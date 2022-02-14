Вторгнення РФ в Україну означатиме початок кінця ери Путіна, - ексглава МЗС Швеції Більдт

Рішення президента РФ Володимира Путіна почати війну з Україною означатиме початок кінця ери Путіна в Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку висловив у твіттері співголова Європейської ради з міжнародних відносин, колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт.

"Якщо президент Путін вирішить почати війну з Україною, то це буде рішення, яке визначить його президентство. Гіркота, яку воно викличе, сформує покоління. Так чи інакше, це, ймовірно, буде початком кінця путінської ери в Росії", - написав Більд.

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