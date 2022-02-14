Посольство Франції в Україні радить співвітчизникам зробити запаси води, їжі та палива, але не дає рекомендації залишити країну
Французький посол у Києві Етьєн де Понсен звернувся у неділю до своїх співвітчизників в Україні з посланням про ситуацію з безпекою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Очевидно, що ми постійно і на найвищому рівні стежимо за розвитком ситуації. Ми також щодня доводимо дуже точну інформацію про ситуацію до нашої паризької влади", - повідомив голова французької дипломатичної місії.
"Але на даному етапі ми не даємо спільної рекомендації французам, які мешкають в Україні, покинути країну", - заявив посол у своєму повідомленні.
Разом із тим посол дав рекомендацію французам, які проживають в Україні, стежити за станом їхніх особистих документів, і, крім того, "підготувати для будь-яких практичних цілей певний запас води, їжі та теплого одягу, а також переконатися, що бак...автомобіля повний чи навіть має певний додатковий резерв.
При цьому він підтвердив раніше поширену рекомендацію МЗС Франції громадянам відкласти будь-які, а не лише необов'язкові поїздки в Україну з "категоричним" застереженням щодо відвідин прикордонних районів та закликом "до підвищеної пильності в усій країні".
"Водночас жодних змін у позиції посольства. Ми всі тут на роботі та до ваших послуг. Консульський відділ продовжує приймати відвідувачів у звичайному режимі. Ми, звичайно, продовжуємо нашу підготовку до того, щоб бути готовими до будь-яких несподіванок", - заявив де Понсен.
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Що, для Франції свої громадяни не важливі ? І французи не втікають разом з іншими ...
Що їм Макрон розказав ?
на відміну від канадців, французи не допомагали ні інструкторами, ні технікою, а тепер іще й скупатимуть і сіятимуть паніку...
і кому це на руку?
Особливо з огляду на те, скільки французів живе в Україні.
французів більше
Сказано же было неоднократно: суседи устроят провокации.
Кому запас воды бутылированной мешает?
Лично мне нисколько не мешает не мешает...
P.S. Консервы тоже не мешают. Из консервированных супов самый съедобный (как по мне, все консервированные супы, конечно, "условно съедобные") - это минестроне.