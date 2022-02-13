Місія ОБСЄ продовжуватиме виконувати свій мандат, хоча представники деяких країн поїхали, - заява

Окремі держави-учасниці ОБСЄ прийняли рішення, що їхнім громадянам, відрядженим на службу в Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ (СММ), варто залишити Україну в наступні кілька днів, однак Місія продовжуватиме виконувати свій мандат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні (СММ) - це цивільна місія, більшість персоналу якої становлять міжнародні службовці, що їх відряджають держави-учасниці ОБСЄ. Така система дозволяє державам-учасницям ОБСЄ приймати рішення, серед іншого, про передислокацію своїх відряджених громадян як усередині країни, так і за її межі. Окремі держави-учасниці ОБСЄ нещодавно вирішили, що їхнім громадянам, відрядженим на службу в СММ, варто залишити Україну в наступні кілька днів", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що Місія ОБСЄ "продовжуватиме виконувати затверджений ОБСЄ мандат зі спостерігачами, розміщеними в десяти містах по всій Україні".

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"Безпека всього свого персоналу є найвищим пріоритетом для Місії, і СММ продовжуватиме постійно стежити за безпековою ситуацією", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними закордонних ЗМІ, американський персонал СММ ОБСЄ виїжджає з Донецька.

Також Велика Британія прийняла рішення відкликати відряджених до СММ ОБСЄ громадян з міркувань безпеки.