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Новини
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США готуються відкликати всіх своїх службовців із Києва протягом двох діб, - CBS News

Адміністрація президента США Джо Байдена готується відкликати всіх службовців США із Києва протягом 24-48 годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твіттері CBS News з посиланням на обізнані джерела.

"Адміністрація Байдена готується відкликати всіх службовців США з Києва протягом наступних 24-48 годин", - йдеться у повідомленні,.

UKRAINE LATEST: Multiple diplomatic sources tell @CBSnews@EenaRuffini that the Biden administration is preparing to withdraw all U.S. personnel from Kyiv within the next 24-48 hours. pic.twitter.com/NM4Y3m51Ai

— CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 14, 2022

Нагадаємо, Держдеп у суботу поширив розпорядження про виїзд з України більшості співробітників американського посольства у зв'язку із напруженою обстановкою у сфері безпеки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден закликав громадян США негайно залишити Україну: "Все може швидко перевернутися з ніг на голову"

В неділю, 13 лютого, Співробітники зі США в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) почали організовано виїжджати з окупованого російськими військами та найманцями Донецька.

США готуються відкликати всіх своїх службовців із Києва протягом двох діб, - CBS News 01

Держдепартамент США (1613) США (22545) евакуація (2305)


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Топ коментарі
+23
зловив себе на думці що мабуть скоро з'явится новина "в зв'язку з можливим вторгненням війск РФ в Україну,США тимчасово відключить Україну від СВІФТ"))
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14.02.2022 07:37
+12
Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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14.02.2022 07:37
+10
Чтоб не случилось мы будем защищаться от орды! И я рад что мы не падаем духом, не скулим и не бежим со своей земли. Главное нашим девизом должно стать не "умирать за Украину" , а убивать за Украину! Смерть рашистским оккупантам!
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14.02.2022 07:45
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Мы Москву крестили, мы ее и отпоем
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14.02.2022 07:37 Відповісти
Ось яка гібридна війна Байдена проти Фуйла.

Спершу відповідь на ключове запитання - чому Путін стягнув війська на кордон з Україною. Відповідь дуже проста: страх - це єдине, чим Росія може привернути увагу Заходу. У час, коли США, Західна Європа, Японія та Китай уже за пів кроку до створення кіберлюдини з досконалим штучним інтелектом, коли ці країни наближаються до розроблення комп'ютера, здатного онлайн стежити за станом здоров'я кожного звичайного громадянина і самостійно корегувати лікування, у цей час РФ експлуатує технології 60-70 років минулого століття, коли радянська оборонка була в періоді зеніту. Маск удосконалює автопілот для своєї Tesla, а російськими дорогами їздять УАЗи-"буханки" з покоління 60-х, що досі масово виходять з конвеєра, не зазнавши практично жодних технологічних змін. Навіть в Україні можна сьогодні придбати цей автошедевр часів холодної війни, який коштує… 15 тис. дол. 15 к баксів, Карл.
https://news.obozrevatel.com/ukr/politics/chi-napade-rosiya-vidpovid-tut.htm?_ga=2.105145793.37436826.1644783247-874418641.1640380560&_gl=1*aefwgl*_ga*ODc0NDE4NjQxLjE2NDAzODA1NjA.*_ga_JBX3X27G7H*MTY0NDgxOTkxOS41LjEuMTY0NDgxOTk5NS4w
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14.02.2022 08:27 Відповісти
зловив себе на думці що мабуть скоро з'явится новина "в зв'язку з можливим вторгненням війск РФ в Україну,США тимчасово відключить Україну від СВІФТ"))
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14.02.2022 07:37 Відповісти
Без рук. Я сам.
"Исходя из принципов гуманизма и экологии. С заботой о всём человечестве.
Украина отключает свои АЭС. Данный шаг показывает поддержку всему прогрессивному человечеству."
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14.02.2022 09:00 Відповісти
Голуби із сша таке можуть. Добре що крім них там є яструби які дають нам зброю.
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14.02.2022 11:40 Відповісти
Повторю: чому "козак" і ко кілька місяців взагалі не ворушилися, коли розвідка їм доповідала про ситуацію в Афгані і загрози ?

Не евакуйовували своїх громадян і афганців, яким загрожувала смерть за співрацю ?
Натомість тупо відмахувалися і здали людей, ще й перетворили відхід військ на національну ганьбу.

Так в чому ж справа ?
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14.02.2022 07:44 Відповісти
Чтоб не случилось мы будем защищаться от орды! И я рад что мы не падаем духом, не скулим и не бежим со своей земли. Главное нашим девизом должно стать не "умирать за Украину" , а убивать за Украину! Смерть рашистским оккупантам!
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14.02.2022 07:45 Відповісти
Видишь *****, а гражданское население не покидает Украину, значит отцы будут вас убийц и мародеров мочить.
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14.02.2022 07:45 Відповісти
Та шо ти кажеш, всьо заведется и епашить будут не по детски. А дрыщи кругом есть, у вас вообще народ нивелировали до безропотных рабов. Там где тонко порвалось в 2014, там где толсто, не взяли тогда, теперь не возьмут тем более.
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14.02.2022 09:04 Відповісти
Балаболка это ты тут, где можно поговорить свободно, аналог не пытайся прогнать с полным атрофированным белорусским народом с цветами узурпатору и не ровняй с украинским. Ты бот провокатор.
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14.02.2022 09:22 Відповісти
Не старайся ботяра *********** и лукашила, Украину вам понтами не взять, цветов не было и не будет.
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14.02.2022 09:39 Відповісти
Вижу сегодня боты активизировались, не желают оккупанты в танках гореть, дарогу им падавай с цвятами, ну посри ещё немного, скоро тебя удалят.
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14.02.2022 09:56 Відповісти
Ты ботяра, классного пацана тут корчишь, за правила говоришь, иди лукашилу с ****** расскажи, как они во благо себя нарушают все законы, узурпируя власть и используют вас как щит, не говоря уже про ссору со всем демократическим миром.
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14.02.2022 10:29 Відповісти
Я не зебил, могу тебя успокоить, лайкни ещё раз. Поможешь там братским огнём по войскам, которые захотят зайти с Беларуси.
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14.02.2022 13:29 Відповісти
Схоже, що залишають як і Афганістан. А могли б захистити своїх громадян і цінності демократії ракетами.
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14.02.2022 07:45 Відповісти
Цікаво, а що скаже світове лівацтво на чолі з Байденом, якщо ху*ло не нападе 16-го?
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14.02.2022 07:47 Відповісти
скажут что нападет 20го
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14.02.2022 08:00 Відповісти
22 вообще-то ранее говорили
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14.02.2022 08:07 Відповісти
уже на 15.02.2022 перенесли
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14.02.2022 09:18 Відповісти
++++++++++
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14.02.2022 09:03 Відповісти
Попросит весь график вторгнень на 2022 год!
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14.02.2022 11:30 Відповісти
О! Трампісти вже Байдена звинувачують, а не *****. Тупі істоти.
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14.02.2022 07:55 Відповісти
Сигнал для Московії, що можуть наступати через дві доби! Американців вивезли...
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14.02.2022 07:57 Відповісти
Не кажіть.
Реально таке враження, що запрошують рашку до наступу.
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14.02.2022 08:03 Відповісти
Ну не кажіть. Байден чітко заявив Лаврову , що при наступі в армії росії будуть великі жертви.
Забирають свої дипломатичні місії , щоб не взяли в полон.
Зараз США робить для України ,що не робили ще всі 30 років.
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14.02.2022 08:28 Відповісти
Тут вопрос другой - что эта дебильная власть сделала за последние месяца, когда амеры предупредили о вероятном вторжении? Объявили, что американцы нагнетают, а у нас шашлыки, ******* и главное оружие - спокойствие? Фактически зеленый показал, что он не собирается организовывать сопротивление.
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14.02.2022 08:07 Відповісти
Если полезут, то заворуха будет серьезная. Многие, кто сначала выедут из горячих точек, вернутся и возьмутся за оружие. Таков наш Майдан.
Ну а потом и турки с амерами подтянутся.
Это, по сути, начало их конца.
А если логически, то им самим война не выгодна. Им нужно своих у нас во власти поставить. А через военные действия это не то. Будут бунты, сопротивление.
А со своими вылетевшими и ничего не делавшими потом сами будем разбираться.
Сейчас спокойно готовимся, кто морально, а кто и физически.
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14.02.2022 08:21 Відповісти
А що ти зробив?Доречі педро з своєю родиною також здриснув з України.Петріот.
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14.02.2022 08:23 Відповісти
собственно, то, что раша тролли разганяют фейки о то, что Порошенко покинул страну, показывает то, кого они считают способным организовать сопротивление.
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14.02.2022 08:25 Відповісти
В нього ж ніби підписка про невиїзд.
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14.02.2022 08:34 Відповісти
США готується відізвати,а українських політиків сід яких залежить житедіяльнісь України вже і слід простив.Вчора у 16-тій а потім о 20 годині мало відбутися засідання у ВР України але так і не відбулося так як мабуть їх та їхніх сімей уже в Україні нема.
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14.02.2022 08:28 Відповісти
Итак, у молодёжи в России широкий выбор возможностей на дальнейшую жизнь:
1. Уехать из страны.
2. Основать свой бизнес, вырастить компанию и - пока его не отняли - успеть выйти в нал, вывести активы и вовремя уехать из страны.
3. Проявлять оппозиционную активность, выходить в пикеты, отсидеть в СИЗО, попросить политубежище на Западе и уехать из страны.
4. Вступить в Единую Россию, пойти во власть, украсть денег и уехать из страны.
5. Пойти в ФСБ, СВР, стать киллером / шпионом, агентом под прикрытием или резидентом и уехать (с заданием) из страны.
6. Стать выдающимся спортсменом и уехать из страны.
7. Стать выдающимся учёным, программистом, инженером, получить работу в Гугл, Тесле и уехать из страны.
8. Сделать карьеру в крупной компании, стать управленцем, менеджером и, перебравшись в зарубежный офис, уехать из страны.
9. Выйти замуж / жениться на иностранце и уехать из страны.
10. Сорвать джек-пот в лотерею и уехать из страны.
11. Создать преступное сообщество, отмыть полученные преступным путём средства, вывести их в оффшоры и уехать из страны.
12. Найти еврейские корни в родне и уехать в Израиль (совершить алию).
13. Получить наследство от тёти-миллионерши из Штатов и уехать из страны.
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14.02.2022 08:37 Відповісти
Кто в ваши епеня уезжает, тот кого вы оккупировали и оставили без прав.
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15.02.2022 09:36 Відповісти
Интересно, на какой бумаге был составлен будапештский меморандум. Можно ли его аккуратно свернуть в трубочку и засунуть в морщинистую задницу "нашего друга" Байдена?
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14.02.2022 08:59 Відповісти
Та все им уже давно подтерлись, нечего засовывать 😁
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14.02.2022 11:33 Відповісти
Не будет никакого наступления на назначенные даты, если будет, то внезапно. ***** играет датами на нервах, нам то что, у него так всю жизнь, вооружаемся, готовимся к войне и будет Мир.
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14.02.2022 09:07 Відповісти
 
 