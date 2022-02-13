Байден пообіцяв Зеленському швидку та рішучу реакцію на агресію РФ, - Білий дім

Президент США Джо Байден поспілкувався телефоном з українським колегою Володимиром Зеленським.

Згідно з повідомленням Білого дому, під час розмови Байден запевнив Зеленського, що "США швидко та рішуче відреагують на будь-яку подальшу російську агресію проти України", інформує Цензор.НЕТ.

"Лідери погодилися з необхідністю продовження дипломатії та стримування у відповідь на нарощування Росією військової могутності", - йдеться у повідомленні.

Президент України повідомив у твітері, що розмова тривала близько години.

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"Говорили про безпеку, економіку, наявні ризики, санкції та російську агресію. Деталі згодом", - зазначив Зеленський.

Нагадємо, президент Володимир Зеленський говорив з президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом 13 лютого.