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Байден пообіцяв Зеленському швидку та рішучу реакцію на агресію РФ, - Білий дім

Байден пообіцяв Зеленському швидку та рішучу реакцію на агресію РФ, - Білий дім

Президент США Джо Байден поспілкувався телефоном з українським колегою Володимиром Зеленським.

Згідно з повідомленням Білого дому, під час розмови Байден запевнив Зеленського, що "США швидко та рішуче відреагують на будь-яку подальшу російську агресію проти України", інформує Цензор.НЕТ.

"Лідери погодилися з необхідністю продовження дипломатії та стримування у відповідь на нарощування Росією військової могутності", - йдеться у повідомленні.

Президент України повідомив у твітері, що розмова тривала близько години.

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"Говорили про безпеку, економіку, наявні ризики, санкції та російську агресію. Деталі згодом", - зазначив Зеленський.

Нагадємо, президент Володимир Зеленський говорив з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом 13 лютого.

Автор: 

Байден Джо (2883) Зеленський Володимир (23697) росія (64946)


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Топ коментарі
+54
Тут Олег Шарп повідомив про інформаційний витік (думаю, що умисний - зараз США постійно працюють у такому стилі) про обставини телефонного дзвінка Байдена Зеленському. Американські журналісти діляться інформацією із своїх джерел, що розмова більше виглядала, як начитка лекції чи навіть відчитування шкодливого школяра. Зеленський за понад годину не промовив і п'яти речень. Правда, чи ні - перевірити буде складно, але коли йдуть умисні витоки, то це ж для чогось робиться. Тим більше, що Байден зараз по серйозному злий на це дегенеративне МЗЧ. А в офіційному прес-релізі все традиційно, як і має бути. Тільки для чергового завіренні в підтримці, гарантуванні, нагадуванні про ціну для РФії терміновий дзвінок не роблять. Зеленського попередили, що Байден його викликає, за яких дві години до сеансу.

Така термінова розмова могла відбутися у трьох випадках: коли все дуже погано й вторгнення невідворотнє в найближчі години (максимум: день-два); коли ситуацію остаточно залагодили, пуйло відступає, але для збереження його обличчя мають відбутися якісь скоординовані дії чи заяви, на які вже погодився Байден і тепер треба змусити МЗЧ не гратися в самодіяльність; коли треба терміново вправити декому мізки, щоб не лазило п'яне по Україні та не верзло всіляку шкідливу дурню.

Уже проскакують припущення (знову: умисний злив, чи видаємо бажане за дійсне?), що Путін оцінив ціну питання й готовий відступити, але наостанок має добре нахамити й пограти на нервах. А може й зробити якийсь агресивний крок, за який не буде нових санкцій. Моє припущення, що може відбутися імітація підготовки якогось "українського теракту" в Донецьку, що її оперативно викриють "браві чекісти, після чого Раша підніме сморід до небес, а тоді офіційно введе (легалізує) свої війська в ОРДЛО, таким чином формально окупувавши вже й так давно окуповані за фактом території. Про цю перспективу вже пару разів писав і говорив. Як не дивно, такий варіант не лише розрядить нинішню ситуацію, але й принесе нам певну політичну користь - принаймні, МЗЧ не зможе ще довго лізти до пуйла з бажання заглянути в його свинячі вічка та про щось "домовлятися посередині". Є й негативи. Але це вже окрема тема.

Тарас Черновол
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13.02.2022 20:54
+37
верь этому

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13.02.2022 21:00
+35
Выскажет, и не одну. А пока Байден высказывает озабоченность, из США в Украину летят гостинцы, от одного упоминания которых кацапов бросает в дрожь. Не надо искать зраду, где её нет.
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13.02.2022 21:03
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Цензор! Ну как можно употреблять слово "лидер" в отношении вазеленского? Он лидер чего или кого? 95 квартала и только.
Он НЕ лидер страны! он просто занимает кресло президента!
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14.02.2022 00:20 Відповісти
Схоже, МЗЧ не дуже зраділо з того..
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14.02.2022 00:29 Відповісти
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14.02.2022 03:53 Відповісти
Вы уже достали, каждый день одно и тоже -пообещал, пообещал…
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14.02.2022 05:41 Відповісти
Почему "Дефендер" не в Очакове, а "Доналд Кук" не в Одессе?
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14.02.2022 07:55 Відповісти
А Тим часом в Борисполі на борт до Чехії пустили лише іноземців. Українців лишили в митній зоні.
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14.02.2022 08:50 Відповісти
Зеленский молодчина!!! Выдержка и терпение- а ведь он совсем недавно президент!!!
Хорошего дня!!!!
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14.02.2022 10:33 Відповісти
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14.02.2022 21:28 Відповісти
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