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Україна визначає безпечний морський коридор, аби уникнути російської блокади портів Одеської затоки, - Мінінфраструктури

Україна визначає безпечний морський коридор, аби уникнути російської блокади портів Одеської затоки, - Мінінфраструктури

Держгідрографія проводить заміри у Чорному морі, щоб перевірити рельєф та глибину ділянки у Північно-західній частині через обмеження навігації Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури.

"Роботи проводяться у зв’язку з незаконним закриттям морського району для проведення бойових навчань Російською Федерацією у виключній морській економічній зоні України", - зазначили у відомстві.

Завдяки промірам глибин потрібно уточнити характер та структуру рельєфу дна в Північно-західній частині Чорного моря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна попереджає про небезпечність польотів 14-19 лютого над частиною Чорного моря через навчання РФ, - Ярмак

"У ситуації грубого порушення Російською Федерацією норм міжнародного права, наше завдання - попереджати ризики, захищати критичну інфраструктуру, а також забезпечувати повноцінне виконання наших торговельних зобов’язань. Ми робимо наразі все, щоб не допустити будь-які спроби блокування української логістики, зокрема морем чи небом. Саме економічна та соціальна стабільність в країні є найкращим інструментом протидії інформаційній війні, зокрема сіянню паніки", - каже міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Роботи виконуватимуть до 14 лютого включно - до першого дня, коли почнуть діяти обмеження простору моря Росією.

Як нагадує Укрінформ, через небезпеку плавання на підходах до морських портів Одеської затоки торговельним суднам рекомендовано використовувати морський коридор у районі Дністровської банки між західною межею району навчань РФ та південно-східним краєм Дністровської банки.

На національних морських навігаційних картах України у цьому районі вказано глибини близько 15-22 метрів, які вимірювали у 2017 році. Водночас суднам, які прямують до портів Одеської затоки рекомендовано при плаванні дотримуватись ізобати глибин 20 метрів.

Також дивіться: Росія змінила кордони перекриття Чорного і Азовського морів, - журналіст Клименко. КАРТА

Результати гідрографічних робіт будуть негайно оголошені в прибережних попередженнях, а також опубліковані в Повідомленнях мореплавцям у вигляді коректурного файлу для паперових та електронних навігаційних карт.

Автор: 

Одеса (5437) росія (64946) військові навчання (2775) Чорне море (1661) Мінінфраструктури (2060) блокування (644)


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Топ коментарі
+14
Эту программу зарубил Зеля прекращением финансирования. Зелю за заморозку ракетной программы на 2.5 года мало повесть за яйца на Крещатике. Вместо выполнения своих прямых конституционных обязанностей по защите государства этот ублюдок занят только одним -- набиванием баблом своих карманов, карманов своего "папы Бени" и своих холуев.

Если бы зеленое чмо не заморозило на 2.5 года нашу ракетную программу, то на сегодня мы бы уже имели до 8 полноценных дивизиона ПКР "Нептун" и у нас было бы чем встречать Рашу в бассейнах Черного и Азовского морей.

Зато 3 млрд денег перекинули с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в конце второго квартала 2022 года. И то при наличии финансирования. Более двух лет ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы дополнительно получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн. А не просить сейчас ПКР у американцев и бритов.
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14.02.2022 01:28
+9
Зеленько ! А где ваши видосики ?
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14.02.2022 01:06
+5
Одним твитом?....
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14.02.2022 01:15
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Зеленько ! А где ваши видосики ?
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14.02.2022 01:06 Відповісти
Мендель снова за него отдувается.

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14.02.2022 01:10 Відповісти
Мендель спасёт Украину!

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14.02.2022 01:08 Відповісти
Одним твитом?....
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14.02.2022 01:15 Відповісти
ніт в цей раз "я тучі развєду ногамі"..про Плейбой мріє ***** ЗЕлена.
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14.02.2022 01:21 Відповісти
З її сколіозною спиною?!!! Вона ж "кривобока"!
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14.02.2022 07:00 Відповісти
Мендель:

- После двух моих твитов в Фейсбук гривня снова стабилизировалась до прежнего уровня. Это был тот момент, когда ты понимаешь, что 280 знаков могут влиять на инфляцию в стране
- Посцать ещё попробуй, фонтанчиком... Может, удастся погасить пожар войны на Донбассе?...
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14.02.2022 06:59 Відповісти
Може вона натякає що самовіддано займе місце кабаєвої? І так плішивого"залюбить" - шо його кондратій на концерт кабздона поведе?🤔 Бо інших варіантів замейклавити нотвар у її виконанні я не бачу
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14.02.2022 01:23 Відповісти
Та уже пишут, шо он вместе с Шойгу чахне в горизонтальном положении. Скрестим пальчики, лед тронулся.
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14.02.2022 01:33 Відповісти
У кого б воно спитати : ... ДЕ ***** НАШ ДИВІЗІОН "НЕПТУНІВ"???! Який вже просто ЗАРАЗ повинен був би стати на БОЙОВЕ ЧЕРГУВАННЯ на узбережжі Чорного чи Азовського моря??
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14.02.2022 01:18 Відповісти
Так цю програму Таран зарубив ще в 19 році, коли був головнокомандуючим.
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14.02.2022 01:22 Відповісти
Эту программу зарубил Зеля прекращением финансирования. Зелю за заморозку ракетной программы на 2.5 года мало повесть за яйца на Крещатике. Вместо выполнения своих прямых конституционных обязанностей по защите государства этот ублюдок занят только одним -- набиванием баблом своих карманов, карманов своего "папы Бени" и своих холуев.

Если бы зеленое чмо не заморозило на 2.5 года нашу ракетную программу, то на сегодня мы бы уже имели до 8 полноценных дивизиона ПКР "Нептун" и у нас было бы чем встречать Рашу в бассейнах Черного и Азовского морей.

Зато 3 млрд денег перекинули с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в конце второго квартала 2022 года. И то при наличии финансирования. Более двух лет ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы дополнительно получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн. А не просить сейчас ПКР у американцев и бритов.
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14.02.2022 01:28 Відповісти
Так воно набагатобільше стирило з своїми зеленими **********!
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14.02.2022 01:38 Відповісти
Мужики! А де Лєнка з своїми вишкребками?
Це правда шо в італії окопи риє?
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14.02.2022 01:36 Відповісти
Говорят да. Как и горндон в Вене окапывается и готовится родину защищать.
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14.02.2022 01:45 Відповісти
Рекомендовані курси проведені за 6 миль від українського берега до самої Одеси. Там жодних перешкод немає.
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14.02.2022 07:19 Відповісти
Морські шляхи з портів Болгарії та Румунії скоротилися миль на 15-20. А ось ставки фрахту на різні вантажі з в українські порти Чорного моря зростуть.
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14.02.2022 07:34 Відповісти
 
 