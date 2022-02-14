США готуються відкликати всіх своїх службовців із Києва протягом двох діб, - CBS News

Адміністрація президента США Джо Байдена готується відкликати всіх службовців США із Києва протягом 24-48 годин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє у твіттері CBS News з посиланням на обізнані джерела.

"Адміністрація Байдена готується відкликати всіх службовців США з Києва протягом наступних 24-48 годин", - йдеться у повідомленні,.

UKRAINE LATEST: Multiple diplomatic sources tell @CBSnews’ @EenaRuffini that the Biden administration is preparing to withdraw all U.S. personnel from Kyiv within the next 24-48 hours. pic.twitter.com/NM4Y3m51Ai — CBS Evening News (@CBSEveningNews) February 14, 2022

Нагадаємо, Держдеп у суботу поширив розпорядження про виїзд з України більшості співробітників американського посольства у зв'язку із напруженою обстановкою у сфері безпеки.

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В неділю, 13 лютого, Співробітники зі США в Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) почали організовано виїжджати з окупованого російськими військами та найманцями Донецька.