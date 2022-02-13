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Новини Війна
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Місія ОБСЄ продовжуватиме виконувати свій мандат, хоча представники деяких країн поїхали, - заява

Місія ОБСЄ продовжуватиме виконувати свій мандат, хоча представники деяких країн поїхали, - заява

Окремі держави-учасниці ОБСЄ прийняли рішення, що їхнім громадянам, відрядженим на службу в Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ (СММ), варто залишити Україну в наступні кілька днів, однак Місія продовжуватиме виконувати свій мандат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) - це цивільна місія, більшість персоналу якої становлять міжнародні службовці, що їх відряджають держави-учасниці ОБСЄ. Така система дозволяє державам-учасницям ОБСЄ приймати рішення, серед іншого, про передислокацію своїх відряджених громадян як усередині країни, так і за її межі. Окремі держави-учасниці ОБСЄ нещодавно вирішили, що їхнім громадянам, відрядженим на службу в СММ, варто залишити Україну в наступні кілька днів", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що Місія ОБСЄ "продовжуватиме виконувати затверджений ОБСЄ мандат зі спостерігачами, розміщеними в десяти містах по всій Україні".

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"Безпека всього свого персоналу є найвищим пріоритетом для Місії, і СММ продовжуватиме постійно стежити за безпековою ситуацією", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними закордонних ЗМІ, американський персонал СММ ОБСЄ виїжджає з Донецька.

Також Велика Британія прийняла рішення відкликати відряджених до СММ ОБСЄ громадян з міркувань безпеки.

Автор: 

заява (219) ОБСЄ (3501) відкликання (53)


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Топ коментарі
+7
бесполезная организация,со стороны дыныры каждодневно идут провокации и обсе на все это закрывает глаза.
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13.02.2022 22:15
+2
"Чи завтра путін нападе,

Піде на нас війною?"

Вже восьмий рік війна іде

За нашою спиною.

Я не боюсь і не мовчу.

У собі страх здолаю.

Не здамся я і

не втечу,

Бо Україну в серці маю.

І не за петю чи за вову

Піду я воювати,

А за дітей, за рідну мову,

Садок вишневий коло хати.

Хіба вони одні були ,

Що йшли на нас війною?

Давно бур'яном поросли

І стали перегноєм.

Отак і буде на цей раз,

Тож мають пам'ятати.

Ще не родився той, хто нас

Зміг би завоювати.
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13.02.2022 22:33
+1
а кто остался? рашисты?
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13.02.2022 22:29
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бесполезная организация,со стороны дыныры каждодневно идут провокации и обсе на все это закрывает глаза.
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13.02.2022 22:15 Відповісти
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14.02.2022 00:55 Відповісти
"Місія ОБСЄ продовжуватиме виконувати свій мандат, хоча представники деяких країн поїхали,"-куди котиться світ? Поїхавших все більше особливо серед припіzдєнтів і прим'єрів!
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13.02.2022 22:16 Відповісти
Мінськими домовленостями офіційно підтерли зад, влада повинна забути що це таке.
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13.02.2022 22:23 Відповісти
а кто остался? рашисты?
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13.02.2022 22:29 Відповісти
пусть ОБСЄ идет в ПАСЕ или дальше !
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13.02.2022 22:30 Відповісти
зачем они там, все расейские войска США рассматривают под микроскопом
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13.02.2022 22:32 Відповісти
"Чи завтра путін нападе,

Піде на нас війною?"

Вже восьмий рік війна іде

За нашою спиною.

Я не боюсь і не мовчу.

У собі страх здолаю.

Не здамся я і

не втечу,

Бо Україну в серці маю.

І не за петю чи за вову

Піду я воювати,

А за дітей, за рідну мову,

Садок вишневий коло хати.

Хіба вони одні були ,

Що йшли на нас війною?

Давно бур'яном поросли

І стали перегноєм.

Отак і буде на цей раз,

Тож мають пам'ятати.

Ще не родився той, хто нас

Зміг би завоювати.
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13.02.2022 22:33 Відповісти
за таке бабло, яке їм платять, я б сам в Донецьк переїхав.
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13.02.2022 22:34 Відповісти
Серіал «Сліпа» 🕶
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13.02.2022 22:35 Відповісти
Толку з них там.. Голубі каски потрібні, а не білі джипи
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13.02.2022 22:36 Відповісти
Нажаль, голубі каски вже виявилися неспроможними зупиняти інші конфлікти. У результаті, усе одно стріляють через їх голови.
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14.02.2022 04:49 Відповісти
Треба суто зачистка американськими військами, можливо під нашим флагом.
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14.02.2022 04:51 Відповісти
ну або якось самі впораємось..
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14.02.2022 04:51 Відповісти
Так это ж совсем другое дело!
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13.02.2022 22:41 Відповісти
***** шо йде визволяти свого кума
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13.02.2022 22:46 Відповісти
Потім тих сцикунів не пускати на поріг.
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13.02.2022 22:50 Відповісти
Эта миссия ОБСЕ - позор!!!!!!! Они разве что годятся для того что-бы на оккупированных территориях с кацапами и местной быдлотой в кабаках сидеть!!!!!
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13.02.2022 23:02 Відповісти
Які хоробрі і принципові хлопці!
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13.02.2022 23:06 Відповісти
У российских пропагандистов на politforum форменная истерика.
Да неужто если квадракоптер (а еще лучше ракетка) сметет нафиг концерн Стирол - то войнушка с Украиной не решит проблемы, и путь от Горловки до Мариуполя, отбитый кадровыми 200-тыми, станет бесполезен, ибо доходов от продажи метамфетамив не будет, потому как просто нечего будет продавать, ибо восстанавливать на том Стироле после квадрокоптера (или ракетки) будет нечего?
А если по железной дороге с Горловвки до Маруиполя возить на продажу в Европу уголь добытый в копанках Ахметова?
Не подойдет по уровню доходности?
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14.02.2022 05:52 Відповісти
Продолжит выполнять ...
Пополнят ***********?
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14.02.2022 08:30 Відповісти
А яку місію буде виконувати ОБСЕ в Україні?Моніторити щоб заборонена техніка не стріляла та знаходилась в оговорених зонах в той час як за мокшанськими військами вже нікому наглядати?Вислати нахер таких наглядачів із України.
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14.02.2022 08:35 Відповісти
Остались только представители РФ ( + стран ОДКБ , может Сербии..)
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14.02.2022 10:18 Відповісти
 
 