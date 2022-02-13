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На знімальну групу журналіста Ткача у Дніпрі напали бандити, пов'язані з фірмою "авторитета" Петровського, - Бутусов

На знімальну групу журналіста Ткача у Дніпрі напали бандити, пов'язані з фірмою

Журналіст видання "Українська правда" Михайло Ткач разом з оператором знімав у віп-терміналі аеропорту Дніпра, як на сьогоднішній день народження олігарха Ігоря Коломойського на чартерах прилітають гості.

Про це пише у фейсбуці головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Зі слів Ткача, під час зйомки на журналістів напала група невідомих бандитів. Вони зірвали роботу журналістів, причому після пред'явлення документів. Один з бандитів напав на оператора, вихопив в нього телефон, на який він вів зйомку нападу, та приставив до ока ніж. Під загрозою вдарити ножем бандит вибив з оператора пароль від телефону, зайшов у телефон та видалив усі фото та відео нападу. Інший бандит також зкрутив водія машини, який теж намагався вести зйомку", - нагадує журналіст.

Він підкреслює, що події розгорталися на очах співробітників поліції аеропорту, які не зробили нічого для захисту журналістів та затримання нападників.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі напали на знімальну групу журналіста Ткача: "Иди ты нах#й со своей правдой!". ВIДЕО

"Хоча коли Ткач поновив зйомку, добре видно, що поліцейські бачили, що спілкуються з журналістами, бачать документи та особисто впізнали Ткача. Бандити після нападу спокійно виїхали з аеропорту", - констатує Бутусов.

"Джерела Цензор.НЕТ встановили, що нападники виїхали на автомашинах Lexus AE 1009 PI та Lexus AE 1009 PЕ.

Ці машини належать компанії з Дніпра ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА "ТРАНССТРОЙІНВЕСТ".

Одним з власників цієї компанії згідно з відкритими базами даних є Олександр Петровський.

На знімальну групу журналіста Ткача у Дніпрі напали бандити, повязані з фірмою авторитета Петровського, - Бутусов 01

Так, це той самий знаменитий Петровський, якого в деяких медіа називають за кличкою "Нарік". "Нарік" - один з найвпливовіших "авторитетів" Дніпра", якого, за даними джерел, пов'язують і з найбільшим ринком "Озерка", і з більшістю забудов у місті, і з участю у багатьох розбірках у тіньовому світі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов про напад на знімальну групу Ткача: Влада має дати політичну оцінку і не намагатися юридично "замилити" справу

"Нарік" виживає за будь-якої влади. Він був у свій час палким прихильником президента Порошенка, і навіть разом з Порошенком фотографувався у церкві, за публікацію про це мене оштрафували на 357 тисяч гривень.

Коли я писав про кримінальний слід "Наріка" з посиланням на генпрокурора Луценко, Петровський подав на мене 5 позовів до суду на великі суми, але всі ці позови блискуче відбили мої друзі-адвокати з юридичної фірми "Сенс" Леонід Маслов та Дмитро Круговий.

І тому, на відміну від Корбана, до нього не було претензій у правоохоронних органів. Але найближчим партнером та другом Петровського був і є Ігор Коломойський, завдяки фінансовій та медійній підтримці якого президентом став Володимир Зеленський", - нагадує Бутусов.

За його словами, завдяки зв’язкам з Коломойським тепер Петровський значно посилив свій вплив у владі. "Авторитет" має інтереси у багатьох органах влади у Дніпропетровській області, зокрема тих, що займаються землею та оформленням нерухомості.

Також дивіться: "Наріковська шобла намагається вбити мене. Якщо зі мною щось трапиться, прошу винним у цьому вважати Олександра Петровського", - двоє невідомих побили правозахисницю з Дніпра Ешонкулову. ВІДЕО 18+

"Про вплив Петровського говорить той факт, що його партнер Вемир Давитян, віцепрезидент його благодійного фонду "Солідарність", є близьким другом голови фракції "Слуга народу" Давіда Арахамії, і вони разом проводять значну частину часу, розв’язують спільні питання, про що теж раніше робив сюжет Ткач.

Тому мене б не здивувало, якби Петровський міг вирішити зробити подарунок своєму другові Коломойському та захистити його поважних гостей від журналістів. Або люди на "Лексусах" з такої поважної фірми діяли самостійно, бо втратили давно край та вважають за можливе по-бандитськи нападати на будь-яку людину будь-де. Цікаво встановити їхні особи.

А чому б ні? Поліція в області та заступник генпрокурора Сімоненко лояльні до Коломойського, зв'язки в Офісі Президента та партії "Слуга народу" прямі, пару дзвінків - і проблеми вирішуються. Головне, що журналісти не завадили святу людини, яка вирішує всі питання. Оце для Петровського набагато вагоміше за будь-який закон та будь-яку владу", - переконаний Бутусов.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі напали на знімальну групу журналіста "УП" Михайла Ткача.

Автор: 

Дніпро (3254) журналістика (1752) напад (1118) Бутусов Юрій (3579) Ткач Михайло (136) Петровський Олександр (35)


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Топ коментарі
+43
Нарик друг хозяина зеленого шута
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13.02.2022 20:15
+34
а ментяры, даже в их сторону боялись смотреть.
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13.02.2022 20:10
+27
А шо, милиция в Дннпре до сих пор Порошенке подчиняется? На кого это расчитано, ущербное?
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13.02.2022 20:19
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а ну пригадайте як на брифінгу Бутусов сказав зенелоху - ви брешете? пригадуєте?
а зечмо не менш злопам"ятне та образливе, сильніш за всіх вищеперерахованих разом узятих))))
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13.02.2022 21:27 Відповісти
це Україна дєтка))
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13.02.2022 20:22 Відповісти
судя по реакции аэродромных ментов, они реально боялись что бычье нарика у них автоматы заберет, если шо
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13.02.2022 20:22 Відповісти
А от щодо фото Порошенко з петровським, то і дитині зрозуміло, як там опинився ділок. Так само петровський коливався біля Патріарха Варфоломія під час трансляції в Софії, але його попросили відійти
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13.02.2022 20:24 Відповісти
для того й коливався. Перед виборами потрібен був чорний піар - Порошенко з бандюками.
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13.02.2022 20:28 Відповісти
та не думаю... Просто бандюки, якщо не всі, то через одного - вірні прихожани; а вже яку церкву обирають - то справа випадку.
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13.02.2022 21:28 Відповісти
нех наводить тень на плетень. Ткач в аеропорту снимал кто из "слуг" народа прилетел на ДР Бородатой Бабушки, которое сегодня. И "побили" его бабушкины сявки.
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13.02.2022 20:25 Відповісти
а может одно другому не мешает))) в смысле многостаночные сявкки? ))))
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13.02.2022 21:29 Відповісти
Нарік ..є нарік
.А що ж йому кайф ламали!?
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13.02.2022 20:25 Відповісти
1. Петровский и ДО Порошенко чувствовал себя не плохо
2. При Порошенко свои позиции укрепил
3. При Зеленском - расцвёл.

Интересная особенность:
Петровский оказывал и продолжает оказывать существенную поддержку ВСУ (и напрямую и через волонтёров)
А так же является крупнейшим меценатом УПЦ московского патриорхата.
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13.02.2022 20:25 Відповісти
за його спонсорство московського патріархату не чув, хоча це можливо.
Читав про спонсорство саме УПЦ КП і юридичного спадкоємця ПЦУ
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13.02.2022 20:31 Відповісти
Верно - УПЦ КП он так же помогает. Подтверждаю.
Раскладывать яйца в разные корзины он научился у Бени.
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13.02.2022 20:47 Відповісти
ты дебил? Алик УПЦ поддерживает,и сделал очень много для Томоса,тот же порох,без него ни хера бы не решил!Кто кто,но он Украинец-в первую очередь!
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13.02.2022 21:34 Відповісти
почему грузинский жыдок у тебя "украинец"?
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13.02.2022 23:05 Відповісти
но зе и вся его камарилья не увидят ничего у них при слове Коломойский начинается диарея они тихонько віпадают в осадок
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13.02.2022 20:26 Відповісти
Цей Петровський спонсурував церкву. І в москалів усілякі бандитии церкву фінансують.
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13.02.2022 20:28 Відповісти
Бєня ніщеброд. Святкує в Дніпрі.
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13.02.2022 20:31 Відповісти
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13.02.2022 20:32 Відповісти
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13.02.2022 20:43 Відповісти
Ета друґоє... 😁
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13.02.2022 20:48 Відповісти
Не кричи, просто мовчки налолоджуйся, "красавіца"😁
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13.02.2022 20:49 Відповісти
Найбільший прикол цього брифінгу Порошенка був в тому, що він демонструвався, зрозуміло, по "Прямому", "5"-ому і ... по "24"-ому Ахметова. Навіть "Еспресо" його не транслював. Цікава логіка просліджується. Чи Ахметов теж вже став "патріотом"? Чи просто підтримка колеги?
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13.02.2022 21:32 Відповісти
От войны никто не выиграет, только простые люди пострадают больше...ситуация проиграшная для всех в Украине...Порох не о своих личных интересах говорил, а о том, что важно для всех...
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13.02.2022 21:34 Відповісти
Да ясно, что Украина давно уже прос%%рана, при чём самими украинцами. Майдан и те 106,
Небесная Сотня...зря только погибли...Теперь в каждом городе/городишке/селе есть улица/проспект/переулок... Набесной Сотни, а коррупция и вообще бардак полнейший как был, так и осталось всё... бандиты, алигахеры,продажные полицейские, ************* никуда не делся..
В принципе можно понять украинцев в Польше и где угодно, которые не рванут назад домой защищать от кацапов Украину, а лучше пусть их семьи беженцами перебираются к ним от этого всего дерьма подальше...
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13.02.2022 20:32 Відповісти
Вы всё верно сказали. Только вот на счет "украинцев" я с вами не согласен. Украинцы - они разные и не все космополиты. Для многих есть понятие Родина.
Вы же не откажетесь от мамы от того, что она работает посудомойкой, да еще и выпить любит? Наверное попробуете что-то изменить: работу ей нормальную помочь найти, от выпивки закодировать и т.п. Так же и украинцы пытаются страну изменить. Пока не очень получается, но мы не опускаем руки.
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14.02.2022 10:19 Відповісти
Петя друг нарика,нарик корешует с беней,беня дёргает за ниточки зелю,теперь понятно почему зеля никак не посадит петю,круг замкнулся,замечательная гопкомпания,где все повязаны темными и тухлыми делишками.
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13.02.2022 20:33 Відповісти
Кацап, тебе кинули в паслєдій і рєшітєльний? Думаєш якщо багато срати, то тебе не кинуть в реальний бій подихати в Україні?
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13.02.2022 20:38 Відповісти
У вас плохой переводчик,видно что текст написан по русски,маскируйся тщательней путинская шавка.
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13.02.2022 23:09 Відповісти
Цікаво,що за такі таємні гості прилетіли до Бені,що аж до бійки дійшло,лише б приховати хто то .Як би наші "олігатори" чи депутати там якісь,то чого приховувати,всі і так знають Беніних лизунів.
То хто?
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13.02.2022 20:33 Відповісти


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13.02.2022 20:35 Відповісти
Борис, ты как всегда прав! Держись! "Человеки с проходного двора" это не для Днепра и не для Украины.
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13.02.2022 21:20 Відповісти
Шо не ясно, шмаркля уже переплюнул зэка и шоколада, а вы продолжаете жевать сопли, во главе страны сейчас стоит перспективный, оларенный пахан, прошу любить и жаловать, быдло покорное.
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13.02.2022 20:41 Відповісти
Из 73% осталось еще около 20, вот когда останется 3-5% тогда и Беня может быть в Синг Синг уедет.
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13.02.2022 20:54 Відповісти
всі персонажі у бізнесі та політиці стОять один одного. ідеї Майдану були зраджені в далекому 2015 році. а зараз маємо те, що маємо.
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13.02.2022 20:42 Відповісти
порохомедведчуковці обурені!
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13.02.2022 20:44 Відповісти
Зато кацапозебіли, на кшталт тебе, в екстазі!
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13.02.2022 20:48 Відповісти
солома@elnazaro777
Джерела пишуть таке⬇️
"Из представителей первой сотни украинского списка Форбс на сегодняшний день на Украине находятся только четверо.
Патриоты, *****"
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13.02.2022 20:45 Відповісти
Кацап, ну ти хоч не палися так тупо.
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13.02.2022 20:47 Відповісти
зрозуміло, пане Бутусове: Порошенко знову все організував...
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13.02.2022 20:52 Відповісти
Необхідно негайно створювати групи клінерів на місцях. І починати зачищати корумповане лайно і прокацаплене падло в позасудовому порядку. Суди куплені, поліція куплена, прокуратура куплена і взагалі вся правоохоронна система приватизована бенями. Не бачу ніякого іншого шляху крім судів Лінча - немає ніякого сенсу соромити покидька за те що він покидьок, коли той нахабно сміється вам в лице і продовжує творити зло.
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13.02.2022 20:54 Відповісти
Пане Бутусов, скільки можна поширювати, м'яко кажучи неправду.
Нарік, приближений до Філарета, а не до Пороха.
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13.02.2022 20:54 Відповісти
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13.02.2022 20:56 Відповісти
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13.02.2022 20:58 Відповісти
Интересный статутный капитал фирмы,два колеса от Лексуса.Как на это смотрит налоговая или она им и сама дань платит?
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13.02.2022 20:56 Відповісти
А что им смотреть? Уставной капитал не имеет ничего общего собственным капиталом и вносится при регистрации фирмы.
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13.02.2022 21:21 Відповісти
Справедливости ради Нарик при всех режимах работал и выжил и это системная многолетняя проблема Днепропетровской области, ответ на которую надо искать в Киеве, вместо майнеров и вэб-моделек
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13.02.2022 20:57 Відповісти
Это были неприкасаемые.т.е. гости хозяина нашего царя всея черни,плебеев и наивных дурачков.
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13.02.2022 21:02 Відповісти
Нех в частную жизнь человека лезть, и не важно кто он, олигарх, зеленый, порохобот или сантехник дядя Вася. Журналист хотел хайпануть? Ну теперь пусть скажет спасибо что в сраку камеру не запихнули.
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13.02.2022 21:09 Відповісти
о, чучело зеленое. частная жизнь у бандитов может быть только в тюрьме. если журналист что-то нарушил - действуй по закону. желаю тебе встретиться с братками и получить нож в глаз
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13.02.2022 21:55 Відповісти
Пороха,здається вже 2,5 роки ,як немає на троні, а це ті кого зєлєчмо посадити грозився.
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13.02.2022 21:13 Відповісти
Давно пора цю шоблу зачистити...
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13.02.2022 21:17 Відповісти
Наконец то стал понятен "стратегический замысел", осла оманского, по модернизации, за счет бюджета Украины, взлетно-посадочной полосы за 5 000 000 000 грн.
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13.02.2022 21:19 Відповісти
Зе ******* пора зносити і зачищати цю *******, а Беню америкоса здати як сявку, там його чекають з нетерпінням...
Клоу з шапіто сам втече...
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13.02.2022 21:21 Відповісти
интересно зе-чмо как-то поздравит бабушку бородатую?
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13.02.2022 21:32 Відповісти
Він його "поздравляет" і слухається щоденно. А подарунків... не міряно, все за наш рахунок.
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14.02.2022 07:00 Відповісти
Бутусов, давите и Зюзю, и Петю этих говнюков и приспособленцев. Эмоции в сторону и только в фактах ваша сила.
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13.02.2022 21:34 Відповісти
петю низзззззззя! Пастор заругает!
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14.02.2022 11:43 Відповісти
У Алика свои дела с Борей,Но! Армии и УПЦ он помогает больше ,чем вся зелесрань!
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13.02.2022 21:37 Відповісти
весь кипиш в сторону. Пригласите Шульмана, И Петровского фотку в кипе. ЦН публиковал его сынка в кипе. А шо такое? Каждому свое. Это все таки их город! Причем там пацаны с Кливленда и местечковые с Брайтон бич? Не верите.? Спросите у Спивака. А вообще-некуда бежать. Еврей в православном храме ? Анекдот (еврейский)
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13.02.2022 21:41 Відповісти
Нужно было этим частножизненым, за нападение на журналистов, какими бы они небыли, выстрелить просто в ипало. Сильно дохера развелось частножизненных, за счет украинского народа. Частная жизнь в их доме, возле параши, а не в общественном месте! Вся эта *******, вместе с судьями, прокурами сбушниками, черезчур много о себе возомнила, слившись с криминалитетом. И я очень верю, что наступит время когда всю эту пи*доту, вместе с кацапским, блатным шлаком, при понятиях, но не при делах, будут отстреливать как бешенных собак. Иначе из этого совкового говна не выбраться
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13.02.2022 21:45 Відповісти
Новая тема у Миши и его друзей нарисовалась Очередной апокалипсис.Жабы и гадюки.Беня-тёртый калач..
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13.02.2022 21:50 Відповісти
Оружие для самозащиты? Не на часі(с) порошенко, зеленський і всі-всі-всі. Был бы короткоствол, без полиции за 10 секунд справились бы.
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13.02.2022 21:56 Відповісти
Полиция захищае, оружие низзя(с) аваков.
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13.02.2022 21:57 Відповісти
Ну , на фотку нарик попал благодаря Филарету( как "великий" жертвователь старичка), а не благодаря Пороху---и Бутусов, как граммотный журналист ,должен был это отследить, а не ваять фейк против Пороха...
Это Бенин кадр, к тому же петровский устраивал "поддержку" ватоголовыми, приездов главзебила в Днепр---создавали массовость и отсекали недовольных зеленой недовластью.
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13.02.2022 22:07 Відповісти
А чому журналісти без зброї? Вони її можуть купити за законом, і застосувати при нападі.
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13.02.2022 22:13 Відповісти
Поліції в Україні нема.Українці озброюйтесь.
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13.02.2022 22:15 Відповісти
Я б навіть уточнив:поліції в Україні й не було і ще не скоро вона з'явиться. Як досі не з' явилось в України по справжньому європейської,проукраїнської влади. Нажаль
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13.02.2022 22:55 Відповісти
Невелика порада тим хто ще не встиг придбати собі якогось "вогнепалу": чимшвидше ідіть у крамницю і купіть собі хоч якийсь ствол. Просто врахуйте фактор мародерської гопоти, яка буйним цвітом "розквітне" під час можливої атаки ********** і дуже ймовірної за тим паніки серед бидломаси, якої в нас на жаль теж вистачає. Зі стволом якось спокійніше: і гопоту можна швидко "заспокоїти" і заблукалих "зульоних чєлувєчков" оформити так шоб вони спочатку пожовтіли , а потім вже по-справжньому позеленіли і в кінці кінців почорніли назавжди!
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13.02.2022 23:33 Відповісти
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14.02.2022 00:22 Відповісти
Он был в свое время ярым сторонником президента Порошенко и даже вместе с Порошенко фотографировался в церкви, за публикацию об этом меня оштрафовали на 357 тысяч гривен.

Источник:

Кто оштрафовал? Порошенко? Деньги немаленькие между прочим.
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14.02.2022 06:57 Відповісти
Полицейские аэропорта уже в КПЗ?
Судя по бездействию - они соучастники нападения. Отобрали телефон - ограбление или разбой.
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14.02.2022 08:38 Відповісти
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