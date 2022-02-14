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Епідзонування України: рівень захворюваності на COVID-19 у країні перевищено майже в 17 разів, на Сумщині - майже в 27 разів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

Епідзонування України: рівень захворюваності на COVID-19 у країні перевищено майже в 17 разів, на Сумщині - майже в 27 разів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Так, станом на 14 лютого, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 1 256 (перевищено в 16,75 разів). Найвищий рівень захворюваності у Сумській області (1 991, перевищено в 26,6 разів), Житомирській області (1 978) та Хмельницькій області (1 956).

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За даними за 13 лютого, в Україні загалом перевищено рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 - 64,5 осіб на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Показник рівня госпіталізацій перевищеноу 14 областях.

Також в Україні зайнято 41,1% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%. Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.

Станом на 14 лютого 2022 року в Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській та Хмельницькій областях встановлений "червоний" рівень епіднебезпеки, в Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівська областях встановлений "помаранчевий" рівень епіднебезпеки, лище Києві, Полтавська та Харківська області перебувають на "жовтому" рівні.

Епідзонування України: рівень захворюваності на COVID-19 у країні перевищено майже в 17 разів, на Сумщині - майже в 27 разів, - МОЗ 01

Автор: 

МОЗ (5390) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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а тем временем долбень ляшко продолжает красить в разные цвета области. делать ему все равно нехрен.
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14.02.2022 08:48 Відповісти
Вакцини є багато і різної . Користуйтесь на здоров'я . Правда , зі збільшенням мору невакцинованих , зростають і черги на пунктах вакцинації .
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14.02.2022 09:51 Відповісти
сказочник, жирик тоже думал чем больше ширнется тем здоровее будет
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14.02.2022 09:59 Відповісти
Спутнік v - вбиває . І жирік це знав . Це ж російське гамно .
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14.02.2022 10:56 Відповісти
ага так евреи в россии кололись спутником
спутник то для быдла там, а власть только пфайзером ширялась
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14.02.2022 11:32 Відповісти
Я навіть не кажу про бомжа чи бидлюгана . Скажу гірше : навіть самий кончений , зариганий і обіцяний ватнік в Україні - його не будуть колоти спутніком-V. Тільки Pfizer . Настільки ми потужна держава . Україна - не Росія, .🇺🇦😎👍
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14.02.2022 11:42 Відповісти
морите вы невакцинированных, морите, а они не морятся. по прежнему в Украине невакцинированных больше, чем вакцинированных, но мертвые по улицам не валяются и в больницах койки к потолку не привинчивают.
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14.02.2022 13:03 Відповісти
Пора бы уже поменять коэфициет!!! так как раньше при заболеваемости 600 человек (на 100 тис) занятость место коек (для примера Киев) было 61%, сейчас же когда болеют 1352 (на 100 тис) то занятость место коек всего 34%. это говорит только об одном, пора бы уже заканчивать с этим ковидобесием, и всеми этими лохдаунами!!!
для тех кто может анализировать данные и думать головой вот ссылка
и плюс еще информацию для размышления, занятость место коек как анализируется? это те кто просто болеет ковидом? или кто просто чем то болеет?
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15.02.2022 09:19 Відповісти
Красная зона уже должна быть минимум в 15 областях, а не в 5 как сейчас.
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14.02.2022 10:14 Відповісти
 
 