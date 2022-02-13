Прокурорам доручено негайно включитися в роботу щодо нападу на журналістів в аеропорту Дніпра, - Венедіктова

Напад на журналістів в аеропорту Дніпра - на контролі генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Дала завдання прокурорам негайно включитися в роботу. Керівник прокуратури області завтра доповість особисто про хід проведення слідчих дій. Реакція буде адекватною. Справа на контролі. Охорона повинна охороняти, а не… Вивчимо уважно дії всіх причетних. Без винятку", - підкреслила генпрокурорка.

Як повідомлялося раніше, у Дніпрі напали на знімальну групу журналіста "УП" Михайла Ткача.

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За даними головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова, нападники - охоронці відомого у місті Олександра Петровського (за прізвиськом Нарік).