Двоє військовослужбовців вчинили стрілянину в кафе на Донеччині: дві людини загинули, ще двох поранено

Двоє військовослужбовців ЗС України 13 лютого вчинили стрілянину із закріпленої зброї в кафе у селі Гранітне Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил.

Внаслідок цього військовослужбовець Нацгвардії України та цивільна особа загинули, ще дві особи отримали поранення різного ступеню тяжкості.

"За процесуального керівництва Маріупольської спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил затримано двох військовослужбовців Збройних сил України за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї та умисного вбивства двох осіб (п.1 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст.15, п.1 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернігові судитимуть двох патрульних, які не попередили вбивство поліцейського