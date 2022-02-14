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Посольство Франції в Україні радить співвітчизникам зробити запаси води, їжі та палива, але не дає рекомендації залишити країну

Посольство Франції в Україні радить співвітчизникам зробити запаси води, їжі та палива, але не дає рекомендації залишити країну

Французький посол у Києві Етьєн де Понсен звернувся у неділю до своїх співвітчизників в Україні з посланням про ситуацію з безпекою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Очевидно, що ми постійно і на найвищому рівні стежимо за розвитком ситуації. Ми також щодня доводимо дуже точну інформацію про ситуацію до нашої паризької влади", - повідомив голова французької дипломатичної місії.

"Але на даному етапі ми не даємо спільної рекомендації французам, які мешкають в Україні, покинути країну", - заявив посол у своєму повідомленні.

Разом із тим посол дав рекомендацію французам, які проживають в Україні, стежити за станом їхніх особистих документів, і, крім того, "підготувати для будь-яких практичних цілей певний запас води, їжі та теплого одягу, а також переконатися, що бак...автомобіля повний чи навіть має певний додатковий резерв.

При цьому він підтвердив раніше поширену рекомендацію МЗС Франції громадянам відкласти будь-які, а не лише необов'язкові поїздки в Україну з "категоричним" застереженням щодо відвідин прикордонних районів та закликом "до підвищеної пильності в усій країні".

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"Водночас жодних змін у позиції посольства. Ми всі тут на роботі та до ваших послуг. Консульський відділ продовжує приймати відвідувачів у звичайному режимі. Ми, звичайно, продовжуємо нашу підготовку до того, щоб бути готовими до будь-яких несподіванок", - заявив де Понсен.

Франція (3049) евакуація (2305) Понсен Етьєн де (59)


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Топ коментарі
+2
очевидно домовленість...у цих подіях французи мають іздити по україні та почати скупати їжу, воду, сіль, сірники чим запустять неконтрольвані процеси
на відміну від канадців, французи не допомагали ні інструкторами, ні технікою, а тепер іще й скупатимуть і сіятимуть паніку...
і кому це на руку?
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14.02.2022 07:52
+1
Ти диви ...

Що, для Франції свої громадяни не важливі ? І французи не втікають разом з іншими ...

Що їм Макрон розказав ?
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14.02.2022 07:29
+1
Макрон для своїх індульгенцію виторгував у *****. А Канадія аж до Львова чкурнула, сидить там штани сушить.
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14.02.2022 07:37
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Ти диви ...

Що, для Франції свої громадяни не важливі ? І французи не втікають разом з іншими ...

Що їм Макрон розказав ?
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14.02.2022 07:29 Відповісти
очевидно домовленість...у цих подіях французи мають іздити по україні та почати скупати їжу, воду, сіль, сірники чим запустять неконтрольвані процеси
на відміну від канадців, французи не допомагали ні інструкторами, ні технікою, а тепер іще й скупатимуть і сіятимуть паніку...
і кому це на руку?
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14.02.2022 07:52 Відповісти
І кому ж ?
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14.02.2022 07:59 Відповісти
не виробникам солі та сірників...з ними макрон не вів перемовин
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14.02.2022 08:02 Відповісти
Ок. Хай буде так.
Особливо з огляду на те, скільки французів живе в Україні.
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14.02.2022 08:04 Відповісти
прадідусь леніна підпалив торгову точку, маф конкурента і спалив половину центральної частини міста костянтинів...він був один, а наніс шкоди всьому місту...
французів більше
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14.02.2022 08:13 Відповісти
да..а! писец жабам, пойдут на сухпай французам
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14.02.2022 08:09 Відповісти
Макрон для своїх індульгенцію виторгував у *****. А Канадія аж до Львова чкурнула, сидить там штани сушить.
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14.02.2022 07:37 Відповісти
А снаряды будут паспорт спрашивать?
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14.02.2022 08:44 Відповісти
І тільки українці розкупили усі запаси кульових набоїв замість гречки)))
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14.02.2022 08:09 Відповісти
Вот по поводу топлива это как-то даже прикольно... А в целом работают на истерию еще похлеще чем с коронавирусом. Молодцы, сразу видно, что цель не в предотвращении конфликта, а в его инспирации.
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14.02.2022 08:37 Відповісти
В Вилково лягушек выращивают.
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14.02.2022 08:43 Відповісти
Запасайтесь лягушачьими лапками, жабоеды!
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14.02.2022 09:38 Відповісти
А ведь совет по делу, если внимательно прочитать, что сказано, а не ерничать.
Сказано же было неоднократно: суседи устроят провокации.
Кому запас воды бутылированной мешает?
Лично мне нисколько не мешает не мешает...

P.S. Консервы тоже не мешают. Из консервированных супов самый съедобный (как по мне, все консервированные супы, конечно, "условно съедобные") - это минестроне.
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14.02.2022 10:21 Відповісти
 
 