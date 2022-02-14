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Новини Бюджет-2022 Війна
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Комітет ВР погодив перерозподіл бюджету задля надання 16,6 млрд грн на гарантії безпеки польотів

Комітет ВР погодив перерозподіл бюджету задля надання 16,6 млрд грн на гарантії безпеки польотів

Комітет Верховної Ради з питань бюджету на позачерговому засіданні 13 лютого погодив перерозподіл видатків Державного бюджету України на 2022 рік відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів стосовно гарантування безпеки польотів.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив голова комітету Юрій Арістов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, до комітету надійшло звернення Міністерства фінансів щодо погодження перерозподілу видатків державного бюджету відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів від 13 лютого 2022 року № 145-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету".

"За результатами голосування комітет ухвалив рішення про погодження зменшення видатків споживання за бюджетною програмою "Обслуговування державного боргу" на 16 мільярдів 632,9 мільйонів гривень та збільшення на цю суму видатків за бюджетною програмою "Резервний фонд" згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів від 13 лютого 2022 року №145-р", - поінформував Арістов.

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Окрім цього, він додав, що комітет рекомендував уряду доручити Мінінфраструктури щомісячно, до врегулювання ситуації, пов’язаної із зовнішньополітичними загрозами, інформувати Верховну Раду щодо використання коштів за відповідними напрямами. Водночас Кабміну було рекомендовано доручити Мінфіну в місячний строк поінформувати парламент щодо достатності обсягу видатків державного бюджету на обслуговування державного боргу, зменшеного згідно із вищезазначеним розпорядженням уряду.

"Нам важливо здійснювати своєчасні й в повному обсязі платежі за борговими зобов’язаннями, та в разі необхідності вжити заходів для врегулювання такого питання та внесення відповідних пропозицій", - підсумував голова бюджетного комітету.

Нагадаємо, 13 лютого народний депутат України Олексій Гончаренко заявив про можливе припинення повітряного руху в Україні з 16:00 наступного дня.

Згодом виконувач обов'язків голови Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) Андрій Ярмак спростував цю інформацію.

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"На сьогодні немає жодних підстав щодо припинення авіаруху, ми повністю контролюємо безпекову ситуацію в повітряному просторі України. Відповідно до цього всі авіакомпанії мають змогу планувати та виконувати свої рейси, фінально рішення приймає, звичайно ж, авіакомпанія", - сказав Ярмак.

Також він зауважив, що немає передумов і для закриття українських аеропортів, тому що безпекова ситуація дозволяє без обмежень виконувати польоти в повітряному просторі України.

Однак деякі компанії вже заявили про припинення польотів в Україну.

Ввечері 13 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів виділяє 16,6 млрд грн, "аби гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України".

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Автор: 

ВР (14942) держбюджет (2388) комітет (368) польоти (206) авіасполучення (3065) Арістов Юрій (47)


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Топ коментарі
+17
І нічого на армію. Навіть не знаю, як це все назвати
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14.02.2022 00:04
+17
Это все называется "статья 111 УК Украины".
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14.02.2022 00:10
+15
Возможность сье@аться и вывести свои семьи для них важнее. Армия и страна побоку.
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14.02.2022 00:12
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їх драп - за наші гроші

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14.02.2022 00:02 Відповісти
хтось небо тримає - а хтось його купує... щоб дременути

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14.02.2022 00:06 Відповісти
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14.02.2022 00:15 Відповісти
І нічого на армію. Навіть не знаю, як це все назвати
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14.02.2022 00:04 Відповісти
Это все называется "статья 111 УК Украины".
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14.02.2022 00:10 Відповісти
о, ще два линяють -
FA7X та
E55P https://www.flightradar24.com/FA7X/2acf7189
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14.02.2022 00:17 Відповісти
запам'ятаймо цю ніч як авіадрапанину на Св.Валентина...
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14.02.2022 00:28 Відповісти
"ля ну не придурки !? Перекиньте денги с "большого крадівництва" на армию !!! Деб"ли. С"ки
""""" """ть !
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14.02.2022 00:06 Відповісти
Понятно,... на армию денег не было, а тута - иблысь, и порешали...
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14.02.2022 00:07 Відповісти
Возможность сье@аться и вывести свои семьи для них важнее. Армия и страна побоку.
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14.02.2022 00:12 Відповісти
Причем, и комитет ВР срочно собрался, не взирая на воскресенье. И кабмин аж бегом.
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14.02.2022 00:30 Відповісти
...уявляю, скільки коштує зараз джет на Київ по виклику з Парижа
BE4W
та з Ніцци
GLF4

цікаво, на якому з них здрисне Мертвечук
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14.02.2022 00:40 Відповісти
а от і геБєня гостей з Дніпра підвозить
T7NES
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14.02.2022 00:42 Відповісти
у Відень іде на посадку, ага
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14.02.2022 00:48 Відповісти
Да. Повернул на Вену.
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14.02.2022 00:49 Відповісти
зелені мародери
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14.02.2022 00:07 Відповісти
з 15 млрд. Каламойші і його сраному МАУ?
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14.02.2022 00:08 Відповісти
А на *******, деревья и прочее Вэлыкэ звиздуництво денег хватит?
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14.02.2022 00:10 Відповісти
Тем временем 2 частных самолета покидают Украину, 1 садится и еще недавно два село в Киеве и Днепре, чтоб забрать тушки олигархов с награбленным. Уже полночь, но крысы все бегут как ошпаренные.

Рабинович уже плачится, что после полуночи никого из депутатов не выпускают из страны.
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14.02.2022 00:11 Відповісти
То фігня.Брешуть,що вириватєль кадиків здриснув.
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14.02.2022 00:14 Відповісти
Ну за этого гордона и его женушку я даже не сомневался. Гниды, метку ставить негде.

От "сделаем их вместе" и "только не Порошенко" до "нужно срочно валить" прошло чуть более 2.5 года.
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14.02.2022 00:35 Відповісти
"В английской и вообще иностранной прессе стали муссироваться слухи о близости войны между СССР и Германией. По мнению советских кругов, слухи о намерении Германии предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы."

Известия. За 8 дней до начала войны.
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14.02.2022 00:13 Відповісти
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14.02.2022 00:14 Відповісти
як оперативно аднако
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14.02.2022 00:17 Відповісти
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14.02.2022 00:20 Відповісти
зесрань,как она есть
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14.02.2022 00:24 Відповісти
Господин Ж приказал нам долго жить, - с чем вас и поздравляю!
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14.02.2022 00:28 Відповісти
К сожалению лдпр это опровергает.
Хотя нам знакома история с Кернесом.
Будем надеяться, что таки помер.
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14.02.2022 00:35 Відповісти
че там опровергать, - путин сказал в Рай, - значит в ... АдЪ
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14.02.2022 00:41 Відповісти
Если после выделения этих денег полёты не прекратятся, значит ни о какой безопасности речь не шла, т.к. человеческая жизнь бесценна!
Страховики боятся убытков.
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14.02.2022 00:30 Відповісти
Ці гроші в тому числі для того, щоб протягом наступних днів авіакомпанія МАУ могла працювати в штатному режимі. Забув, кому вона належить.
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14.02.2022 00:43 Відповісти
Стало известно, кто улетел на частном самолёте ахметова.

- Бацман Инна
- Гордон Юлия
- Пус Николай
- Гордон Ростислав - сын Дмитрия Гордона;
- Гордон Элизабет - дочка Дмитрия Гордона;
- Степаненко Валентина
- Авджи Людмила
- Василенко Тамара
- Василенко Ирина
- Гордон Лиана - дочка Дмитрия Гордона;
- Гордон Санта - дочка Дмитрия Гордона;
- Гордон Алиса - дочка Дмитрия Гордона.
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14.02.2022 01:03 Відповісти
Даже повторюсь.Ну за этого гордона и его женушку я даже и не сомневался. Гниды, метку ставить негде.

От "сделаем их вместе" и "только не Порошенко" до "мы с тобой лохи" и "нужно срочно валить" прошло чуть более 2.5 года. Зато какую статью-воззвание у себя на сайте накрапал. Херой, твою дивизию.

"Мы никому не отдадим Киев и другие украинские города". Гордон обратился к Путину, Зеленскому и российским матерям
https://gordonua.com/publications/my-nikomu-ne-otdadim-kiev-i-drugie-ukrainskie-goroda-gordon-obratilsya-k-putinu-zelenskomu-i-rossiyskim-materyam-1595245.html
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14.02.2022 01:43 Відповісти
Хай вимітаються нах. всі. З них жодного толку і користі.
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14.02.2022 09:02 Відповісти
Зібралися, щоб затвердити рішення про фінансування з держбюджету 16,6 млрд. на страхування літаків для втечі своїх родичів, коханок та виб*ядків, а казали що збираються щоб профінансувати оборону.
Збрехали, як завжди. Якщо буде вторгнення, вся зелена пліснява має бути відстріляна першою.
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14.02.2022 03:03 Відповісти
головне що 73відсоткові задоволені, це вони зробили нас всіх разом.
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14.02.2022 04:46 Відповісти
 
 