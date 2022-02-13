На знімальну групу журналіста Ткача у Дніпрі напали бандити, пов'язані з фірмою "авторитета" Петровського, - Бутусов

Журналіст видання "Українська правда" Михайло Ткач разом з оператором знімав у віп-терміналі аеропорту Дніпра, як на сьогоднішній день народження олігарха Ігоря Коломойського на чартерах прилітають гості.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Зі слів Ткача, під час зйомки на журналістів напала група невідомих бандитів. Вони зірвали роботу журналістів, причому після пред'явлення документів. Один з бандитів напав на оператора, вихопив в нього телефон, на який він вів зйомку нападу, та приставив до ока ніж. Під загрозою вдарити ножем бандит вибив з оператора пароль від телефону, зайшов у телефон та видалив усі фото та відео нападу. Інший бандит також зкрутив водія машини, який теж намагався вести зйомку", - нагадує журналіст.

Він підкреслює, що події розгорталися на очах співробітників поліції аеропорту, які не зробили нічого для захисту журналістів та затримання нападників.

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"Хоча коли Ткач поновив зйомку, добре видно, що поліцейські бачили, що спілкуються з журналістами, бачать документи та особисто впізнали Ткача. Бандити після нападу спокійно виїхали з аеропорту", - констатує Бутусов.

"Джерела Цензор.НЕТ встановили, що нападники виїхали на автомашинах Lexus AE 1009 PI та Lexus AE 1009 PЕ.

Ці машини належать компанії з Дніпра ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "ТРАНССТРОЙІНВЕСТ".

Одним з власників цієї компанії згідно з відкритими базами даних є Олександр Петровський.

Так, це той самий знаменитий Петровський, якого в деяких медіа називають за кличкою "Нарік". "Нарік" - один з найвпливовіших "авторитетів" Дніпра", якого, за даними джерел, пов'язують і з найбільшим ринком "Озерка", і з більшістю забудов у місті, і з участю у багатьох розбірках у тіньовому світі.

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"Нарік" виживає за будь-якої влади. Він був у свій час палким прихильником президента Порошенка, і навіть разом з Порошенком фотографувався у церкві, за публікацію про це мене оштрафували на 357 тисяч гривень.

Коли я писав про кримінальний слід "Наріка" з посиланням на генпрокурора Луценко, Петровський подав на мене 5 позовів до суду на великі суми, але всі ці позови блискуче відбили мої друзі-адвокати з юридичної фірми "Сенс" Леонід Маслов та Дмитро Круговий.

І тому, на відміну від Корбана, до нього не було претензій у правоохоронних органів. Але найближчим партнером та другом Петровського був і є Ігор Коломойський, завдяки фінансовій та медійній підтримці якого президентом став Володимир Зеленський", - нагадує Бутусов.

За його словами, завдяки зв’язкам з Коломойським тепер Петровський значно посилив свій вплив у владі. "Авторитет" має інтереси у багатьох органах влади у Дніпропетровській області, зокрема тих, що займаються землею та оформленням нерухомості.

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"Про вплив Петровського говорить той факт, що його партнер Вемир Давитян, віцепрезидент його благодійного фонду "Солідарність", є близьким другом голови фракції "Слуга народу" Давіда Арахамії, і вони разом проводять значну частину часу, розв’язують спільні питання, про що теж раніше робив сюжет Ткач.

Тому мене б не здивувало, якби Петровський міг вирішити зробити подарунок своєму другові Коломойському та захистити його поважних гостей від журналістів. Або люди на "Лексусах" з такої поважної фірми діяли самостійно, бо втратили давно край та вважають за можливе по-бандитськи нападати на будь-яку людину будь-де. Цікаво встановити їхні особи.

А чому б ні? Поліція в області та заступник генпрокурора Сімоненко лояльні до Коломойського, зв'язки в Офісі Президента та партії "Слуга народу" прямі, пару дзвінків - і проблеми вирішуються. Головне, що журналісти не завадили святу людини, яка вирішує всі питання. Оце для Петровського набагато вагоміше за будь-який закон та будь-яку владу", - переконаний Бутусов.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі напали на знімальну групу журналіста "УП" Михайла Ткача.