Ворожі БПЛА "Орлан-10" перетинали лінію зіткнення на Донбасі. За добу війська РФ 6 разів зривали "тишу", втрат немає, - штаб ООС

Упродовж минулої доби, 13 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це поідомляє пресцентр ООС у фейсбуці.

Поблизу Катеринівки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Неподалік Мар’їнки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

На околицях Водяного збройні формування Російської Федерації застосували міномети калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині та Луганщині зафіксовано 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Танкова армія РФ перекидає техніку до кордону з Україною, - розслідувачі. ФОТО

Ззначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - додали у пресцентрі ОС.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначили в штабі.