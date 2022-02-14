Двоє військовослужбовців вчинили стрілянину в кафе на Донеччині: дві людини загинули, ще двох поранено
Двоє військовослужбовців ЗС України 13 лютого вчинили стрілянину із закріпленої зброї в кафе у селі Гранітне Донецької області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил.
Внаслідок цього військовослужбовець Нацгвардії України та цивільна особа загинули, ще дві особи отримали поранення різного ступеню тяжкості.
"За процесуального керівництва Маріупольської спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил затримано двох військовослужбовців Збройних сил України за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї та умисного вбивства двох осіб (п.1 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст.15, п.1 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296 КК України)", - йдеться у повідомленні.
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"Двоє військовослужбовців ЗС України 13 лютого "вчинили стрілянину із закріпленої зброї" в кафе у селі Гранітне Донецької області"
тепер цього вдасться уникнути...може, на деякий час
Втім, це тільки на перший погляд. А в дрібницях, які, можливо, не повідомили - і криється диявол.
Так що дочекаємось отих дрібниць; а тоді і складемо остаточні висновки.
Непонятно, то ли вата напала на военнослужащих, то ли они стали стрелять непонятно почему и в кого, поскольку скрывают причины конфликта (может эти местные в 2014 г. кричали "ура" оккупантам.
Как это еще не написали, что конфликт вспыхнул на бытовой почве.
Навскидку, большинство наших людей по естественным, и недавним в прошлом, причинам сильно будет сомневаться, что местные защищали в споре с военными независимость Украины и проклинали Орду.
Журналисты, если не зря хлеб едят, должны выяснить, что скрывают местные менты, и просветить народ, как все произошло.
А кафе якраз найліпше місце
Якщо не вмішєш пити, то заверни гівно в ганчірочку й смокчи його. І нефіг лазити по злачних місцях, шукаючи пригод на свою дурну сра...у, тим паче, якщо ти військовий і, фактично, на території ворога!