Перенесена з 13 лютого нарада ВР із силовими відомствами матиме інший склад і формат, - Разумков
Перенесення на понеділок термінової наради парламентарів із силовими відомствами, що мала відбутися 13 лютого у Верховній Раді, - рішення не на користь держави.
Таку думку висловив у фейсбуці нардеп, голова міжфракційного об'єднання "Розумна політика" Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.
"В умовах, коли шириться суперечлива інформація про закриття авіапростору над Україною, коли щогодини з'являються заяви щодо безпекових загроз, інституції повинні працювати оперативно і невідкладно", - пояснює свою позицію парламентар.
Він вказує, що за результатами зустрічі в парламенті 12 лютого, керівники всіх депутатських фракцій та груп домовилися викликати міністрів оборони та МВС, керівництво Генштабу та інших силових відомств на наступний день, "щоб обговорити безпекову ситуацію в країні та разом напрацювати план дій в нинішній ситуації".
Однак ці домовленості були скасовані, а нарада - перенесена на 14 лютого. Також змінено склад і формат заходу: вона проходитиме під головуванням секретаря Ради національної безпеки і оборони.
"При цьому дуже дивними виглядають звинувачення у розхитуванні ситуації та нагнітанні паніки, які лунають від керівництва фракції "Слуга народу".
І це говорять ті, хто не може оперативно зібрати депутатів, бо відпустили їх на два тижні, у тому числі, за кордон. Це говорять ті, хто не має планів роботи парламенту в такі напружені моменти, хто не має розуміння важливості інституції і хто є виконавцями волі президента.
Зараз варто не шукати ворогів всередині держави, а об'єднуватися перед викликами і загрозами, які стоять перед Україною", - закликав Разумков.
Нагадаємо, керівники фракцій і груп Верховної Ради 13 лютого мали провести закрите засідання з керівництвом силових структур. Однак у неділю стало відомо, що закрита зустріч керівників парламентських фракцій та груп з силовиками з приводу загрози вторгнення Росії сьогодні не відбудеться. Зустріч перенесли на понеділок, 14 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
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But Ukraine's ambassador in London, Vadym Prystaiko, has told the BBC his country might be willing to drop its ambition to join Nato to avert war, saying Ukraine could be "flexible".
Asked if Kiyv was considering shelving its plans to pursue Nato membership, despite it being written into the Ukrainian constitution, he replied: "We might - especially being threatened like that, blackmailed by that, and pushed to it."
https://www.bbc.com/news/world-europe-60370541
А то люди разорвут на части С"К !!!
КАКОЙ ПОЗОР Зеленьку и его предателям !!!
Нелох оманський вичерпав свої можливості як агент Кремля.
- Ну що вам куме сказать... Зеленський розказував нам про те, яке смачне російське гімно, а Разумков буде нам розказувать, як це гімно треба «розумно» їсти!