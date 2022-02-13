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Україна попереджає про небезпечність польотів 14-19 лютого над частиною Чорного моря через навчання РФ, - Ярмак

Україна попереджає про небезпечність польотів 14-19 лютого над частиною Чорного моря через навчання РФ, - Ярмак

Україна офіційно оприлюднила аеронавігаційну інформацію про "активацію потенційно небезпечної зони у повітряному просторі над відкритими водами Чорного моря - з 14.02 по 19.02.2022".

Про це йдеться у фейсбук-дописі виконувача обов'язків голови Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) Андрія Ярмака, передає Цензор.НЕТ.

"Вже від завтра авіакомпаніям рекомендовано не виконувати польоти протягом визначено проміжку часу над цією зоною, та заздалегідь планувати оптимальні маршрути з урахуванням поточної ситуації.

Наголосимо, що ця рекомендація не блокує в цілому польоти над Чорним морем.

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Повітряний простір над територією України наразі є відкритим та доступним для планування польотів.

Безпека польотів забезпечується на належному рівні відповідно до міжнародних норм та стандартів", - підкреслив Ярмак.

Він нагадав, що відповідальність за обслуговування повітряного руху у повітряному просторі над відкритим морем у межах району польотної інформації Сімферополь відповідно до Рішення Ради ІСАО від 17 лютого 1997 року делеговано Україні, але післ окупації Криму "РФ шляхом нелегітимних публікацій аеронавігаційної інформації в односторонньому порядку декларує прагнення на аеронавігаційне обслуговування у межах РПІ Сімферополь". Так, минулого тижня РФ опублікувала повідомлення для пілотів (NOTAM), в якому оголосила тимчасово небезпечною зоною частину повітряного простору над Чорним морем - з 14 до 19 лютого через проведення навчань.

"У разі появи інформації про провадження потенційно небезпечної для цивільної авіації діяльності - відповідно до міжнародних правил для забезпечення безпеки польотів застосовується спеціальний порядок дій.

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Відповідно до них Україною здійснено офіційну публікацію аеронавігаційної інформації про активацію потенційно небезпечної зони у повітряному просторі в районі Чорного моря та про врахування для планування польотів у визначеній частині повітряного простору - з 14.02 по 19.02.2022", - підкреслив Ярмак.

Автор: 

польоти (206) росія (64946) Украерорух (173) військові навчання (2775) Чорне море (1660) Ярмак (4)


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Топ коментарі
+7
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13.02.2022 19:20
+6
***** никогда никого не предупреждает,просто убил президента Польши под смоленском и шито-крыто.
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13.02.2022 19:32
+2
Это еще что за один? Молочный брат Ермака по спец-школе КГБ ? Вместе обезжиренное молоко в кубрике лопали?
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13.02.2022 19:03
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Ну вот, уже никто никуда не идёт... не летит... по крайней мере с Одессы.
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13.02.2022 19:01 Відповісти
Путаю Андрия Ярмака и Андрея Ермака.
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13.02.2022 19:01 Відповісти
Это еще что за один? Молочный брат Ермака по спец-школе КГБ ? Вместе обезжиренное молоко в кубрике лопали?
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13.02.2022 19:03 Відповісти
секретарша вже стала речником розвідки?
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13.02.2022 19:07 Відповісти
вибачаюсь.
переплутав з єрмаком
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13.02.2022 19:09 Відповісти
Приватні літаки розбігаються, як таргани. Австрія, Кіпр, Греція і тому подібне.
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13.02.2022 19:19 Відповісти
а що не так? Це нормально
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13.02.2022 19:39 Відповісти
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13.02.2022 19:20 Відповісти
То есть со взятием Киева управились за четыре часа с момента нападения на Украину, включая перерыв на обед. Веселая картинка, не удивительно что западные посольства бегут из Киева. Эти картинки в Ольгино делают, понятно, а вот кто им лайкает?
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13.02.2022 20:12 Відповісти
мнє кажется, захватчікі-солдати нє доживут до заработной плати...
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13.02.2022 20:14 Відповісти
якого хєра я повине пропустити свій обід заради якихось кацапів? та ще і полежати треба щоб салко зав"язалось...
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13.02.2022 20:35 Відповісти
Вторжение в Украину и санкции Запада неминуемо принесут России девальвацию рубля, обвал рынков и удар по благосостоянию граждан, единодушны экономисты, пишет https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/rossiyan-predupredili-o-blokirovke-vkladov-v-slucha-voyny-1031188012 finanz.ru .

В «день пересечения» границы, если он наступит, могут быть сразу же введены ограничения на снятие вкладов и снятие денег в банкоматах, считает экономист Яков Миркин, завотделом международных рынков капитала Института мировой экономики и международных отношений РАН.

«Никто не знает планов властей, но это то, что «происходит обычно», или то, что может случиться исходя из логики событий», - уточняет Миркин.

В годы Великой отечественной ІІ мировой войны снятие наличных со счетов было ограничено в первые же дни, а для граждан ссср были введены военный налог, налог на бездетных и одиноких, повышены сельскохозяйственный и подоходный налоги.

В результате если до войны поступления в госбюджет от налогов и займов населения составляли 10-12% доходов, то за четыре года войны их доля превысила 60%.

По данным ЦБ рф, на 1 января россияне держали на счетах и вкладах в отечественных банках 34,7 трлн рублей. Из них 27,8 трлн - в рублях и 92,8 млрд долларов - в иностранной валюте.

Помимо этого, у граждан есть еще 14,1 трлн рублей сбережений в наличных, из которых 8,7 трлн - в инвалютах (оценка Росстата).

Но обмен рублей на валюту также может быть ограничен, равно как и хождение наличной валюты, считает Миркин. Рубль рухнет, повалятся акции, облигации, ОФЗ, начнется «паническое бегство капитала из России», описывает сценарий он.

«Рубль мы сможем ловить на уровне 85-90 (за доллар)», - солидарен в оценках по рынку Евгений Коган, президент ИГ «Московские партнеры».
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13.02.2022 20:12 Відповісти
***** никогда никого не предупреждает,просто убил президента Польши под смоленском и шито-крыто.
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13.02.2022 19:32 Відповісти
Ярмак - белорусский вариант фамилии Ермак.
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13.02.2022 19:43 Відповісти
Амен!
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13.02.2022 20:19 Відповісти
Ну хорошо, америкосы специально делают панику, "тупые" - по мнению слуг, Израилетяне, Англичане, Французы, Американцы, Нидерланды и те же немцы с прибалтами - вывозят своих граждан, а что значит три танковые дивизии уже 35 км от Харькова? Это тупые граждане России и Украины? https://vlada.segodnya.ua/ua/vlada/sobytiya/rossiya-perebrasyvaet-k-ukraine-eshche-odnu-tankovuyu-armiyu-cit-1602567.html
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13.02.2022 20:03 Відповісти
https://focus.ua/*******-novosti/506324-rossiya-perebrasyvaet-k-ukraine-1-yu-gvardeyskuyu-tankovuyu-armiyu-issledovateli-cit-foto-video
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13.02.2022 20:17 Відповісти
За інформацією чергових сил ППО, російські літаки вдаються до провокативних дій вздовж повітряних кордонів України (літять до кордону, потім повертають). Подібні провокації були навесні 2018 року.
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13.02.2022 20:10 Відповісти
Нападение, оккупация и лагеря - Bild слил "мечты" Путина относительно Украины
https://youtu.be/3WgfGcNiMVY?fbclid=IwAR2FiwAvS2Og6XNW42YtiZTpZQl2EDdXo0mc5mB4KxPMqsXfq5EI-0QJYQs https://youtu.be/3WgfGcNiMVY
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13.02.2022 20:23 Відповісти
Нє , ну логічно .Уряд РФ вже декілька разів робив замовлення російській армії збивати пасажирські літаки . То й же МН-17 , хоча б .
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13.02.2022 21:21 Відповісти
 
 