13.02.2022 19:06 Відповісти
Твой ник соответствует тебе
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13.02.2022 19:08 Відповісти
а ты же по своей дебильности не знаешь что это слово означает, верно?
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13.02.2022 20:16 Відповісти
о-ёй, а кто же это меня спамит? фанаты аБориГенов?
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13.02.2022 20:18 Відповісти
Да любой аеропорт является режимным и охраняемым объектом и просто так на его територию не попадеш.Так что зесь задеяны как менты так и охрана и не без согласования с властями.Спокойно пришли напали и ушли и никто ничего и незнает.Ну а камеры в этот момент как всегда не работали из-за профилактического обслуживания.
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13.02.2022 19:06 Відповісти
P.S.Ще нехай радуються що не вбили адже гості Коломойського не хотять світитися на камери.Тільки ось журюсь чи встигне ЗЕ повернутись до розмовин із Байденом чи теж відмінить?
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13.02.2022 19:22 Відповісти
Фiлатов украiнською пост написав чи цe пeрeклад?
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13.02.2022 19:06 Відповісти
Переклад. Українською Бера гребує.
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13.02.2022 20:28 Відповісти
я знаю що вiн какающий. тому здивувала подача нoвини украiнською.
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14.02.2022 00:09 Відповісти
А чому Беня? Може Зеля. Ткаж же дітям Зеленського жити не дає "Завдяки вам (ред. Ткачу) ніхто з моїх дітей не може бути без охорони, завдяки вам вони майже нічого ніде не святкують".
О і поквитався. Можливо тут і Беня допоміг
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13.02.2022 19:12 Відповісти
что, были случаи нападения журналистов на вовочкиных пи*дюков?
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13.02.2022 20:25 Відповісти
Ткач на них нападав
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13.02.2022 21:44 Відповісти
Да, 59 это маловато, ещё ж сколько лет оно будет пить людскую кровь
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13.02.2022 19:30 Відповісти
Филатову огромное респектище!! Жить рядом с ФПГ и ОПГ - это подвиг
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13.02.2022 19:32 Відповісти
сам же их и создавал
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13.02.2022 19:34 Відповісти
+++
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13.02.2022 20:29 Відповісти
это для него конкурирующие ОПГ-ФПГ
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13.02.2022 20:21 Відповісти
Так. Нічого особистого, просто бізнес.
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13.02.2022 20:29 Відповісти
https://www.facebook.com/butusov.yuriy?__cft__[0]=AZUoZaG0ypCt-Qf2by2oV3MEda0s35aAEvE454i2WSUNu5mbpxMDS8VgtFiYMKp7kgjDMKmNq_4MN-VfzV7deF9hC49wxRXhbw2A628EhyNgzeWypWUVHqrGRdwemGLpxqQ&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Бутусов

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7249429311763969?__cft__[0]=AZUoZaG0ypCt-Qf2by2oV3MEda0s35aAEvE454i2WSUNu5mbpxMDS8VgtFiYMKp7kgjDMKmNq_4MN-VfzV7deF9hC49wxRXhbw2A628EhyNgzeWypWUVHqrGRdwemGLpxqQ&__tn__=%2CO%2CP-R 7 мин. ·



Бандити, пов'язані з фірмою "Наріка", напали на журналістів УП у Дніпрі

Журналіст УП https://www.facebook.com/mixailotkach?__cft__[0]=AZUoZaG0ypCt-Qf2by2oV3MEda0s35aAEvE454i2WSUNu5mbpxMDS8VgtFiYMKp7kgjDMKmNq_4MN-VfzV7deF9hC49wxRXhbw2A628EhyNgzeWypWUVHqrGRdwemGLpxqQ&__tn__=-]K-R Mykhailo Tkach разом з оператором знімав у віп-терміналі аеропорту як на сьогоднішній день народження олігарха Ігоря Коломойського у Дніпро прилітають на чартерах гості.

Зі слів Ткача, під час зйомки на журналістів напала група невідомих бандитів. Вони зірвали роботу журналістів, причому після пред'явлення документів. Один з бандитів напав на оператора, вихопив в нього телефон, на який він вів зйомку нападу, та приставив до ока ніж. Під загрозою вдарити ножем бандит вибив з оператора пароль від телефону, зайшов у телефон та видалив усі фото та відео нападу. Інший бандит також зкрутив водія машини, який теж намагався вести зйомку.

Все це відбувалось на очах співробітників поліції аеропорту, які не зробили нічого для захисту журналістів та затримання нападників. Хоча коли Ткач поновив зйомку, добре видно, що поліцейські бачили, що спілкуються з журналістами, бачать документи та особисто впізнали Ткача. Бандити після нападу спокійно витїхали з аеропорту.

Джерела Цензор.Нет встановили, що нападники виїхали на автомашинах Lexus AE 1009 PI та Lexus AE 1009 PЕ.

Ці машини належать компанії з Дніпра ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "ТРАНССТРОЙІНВЕСТ".

Одним з власників цієї компанії згідно з відкритими базами даних є Олександр Петровський.

Так, це той самий знаменитий Петровський, якого в деяких медіа називають за кличкою "Нарік". "Нарік" - один з найвпливовіших "авторитетів" Дніпра", якого, за даними джерел, пов'язують і з найбільшим ринком "Озерка", і з більшістю забудов у місті, і з участю у багатьох розбірках у тіньовому світі.

Коли я писав про кримінальний слід "Наріка" з посиланням на генпрокурора Луценко, Петровський подав на мене 5 позовів до суду на великі суми, але усі ці позови блискуче відбили мої друзі-адвокати з юридичної фірми "Сенс" https://www.facebook.com/leonid.masl0v?__cft__[0]=AZUoZaG0ypCt-Qf2by2oV3MEda0s35aAEvE454i2WSUNu5mbpxMDS8VgtFiYMKp7kgjDMKmNq_4MN-VfzV7deF9hC49wxRXhbw2A628EhyNgzeWypWUVHqrGRdwemGLpxqQ&__tn__=-]K-R Леонід Маслов та https://www.facebook.com/profile.php?id=100000635661702&__cft__[0]=AZUoZaG0ypCt-Qf2by2oV3MEda0s35aAEvE454i2WSUNu5mbpxMDS8VgtFiYMKp7kgjDMKmNq_4MN-VfzV7deF9hC49wxRXhbw2A628EhyNgzeWypWUVHqrGRdwemGLpxqQ&__tn__=-]K-R Дмитро Круговий .

"Нарік" виживає при будь-якій владі. Він був у свій час палким прихильником президента Порошенко, і навіть разом з Порошенко фотографувався у церкві - і тому на відміну від Корбана до нього не було претензій у правоохоронних органів. Але найближчим партнером та другом Петровськоого був і є Ігор Коломойський, завдяки фінансовій та медійній підтримці якого президентом став Володимир Зеленський.

Тому тепер Петровський значно посилив свій вплив у владі при Зеленському. Тепер Петровський має інтереси у багатьох органах влади у Дніпропетровській області, зокрема у місцевих органи, що займаються землею та оформленням нерухомості.

Про вплив Петровського говорить той факт, що його партнер Вемир Давитян, віце-президент його благодійного фонду "Солідарність", є близьким другом голови фракції "Слуга народу" Давіда Арахамія, і вони разом проводять значну частину часу, вирішують спільні питання.

Тому не дивно, що Петровський вирішив зробити подарунок своєму другові Коломойському та захистити його поважних гостей від журналістів.

А що? Поліція в області та замгенпрокурора Сімоненко лояльні до Коломойського, зв'язки в Офісі президента та партії Слуга народу прямі, пару дзвінків і проблеми вирішуються. Головне, що журналісти не завадили святу друга, який вирішує усі питання. Оце для Петровського набагато вагоміше за будь-який закон та будь-яку владу.
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13.02.2022 19:36 Відповісти
Не треба обрехувати чесну,реформовану поліцію,рехворматор Аваков все рехвормував.
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13.02.2022 19:44 Відповісти
Почему журналисты не носят с собой огнестрел? Им по закону разрешено! Пристрелил бы пару бандосов Нарика - воздух в Днепре стал бы чище
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13.02.2022 20:23 Відповісти
Бандосы кстати дебильноватые, как положено - удаленное видео можно запросто восстановить, случай в Укрэксимбанке в пример
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13.02.2022 20:27 Відповісти
А поліція та закон в нас є?
Чи в нас не поліція а холуї на підтанцьовці у кримінала?
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14.02.2022 01:30 Відповісти
Ткач получил свое, совсем обнаглел, потерял страх, разговаривает с вовчиком на равных, пусть радуется, шо остался живой.
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13.02.2022 20:06 Відповісти
Дійсно, людина не може размовляти на рівних з істотою, що значно нижче по розвитку.
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13.02.2022 20:31 Відповісти
Миша готовится жениться,баблосы стрижет беззастенчиво.Беня -очень креативен ,и Ткача обязательно юридически макнет.
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13.02.2022 20:32 Відповісти
Братки из 90-х решили тряхнуть стариной...
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13.02.2022 20:59 Відповісти
они уже пару десятилетий на том и кормятся, главное рамсы не путать
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13.02.2022 22:22 Відповісти
Я уже тысячу раз говорил на всех уровнях, чтобы власть, наконец, навела в Днепре порядок и убрала отсюда ФПГ и ОПГ, сосущие кровь из нашего города". Источник:

Як ЗЕбеня може прибрати сам себе?
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13.02.2022 21:03 Відповісти
ЗЕНЕЛОХ може також до Бені прелітав ! І щоб не зняли, ненароком, "величнішого" і побили тих нишпорок !??
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13.02.2022 22:46 Відповісти
Филатов воюет с Нариком много лет, но у того мощная крыша ...
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13.02.2022 23:37 Відповісти
беня желаю вам в самой ближайшей перспективе, посетить все, достойные вас, достопримечательные места в США
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14.02.2022 01:21 Відповісти
 
 