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Прокурорам доручено негайно включитися в роботу щодо нападу на журналістів в аеропорту Дніпра, - Венедіктова

Прокурорам доручено негайно включитися в роботу щодо нападу на журналістів в аеропорту Дніпра, - Венедіктова

Напад на журналістів в аеропорту Дніпра - на контролі генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Дала завдання прокурорам негайно включитися в роботу. Керівник прокуратури області завтра доповість особисто про хід проведення слідчих дій. Реакція буде адекватною. Справа на контролі. Охорона повинна охороняти, а не… Вивчимо уважно дії всіх причетних. Без винятку", - підкреслила генпрокурорка.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі напали на знімальну групу журналіста "УП" Михайла Ткача.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов про напад на знімальну групу Ткача: Влада має дати політичну оцінку і не намагатися юридично "замилити" справу

За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, нападники - охоронці відомого у місті Олександра Петровського (за прізвиськом Нарік).

Автор: 

Дніпро (3254) журналістика (1752) напад (1118) Ткач Михайло (136) Венедіктова Ірина (829)


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Топ коментарі
+27
как-то несмешно пошутила венедиктова... с другой стороны, монастырский вообще не нашелся что пошутить по этому поводу
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13.02.2022 22:42
+23
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13.02.2022 22:46
+22
Всё, раз Венедиктова взяла на контроль, Ткача посадят..
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13.02.2022 22:49
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как-то несмешно пошутила венедиктова... с другой стороны, монастырский вообще не нашелся что пошутить по этому поводу
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13.02.2022 22:42 Відповісти
шютка дня (ілі ночі)



Зеленський запросив Байдена відвідати Київ найближчими днями
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13.02.2022 22:52 Відповісти
Как включатся так и отключатся.
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13.02.2022 23:16 Відповісти
Тепер ше прокурори нападуть на журналістів...
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13.02.2022 22:43 Відповісти
Прокурори ж не ризинові.
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13.02.2022 22:46 Відповісти
Негайно, потужно …..бла бла бла
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13.02.2022 22:43 Відповісти
Кому воно зараз потрібно, насмішила ригівка.
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13.02.2022 22:45 Відповісти
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13.02.2022 22:46 Відповісти
Доручила Сухачьову ?
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13.02.2022 23:10 Відповісти
Тьху, тьху... наваждение, чуть не впав...
прочитав - "дрочила сухачьову"
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14.02.2022 10:06 Відповісти
А я писал пару недель назад, что Венедиктова очень хитрая баба. Главное чтобы не стала киевской Поклонской.
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13.02.2022 22:46 Відповісти
Вєнєдіктова не хитра. Вона зашугана. З дитинства. І тому "на кормільцєв" гавкати не буде... От так сороміцьки повискуючи і виляючи хвостом як до Ярославського "о, гасподін! чи не буда ваша ласка..."
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13.02.2022 22:51 Відповісти
Всё, раз Венедиктова взяла на контроль, Ткача посадят..
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13.02.2022 22:49 Відповісти
Будут таскать на допросы пока не признается, что он сам на себя напал.
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13.02.2022 22:52 Відповісти
Спровоцировали
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14.02.2022 00:55 Відповісти
По нападению на журналистов в Укрэксимбанке эти"правоохоронці" тоже "мамой клялись" и что? Все фигуранты в шоколаде и при посадах.
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13.02.2022 23:14 Відповісти
перекладаю - повія Венедиктова наказала прокурорам негайно закрити справу
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13.02.2022 22:56 Відповісти
щоб не знімали щурів які чкурнули закордон?
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13.02.2022 22:56 Відповісти
А ПРОКУРОРЫ ТО КТО ?????????????
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13.02.2022 23:04 Відповісти
То тепер на них ще й прокурори нападатимуть?
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13.02.2022 23:05 Відповісти
Кстати, почему то уверен, что при Авакове такого безпредела бы не было !!
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13.02.2022 23:19 Відповісти
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13.02.2022 23:37 Відповісти
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14.02.2022 00:21 Відповісти
мусора в цій країні колись почнуть свої обовязки виконувати.... чи коли можна по є...лу отримати якось сикотно...
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13.02.2022 23:49 Відповісти
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14.02.2022 00:20 Відповісти
хороший фотошоп
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14.02.2022 00:48 Відповісти
Дятел, на фото Місюра (бойовий офіцер), а не "Нарік". Не позорся фейками.
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14.02.2022 00:49 Відповісти
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14.02.2022 01:30 Відповісти
"Очко государєво" на Беню наїде ?
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14.02.2022 00:47 Відповісти
"....Руководитель прокуратуры области завтра доложит лично о ходе проведения следственных действий......"
Будут "порешать вопрос".
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14.02.2022 05:53 Відповісти
Дала команду немедленно включиться,но работать -медленно,все таки хозяин охранников -бенин друг....
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14.02.2022 06:27 Відповісти
Раз Венедиктова взялась значит где то,как то,побоку появится Порошенко.Как обычно.
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14.02.2022 07:29 Відповісти
Ой а шо це таке:
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/2019/01/17/7204015/
https://www.volynnews.com/news/policy/armiia-mova-vira-naryk-sotsmerezhi-obhovoriuiut-prysutnist-avtory/
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14.02.2022 10:14 Відповісти
А за невідповідність займаній посаді представників поліції звільнення будуть?
Чи потурання бандитам та не застосування заходів згідно з законодавством України то так - дитячі забавки?
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14.02.2022 10:19 Відповісти
Нарік непотопаючий.
Шо при Пєті, шо при Вові.
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14.02.2022 17:52 Відповісти
 
 