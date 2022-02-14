Перенесена з 13 лютого нарада ВР із силовими відомствами матиме інший склад і формат, - Разумков

Перенесення на понеділок термінової наради парламентарів із силовими відомствами, що мала відбутися 13 лютого у Верховній Раді, - рішення не на користь держави.

Таку думку висловив у фейсбуці нардеп, голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"В умовах, коли шириться суперечлива інформація про закриття авіапростору над Україною, коли щогодини з'являються заяви щодо безпекових загроз, інституції повинні працювати оперативно і невідкладно", - пояснює свою позицію парламентар.

Він вказує, що за результатами зустрічі в парламенті 12 лютого, керівники всіх депутатських фракцій та груп домовилися викликати міністрів оборони та МВС, керівництво Генштабу та інших силових відомств на наступний день, "щоб обговорити безпекову ситуацію в країні та разом напрацювати план дій в нинішній ситуації".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Комітет ВР погодив перерозподіл бюджету задля надання 16,6 млрд грн на гарантії безпеки польотів

Однак ці домовленості були скасовані, а нарада - перенесена на 14 лютого. Також змінено склад і формат заходу: вона проходитиме під головуванням секретаря Ради національної безпеки і оборони.

"При цьому дуже дивними виглядають звинувачення у розхитуванні ситуації та нагнітанні паніки, які лунають від керівництва фракції "Слуга народу".

І це говорять ті, хто не може оперативно зібрати депутатів, бо відпустили їх на два тижні, у тому числі, за кордон. Це говорять ті, хто не має планів роботи парламенту в такі напружені моменти, хто не має розуміння важливості інституції і хто є виконавцями волі президента.

Зараз варто не шукати ворогів всередині держави, а об'єднуватися перед викликами і загрозами, які стоять перед Україною", - закликав Разумков.

Також читайте: Нардепам від "Слуги народу", які за кордоном, наказали повернутися в Україну для роботи в Раді, - Кравчук

Нагадаємо, керівники фракцій і груп Верховної Ради 13 лютого мали провести закрите засідання з керівництвом силових структур. Однак у неділю стало відомо, що закрита зустріч керівників парламентських фракцій та груп з силовиками з приводу загрози вторгнення Росії сьогодні не відбудеться. Зустріч перенесли на понеділок, 14 лютого.