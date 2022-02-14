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Вторгнення РФ в Україну означатиме початок кінця ери Путіна, - ексглава МЗС Швеції Більдт
Рішення президента РФ Володимира Путіна почати війну з Україною означатиме початок кінця ери Путіна в Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив у твіттері співголова Європейської ради з міжнародних відносин, колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт.
"Якщо президент Путін вирішить почати війну з Україною, то це буде рішення, яке визначить його президентство. Гіркота, яку воно викличе, сформує покоління. Так чи інакше, це, ймовірно, буде початком кінця путінської ери в Росії", - написав Більд.
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+26 Andy Fisher #145349
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+16 Хитрый_план
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Вывод посольств, бесполётная зона, на ту страну накладывают санкции? В Белом доме ничё не перепутали?
Нефть по $90 за баррель принесет бюджету России дополнительные $65 млрд Bloomberg
https://www.profinance.ru/news/2022/02/11/c4zr-neft-po-90-za-barrel-prineset-byudzhetu-rossii-dopolnitelnye-65-mlrd.html
Деньги полученные от западных стран НАТО импортеров газа и нефти металлов, власть РФ использует для продвижения своей политики против этих же стран, финансирует ведения войны против Украины и внутренних репрессий в РФ. Если нефть будет стоить в 2022 году выше 90$ и не будет санкций которые затрагивают ее экспорт из РФ, власть РФ в частности пуйло получит 200-220 млрд. $ налоговых поступлений от ее продажи. Такой же эквивалент налоговых поступлений ожидается от продажи газа при текущих ценах. Металлы, уголь и зерно дадут России ещё около 100 млрд $.
Получая 500 млрд $ в год пуйло может делать все что пожелает...
Правильно?
Не случайно же сам В.В. Путин в своей первой книге 2000 года детально описывает процесс их знакомства, когда он был еще питерским чиновником…"
ждут от фуйла сигнал ...
к началу
конфискации
Чим можна "взять за горло" ізольований регіон? Їжею або енергоресурсами І якщо на енергоресурси РФ ще зберігає якийсь вплив то от з продовольством - "проблеми" Основна маса виробництва та реалізації продуктів харчування на території Сибіру - в руках китайських "трактористів"що розселилися (з дозволу Путіна) мільйонною масою в тилу укріпрайонів які захищають ТрансСиб (і БАМ) з боку китайського кордону Єдиним "стримуючим фактором" для китайців залишалися війська сибірських військових округів І тут "ботоксному" захотілося відродить СРСР (може його до цього підштовхнули самі китайці через свою агентуру) Перша спроба (у 2014-му) не вдалася - малими силами "хахлов паставить на калени" не вийшло За ці вісім років китайці провели уточнення своєї "стратегії" і підштовхнули старого дурня на конфронтацію з Україною Щоб "пабєдіть" гарантовано він зібрав усі більш-менш боєздатні частини і кинув їх на кордон з Україною у надії на "бліцкріг" Навіть оголив Сибір! Китайцям це і потрібно Вони вже зрозуміли що "бліцкрігу" у "ботоксного не вийде і він зав"язне в Україні мінімум на півроку Ну а вони в цей час "красиво закінчивши Олімпіаду" спокійно візьмуть голими руками Сибір І "ботоксний" нічого зробить не зможе бо якщо надумає повернуть війська в Сибір то просто не встигне Та й не факт що ті війська взагалі до Сибіру доберуться - достатньо підірвать кілька мостів на ТрансСибі і БАМі (цим займуться китайські "трактористи")
І ешелони застрягнуть десь в районі Омська Хороших шосейних доріг в Сибіру мало - це Путін сам підтвердив проїхавши на Ладі-Калині по Сибіру Та й весна - роздоріжжя
І ВСЕ
ТОФ без забезпечення - звичайні "корита" Хіба що атомні підводні човни спробують прорваться на Балтику чи в Сєвероморськ А надводні кораблі китайці перехоплять у Тихому океані і змусять здаться (один з варіантів - інтернування в Північній Кореї Канаді чи США)
политики прошедшие вторую мировую непотерпели бы питерского стёба...
МИР ДРУЖБА УРА **** НЕТУ.