Україна визначає безпечний морський коридор, аби уникнути російської блокади портів Одеської затоки, - Мінінфраструктури

Держгідрографія проводить заміри у Чорному морі, щоб перевірити рельєф та глибину ділянки у Північно-західній частині через обмеження навігації Росією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури.

"Роботи проводяться у зв’язку з незаконним закриттям морського району для проведення бойових навчань Російською Федерацією у виключній морській економічній зоні України", - зазначили у відомстві.

Завдяки промірам глибин потрібно уточнити характер та структуру рельєфу дна в Північно-західній частині Чорного моря.

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"У ситуації грубого порушення Російською Федерацією норм міжнародного права, наше завдання - попереджати ризики, захищати критичну інфраструктуру, а також забезпечувати повноцінне виконання наших торговельних зобов’язань. Ми робимо наразі все, щоб не допустити будь-які спроби блокування української логістики, зокрема морем чи небом. Саме економічна та соціальна стабільність в країні є найкращим інструментом протидії інформаційній війні, зокрема сіянню паніки", - каже міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Роботи виконуватимуть до 14 лютого включно - до першого дня, коли почнуть діяти обмеження простору моря Росією.

Як нагадує Укрінформ, через небезпеку плавання на підходах до морських портів Одеської затоки торговельним суднам рекомендовано використовувати морський коридор у районі Дністровської банки між західною межею району навчань РФ та південно-східним краєм Дністровської банки.

На національних морських навігаційних картах України у цьому районі вказано глибини близько 15-22 метрів, які вимірювали у 2017 році. Водночас суднам, які прямують до портів Одеської затоки рекомендовано при плаванні дотримуватись ізобати глибин 20 метрів.

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Результати гідрографічних робіт будуть негайно оголошені в прибережних попередженнях, а також опубліковані в Повідомленнях мореплавцям у вигляді коректурного файлу для паперових та електронних навігаційних карт.