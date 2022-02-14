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Перенесена з 13 лютого нарада ВР із силовими відомствами матиме інший склад і формат, - Разумков

Перенесена з 13 лютого нарада ВР із силовими відомствами матиме інший склад і формат, - Разумков

Перенесення на понеділок термінової наради парламентарів із силовими відомствами, що мала відбутися 13 лютого у Верховній Раді, - рішення не на користь держави.

Таку думку висловив у фейсбуці нардеп, голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"В умовах, коли шириться суперечлива інформація про закриття авіапростору над Україною, коли щогодини з'являються заяви щодо безпекових загроз, інституції повинні працювати оперативно і невідкладно", - пояснює свою позицію парламентар.

Він вказує, що за результатами зустрічі в парламенті 12 лютого, керівники всіх депутатських фракцій та груп домовилися викликати міністрів оборони та МВС, керівництво Генштабу та інших силових відомств на наступний день, "щоб обговорити безпекову ситуацію в країні та разом напрацювати план дій в нинішній ситуації".

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Однак ці домовленості були скасовані, а нарада - перенесена на 14 лютого. Також змінено склад і формат заходу: вона проходитиме під головуванням секретаря Ради національної безпеки і оборони.

"При цьому дуже дивними виглядають звинувачення у розхитуванні ситуації та нагнітанні паніки, які лунають від керівництва фракції "Слуга народу".

І це говорять ті, хто не може оперативно зібрати депутатів, бо відпустили їх на два тижні, у тому числі, за кордон. Це говорять ті, хто не має планів роботи парламенту в такі напружені моменти, хто не має розуміння важливості інституції і хто є виконавцями волі президента.

Зараз варто не шукати ворогів всередині держави, а об'єднуватися перед викликами і загрозами, які стоять перед Україною", - закликав Разумков.

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Нагадаємо, керівники фракцій і груп Верховної Ради 13 лютого мали провести закрите засідання з керівництвом силових структур. Однак у неділю стало відомо, що закрита зустріч керівників парламентських фракцій та груп з силовиками з приводу загрози вторгнення Росії сьогодні не відбудеться. Зустріч перенесли на понеділок, 14 лютого.

Автор: 

ВР (14942) нарада (56) Разумков Дмитро (1526)


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Топ коментарі
+33
Что и требовалось доказать. Маленькое гнусавое, трусливое и мстительное мелкое чмо с комплексом недонаполеона. Ему страна побоку, главное собственное "я" потешить.
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14.02.2022 01:50
+16
ЗЕНЕЛОХОВСКИЙ СБРОД думает только о том как бы им не перекрыли ВОЗДУХ и запасные аэродромомы !
А то люди разорвут на части С"К !!!
КАКОЙ ПОЗОР Зеленьку и его предателям !!!
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14.02.2022 01:57
+12
А десь, у параллельному світі, Порошенко - президент, Супрун продовжує реформу охорони здоров»я, Коломойський сидить у американській тюрмі, в Україні впроваджуються перші європейські транші на будівництво доріг, ЗСУ зачищають Донбас від «іхтамнєтів» і ще трохи залишається до перемоги, економіка стабільна, а Зеленський залишається клоуном…
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14.02.2022 07:20
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Что и требовалось доказать. Маленькое гнусавое, трусливое и мстительное мелкое чмо с комплексом недонаполеона. Ему страна побоку, главное собственное "я" потешить.
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14.02.2022 01:50 Відповісти
Ему сейчас не до войны, он отмечает День влюбленных. Тищенко уже поздравил
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14.02.2022 04:26 Відповісти
- Куме! Новину чули?

- Яку?

- Коля-каклєта в лікарню потрапив!

- Чого? Об»ївся салом за 50 грн? Чи гречкою по 12?

- Ні! Йому «котлету» в зад запхнули і сраку порвали!

- Так що там може буть від «мітбола» - кульки з м»ясного фаршу?

- У тому-то й справа, що ті , хто забивав, французську вчили не на Бесарабському ринку, а у школі на уроці! От і забили йому в зад справжню «котлету» - поребрину з кісткою!
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14.02.2022 07:23 Відповісти
Только шо по BBC. Пристайко сказал, шо Украина вполне возможно откажется от стремления в НАТО под давлением *****.

But Ukraine's ambassador in London, Vadym Prystaiko, has told the BBC his country might be willing to drop its ambition to join Nato to avert war, saying Ukraine could be "flexible".

Asked if Kiyv was considering shelving its plans to pursue Nato membership, despite it being written into the Ukrainian constitution, he replied: "We might - especially being threatened like that, blackmailed by that, and pushed to it."

https://www.bbc.com/news/world-europe-60370541
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14.02.2022 04:36 Відповісти
Бедняга Путин! Он и Крым отжал и ЛуганДон сотворил, все думая о том, как бы Украина не рванула в НАТО! Более того, такого же , как и сам маразматика Лукашенка сделал врагом Украины! А тот и рад стараться и причина этого у обоих одна- как можно дольше продержаться у власти! Старперы пошли ва-банк, но конец все равно только один: румынский вариант отстранения от власти...
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14.02.2022 09:53 Відповісти
Диму оторвали от корыта, Дима обиделся.
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14.02.2022 01:55 Відповісти
Тем не менее он говорит правильные вещи, даже если специально
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14.02.2022 03:03 Відповісти
Похрін на діму. Та на фоні тупорилих, пліснявих колаборантів і діма виглядає розсудливим патріотом.
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14.02.2022 10:20 Відповісти
Он просто говорит то, что хотят слышать. Такой же популизм как у зели.
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14.02.2022 10:23 Відповісти
ЗЕНЕЛОХОВСКИЙ СБРОД думает только о том как бы им не перекрыли ВОЗДУХ и запасные аэродромомы !
А то люди разорвут на части С"К !!!
КАКОЙ ПОЗОР Зеленьку и его предателям !!!
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14.02.2022 01:57 Відповісти
Лупатенький, а не ты ли был говоритель ртом за это сборище недоносков и привел за собой эту шоблу?
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14.02.2022 02:10 Відповісти
А кто его слушал,развесив уши?!
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14.02.2022 07:59 Відповісти
а от багато з тих, хто зараз тут хає цього младорига (, , , ,) - не тільки слухали, а й проголосували на його заклики...
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14.02.2022 09:54 Відповісти
**** *о*на, ответишь за свои слова? Или брякнуть лишь бы? Жа, я хотел не за менеьшее говно голосовать (Голос), но не за зеленых. И то, забыл паспорт и пешил не возвращаться. Но, ****, не за зеленых!
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14.02.2022 10:22 Відповісти
Так бува,коли замість мізків користуються вухами.
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14.02.2022 10:26 Відповісти
Мало того, что слушали, бегали с горящими глазами и бредили о длинной колбасе, которую отберут у олигавров и, конечно же, по чесноку поделят...
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14.02.2022 11:30 Відповісти
Вместо этого отняли полвареника от Порошенко!
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14.02.2022 22:26 Відповісти
Якраз з тобою пітух руснявий і обговорювати військові таємниці.
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14.02.2022 06:41 Відповісти
16 лярдов бюджетных денег из несуществующего резервного фонда (прямиком из казначейства) выделено для недопущения закрытия воздушного пространства для вылета агрохимии, коли котлеты, жиробаса стефанчука, тупого собачьего рта и других желеножопых посипак.
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14.02.2022 07:02 Відповісти
А десь, у параллельному світі, Порошенко - президент, Супрун продовжує реформу охорони здоров»я, Коломойський сидить у американській тюрмі, в Україні впроваджуються перші європейські транші на будівництво доріг, ЗСУ зачищають Донбас від «іхтамнєтів» і ще трохи залишається до перемоги, економіка стабільна, а Зеленський залишається клоуном…
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14.02.2022 07:20 Відповісти
Разумков як слідуючий проросійський кандидат в президенти для 73% лохтората Зелєнскава точно знає як треба робити в стані війни )))
Нелох оманський вичерпав свої можливості як агент Кремля.
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14.02.2022 07:06 Відповісти
- Куме! А чим відрізняється Разумков від Зеленського?
- Ну що вам куме сказать... Зеленський розказував нам про те, яке смачне російське гімно, а Разумков буде нам розказувать, як це гімно треба «розумно» їсти!

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14.02.2022 07:22 Відповісти
Данилов не даст превратить обсуждение вопросов безопасности страньі в политическую говорильню для пиара отдельньіх политиков , все правильно. СНБО , так СНБО !
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14.02.2022 08:29 Відповісти
Правильно - у говнокомандуючого отходняк після дня варення бєні
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14.02.2022 08:53 Відповісти
Вчора зєшобла лизала зад бєні на його дні народження - їм не до ситуації в країні. Та і що вони тямлять у цій ситуації? Буде смішно, коли і сьогодні не збируться - похмілля і все таке
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14.02.2022 08:50 Відповісти
Цей моносраковий склад ВР потрібно розганяти. І проводити дострокові вибори
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14.02.2022 09:47 Відповісти
 
 