УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8477 відвідувачів онлайн
Новини Війна
227 297 666

З України вже полетіли Ахметов, Пінчук, Новинський та інші депутати та бізнесмени, - ЗМІ. ФОТОрепортаж (доповнено)

Лише у неділю, 13 лютого, з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

Так, серед чартерів та приватних літаків, що залишили Україну 13 лютого - борти Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова.

З України вже полетіли Ахметов, Пінчук, Новинський та інші депутати та бізнесмени, - ЗМІ 01
БОРТ БОРИСА КОЛЕСНІКОВА
З України вже полетіли Ахметов, Пінчук, Новинський та інші депутати та бізнесмени, - ЗМІ 02
БОРТ РІНАТА АХМЕТОВА У НЕДІЛЮ

Колесніков інформацію про свій відліт спротував у фейсбуці. "Я в Києві, і нікуди не збираюся до 1 березня (фінал Ліги чемпіонів, який пройде у Швеції)", - повідомив він.

З України вже полетіли Ахметов, Пінчук, Новинський та інші депутати та бізнесмени, - ЗМІ 03

Приватний борт на 50 осіб також замовив депутат ОПЗЖ, мільйонер Ігор Абрамович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден пообіцяв Зеленському швидку та рішучу реакцію на агресію РФ, - Білий дім

За даними УП від двох джерел з ОПЗЖ та двох людей, яким пропонували виїхати, цей борт має вивезти з Києва у Відень родичів однопартійців, а також бізнес-партнерів Абрамовича. УП звернулася до нього по коментар.

Водночас, за даними УП, хоча один із бортів Ахметова вилетів із України в неділю, сам олігарх залишив країну 30 січня рейсом до Цюріха.

Того ж дня виїхав з України бізнесмен Віктор Пінчук.

Бізнесмен, нардеп Вадим Новинський виїхав з України 10 лютого рейсом Київ-Мюнхен.

Також читайте: Росія не відреагувала на запит щодо дій на кордоні, тепер Україна скликає зустріч усіх країн-учасниць ОБСЄ, - Кулеба

Того ж дня виїхав за кордон Олександр Ярославський, кортеж якого збив на смерть людину.

13 лютого з України вилетіли бізнесмени Андрій Ставніцер та Вадим Нестеренко, 12 лютого - Вадим Столар та Василь Хмельницький.

У пресслужбі Ставніцера уточнили Цензор.НЕТ, що бізнесмен полетів у відрядження в Дубаї на зустріч з DP World. Там уточнили, що це давно запланований захід. Ставніцер має повернутися найближчим часом.

З України вже полетіли Ахметов, Пінчук, Новинський та інші депутати та бізнесмени, - ЗМІ 04
З України вже полетіли Ахметов, Пінчук, Новинський та інші депутати та бізнесмени, - ЗМІ 05
З України вже полетіли Ахметов, Пінчук, Новинський та інші депутати та бізнесмени, - ЗМІ 06
З України вже полетіли Ахметов, Пінчук, Новинський та інші депутати та бізнесмени, - ЗМІ 07

Читайте також: Польща готується приймати біженців з України, - глава МВС Камінський

Автор: 

Ахметов Рінат (2355) Колесніков (177) Новинський Вадим (534) Пінчук Віктор (377) чартер (30)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+134
Суки патриотичные.
показати весь коментар
13.02.2022 21:23
+121
Новинский себя прекрасно при преЗЕденте чувствует...никакого дискомфорта у спонсора московского патриархата...
показати весь коментар
13.02.2022 21:24
+85
І жоден літак з членами ОПЗЖ та монобільшості не вилетів до Ростова чи Мацкви. Тільки Європа та країни Західного світу, там де діти, тещі, коханки та всі інші майнові фонди )))
показати весь коментар
13.02.2022 21:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 7 з 7
Чому Петру Олексійовичу? Він шо ключник?
показати весь коментар
14.02.2022 08:32 Відповісти
При национализаии имущества кому ключи сдают?
Государству.
Кто в государстве законноизбранная власть?
Порошенко, потому что на момент выборов Зеленский не владел украинским языком, и потому он самозванец, его даже в кандидаты регистрировать не имели права.
Вердикт: Порошенко по-прежнему законноизбранный Президент Украины, он - представитель исполнительной ветви власти государства, а исполнительная власть - и есть те, кого именуют "хозяин" (или "менеджер" по современному).
показати весь коментар
14.02.2022 08:51 Відповісти
Чергова дичина від австралійської ботоферми.

Досить відлякувати людей від Порошенка та ганьбити почесне звання порохобота.

На ростові теж сидить законообраний? Якщо в Австралії не в курсі, то Порошенко програв вибори, завдяки 72% біомаси. Знову президентом він стане на наступних виборах, а зараз рулить клован криворіжський.
показати весь коментар
14.02.2022 16:46 Відповісти
Как правило, я не трачу время на ответы людям, настолько низкого интелектуального развития, что они неспособны логически осмыслить, что им написали.

Однако еще раз.
Проценты Зеленского на выборах не имеют никакого значения, потому что сам факт допущения к президентским выборам человека, не владеющим на момент выборов украинским языком, незаконен по Украинской Конституции, и потому результаты выборов - незаконны, потому Зеленский - самозванец, а не законноизбранный президент Украины.
Вы поняли?
Результаты президентских выборов незаконны независимо от набранных Зеленским процентом.
Это как с допингом в спорте: золотая медаль отбирается, если тесты показали, что победитель соревнований использовал допинг, ибо он вообще не должен был в таком случае допущен к соревнованиям.

Убедительно прошу перечитать мое объяснение еще раз, возможно, с карандашом в руках, чтобы понять логическую цепочку, это посильно даже Вашему интеллекту.

Я Вам даже помогу:
Зеленский не владел на момент выборов украинским языком -> допущение его в выборам незаконно -> Зеленский - не президент, а самозванец -> Президент по прежнему Порошенко, так как Зеленский - незаконно поставленный самозванец

Ответила я же Вам - и это последний мой ответ на ВСЕ ВАШИ БУДУЩИЕ КОММЕНТАРИИ, чтобы и сколько бы Вы не писали - вот по какой причине: передайте Вашим хозяевам, холуем которых Вы явлетесь, что в случае военного положения или еще какой чрезвычайной ситуации государство имеет полное право НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ частные предприятия, ежели государство считает, что данные предприятия имеют страгическое значение и именно государство обладает наилучшей возможностью обеспечения из бесперебойной работы.
Преценты в истории были, в США нацинализировали от железных дорог до целой отрасли (правда, отрасль не надолго),
Вы все поняли?
"И хорошего Вам настроения" (С)
показати весь коментар
15.02.2022 09:12 Відповісти
Зазвичай, я не спілкують з ботами, особливо з австралійсько-кремлівськими. Але ще раз попереджаю: досить ганьбити порохоботів та Порошенка. Серед нас немає таких божевільних, як австралійські боти Цензора. Ви хвора на голову, а лікуєте щось інше, бо психічно здорова людина таку дичину писати не буде.

Ще й цитувати мєдвєдку - це вже вапше хмиздєц якийсь відбувається.
показати весь коментар
15.02.2022 11:54 Відповісти
Слава тебе, Господи, сподобил Господь, и я дождалась: побежали суки с Украины.
Эти подонки Украину никогда своей страной не считали и только доили, доили, доили...
А теперь вдруг до подонков дошло, что Гетман вернулся!
Да кто же мог себе это представить, кто подумать мог такое, когда тля меньше чем 3 года назад заявила на стадионе прилюдно: "Я - ваш приговор".
А теперь приговор скоро вынесут олигархическим подонкам и лишь один вопрос будет на суде: а по какой статье из всех статьей, которые им светят, их сажать?
Отвечаю сразу: сажать эту падаль надо прежде всего за госизмену, за преступный сговор с иностранным государством.
показати весь коментар
14.02.2022 04:30 Відповісти
...таки, скоро можно вполную грудь петь от души: "И, родина, щедро, поила меня. Берёзовым соком, берёзовым соком "
показати весь коментар
14.02.2022 05:05 Відповісти
С мякотью
показати весь коментар
14.02.2022 08:32 Відповісти
Крысы бегут с корабля.😰
показати весь коментар
14.02.2022 05:36 Відповісти
А корабль тонуть и не собирается.
показати весь коментар
14.02.2022 12:02 Відповісти
корабль не потонет, то крысы, ворье офшорное и предатели бегут... для них Украина просто дойная корова. Качать бабло и воровать на коррупционных схемах.
показати весь коментар
14.02.2022 15:17 Відповісти
Та то таке, дрібниці. Для зебобіків головне щоб Порошенко не втік.
показати весь коментар
14.02.2022 06:39 Відповісти
а медведчук под домашниа арестом : )
показати весь коментар
14.02.2022 06:54 Відповісти
Возможный наместник -должен быть на месте.....тьху,тьху,тьху...
показати весь коментар
14.02.2022 08:14 Відповісти
Якщо реальне вторгнення буде , то не факт , що воно доживе до цього "призначення" .
показати весь коментар
14.02.2022 13:32 Відповісти
Так понимаю, это основные ЩИТЫ страны усиренно и храбро дали деру. Этьо мудрые руководители, т.е. руками водители.....
У нас прекрасная возможность проверить дистанционное управление руками....
показати весь коментар
14.02.2022 07:04 Відповісти
"Патриоты",которые денно и нощно "думают" про нарид Украины,"элита" "с наридом". Только за такие вещи это тварье надо лишить гражданства и ЛЮБЫХ преференций,национализировать их бизнес. Не может народ Украины передавать права пользования СВОЕЙ собственностью подобной сволочи( они НЕ владельцы они ПОЛЬЗОВАТЕЛИ собственностью,которую передали . Сами они НИЧЕГО НЕ построили. И эта шелупень при первой опасности вместо консолидации и помощи ( по сути передачи ЧАСТИ того что было УКРАДЕНО в украинцев,не осознавая своего ДОЛГА ,бежит. Вопрос,зачем нам крыс КОРМИТЬ? Пусть кормятся ТАМ,куда сдрыснули!)
показати весь коментар
14.02.2022 07:11 Відповісти
Дай Боже миру нам усім-і все уляжиться -і попруть назад до корита всі ці "криси" і падлюки! А наш "мудрий наріт" знову все всім пробаче і обере до влади! 30 років битися граблями по лобі-ну така от народна забавка!
показати весь коментар
14.02.2022 07:19 Відповісти
Полный список настоящих патриотов Украины! Не забудьте работать на них усерднее.
показати весь коментар
14.02.2022 07:26 Відповісти
Безславні істоти.
показати весь коментар
14.02.2022 07:35 Відповісти
Назад этих бл@дей не пускайте хоть.
показати весь коментар
14.02.2022 07:56 Відповісти
Наші жидорептилоїди полетіли у світову штаб-квартиру Хабаду здаватися.
показати весь коментар
14.02.2022 08:29 Відповісти
Іван Богун@bogunivan755·7 ч
Запам'ятайте цю дату 13.02.2022 р. олігархічна п.здота покинула Україну...З цього Дня вони прирівнюються до 5 колони Кремля, та визнаються ворогами України нарівні з Х.йлом...Народ України вас не забуде !!!
показати весь коментар
14.02.2022 08:52 Відповісти
Щури.
показати весь коментар
14.02.2022 09:24 Відповісти
Всех депутатові, покинувшим з сейчас страну - по статье "Держзрада" судить, до суда - лишить мандатов. Сбежавших олигархов , которые не есть власть, нельзя законно наказать, но общественное презрение им обеспечено.
показати весь коментар
14.02.2022 09:29 Відповісти
Мені цікаво, а чому депутати ОПЗЖ втікають в Європу? До геїв? У всіх одна орієнтація? І чи їх виборці в курсі про це?
показати весь коментар
14.02.2022 09:29 Відповісти
Побежали тарганы (крысы)
показати весь коментар
14.02.2022 09:30 Відповісти
Пархаті щурі покидають корабель.
показати весь коментар
14.02.2022 09:37 Відповісти
це не втеча. це маньоври. відкриватимуть другий фронт..
показати весь коментар
14.02.2022 09:40 Відповісти
А кому то запретили вылет " под личное обязательство".. а так хотелось..., так хотелось.. ( возмущению не было предела).
показати весь коментар
14.02.2022 09:51 Відповісти
Казкар? Ні. Просто дібіл.
показати весь коментар
14.02.2022 10:56 Відповісти
А чого це новинський не хоче зустріти своїх братушок? Гаспадін вибрав не його любімой женой, а мараєва?
показати весь коментар
14.02.2022 10:05 Відповісти
ЖаБЕНЯ ще не втекло, дивно...
показати весь коментар
14.02.2022 10:15 Відповісти
А де ж новинський?
показати весь коментар
14.02.2022 10:22 Відповісти
Всех улетевших с 10.02 не пускать обратно. Пусть сидят в Цюрихе и во всех других городах ЕС с ворованными у украинцев деньгами. Крысы бегут с корабля... Предатели...
показати весь коментар
14.02.2022 10:34 Відповісти
Ось так нарешті земля українська очищується від всілякого гівна...
показати весь коментар
14.02.2022 10:35 Відповісти
нажаль тимчасово, зараз основний шухер пройде, або
посилиться, та вини залежно від обставин повернуться, або далі грабувати дуркуватий нарід який їх обрав ,або робити те саме,
тільки під владою *****, якщо ми програємо, з таким головнокомандуючим в нас є досить великі шанси що він або теж на літак сяде , або зільється .....
показати весь коментар
14.02.2022 11:32 Відповісти
Надо составить список всех воров и коррупционеров, покинувших страну в тяжелую минуту. Не пускать обратно и предъявить статью из УК. Очистим Украину!
показати весь коментар
14.02.2022 10:39 Відповісти
лишить гражданства. и отобрать все имущество и их родственников. я б так сделал на месте преза.
показати весь коментар
14.02.2022 14:31 Відповісти
Ну так надо взять их на карандаш, чтобы позже они не строили из себя патриотов.

А то как за кредитами и льготами - щирі українці....
показати весь коментар
14.02.2022 15:24 Відповісти
Не надо клеветать ! Лучшие из нас,щирые патриоты и дети юристов в трудный час для страны отправились по миру в поисках поддержки. Их титанические усилия уже приносят плоды..... Первыми поддержали членов семейств , близких и преданных .... далее будут соратники и подельники. Наша элита в безопасности!
показати весь коментар
14.02.2022 10:44 Відповісти
Улетели и к едреной бабушке. Теперь все что эти ублюдки прихватезировали надо национализировать и арест на все активы. И пусть крысы сидят в Европе
показати весь коментар
14.02.2022 10:44 Відповісти
Может быть поэтому не провели заседание в Раде глав всех партий. Половина "друзей народа" покинула Украину.
показати весь коментар
14.02.2022 10:45 Відповісти
а "слуги" мабуть не зберуться на Раду. Немає кому збиратись. З любовью до України
показати весь коментар
14.02.2022 11:08 Відповісти
Пора швидко реприватизувати все майно олігархів-зрадників. Хто не хоче захищати країну - той не має права вести в ній бізнес! Навіщо нам такі "бізнесмени-зрадники"!?
показати весь коментар
14.02.2022 11:24 Відповісти
Жодне підприємство в Україні не продане чесно. Так як воєнний стан, реприватизувати і чесно продати на аукціоні. А літаки зрадників не пустити в Україну. У зрадників мільярди за кордоном, вони жодним чином не постраждають.
показати весь коментар
14.02.2022 12:38 Відповісти
Традиционно крысы бегут с корабля первыми. Закрыть им ***** путь в страну и конфисковать имущество по статье держзрада. А детишек за уклонение от службы.
показати весь коментар
14.02.2022 11:27 Відповісти
А чому вони в матушку росєю не летять?
показати весь коментар
14.02.2022 12:41 Відповісти
ВСЕ ПРОСТО
Всі хто віїхав в цей час з України потрібно лишати громадянства. І все націоналізувати.

наступна влада буде в наварі полюбому.
показати весь коментар
14.02.2022 14:29 Відповісти
а ахметов на хвилинку володією половиною України. грубо кажучи
показати весь коментар
14.02.2022 14:30 Відповісти
После знакомства с вашим прошлым и настоящим я потеряла веру в человечество.
*****

Боты , кричали на , что встретят их с ПЗРК на взлете.
Но не сложилось ... видно во время не получили на руки заряд...
Смотрим далее полеты во сне и наяву героев не
заработанного шекеля !
Друг познается в беде.
Зачем нам такие бидэ ?

Жми сюда
и наблюдай за полетами депов и нуворишей в Австрию ,Италию , Испанию, Ландон, Баден-Баден т Соломоновы Острова.
https://www.flightradar24.com/50,31.22/9
показати весь коментар
14.02.2022 14:51 Відповісти
Вот уже и борт На Дубаи пошел в 14 . 47..

показати весь коментар
14.02.2022 14:58 Відповісти
Борт чартера TLV IEV в 15 00 на Тель -Авив..

Х/ф " Летите голуби".
показати весь коментар
14.02.2022 15:13 Відповісти
Втікали олігархи всі
"Во всю роняя кал"

А Беня крав та плакав
Крав знов і не тікав ...
показати весь коментар
14.02.2022 15:31 Відповісти
Есть необходимость создать в Украине закон, который бы пресекал мужчинам- гражданам украины, убегать за границу и оставлять свою родину беззащитной. Национализировать всю их собственность и не разрешать им возвращение. А то что получается! Те воины, патриоты, настоящие граждане своей земли, могут погибнуть защищая ее, а ети гниды вернутся, замещая погибшую элиту и будуть продолжать свой гнилой род? Что это будет за страна? Сами подумайте!
показати весь коментар
14.02.2022 15:58 Відповісти
смотрящие за Харьковым - это ОПЗЖ Столар и ОПЗЖ, мільйонер Ігор Абрамович. Драпанули?! не удивительно! Этих чмошников коррумпированых нужно судить ими должны заняться НАБУ или прокуратура. Их место на НАРАХ.

Отдельные люди из Офиса президента отдали Харьков, который является важнейшим стратегическим городом у границы с Россией, под полный контроль представителям ОПЗЖ. Это Столар и Абрамович.
Еще одним участником "большой сделки", по информации издания, выступает нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, "который ввел своих людей в облсовет и Харьковский горсовет".В результате такого альянса, когда партия власти добровольно отдала роль "первой скрипки" в Харькове ОПЗЖ, рейтинги президента и "Слуги народа" в городе стремительно падают, а рейтинг ОПЗЖ пропорционально растет. А сам город скатывается вниз по всем показателям... Потому что отныне Харьков - это лишь доходная часть городского бюджета, которую осваивает узкий круг лиц согласно договоренностям городского головы с новыми партнерами", - говорится в статье.Новый мэр не принимает самостоятельных решений и в своей деятельности руководствуется не интересами города, а интересами тех, от кого он в данным момент зависим.
https://delo.ua/politics/smi-obyasnili-pocemu-zelenskii-prakticeski-poteryal-kontrol-nad-xarkovom-392613/
показати весь коментар
14.02.2022 16:20 Відповісти
це ВІДМІННА новина!
показати весь коментар
14.02.2022 16:28 Відповісти
втекли живими??
Назад лише мертвими!!
показати весь коментар
14.02.2022 17:35 Відповісти
в цій ситуації проявиться справжнє обличчя кожного! буде видно хто вже спакував валізи і тільки сидить і чекає, а хто залишиться і отримає колосальну довіру народу! Тимошенко думає за народ і тому залишиться! а сумніваюсь я якраз за зелю, пороха і інших прибічників
показати весь коментар
15.02.2022 12:25 Відповісти
Справжні громадяни і політики такі як ЮВ, точно залишаться і покажуть що вони справжні патріоти) а не так як деякі які уже готові до вильоту, а самі говорять про інше
показати весь коментар
15.02.2022 13:22 Відповісти
уверенна всё так и будет! она опытный лидер) Ни за что не оставит народ на произвол судьбы
показати весь коментар
15.02.2022 13:53 Відповісти
ну и какой президент доводит свою страну к такому военному состоянию? Кажется, президент должен сводить всё к миру и целостности территорий, чтобы никто не пострадал, а он... наверняка же первым свалит
показати весь коментар
15.02.2022 13:56 Відповісти
уже видно ХТО Є ХТО з деяких політиків і політично прив'язаних осіб! ті хто погоджуються на виконання Мінських домовленостей уже можна вважати держзрадниками, і відразу якщо почнеться повномасштабна війна, ці люди і втечуть першими з країни
показати весь коментар
15.02.2022 14:34 Відповісти
Сторінка 7 з 7
 
 