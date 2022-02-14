Епідзонування України: рівень захворюваності на COVID-19 у країні перевищено майже в 17 разів, на Сумщині - майже в 27 разів, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА (оновлено)
Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію про епідемічні показники у регіонах України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Так, станом на 14 лютого, в Україні загалом перевищено рівень захворюваності – за норми не більше 75 випадків на 100 тис. населення в країні цей показник становить 1 256 (перевищено в 16,75 разів). Найвищий рівень захворюваності у Сумській області (1 991, перевищено в 26,6 разів), Житомирській області (1 978) та Хмельницькій області (1 956).
За даними за 13 лютого, в Україні загалом перевищено рівень госпіталізації пацієнтів із COVID-19 - 64,5 осіб на 100 тис. населення за норми не більше 60 осіб.на 100 тис. населення. Показник рівня госпіталізацій перевищеноу 14 областях.
Також в Україні зайнято 41,1% лікарняних ліжок із киснем за норми не більше 65%. Показник завантаженості ліжок з киснем не перевищено в жодному регіоні України.
Станом на 14 лютого 2022 року в Закарпатській, Івано-Франківській, Луганській, Рівненській та Хмельницькій областях встановлений "червоний" рівень епіднебезпеки, в Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Тернопільській, Херсонській, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівська областях встановлений "помаранчевий" рівень епіднебезпеки, лище Києві, Полтавська та Харківська області перебувають на "жовтому" рівні.
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спутник то для быдла там, а власть только пфайзером ширялась
для тех кто может анализировать данные и думать головой вот ссылка
и плюс еще информацию для размышления, занятость место коек как анализируется? это те кто просто болеет ковидом? или кто просто чем то болеет?