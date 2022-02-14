За добу в Україні зафіксовано 16 993 нові випадки захворювання на коронавірус. 142 особи померло, 9 338 - одужало, - МОЗ

За добу 13 лютого в Україні зафіксовано 16 993 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"За добу 13 лютого в Україні:

зафіксовано 16 993 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 447, медпрацівників – 252). ;

18 938 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 5 658 людей, другу дозу – 8 981 людина, додаткову дозу отримали 95 людей, бустерну дозу – 4 204 людини.

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Також за минулу добу:

госпіталізовано – 2 270 осіб;

летальних випадків – 142;

одужало – 9 338 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 4 542 693 особи;

одужало – 3 788 395 осіб;

летальних випадків – 102 950;

проведено ПЛР-тестувань – 19 060 801.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 577 694 людини, з них отримали першу дозу – 15 577 692 людини, отримали дві дози – 14 958 214 людей, отримали додаткову дозу – 23 748 людей, бустерну дозу – 567 242 людини. Загалом проведено 31 126 896 щеплень", - розповіли в МОЗ.









