Україна визначає безпечний морський коридор, аби уникнути російської блокади портів Одеської затоки, - Мінінфраструктури
Держгідрографія проводить заміри у Чорному морі, щоб перевірити рельєф та глибину ділянки у Північно-західній частині через обмеження навігації Росією.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства інфраструктури.
"Роботи проводяться у зв’язку з незаконним закриттям морського району для проведення бойових навчань Російською Федерацією у виключній морській економічній зоні України", - зазначили у відомстві.
Завдяки промірам глибин потрібно уточнити характер та структуру рельєфу дна в Північно-західній частині Чорного моря.
"У ситуації грубого порушення Російською Федерацією норм міжнародного права, наше завдання - попереджати ризики, захищати критичну інфраструктуру, а також забезпечувати повноцінне виконання наших торговельних зобов’язань. Ми робимо наразі все, щоб не допустити будь-які спроби блокування української логістики, зокрема морем чи небом. Саме економічна та соціальна стабільність в країні є найкращим інструментом протидії інформаційній війні, зокрема сіянню паніки", - каже міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
Роботи виконуватимуть до 14 лютого включно - до першого дня, коли почнуть діяти обмеження простору моря Росією.
Як нагадує Укрінформ, через небезпеку плавання на підходах до морських портів Одеської затоки торговельним суднам рекомендовано використовувати морський коридор у районі Дністровської банки між західною межею району навчань РФ та південно-східним краєм Дністровської банки.
На національних морських навігаційних картах України у цьому районі вказано глибини близько 15-22 метрів, які вимірювали у 2017 році. Водночас суднам, які прямують до портів Одеської затоки рекомендовано при плаванні дотримуватись ізобати глибин 20 метрів.
Результати гідрографічних робіт будуть негайно оголошені в прибережних попередженнях, а також опубліковані в Повідомленнях мореплавцям у вигляді коректурного файлу для паперових та електронних навігаційних карт.
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- Посцать ещё попробуй, фонтанчиком... Может, удастся погасить пожар войны на Донбассе?...
Если бы зеленое чмо не заморозило на 2.5 года нашу ракетную программу, то на сегодня мы бы уже имели до 8 полноценных дивизиона ПКР "Нептун" и у нас было бы чем встречать Рашу в бассейнах Черного и Азовского морей.
Зато 3 млрд денег перекинули с оборонзаказа оружия на телеканалы "Дом" и "Рада". Бубочке оно важнее обороны страны. Первый дивизион ПКР "Нептун" должен быть готов по планам только в конце второго квартала 2022 года. И то при наличии финансирования. Более двух лет ничего не делали. Стоимость изготовления 1 дивизиона - 720,16 млн.грн. Теперь можете посчитать сколько дивизионов мы могли бы дополнительно получить за стыренные Зелей 3 млрд.грн. А не просить сейчас ПКР у американцев и бритов.
Це правда шо в італії окопи риє?
рндон в Вене окапывается и готовится родину защищать.