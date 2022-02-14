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Двоє військовослужбовців вчинили стрілянину в кафе на Донеччині: дві людини загинули, ще двох поранено

Двоє військовослужбовців вчинили стрілянину в кафе на Донеччині: дві людини загинули, ще двох поранено

Двоє військовослужбовців ЗС України 13 лютого вчинили стрілянину із закріпленої зброї в кафе у селі Гранітне Донецької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил.

Внаслідок цього військовослужбовець Нацгвардії України та цивільна особа загинули, ще дві особи отримали поранення різного ступеню тяжкості.

"За процесуального керівництва Маріупольської спецпрокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил затримано двох військовослужбовців Збройних сил України за фактом хуліганства із застосуванням вогнепальної зброї та умисного вбивства двох осіб (п.1 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст.15, п.1 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 296 КК України)", - йдеться у повідомленні.

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Двоє військовослужбовців вчинили стрілянину в кафе на Донеччині: дві людини загинули, ще двох поранено 01

Автор: 

вбивство (3080) Донецька область (8335) Військова прокуратура (722)


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Топ коментарі
+50
Як варіант місцева бикота почала розказувати про "Донбас руліт", ми рузьке, хто вас сюди кликав, а військові нарешті дали відсіч.
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14.02.2022 00:43
+50
Как впісиваєтся ? Очень просто - місцева бикота у формі нацгвардії ( читай мєнт колишній ) разом з корєшами " адєтимі по гражданкє" вирішила розказати військовим що невдовзі вони всіх "біндєровцев і націков" сдєсь парішат ((( У віськового який зиму на морозі в окопі провів під обстрілом щоб тому мєнту смачно жерлося і добре пилося це остоп@@дило слухати , взяв і дав авансом , щоб потім не жалкувати що міг зробити але не зробив ....... Ось якось так впісиваєтся ......... а у обвинувачувальному акту напишуть " на грунті особистої неприязні " ((
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14.02.2022 01:29
+17
Конкретику прячут, как всегда в подобных случаях.
Непонятно, то ли вата напала на военнослужащих, то ли они стали стрелять непонятно почему и в кого, поскольку скрывают причины конфликта (может эти местные в 2014 г. кричали "ура" оккупантам.
Как это еще не написали, что конфликт вспыхнул на бытовой почве.
Навскидку, большинство наших людей по естественным, и недавним в прошлом, причинам сильно будет сомневаться, что местные защищали в споре с военными независимость Украины и проклинали Орду.
Журналисты, если не зря хлеб едят, должны выяснить, что скрывают местные менты, и просветить народ, как все произошло.
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14.02.2022 05:31
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Як варіант місцева бикота почала розказувати про "Донбас руліт", ми рузьке, хто вас сюди кликав, а військові нарешті дали відсіч.
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14.02.2022 00:43 Відповісти
Как в вашу версию вписывается гибель военнослужащего Нацгвардии?
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14.02.2022 00:46 Відповісти
ватан
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14.02.2022 00:47 Відповісти
Де сказано,що його вбили саме військовослужбовці і в нацгвардії,що "мєстних" не могло бути?
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14.02.2022 00:53 Відповісти
Тут.
"Двоє військовослужбовців ЗС України 13 лютого "вчинили стрілянину із закріпленої зброї" в кафе у селі Гранітне Донецької області"
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14.02.2022 00:56 Відповісти
И шо? Там же не сказано кто первый начал стрелять. Может местные шахтийоры напали с оружием, найденным в шахте и наши воины открыли ответный огонь.
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14.02.2022 10:05 Відповісти
Как впісиваєтся ? Очень просто - місцева бикота у формі нацгвардії ( читай мєнт колишній ) разом з корєшами " адєтимі по гражданкє" вирішила розказати військовим що невдовзі вони всіх "біндєровцев і націков" сдєсь парішат ((( У віськового який зиму на морозі в окопі провів під обстрілом щоб тому мєнту смачно жерлося і добре пилося це остоп@@дило слухати , взяв і дав авансом , щоб потім не жалкувати що міг зробити але не зробив ....... Ось якось так впісиваєтся ......... а у обвинувачувальному акту напишуть " на грунті особистої неприязні " ((
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14.02.2022 01:29 Відповісти
согласна.. пока ментовские зашквары будут расследовать сами же менты - такая роса нам в глаза будет литься постоянно.. Смотрите, как дело Рябчука затихло.. Менты говорят - был агентом москвы..
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14.02.2022 01:43 Відповісти
Військові і "военнослужащий Нацгвардии" -то різниця велика. Скоріше всього "местные" сепари мали претензіі до військових.
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14.02.2022 09:46 Відповісти
Колись Аваков висловився:"Мусора - нє люді". Так от, тут я йому вірю. І так само вірю бійцям ЗСУ!!!
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14.02.2022 10:14 Відповісти
Чего гадать на кофейной гуще?
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14.02.2022 00:51 Відповісти
..мне тоже так кажется.. завтра посмотрим: если вылезут говорящие жопы, типа тохи геращенко, енина или шевченко - точно вата быковала..
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14.02.2022 01:39 Відповісти
Могли бути і диверсантами.
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14.02.2022 07:03 Відповісти
100%
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14.02.2022 07:54 Відповісти
что опять ?
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14.02.2022 00:43 Відповісти
мєстні пообіцяли відкрити ворота гранітного перед ворогами...
тепер цього вдасться уникнути...може, на деякий час
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14.02.2022 06:54 Відповісти
через пару дней походу будет такая возможность пострелять... зачем же щас между собой стреляться?
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14.02.2022 00:49 Відповісти
Шобы вата сидела тише воды, ниже травы. Другой момент: В питейное заведение , если не патрульный , военослужащему с оружием разве разрешено заходить?.
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14.02.2022 00:53 Відповісти
"мєжду собой" красиво для рт.
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14.02.2022 07:11 Відповісти
Почались провокації срашки як привід для вторгнення?
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14.02.2022 00:51 Відповісти
Та не, тут на провокацию не похоже. Пьяный дебош. Кацапы обычно пакостят изподтишка. Мало инфы, чтобы понять почему такое произошло.
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14.02.2022 00:58 Відповісти
Идиоты...
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14.02.2022 00:53 Відповісти
А ведь почему-то такое стало обыденным при зебуинах.
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14.02.2022 00:59 Відповісти
Так при ИДИОТАХ иначе и быть не может...
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14.02.2022 08:30 Відповісти
судячи з повідомлення - знову позастатутні стосунки; але на цей раз обоє озброєні.
Втім, це тільки на перший погляд. А в дрібницях, які, можливо, не повідомили - і криється диявол.
Так що дочекаємось отих дрібниць; а тоді і складемо остаточні висновки.
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14.02.2022 01:01 Відповісти
Звичайна ситуація в будь-якій армії що "зависла" зі зброєю в руках у міжбойовий період І у американців - у В"єтнамі і у нас - в Афгані
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14.02.2022 01:06 Відповісти
Если ты такое творил в Афгане, то это плохо.
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14.02.2022 09:52 Відповісти
"Серонув"? Полегшало? Зачекай - те саме буде (якщо вже не починається) і в Білорусі Почалась торгівля сухпаєм і солярою "іхтамнетами" Надіюсь - розумієш що вони на виторгувані гроші будуть купувать не молоко по "вёсках"? А враховуючи ту "зверхність" з якою їх виховували стосовно "бульбашів" - бідне місцеве населення! Якщо зараз не почать активні бойові дії або не вивести їх і не відібрать зброю - буде те саме (якщо не гірше)
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14.02.2022 09:59 Відповісти
Хм, я бы прикупил пару гранат и калаш.
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14.02.2022 11:48 Відповісти
купляй! згодиться від "братов" обороняться!
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14.02.2022 13:11 Відповісти
Ты прав. У меня на Двине часто мое место занимают на рыбалке, вот им и кину.
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14.02.2022 13:41 Відповісти
Аналитег диванний, ти хоть в армии був?
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14.02.2022 10:47 Відповісти
Ох! ти знаєш - тільки вчора школу закінчив! А "ветеранство" я собі купив!
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14.02.2022 11:10 Відповісти
Чорт забирай.
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14.02.2022 01:01 Відповісти
Видно ватна пітушня знахабніли від безкарності.
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14.02.2022 01:07 Відповісти
Єто дедовщина адназначна.
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14.02.2022 05:17 Відповісти
Не, этот нацгвардеец - агент мацквы!
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14.02.2022 09:09 Відповісти
Конкретику прячут, как всегда в подобных случаях.
Непонятно, то ли вата напала на военнослужащих, то ли они стали стрелять непонятно почему и в кого, поскольку скрывают причины конфликта (может эти местные в 2014 г. кричали "ура" оккупантам.
Как это еще не написали, что конфликт вспыхнул на бытовой почве.
Навскидку, большинство наших людей по естественным, и недавним в прошлом, причинам сильно будет сомневаться, что местные защищали в споре с военными независимость Украины и проклинали Орду.
Журналисты, если не зря хлеб едят, должны выяснить, что скрывают местные менты, и просветить народ, как все произошло.
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14.02.2022 05:31 Відповісти
Нарешті військові перестали бути терпілами перед місцевою гопотой. За таке потрібно щонайменше звільнити від будь-якої відповідальності. Щоб бикота розуміла, хто тут влада. Шкода, але таке можливе лише в здоровій державі...
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14.02.2022 06:00 Відповісти
То мабуть тренування перед вторгненням.
А кафе якраз найліпше місце
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14.02.2022 06:34 Відповісти
Коли військовий не зайнятий, то починає творити усіляку дичину.
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14.02.2022 08:54 Відповісти
Барани!
Якщо не вмішєш пити, то заверни гівно в ганчірочку й смокчи його. І нефіг лазити по злачних місцях, шукаючи пригод на свою дурну сра...у, тим паче, якщо ти військовий і, фактично, на території ворога!
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14.02.2022 09:43 Відповісти
Когда случается подобная стрельба в генделике, обычно пишут, что там "отдыхали". Отдыхают в таких местах обычно все вместе - вата и патриоты, герои АТО и сепары, мовные и узкочелюстные, военные и гражданские. А шо делать, когда кругом ночь, в руках ствол, нож или калаш, а отдохнуть сильно хочется
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14.02.2022 09:53 Відповісти
У них вечер перестал быть томным... Жаль, если среди погибших были адекватные украинские хлопцы.
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14.02.2022 10:31 Відповісти
 
 