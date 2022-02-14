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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Вторгнення РФ в Україну означатиме початок кінця ери Путіна, - ексглава МЗС Швеції Більдт

Вторгнення РФ в Україну означатиме початок кінця ери Путіна, - ексглава МЗС Швеції Більдт

Рішення президента РФ Володимира Путіна почати війну з Україною означатиме початок кінця ери Путіна в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив у твіттері співголова Європейської ради з міжнародних відносин, колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт.

"Якщо президент Путін вирішить почати війну з Україною, то це буде рішення, яке визначить його президентство. Гіркота, яку воно викличе, сформує покоління. Так чи інакше, це, ймовірно, буде початком кінця путінської ери в Росії", - написав Більд.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль може піти в наступ проти України, вирішивши, що гірше вже не буде, - Washington Post

Вторгнення РФ в Україну означатиме початок кінця ери Путіна, - ексглава МЗС Швеції Більдт 01

путін володимир (23764) Більдт Карл (28)


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Топ коментарі
+26
Импотентное какое-то заявление. Эра ботоксного должна была закончиться еще в 2008 после нападения на Грузию! Но сытой Европе мокшанский газ важнее демократических принципов!
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14.02.2022 08:10
+16
Цього недостатньо, треба щоб закінчилась ера росії
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14.02.2022 08:18
+13
А як же війна з 2014-го? Це не було вторгнення?
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14.02.2022 08:05
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А як же війна з 2014-го? Це не було вторгнення?
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14.02.2022 08:05 Відповісти
2014 по сравнению с возможной теперь, покажется холодной.
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14.02.2022 08:07 Відповісти
Тоді Україну не підтримали і це стало заохоченням до подальшої ескалації.
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14.02.2022 08:15 Відповісти
В данном случае это лучше чем в 2014, и за эту поддержку надо говорить - спасибо. ( а не *******)
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14.02.2022 09:23 Відповісти
и за эту поддержку надо говорить - спасибо. ( а не *******)
USD\UAN +1.55% - 28.4750
USD\RUB - 0.66% - 76.6781
Вывод посольств, бесполётная зона, на ту страну накладывают санкции? В Белом доме ничё не перепутали?
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14.02.2022 09:31 Відповісти
Импотентное какое-то заявление. Эра ботоксного должна была закончиться еще в 2008 после нападения на Грузию! Но сытой Европе мокшанский газ важнее демократических принципов!
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14.02.2022 08:10 Відповісти
не мало бути ніякої ери цього злодія й брехуна, тим паче що ця "ера" почалася задовго ДО 2008 року, з його дитинства
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14.02.2022 08:19 Відповісти
Все санкции которые не затрагивают экспорт газа, нефти, металлов из РФ, Запад может себе успешно засунуть в сраку!!!

Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html

Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
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14.02.2022 08:41 Відповісти
"Капиталисты продадут нам верёвку, на которой мы их повесим". В.И. Ленин
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14.02.2022 09:33 Відповісти
Теперь не придет кабздон в лазарет к танкисту буряту, не пожалеет проплаченого ****** оккупанта мародера, подох иуда, да и бурятов таких уже не будет в лазаретах, после джавелинов будут на деревьях ошмётки висеть.
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14.02.2022 08:14 Відповісти
Я, как "гражданский пиджак", понимаю что джавелины нужны когда всё просрали. Авиацию, противотанковые орудия, дроны, минные поля. Залишився тіки Микола з шайтан-трубою, на него вся надежда.
Правильно?
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14.02.2022 09:38 Відповісти
Не надейся, не просрали, всё будет ВСУ.
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14.02.2022 09:43 Відповісти
Путін і Сталін - інструменти в руках банкірів-глобалістів Бнай-Бріт.
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14.02.2022 08:15 Відповісти
Генрі Кіссінджер, син равина і політичний агент https://politrussia.com/upload/iblock/4fc/4fca56f026cd74f3d1085ae4330680fd.jpg Бнай-Бріт .
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14.02.2022 08:31 Відповісти
"Можно предположить, что именно Г. Киссинджер сыграл определенную роль, возможно, даже ключевую, в выдвижении В. Путина на роль лидера России.

Не случайно же сам В.В. Путин в своей первой книге 2000 года детально описывает процесс их знакомства, когда он был еще питерским чиновником…"
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14.02.2022 08:50 Відповісти
По тв покажут пару побед,проведут парад и е...тые зомби будут на руках его носить,сейчас одна пропаганда на роств какие они сильные и как всех поставили на место
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14.02.2022 08:16 Відповісти
ворованые кацапские гроши в банках США и ЕС
ждут от фуйла сигнал ...
к началу
конфискации
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14.02.2022 08:17 Відповісти
Цього недостатньо, треба щоб закінчилась ера росії
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14.02.2022 08:18 Відповісти
так усе до того йде, процес почався, вороги самі його й почали
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14.02.2022 08:25 Відповісти
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14.02.2022 08:25 Відповісти
Уже зараз очевидно, що років через 50 армії тих же США та Китаю протистоятимуть одна одній якимись футуристичними озброєннями, описати які не здатні навіть фантасти, оскільки інженерна думка у світі випереджає фантазію письменників. І от що на цьому ринку інтелекту здатна представити Росія? У ядерної держави, якою є РФ, на сьогодні є лише один конкурентний товар - це страх, експорт небезпеки. Путін звик до того, що варто йому вивести війська на кордон з Україною, як йому одразу телефонували президенти Обама чи Трамп, намагаючись зняти міжнародну напругу. Але з Байденом усе пішло не так…
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14.02.2022 08:28 Відповісти
А тепер уяви картину: Китай мріяв кілька століть про повернення "Північних територій" І от з"явилася унікальна можливість: економічно Росія вже втратила контроль над Сибіром Китай - не європейська держава і не зв"язаний Хельсінським договором про непорушність кордонів Ядерні "зуби" у Росії вже "гнилі" і суттєво не відновлювалися
Чим можна "взять за горло" ізольований регіон? Їжею або енергоресурсами І якщо на енергоресурси РФ ще зберігає якийсь вплив то от з продовольством - "проблеми" Основна маса виробництва та реалізації продуктів харчування на території Сибіру - в руках китайських "трактористів"що розселилися (з дозволу Путіна) мільйонною масою в тилу укріпрайонів які захищають ТрансСиб (і БАМ) з боку китайського кордону Єдиним "стримуючим фактором" для китайців залишалися війська сибірських військових округів І тут "ботоксному" захотілося відродить СРСР (може його до цього підштовхнули самі китайці через свою агентуру) Перша спроба (у 2014-му) не вдалася - малими силами "хахлов паставить на калени" не вийшло За ці вісім років китайці провели уточнення своєї "стратегії" і підштовхнули старого дурня на конфронтацію з Україною Щоб "пабєдіть" гарантовано він зібрав усі більш-менш боєздатні частини і кинув їх на кордон з Україною у надії на "бліцкріг" Навіть оголив Сибір! Китайцям це і потрібно Вони вже зрозуміли що "бліцкрігу" у "ботоксного не вийде і він зав"язне в Україні мінімум на півроку Ну а вони в цей час "красиво закінчивши Олімпіаду" спокійно візьмуть голими руками Сибір І "ботоксний" нічого зробить не зможе бо якщо надумає повернуть війська в Сибір то просто не встигне Та й не факт що ті війська взагалі до Сибіру доберуться - достатньо підірвать кілька мостів на ТрансСибі і БАМі (цим займуться китайські "трактористи")
І ешелони застрягнуть десь в районі Омська Хороших шосейних доріг в Сибіру мало - це Путін сам підтвердив проїхавши на Ладі-Калині по Сибіру Та й весна - роздоріжжя
І ВСЕ
ТОФ без забезпечення - звичайні "корита" Хіба що атомні підводні човни спробують прорваться на Балтику чи в Сєвероморськ А надводні кораблі китайці перехоплять у Тихому океані і змусять здаться (один з варіантів - інтернування в Північній Кореї Канаді чи США)
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14.02.2022 09:09 Відповісти
Мене дивує, чому "екшперти" не проаналізували чи набагато збільшився відтік за останні тижні робочої сили з ОРДЛО в ерефію, через крики"фуйло нападе" . Можливо йде чистка територій від робочої сили, щоб віддати її разом з пенсіонерами?
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14.02.2022 09:24 Відповісти
Наскільки мені відомо - активну частину населення в Росію стараються не пропускать щоб створить з них "щит" для своїх військ які будуть у другому ешелоні і придать востаннє війні вигляд "громадянської"
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14.02.2022 09:38 Відповісти
Почему все формируют у людей мысь что во всем виноват один ***** а не мокшанская власть.Видимо чтоб когда уберут ***** все мокшанские уроди были снова белыми и пушистыми.А ведь ***** во всем что творится только пешка и уже давно ничего не решает.
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14.02.2022 08:41 Відповісти
так той, про кого Ви тут нагадуєте, і є начальником мокшанської влади, мешкає в палаці та взагалі на троні, в них усіх є генетична пам'ять рачки повзти до ніг всесвітнього володаря, не більше й не менше, та не усіх ще допустять цілувати чобота на високих підборах
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14.02.2022 09:33 Відповісти
Та і ЗЕ є Президентом України але і пукнути не може без згоди Коломойського.
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14.02.2022 09:36 Відповісти
Спасибо, полегчало
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14.02.2022 08:44 Відповісти
Миром правят заявления современных политиков вот и результат договорняков и дипломатии- выросло огромное куйло туПин .....
политики прошедшие вторую мировую непотерпели бы питерского стёба...
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14.02.2022 08:49 Відповісти
Не могу не согласиться со шведом, - Путин очень долго выстраивал своё реноме, как миротворца, сукиного сына, который гадит исподтишка... А тут придется выступить уже совсем в другом амплуа. Но все зависит от того насколько он уже ****..., или же от ставок и целей в этой глобальной мировой игре... Так что исключать ничего нельзя.
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14.02.2022 08:53 Відповісти
Это конец вашей тупой эры ОЗАБОЧЕННОСТИ....дебилы
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14.02.2022 08:57 Відповісти
Начало конца путлеризма уже началось в 2014м. Бильдт немного опоздал.
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14.02.2022 08:58 Відповісти
Упоротая мордва и все эти рашистские ура-патриоты не понимают одного простого, неизбежного факта. Расплата за путинское мракобесие настанет и она будет ппц какой масштабной катастрофой для раши. И да, у Гитлера тоже была поддержка электората и восторги нации... 🤷🏻
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14.02.2022 08:58 Відповісти
Російської нації не існує.
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14.02.2022 09:05 Відповісти
Иными словами если мокшандия окупирует Украину то достаточно будет слить ***** в унитаз и все остальное мокшанское правительство будет непричем и наладятся дружественные отношения и сняты санкции при том что на то что Украина окупирована никто и внимания не будет обращать.
МИР ДРУЖБА УРА **** НЕТУ.
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14.02.2022 09:12 Відповісти
Западу нужен союзник против Китая. А Навальный или кто-то другой может это сделать. И тогда они станут лепшими друзьями.
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14.02.2022 09:26 Відповісти
ніякої "дружби" вже НІКОЛИ не буде, можете забути усіх на тій "стороні" родичів і друзів, вважайте що вони переселилися на Марс
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14.02.2022 09:38 Відповісти
Гітлеру теж так казали.
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14.02.2022 09:35 Відповісти
путину очень скоро уже по наставлению Педалика - к земле нужно привыкать! О какой эре говорит это чудо?
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14.02.2022 09:48 Відповісти
Его эра и начаться не должна была.... Его ведь не избирал никто изначально, Ельцин назначил. Такой вот подарок от СССР.
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14.02.2022 10:26 Відповісти
 
 