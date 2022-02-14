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Канцлер ФРН Шольц розпочинає турне, під час якого проведе перемовини з Зеленським, а потім з Путіним

Канцлер ФРН Шольц розпочинає турне, під час якого проведе перемовини з Зеленським, а потім з Путіним

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розпочинає в понеділок турне, під час якого проведе переговори спочатку в Україні, а на день пізніше - в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Планується, що Шольц у Києві зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським. В Офісі президента України зазначили, що "візит федерального канцлера Німеччини до нашої держави демонструє євроатлантичну єдність та підтримку України під час безпекових викликів для всієї Європи".

У РФ у Шольца у вівторок заплановані переговори із президентом РФ Володимиром Путіним.

У свою чергу, джерело у відомстві федерального канцлера ФРН заявило в неділю, що в Німеччині чекають від Росії "конкретних кроків щодо деескалації ситуації", повідомило, що Шольц говоритиме про це з Путіним.

За словами джерела, канцлер має намір обговорити в Москві цілу низку тем, зокрема питання роботи громадської організації "Петербурзький діалог". Раніше Москва оголосила три НУО, що входять до "Діалогу", небажаними, через це німецький оргкомітет "Петербурзького діалогу" скасував низку заходів і сам щорічний форум організації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський та Шольц синхронізують позиції, з якими канцлер поїде до Москви, - Кулеба

Раніше у лютому канцлер ФРН здійснив візит до Вашингтона, де зустрівся з президентом США Джо Байденом. За підсумками зустрічі Байден заявив, що основною темою переговорів двох лідерів стала "єдина реакція на стримування загроз з боку Росії щодо України, а Шольц підтвердив готовність запровадити жорсткі антиросійські санкції у разі "агресії проти України".

візит (1574) Німеччина (7326) росія (64946) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+5
Німецька шестьорка Путіна Шольц їде за інструкціями до свого хазяїна в Кремль!
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14.02.2022 07:55
+4
Німеччина є російським інструментом для розвалу ЄС та НАТО!
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14.02.2022 08:16
+3
Та вже пора забуть про Зеленського - "воно" ж "ніяке"! Навіть в "щасливі" (для нього) часи він "з білої доріжки не злазив" а зараз лише вона та пляшка - порятунок від відчуття невідворотного "пиз**цу"!
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14.02.2022 08:06
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Німецька шестьорка Путіна Шольц їде за інструкціями до свого хазяїна в Кремль!
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14.02.2022 07:55 Відповісти
Турне може бути на Сейшели, а тут і вова може стати чебуреком і шольц
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14.02.2022 07:56 Відповісти
Та вже пора забуть про Зеленського - "воно" ж "ніяке"! Навіть в "щасливі" (для нього) часи він "з білої доріжки не злазив" а зараз лише вона та пляшка - порятунок від відчуття невідворотного "пиз**цу"!
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14.02.2022 08:06 Відповісти
Мальчік зараз у шоці від того, куди він попав, рятується звичними методами))
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14.02.2022 08:12 Відповісти
задрали эти вонючие немецкие свиньи...
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14.02.2022 08:07 Відповісти
они из одного стада...
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14.02.2022 08:44 Відповісти
Німеччина є російським інструментом для розвалу ЄС та НАТО!
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14.02.2022 08:16 Відповісти
Саме головне : хай Шольц не забуває що д"Єрмак - лише "Бірон", "временщик", що не має підтримки в Україні ні в кого, крім переляканої купки "депутанов", господарі яких уже повтікали за кордон! Тому говорить треба з людьми, що реально можуть утримать країну від розсипання (щоб не повторилася ситуація весни 2014-го!
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14.02.2022 08:21 Відповісти
Гастролі артиста і не більше.
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14.02.2022 08:29 Відповісти
тупое, сидело бы молча, не воняло бы - не видно бы было твоей тупости.
И на фоне того, что такие чмыри войну привели к границе...
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14.02.2022 08:47 Відповісти
до війни привели наші "еліти", що планомірно знищували армію та з кацапнею у десна цілувались...
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14.02.2022 08:51 Відповісти
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14.02.2022 09:09 Відповісти
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14.02.2022 09:09 Відповісти
Це з тієї німеччини їде шольц що усі ці роки поставляла ху%лу технології, вироби та сировину подвійного призначення?
Навіть збіднений уран поставляли...
Шольц їде тиснути на Україну та вимагати виконання мінських угод, знову в кулуарах вимагати капітуляції від України?
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14.02.2022 09:22 Відповісти
А відмовити шольцу та заборонити в'їзд до України - слабо?
Хай он по Европі, Азії чи Африці своє турне здійсьнює!
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14.02.2022 09:26 Відповісти
Подивіться, хто керує Північним потоком і чому, і стнане ясно, що вся німецька верхівка на гачку у колишніх працівників штазі. Задавлені з усіх боків копроматом (який на всіх і вся та свиня Варнінг збирала 20 років, паралельно навчаючи дочок свого старого КДБ-ного друзяки Пуйла в Німеччині), ці люди собі не належать. Забиті і залякані, вони зливають зараз не лише Україну, а уже і саму Німеччину.
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14.02.2022 09:48 Відповісти
Если до встречи Германия не разблокирует поставки оружия, нужно вежливо, но чтобы во всём мире услышали, отказаться от встречи и его посредничества. Мы мол в Украине очень озабочены и обеспокоены беспокойством германскокого правительства по вопросу пуска Северного потока и его попытками оставить Украину без оружия в то время, когда Германия вопреки санкциям ЕС поставила в Россию товаров двойного назначения на сумму свыше 320 млн евро.
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14.02.2022 13:47 Відповісти
 
 