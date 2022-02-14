Комітет ВР погодив перерозподіл бюджету задля надання 16,6 млрд грн на гарантії безпеки польотів

Комітет Верховної Ради з питань бюджету на позачерговому засіданні 13 лютого погодив перерозподіл видатків Державного бюджету України на 2022 рік відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів стосовно гарантування безпеки польотів.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив голова комітету Юрій Арістов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, до комітету надійшло звернення Міністерства фінансів щодо погодження перерозподілу видатків державного бюджету відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів від 13 лютого 2022 року № 145-р "Про виділення коштів з резервного фонду державного бюджету".

"За результатами голосування комітет ухвалив рішення про погодження зменшення видатків споживання за бюджетною програмою "Обслуговування державного боргу" на 16 мільярдів 632,9 мільйонів гривень та збільшення на цю суму видатків за бюджетною програмою "Резервний фонд" згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів від 13 лютого 2022 року №145-р", - поінформував Арістов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16,6 млрд грн на гарантії безпеки польотів: невикористані кошти повернуть до Держбюджету після нормалізації ситуації, - ОП

Окрім цього, він додав, що комітет рекомендував уряду доручити Мінінфраструктури щомісячно, до врегулювання ситуації, пов’язаної із зовнішньополітичними загрозами, інформувати Верховну Раду щодо використання коштів за відповідними напрямами. Водночас Кабміну було рекомендовано доручити Мінфіну в місячний строк поінформувати парламент щодо достатності обсягу видатків державного бюджету на обслуговування державного боргу, зменшеного згідно із вищезазначеним розпорядженням уряду.

"Нам важливо здійснювати своєчасні й в повному обсязі платежі за борговими зобов’язаннями, та в разі необхідності вжити заходів для врегулювання такого питання та внесення відповідних пропозицій", - підсумував голова бюджетного комітету.

Нагадаємо, 13 лютого народний депутат України Олексій Гончаренко заявив про можливе припинення повітряного руху в Україні з 16:00 наступного дня.

Згодом виконувач обов'язків голови Державного підприємства обслуговування повітряного руху України (Украерорух) Андрій Ярмак спростував цю інформацію.

Також читайте: SkyUp припиняє продавати квитки на рейси 14-16 лютого

"На сьогодні немає жодних підстав щодо припинення авіаруху, ми повністю контролюємо безпекову ситуацію в повітряному просторі України. Відповідно до цього всі авіакомпанії мають змогу планувати та виконувати свої рейси, фінально рішення приймає, звичайно ж, авіакомпанія", - сказав Ярмак.

Також він зауважив, що немає передумов і для закриття українських аеропортів, тому що безпекова ситуація дозволяє без обмежень виконувати польоти в повітряному просторі України.

Однак деякі компанії вже заявили про припинення польотів в Україну.

Ввечері 13 лютого прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів виділяє 16,6 млрд грн, "аби гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": З України вже полетіли Ахметов, Пінчук, Новинський та інші депутати та бізнесмени, - ЗМІ. ФОТОрепортаж (доповнено)