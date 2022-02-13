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16,6 млрд грн на гарантії безпеки польотів: невикористані кошти повернуть до Держбюджету після нормалізації ситуації, - ОП

16,6 млрд грн на гарантії безпеки польотів: невикористані кошти повернуть до Держбюджету після нормалізації ситуації, - ОП

Після нормалізації зовнішньополітичної ситуації невикористані кошти будуть направлені до Державного бюджету.

Про це на своїй фейсбук-сторінці написав заступник голови Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Україна готова брати на себе фінансові зобов'язання щодо безпеки літаків в українському небі. Для гарантування безпеки польотів Уряд сьогодні вирішив виділити Мінінфраструктури кошти з резервного фонду Державного бюджету", - написав він.

Зі слів Тимошенка, гарантії надаватимуться страховим компаніям, компаніям-перестрахувальникам, лізинговим компаніям та авіаперевізникам. Після нормалізації зовнішньополітичної ситуації невикористані кошти будуть направлені до Державного бюджету.

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Нагадаємо, 13 лютого народний депутат України Олексій Гончаренко заявив про можливе припинення повітряного руху в Україні з 16:00 наступного дня.

Згодом виконувач обов'язків голови Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) Андрій Ярмак спростував цю інформацію.

"На сьогодні немає жодних підстав щодо припинення авіаруху, ми повністю контролюємо безпекову ситуацію в повітряному просторі України. Відповідно до цього всі авіакомпанії мають змогу планувати та виконувати свої рейси, фінально рішення приймає, звичайно ж, авіакомпанія", - сказав Ярмак.

Також він зауважив, що немає передумов і для закриття українських аеропортів, тому що безпекова ситуація дозволяє без обмежень виконувати польоти в повітряному просторі України.

Також читайте: SkyUp припиняє продавати квитки на рейси 14-16 лютого

Однак деякі компанії вже заявили про припинення польотів в Україну.

Ввечері 13 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів виділяє 16,6 млрд грн, "аби гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України".

Автор: 

польоти (206) авіасполучення (3065) Гончаренко Олексій (488) Тимошенко Кирило (558)


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Топ коментарі
+12
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13.02.2022 23:37
+7
Партия сцыкунов и наркоманов теряя портки драпает из Украины, чтобы послезавтра вернуться?

Да ты феерический дебил.
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14.02.2022 00:05
+7
Я тут порахував - після того як московити отримають по рилу, у нас ще лишиться достатньо стінгерів, щоб зустріти літаки олігархів. (с)
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14.02.2022 00:42
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Их же по судам затаскают. Это же криминал.
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13.02.2022 23:35 Відповісти
Есть подозрение, что этих 16,6 млрд. грн. не существует...
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13.02.2022 23:36 Відповісти
Как бы добавлять не пришлось.
Паранойя долго лечится.
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13.02.2022 23:37 Відповісти
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13.02.2022 23:37 Відповісти
Он разваливает вк изнутри, как до этого разваливал партию регионов.
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13.02.2022 23:52 Відповісти
А в що саме ти не віриш?
У взяті з повітря 16,6 млрд, вивезені на Захід родини зе-ляльководів чи те, що для дрібної зе-шушури в олігархічних бортах не знайшлося місця?
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13.02.2022 23:52 Відповісти
здається, що Тарасику таки не здається

· 1 ч

Тобто для можливості повернення 30 тисяч наших туристів уряд виділяє 16 мільярдів!!!
Це більше ніж півмільйона на кожного відпочиваючого.
Вони що зібралися кожного окремим літаком повертати??
Здається мені, що тут якісь інші мотиви.
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14.02.2022 00:01 Відповісти
А туристы захотят вернуться? А ж/д транспортом слабо?
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14.02.2022 06:57 Відповісти
У ЗЕлядей бюджет, как волшебный горшок.

На каких дебилов расчитаны все эти *******, миллиарды деревьев, оплата всех страховых рисков и каждому зебильному импотенту по виагре причем одновременно?
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13.02.2022 23:43 Відповісти
Наверное воруют немного меньше, чем попередники.
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13.02.2022 23:49 Відповісти
По теме есть, что сказать, флудёр безымянный?
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14.02.2022 00:00 Відповісти
что тебе, п.здуну, по теме сказать? тошнит от вас п.здунов. По теме - ты сам себе, п.здун, не противен? Всё что ниже - это с нуля при восстановленной с нуля армии и росте промышленности. А этот крот-Буратино-писюанист слил миллиардные запасы от папередников.
На:
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14.02.2022 08:03 Відповісти
Просто зеляди звиздят постоянно, выдавая фигу в кармане за бюджет.

Но твой взгляд на ситуацию не удивителен, кацап.
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13.02.2022 23:58 Відповісти
Всё ясно. Аргументов нет - клеим дурня?
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14.02.2022 00:01 Відповісти
Ты хочешь, чтобы я приводил аргументы против твоего откровенного звиздежа?

Ты тупой или наивный?
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14.02.2022 00:03 Відповісти
Со слов сявкошвили и Блинкена воруют зеленые мародеры в ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ, чем при попередниках 40 миллиардов баксов в год .
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14.02.2022 00:11 Відповісти
Уж то, как п* и п* при этой власти не было за все время независимости. Прямо как в фильме президента Зе.
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14.02.2022 07:00 Відповісти
16,6 млрд для забезпечення безперешкодної втечі зеленої верхівки та їх родин. Одне засмучує, що так швидко доводиться тікати, бо могли би ще два роки примножувати свої статки. Цікаво, скільки членів Зекоманди записалися до тероборони?
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13.02.2022 23:46 Відповісти
Прикинь, и досидят они эти два года в своих креслах.
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13.02.2022 23:50 Відповісти
ЗЕляди уже драпать из Украины начали вместе с ОПЗЖ и прочими прокацапскими гандонами. 😁
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14.02.2022 00:00 Відповісти
А если вернутся послезавтра?
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14.02.2022 00:03 Відповісти
Партия сцыкунов и наркоманов теряя портки драпает из Украины, чтобы послезавтра вернуться?

Да ты феерический дебил.
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14.02.2022 00:05 Відповісти
посмотрим завтра как рада всем составом вернется....
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14.02.2022 00:16 Відповісти
"ой, чойто сумлеваюсь я..."©
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14.02.2022 00:01 Відповісти
"Цікаво, скільки членів Зекоманди записалися до тероборони?"

"Мы не для этого нашего Зеленского выбирали, чтобы в эту вашу зарницу играться"©
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13.02.2022 23:57 Відповісти
74% нелохов все долги выплатят
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13.02.2022 23:56 Відповісти
А до тех пор полежат под проценты в каком нибудь банке, приближённом к одной бородатой бабушке? .
Ложим 16 лярдов на месяц под 12% годовых и имеем 160 лямов на ровном месте .
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13.02.2022 23:57 Відповісти
тоесть олигархам, котрым обещали посадки по весне не толдько МЗЧ дало вылететь но и прокредитовало чтоб они безбедно там продержались некоторое время пока их активы будут защищать обычные не имеющие лишнего чартерного самолета украинцы
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14.02.2022 00:14 Відповісти
В 22:15 из Борисполя, через «ВИП терминал» вылетел частный самолет на Вену
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14.02.2022 00:31 Відповісти
Эвакуация ротшильдовской агентуры по месту прописки Хозяев.
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14.02.2022 02:51 Відповісти
А гондорн разве депутат или чиновник? У вас весь моносброд убежал из страны с семьями, и теперь принимать законы военного времени тупо некому. А голосов ЕС, Голоса и жульки в радепросто не хватит, чтобы что-то принять законного
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14.02.2022 06:52 Відповісти
Я тут порахував - після того як московити отримають по рилу, у нас ще лишиться достатньо стінгерів, щоб зустріти літаки олігархів. (с)
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14.02.2022 00:42 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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14.02.2022 06:45 Відповісти
Крысы !
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14.02.2022 01:53 Відповісти
Один дивизон "нептунов" стоит меньше 500 млн грн. Этих бабахалок достаточно, чтобы кацапы забыли о своем флоте во всем азовском море или в прибережной украинской части черного моря. Но плеать, за три года правления косовороточного дегенерата, не нашлось денег даже на один такой дивизион. ****, а 16 лярдов для плядей которые валят из страны - у них есть сумма в 30 раз больше. Так кому там не хватало доказательств, что зе-тварь и его шапито - это кацапские калаборанты?!
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14.02.2022 06:48 Відповісти
А нафик это нужно. Вместо запретов летать гражданскими самолетам , начинают выделять деньги на полеты? А вдруг полетят бомбардировщики , начнут их сбивать и собьют какой-то гражданский?
Вы в своем уме? Пусть летают только чартерные незастрахованые на свой страх и риск, если они такие смелые. А туристы пусть наземным транспортом возвращаются, если они захотят в таких условиях возвращаться. 😕
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14.02.2022 06:55 Відповісти
 
 