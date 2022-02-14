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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Ворожі БПЛА "Орлан-10" перетинали лінію зіткнення на Донбасі. За добу війська РФ 6 разів зривали "тишу", втрат немає, - штаб ООС

Ворожі БПЛА

Упродовж минулої доби, 13 лютого, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це поідомляє пресцентр ООС у фейсбуці.

Поблизу Катеринівки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

У напрямку Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Неподалік Мар’їнки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.

На околицях Водяного збройні формування Російської Федерації застосували міномети калібру 120 мм.

Крім того, на Донеччині та Луганщині зафіксовано 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає", - повідомили у штабі.

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Ззначається, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними", - додали у пресцентрі ОС.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку поточної доби з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації", - зазначили в штабі.

Ворожі БПЛА Орлан-10 перетинали лінію зіткнення на Донбасі. За добу війська РФ 6 разів зривали тишу, втрат немає, - штаб ООС 01

армія рф (17228) безпілотник (4105) обстріл (28263) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+7
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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14.02.2022 07:38
+4
«Колискова».



Мати сина в Росії колише

Журно пісню йому співаючи:

«Не ходи, сину, в Україну,

Там смерть живе, убиваючи…»



На стіні портрет - в темній рамочці,

Стрічкою чорною вкіс, перевитий,

З нього дивиться той, що в землі лежить

У могилі, в саван сповитий.



«Ні, мій хлопчику, не вір матері,

В Україні волошки в житі,

Срібні роси видзвонюють вдосвіта

І колосся сонцем налите…



Жайвір піснею сонце стрічає

Соловей «На добраніч…», бажа,

Хлібом-сіллю гостей зустрічають

Якщо правда в очах, а не лжа.



Лише тих, хто прийшов з жадобою

І бажаючих «гарно пожить…»

Десь у полі, або й під стодолою

Сталь козацька стрічає вмить.



Ми не кликали твого батечка,

Сам прийшов, щоби нас убивати,

Грабувати Вкраїну-матінку,

Цим грабунком капшук набивати.



Знай, хлопчино, лишень, що крадене,

Кров»ю вмите, в добро не прийде.

Кров і смерть, що сусідом внесена,

Його теж неодмінно знайде.



Зло до зла завжди повертається,

І запалює твій-таки, дім.

Лиш добро до добра всміхається

Руку братню протягує всім.



Хай ясніють жита з пшеницею,

Грають хвилі в ланах, як в морі

А не плачуть мати з вдовицею,

Дітлахи виростають голі.



Хай громи гримлять лиш Перунові

І лиш мирним хай буде небо

А війни ні тобі, ні матері

Ні мені, взагалі не треба…».



С. Гайдамака.

20.06.2015 р.
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14.02.2022 07:50
+4
Зеленский может бежать из страны. Не дайте ему этого сделать. В крайнем случае - сбивать.
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14.02.2022 07:58
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Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
показати весь коментар
14.02.2022 07:38 Відповісти
«Колискова».



Мати сина в Росії колише

Журно пісню йому співаючи:

«Не ходи, сину, в Україну,

Там смерть живе, убиваючи…»



На стіні портрет - в темній рамочці,

Стрічкою чорною вкіс, перевитий,

З нього дивиться той, що в землі лежить

У могилі, в саван сповитий.



«Ні, мій хлопчику, не вір матері,

В Україні волошки в житі,

Срібні роси видзвонюють вдосвіта

І колосся сонцем налите…



Жайвір піснею сонце стрічає

Соловей «На добраніч…», бажа,

Хлібом-сіллю гостей зустрічають

Якщо правда в очах, а не лжа.



Лише тих, хто прийшов з жадобою

І бажаючих «гарно пожить…»

Десь у полі, або й під стодолою

Сталь козацька стрічає вмить.



Ми не кликали твого батечка,

Сам прийшов, щоби нас убивати,

Грабувати Вкраїну-матінку,

Цим грабунком капшук набивати.



Знай, хлопчино, лишень, що крадене,

Кров»ю вмите, в добро не прийде.

Кров і смерть, що сусідом внесена,

Його теж неодмінно знайде.



Зло до зла завжди повертається,

І запалює твій-таки, дім.

Лиш добро до добра всміхається

Руку братню протягує всім.



Хай ясніють жита з пшеницею,

Грають хвилі в ланах, як в морі

А не плачуть мати з вдовицею,

Дітлахи виростають голі.



Хай громи гримлять лиш Перунові

І лиш мирним хай буде небо

А війни ні тобі, ні матері

Ні мені, взагалі не треба…».



С. Гайдамака.

20.06.2015 р.
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14.02.2022 07:50 Відповісти
Зеленский может бежать из страны. Не дайте ему этого сделать. В крайнем случае - сбивать.
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14.02.2022 07:58 Відповісти
Сім'ю свою, Зеблазень , вже відправив до Італії , а на наших дітей йому начхати 😡
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14.02.2022 08:55 Відповісти
ермака б повісити вже зараз треба
СБУ а як там бабцю волохату з обсосами петровського ви вже взяли під варту?
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14.02.2022 09:15 Відповісти
Нападение, оккупация и лагеря - Bild слил "мечты" Путина относительно Украины

https://youtu.be/3WgfGcNiMVY
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14.02.2022 07:58 Відповісти
Салупой ***** подавится!
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14.02.2022 08:04 Відповісти
ППО я так розумію чекає дозволу Єрмака і нелоха. А кацапи наносять на карти цілі для удару
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14.02.2022 08:14 Відповісти
Отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.

"Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными", - добавили в пресс-центре ОС. Источник:
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14.02.2022 08:21 Відповісти
Два роки назад їх звикли буками і осами
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14.02.2022 09:38 Відповісти
а почему не сбили *********** смартфоном?
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14.02.2022 08:49 Відповісти
так де стінгери? користуватися вміємо що б у кацапів ілюзій не виникало
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14.02.2022 10:31 Відповісти
Хто в темі, чи мож збити москальський орлан стрілою, іглою або стінгером. Вже заіпали "пролітав, перетинав, фіксували, спостерігали"
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14.02.2022 10:45 Відповісти
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14.02.2022 11:01 Відповісти
Военнослужащий из Днепра подорвался на взрывном устройстве в зоне проведения ООС.



В Днепр сегодня военным самолетом доставили раненого солдата. Он получил травматическую ампутацию нижней конечности, а именно стопы. Причина - подрыв на неизвестном взрывном устройстве. Военные хирурги прооперировали и подготовили солдата к эвакуации. После чего направили в военный госпиталь Днепра, далее предстоит перелет Киев-Ирпень.
Также стало известно, что парень вместе со своим младшим братом приняли решение встать на защиту Украины в 2014 году. В возрасте 24-х лет брат раненого военнослужащего погиб на Луганщине.
Раненный себя уже гораздо лучше и сохраняет позитивный настрой. И даже переживает, что не находится вместе с товарищами по службе на фронте.
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14.02.2022 15:12 Відповісти
Та дійсно, якраз можна було б провести практичні заняття ЗСУ - учбові стрельби Стінгерами по цим Орланам. Бо кожногт дня одне й теж чуємо....
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14.02.2022 15:58 Відповісти
 
 