З України вже полетіли Ахметов, Пінчук, Новинський та інші депутати та бізнесмени, - ЗМІ. ФОТОрепортаж (доповнено)
Лише у неділю, 13 лютого, з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
Так, серед чартерів та приватних літаків, що залишили Україну 13 лютого - борти Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова.
Колесніков інформацію про свій відліт спротував у фейсбуці. "Я в Києві, і нікуди не збираюся до 1 березня (фінал Ліги чемпіонів, який пройде у Швеції)", - повідомив він.
Приватний борт на 50 осіб також замовив депутат ОПЗЖ, мільйонер Ігор Абрамович.
За даними УП від двох джерел з ОПЗЖ та двох людей, яким пропонували виїхати, цей борт має вивезти з Києва у Відень родичів однопартійців, а також бізнес-партнерів Абрамовича. УП звернулася до нього по коментар.
Водночас, за даними УП, хоча один із бортів Ахметова вилетів із України в неділю, сам олігарх залишив країну 30 січня рейсом до Цюріха.
Того ж дня виїхав з України бізнесмен Віктор Пінчук.
Бізнесмен, нардеп Вадим Новинський виїхав з України 10 лютого рейсом Київ-Мюнхен.
Того ж дня виїхав за кордон Олександр Ярославський, кортеж якого збив на смерть людину.
13 лютого з України вилетіли бізнесмени Андрій Ставніцер та Вадим Нестеренко, 12 лютого - Вадим Столар та Василь Хмельницький.
У пресслужбі Ставніцера уточнили Цензор.НЕТ, що бізнесмен полетів у відрядження в Дубаї на зустріч з DP World. Там уточнили, що це давно запланований захід. Ставніцер має повернутися найближчим часом.
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Государству.
Кто в государстве законноизбранная власть?
Порошенко, потому что на момент выборов Зеленский не владел украинским языком, и потому он самозванец, его даже в кандидаты регистрировать не имели права.
Вердикт: Порошенко по-прежнему законноизбранный Президент Украины, он - представитель исполнительной ветви власти государства, а исполнительная власть - и есть те, кого именуют "хозяин" (или "менеджер" по современному).
Досить відлякувати людей від Порошенка та ганьбити почесне звання порохобота.
На ростові теж сидить законообраний? Якщо в Австралії не в курсі, то Порошенко програв вибори, завдяки 72% біомаси. Знову президентом він стане на наступних виборах, а зараз рулить клован криворіжський.
Однако еще раз.
Проценты Зеленского на выборах не имеют никакого значения, потому что сам факт допущения к президентским выборам человека, не владеющим на момент выборов украинским языком, незаконен по Украинской Конституции, и потому результаты выборов - незаконны, потому Зеленский - самозванец, а не законноизбранный президент Украины.
Вы поняли?
Результаты президентских выборов незаконны независимо от набранных Зеленским процентом.
Это как с допингом в спорте: золотая медаль отбирается, если тесты показали, что победитель соревнований использовал допинг, ибо он вообще не должен был в таком случае допущен к соревнованиям.
Убедительно прошу перечитать мое объяснение еще раз, возможно, с карандашом в руках, чтобы понять логическую цепочку, это посильно даже Вашему интеллекту.
Я Вам даже помогу:
Зеленский не владел на момент выборов украинским языком -> допущение его в выборам незаконно -> Зеленский - не президент, а самозванец -> Президент по прежнему Порошенко, так как Зеленский - незаконно поставленный самозванец
Ответила я же Вам - и это последний мой ответ на ВСЕ ВАШИ БУДУЩИЕ КОММЕНТАРИИ, чтобы и сколько бы Вы не писали - вот по какой причине: передайте Вашим хозяевам, холуем которых Вы явлетесь, что в случае военного положения или еще какой чрезвычайной ситуации государство имеет полное право НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ частные предприятия, ежели государство считает, что данные предприятия имеют страгическое значение и именно государство обладает наилучшей возможностью обеспечения из бесперебойной работы.
Преценты в истории были, в США нацинализировали от железных дорог до целой отрасли (правда, отрасль не надолго),
Вы все поняли?
"И хорошего Вам настроения" (С)
Ще й цитувати мєдвєдку - це вже вапше хмиздєц якийсь відбувається.
Эти подонки Украину никогда своей страной не считали и только доили, доили, доили...
А теперь вдруг до подонков дошло, что Гетман вернулся!
Да кто же мог себе это представить, кто подумать мог такое, когда тля меньше чем 3 года назад заявила на стадионе прилюдно: "Я - ваш приговор".
А теперь приговор скоро вынесут олигархическим подонкам и лишь один вопрос будет на суде: а по какой статье из всех статьей, которые им светят, их сажать?
Отвечаю сразу: сажать эту падаль надо прежде всего за госизмену, за преступный сговор с иностранным государством.
У нас прекрасная возможность проверить дистанционное управление руками....
Запам'ятайте цю дату 13.02.2022 р. олігархічна п.здота покинула Україну...З цього Дня вони прирівнюються до 5 колони Кремля, та визнаються ворогами України нарівні з Х.йлом...Народ України вас не забуде !!!
посилиться, та вини залежно від обставин повернуться, або далі грабувати дуркуватий нарід який їх обрав ,або робити те саме,
тільки під владою *****, якщо ми програємо, з таким головнокомандуючим в нас є досить великі шанси що він або теж на літак сяде , або зільється .....
А то как за кредитами и льготами - щирі українці....
Всі хто віїхав в цей час з України потрібно лишати громадянства. І все націоналізувати.
наступна влада буде в наварі полюбому.
*****
Боты , кричали на , что встретят их с ПЗРК на взлете.
Но не сложилось ... видно во время не получили на руки заряд...
Смотрим далее полеты во сне и наяву героев не
заработанного шекеля !
Друг познается в беде.
Зачем нам такие бидэ ?
Жми сюда
и наблюдай за полетами депов и нуворишей в Австрию ,Италию , Испанию, Ландон, Баден-Баден т Соломоновы Острова.
https://www.flightradar24.com/50,31.22/9
Х/ф " Летите голуби".
"Во всю роняя кал"
А Беня крав та плакав
Крав знов і не тікав ...
Отдельные люди из Офиса президента отдали Харьков, который является важнейшим стратегическим городом у границы с Россией, под полный контроль представителям ОПЗЖ. Это Столар и Абрамович.
Еще одним участником "большой сделки", по информации издания, выступает нардеп от ОПЗЖ Вадим Столар, "который ввел своих людей в облсовет и Харьковский горсовет".В результате такого альянса, когда партия власти добровольно отдала роль "первой скрипки" в Харькове ОПЗЖ, рейтинги президента и "Слуги народа" в городе стремительно падают, а рейтинг ОПЗЖ пропорционально растет. А сам город скатывается вниз по всем показателям... Потому что отныне Харьков - это лишь доходная часть городского бюджета, которую осваивает узкий круг лиц согласно договоренностям городского головы с новыми партнерами", - говорится в статье.Новый мэр не принимает самостоятельных решений и в своей деятельности руководствуется не интересами города, а интересами тех, от кого он в данным момент зависим.
https://delo.ua/politics/smi-obyasnili-pocemu-zelenskii-prakticeski-poteryal-kontrol-nad-xarkovom-392613/
Назад лише мертвими!!