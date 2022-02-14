Ворожі БПЛА "Орлан-10" перетинали лінію зіткнення на Донбасі. За добу війська РФ 6 разів зривали "тишу", втрат немає, - штаб ООС
Упродовж минулої доби, 13 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це поідомляє пресцентр ООС у фейсбуці.
Поблизу Катеринівки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
У напрямку Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Неподалік Мар’їнки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
На околицях Водяного збройні формування Російської Федерації застосували міномети калібру 120 мм.
Крім того, на Донеччині та Луганщині зафіксовано 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.
Ззначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - додали у пресцентрі ОС.
Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначили в штабі.
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Мати сина в Росії колише
Журно пісню йому співаючи:
«Не ходи, сину, в Україну,
Там смерть живе, убиваючи…»
На стіні портрет - в темній рамочці,
Стрічкою чорною вкіс, перевитий,
З нього дивиться той, що в землі лежить
У могилі, в саван сповитий.
«Ні, мій хлопчику, не вір матері,
В Україні волошки в житі,
Срібні роси видзвонюють вдосвіта
І колосся сонцем налите…
Жайвір піснею сонце стрічає
Соловей «На добраніч…», бажа,
Хлібом-сіллю гостей зустрічають
Якщо правда в очах, а не лжа.
Лише тих, хто прийшов з жадобою
І бажаючих «гарно пожить…»
Десь у полі, або й під стодолою
Сталь козацька стрічає вмить.
Ми не кликали твого батечка,
Сам прийшов, щоби нас убивати,
Грабувати Вкраїну-матінку,
Цим грабунком капшук набивати.
Знай, хлопчино, лишень, що крадене,
Кров»ю вмите, в добро не прийде.
Кров і смерть, що сусідом внесена,
Його теж неодмінно знайде.
Зло до зла завжди повертається,
І запалює твій-таки, дім.
Лиш добро до добра всміхається
Руку братню протягує всім.
Хай ясніють жита з пшеницею,
Грають хвилі в ланах, як в морі
А не плачуть мати з вдовицею,
Дітлахи виростають голі.
Хай громи гримлять лиш Перунові
І лиш мирним хай буде небо
А війни ні тобі, ні матері
Ні мені, взагалі не треба…».
С. Гайдамака.
20.06.2015 р.
СБУ а як там бабцю волохату з обсосами петровського ви вже взяли під варту?
https://youtu.be/3WgfGcNiMVY
"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - добавили в пресс-центре ОС. Источник:
В Днепр сегодня военным самолетом доставили раненого солдата. Он получил травматическую ампутацию нижней конечности, а именно стопы. Причина - подрыв на неизвестном взрывном устройстве. Военные хирурги прооперировали и подготовили солдата к эвакуации. После чего направили в военный госпиталь Днепра, далее предстоит перелет Киев-Ирпень.
Также стало известно, что парень вместе со своим младшим братом приняли решение встать на защиту Украины в 2014 году. В возрасте 24-х лет брат раненого военнослужащего погиб на Луганщине.
Раненный себя уже гораздо лучше и сохраняет позитивный настрой. И даже переживает, что не находится вместе с товарищами по службе на фронте.