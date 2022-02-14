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Новини Коронавірус і карантин
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За добу в Україні зафіксовано 16 993 нові випадки захворювання на коронавірус. 142 особи померло, 9 338 - одужало, - МОЗ

За добу в Україні зафіксовано 16 993 нові випадки захворювання на коронавірус. 142 особи померло, 9 338 - одужало, - МОЗ

За добу 13 лютого в Україні зафіксовано 16 993 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 13 лютого в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 16 993 нові випадки захворювання на коронавірус. 142 особи померло, 9 338 - одужало, - МОЗ 01 зафіксовано 16 993 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 447, медпрацівників – 252). ;

За добу в Україні зафіксовано 16 993 нові випадки захворювання на коронавірус. 142 особи померло, 9 338 - одужало, - МОЗ 01 18 938 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу дозу – 8 981 людина, додаткову дозу отримали 95 людей, бустерну дозу – 4 204 людини.

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Також за минулу добу:

За добу в Україні зафіксовано 16 993 нові випадки захворювання на коронавірус. 142 особи померло, 9 338 - одужало, - МОЗ 01 госпіталізовано – 2 270 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 16 993 нові випадки захворювання на коронавірус. 142 особи померло, 9 338 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 142;

За добу в Україні зафіксовано 16 993 нові випадки захворювання на коронавірус. 142 особи померло, 9 338 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 9 338 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

За добу в Україні зафіксовано 16 993 нові випадки захворювання на коронавірус. 142 особи померло, 9 338 - одужало, - МОЗ 01 захворіло – 4 542 693 особи;

За добу в Україні зафіксовано 16 993 нові випадки захворювання на коронавірус. 142 особи померло, 9 338 - одужало, - МОЗ 01 одужало – 3 788 395 осіб;

За добу в Україні зафіксовано 16 993 нові випадки захворювання на коронавірус. 142 особи померло, 9 338 - одужало, - МОЗ 01 летальних випадків – 102 950;

За добу в Україні зафіксовано 16 993 нові випадки захворювання на коронавірус. 142 особи померло, 9 338 - одужало, - МОЗ 01 проведено ПЛР-тестувань – 19 060 801.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 577 694 людини, з них отримали першу дозу – 15 577 692 людини, отримали дві дози – 14 958 214 людей, отримали додаткову дозу – 23 748 людей, бустерну дозу – 567 242 людини. Загалом проведено 31 126 896 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні зафіксовано 16 993 нові випадки захворювання на коронавірус. 142 особи померло, 9 338 - одужало, - МОЗ 10
За добу в Україні зафіксовано 16 993 нові випадки захворювання на коронавірус. 142 особи померло, 9 338 - одужало, - МОЗ 11
За добу в Україні зафіксовано 16 993 нові випадки захворювання на коронавірус. 142 особи померло, 9 338 - одужало, - МОЗ 12

Автор: 

МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
І не кажіть. Коли таке видано було, щоб у лютому були температура і кашель?!
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14.02.2022 10:21
+4
Обом вам заявляю: обоє ви придурки! А, може, і вороги... моя - хоч несвідома.
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14.02.2022 11:51
+4
сволота **** ти, в дружини рідний брат восени 20-го помер від ковіду; мій троюрідний племінник (52роки) ледь виплутався з лап косатої (сестра витягувала.. якби не сестра... хто зна...), пішов по інвалідності на пенсію; моя рідна сестра - завідувач легеневого відділення інфекційнї лікарні (нині вдруге заразилась, також вдома лікується), які можуть бути вигадки?
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14.02.2022 12:23
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14.02.2022 08:17 Відповісти
тільки що сімейний лікар позвонила: і мене також врахували в це число...
Але я за тиждень перед зараженням встиг зробити бустер; температура і сухий кашель тримались буквально пів-дня. Неважка в мене форма.

Але в дружини-антивакса (от же дуру мені Бог послав...) четвертий день температура і кашель. Тест їй вирішили не робити...
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14.02.2022 10:14 Відповісти
І не кажіть. Коли таке видано було, щоб у лютому були температура і кашель?!
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14.02.2022 10:21 Відповісти
тобі що, не зрозуміло досі, що я протестувався, і отримав позитивний результат саме по омікрону, а не грипу?
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14.02.2022 11:49 Відповісти
А моя тиждень почхала та й по тому Я від неї не ховався тому якщо і пройшов по мені "ковід" - то "безсимптомно" Вакцинувалися в серпні Моя ще й "хитрий агрегат" купила - для визначення рівню кисню в крові Міряли кожен день Нижче 94-96% не падало А вчора каже: "Поміряла! У мене такого ще не було - 97%!"
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14.02.2022 10:28 Відповісти
Це так страшно? Раніше зелеантиваксери мерли, як мухи в вересні. а тепер тільки температура до 38 град і кашель? Може в неї ще і нежить? Носові хустинки не встигаєш ій міняти? Співчуваю, друже!
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14.02.2022 10:49 Відповісти
з такою температурою (37,3-37,7) вона сама здатна за собою походити. Аби не гірше було б.
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14.02.2022 11:53 Відповісти
Обом вам заявляю: обоє ви придурки! А, може, і вороги... моя - хоч несвідома.
показати весь коментар
14.02.2022 11:51 Відповісти
сволота **** ти, в дружини рідний брат восени 20-го помер від ковіду; мій троюрідний племінник (52роки) ледь виплутався з лап косатої (сестра витягувала.. якби не сестра... хто зна...), пішов по інвалідності на пенсію; моя рідна сестра - завідувач легеневого відділення інфекційнї лікарні (нині вдруге заразилась, також вдома лікується), які можуть бути вигадки?
показати весь коментар
14.02.2022 12:23 Відповісти
Не страшны ковиду
Ни грязь весенняя!
Ни даже танки Путина!
Спасет от любой беды
Третья прививка - мутная!
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14.02.2022 10:43 Відповісти
 
 