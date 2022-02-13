Місія ОБСЄ продовжуватиме виконувати свій мандат, хоча представники деяких країн поїхали, - заява
Окремі держави-учасниці ОБСЄ прийняли рішення, що їхнім громадянам, відрядженим на службу в Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ (СММ), варто залишити Україну в наступні кілька днів, однак Місія продовжуватиме виконувати свій мандат.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.
"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) - це цивільна місія, більшість персоналу якої становлять міжнародні службовці, що їх відряджають держави-учасниці ОБСЄ. Така система дозволяє державам-учасницям ОБСЄ приймати рішення, серед іншого, про передислокацію своїх відряджених громадян як усередині країни, так і за її межі. Окремі держави-учасниці ОБСЄ нещодавно вирішили, що їхнім громадянам, відрядженим на службу в СММ, варто залишити Україну в наступні кілька днів", - йдеться у повідомленні.
Водночас зазначається, що Місія ОБСЄ "продовжуватиме виконувати затверджений ОБСЄ мандат зі спостерігачами, розміщеними в десяти містах по всій Україні".
"Безпека всього свого персоналу є найвищим пріоритетом для Місії, і СММ продовжуватиме постійно стежити за безпековою ситуацією", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за даними закордонних ЗМІ, американський персонал СММ ОБСЄ виїжджає з Донецька.
Також Велика Британія прийняла рішення відкликати відряджених до СММ ОБСЄ громадян з міркувань безпеки.
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Піде на нас війною?"
Вже восьмий рік війна іде
За нашою спиною.
Я не боюсь і не мовчу.
У собі страх здолаю.
Не здамся я і
не втечу,
Бо Україну в серці маю.
І не за петю чи за вову
Піду я воювати,
А за дітей, за рідну мову,
Садок вишневий коло хати.
Хіба вони одні були ,
Що йшли на нас війною?
Давно бур'яном поросли
І стали перегноєм.
Отак і буде на цей раз,
Тож мають пам'ятати.
Ще не родився той, хто нас
Зміг би завоювати.
Да неужто если квадракоптер (а еще лучше ракетка) сметет нафиг концерн Стирол - то войнушка с Украиной не решит проблемы, и путь от Горловки до Мариуполя, отбитый кадровыми 200-тыми, станет бесполезен, ибо доходов от продажи метамфетамив не будет, потому как просто нечего будет продавать, ибо восстанавливать на том Стироле после квадрокоптера (или ракетки) будет нечего?
А если по железной дороге с Горловвки до Маруиполя возить на продажу в Европу уголь добытый в копанках Ахметова?
Не подойдет по уровню доходности?
Пополнят ***********?