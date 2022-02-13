16,6 млрд грн на гарантії безпеки польотів: невикористані кошти повернуть до Держбюджету після нормалізації ситуації, - ОП

Після нормалізації зовнішньополітичної ситуації невикористані кошти будуть направлені до Державного бюджету.

Про це на своїй фейсбук-сторінці написав заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна готова брати на себе фінансові зобов'язання щодо безпеки літаків в українському небі. Для гарантування безпеки польотів Уряд сьогодні вирішив виділити Мінінфраструктури кошти з резервного фонду Державного бюджету", - написав він.

Зі слів Тимошенка, гарантії надаватимуться страховим компаніям, компаніям-перестрахувальникам, лізинговим компаніям та авіаперевізникам. Після нормалізації зовнішньополітичної ситуації невикористані кошти будуть направлені до Державного бюджету.

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Нагадаємо, 13 лютого народний депутат України Олексій Гончаренко заявив про можливе припинення повітряного руху в Україні з 16:00 наступного дня.

Згодом виконувач обов'язків голови Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) Андрій Ярмак спростував цю інформацію.

"На сьогодні немає жодних підстав щодо припинення авіаруху, ми повністю контролюємо безпекову ситуацію в повітряному просторі України. Відповідно до цього всі авіакомпанії мають змогу планувати та виконувати свої рейси, фінально рішення приймає, звичайно ж, авіакомпанія", - сказав Ярмак.

Також він зауважив, що немає передумов і для закриття українських аеропортів, тому що безпекова ситуація дозволяє без обмежень виконувати польоти в повітряному просторі України.

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Однак деякі компанії вже заявили про припинення польотів в Україну.

Ввечері 13 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів виділяє 16,6 млрд грн, "аби гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України".