Байден пообіцяв Зеленському швидку та рішучу реакцію на агресію РФ, - Білий дім
Президент США Джо Байден поспілкувався телефоном з українським колегою Володимиром Зеленським.
Згідно з повідомленням Білого дому, під час розмови Байден запевнив Зеленського, що "США швидко та рішуче відреагують на будь-яку подальшу російську агресію проти України", інформує Цензор.НЕТ.
"Лідери погодилися з необхідністю продовження дипломатії та стримування у відповідь на нарощування Росією військової могутності", - йдеться у повідомленні.
Президент України повідомив у твітері, що розмова тривала близько години.
"Говорили про безпеку, економіку, наявні ризики, санкції та російську агресію. Деталі згодом", - зазначив Зеленський.
Нагадємо, президент Володимир Зеленський говорив з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом 13 лютого.
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Он НЕ лидер страны! он просто занимает кресло президента!
Хорошего дня!!!!