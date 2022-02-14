Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки - це чергова хвиля гібридної війни, - СБУ
Служба безпеки України (СБУ) постійно аналізує різні сценарії розвитку подій в країні, на кожен з них є чіткий план дій.
Про це йдеться у заяві СБУ, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Усе це в комплексі – ніщо інше як чергова потужна хвиля гібридної війни", - заявили в СБУ.
"Служба безпеки у межах своєї компетенції постійно аналізує різні сценарії розвитку подій – є чіткий план дій на кожен із них. Разом із керівництвом держави, представниками виконавчої та законодавчої влади, іншими правоохоронними та безпековими органами влади ми готові реагувати на ситуацію не тільки тоді, коли виникне така необхідність, а заздалегідь. І вже робимо це", - запевнили у відомстві.
"Водночас ми чудово розуміємо мотиви нинішнього інформаційного нагнітання – посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян, розхитати нашу єдність. СБУ фіксує такі прояви гібридної війни в соціальних мережах, окремих ЗМІ, в поширенні деякими політиками наративів країни-агресора тощо. Не лише фіксує, а й активно їм протидіє. Це відображається у рішеннях РНБО, кількості нейтралізованих кібератак, ліквідації численних ботоферм, викритті агентурних мереж іноземних спецслужб та недопущенні диверсій і терактів", - додали в СБУ.
"Співробітники СБУ працюють у всіх регіонах країни у посиленому режимі. Ми готові захищати Україну", - наголосили у відомстві.
"Проте зараз стабільність і спокій у нашій країні залежать не лише від влади, а й від зважених дій кожного українця. Всім нам варто зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації. Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні. Ми всі маємо мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків. І не забувати – сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну. Нашу свободу, незалежність та гідність", - закликали в СБУ.
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Вообще то я ***** фаталист. Идёшь по улице, от кого прятаться. Рвануло. Уже поздно прятаться. По опыту, больше двух раз в одно место не стреляют.
Какая то гадость ночью прилетела, даже асфальт полностью не пробила. Но окна все пересчитала.
Оно тока по началу страшно. Вот грады я не любил. Воют гадко. От них тока водка спасает.
Юзік та стефанчук орендували Мрію аби вилетіти з України, - джерело.
СБУ(ФСБУ) при Баканові повторює мантри Лаврова і ко.
Але ви б повернулися, наприклад, у весну 2020 ... Та й інші події простежили.
"Сьогодні вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Усе це в комплексі - ніщо інше як чергова потужна хвиля гібридної війни", - заявили в СБУ.
"Проте зараз стабільність і спокій у нашій країні залежать не лише від влади, а й від зважених дій кожного українця. Всім нам варто зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації. Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні. Ми всі маємо мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків. І не забувати - сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас.
На превеликий жаль, більшість населення абсолютно не здатна критично мислити. І з розумом теж великі проблеми.
А щодо єдності ...
Прикольно: всі причетні так старанно працюють на розз'єднання - аж до привілейованих громадян дійшли - а тоді верещать про єдність.
https://cloud.mkip.gov.ua/s/7QSHT2FTkLZZTMd
Колись у Ірані були захоплені дипломати США. Потім було багато зусіль, щоб їх повернути додому.
У 2014-му вже знищили Боінг - судова справа досі разглядається, а Зеля Цемаха Путлеру повернув(((
Ну ті олігархи в нас з євреїв. Алеж єврей Коломойский не покинув Україну, бо Штати на нього видали стоп-листа, а Путлер не забув, як Беня у 2014-му обіцяв давати по 10 000 доларів за кожного взятого у полон сепара і приведенного у Пріват Банк.
Але е ще два олігарха, яки сьогодні напевно волоси з дуп себе виривають за те, що на том вугіллі збагачивались. Бо обидва подельника не можуть покинути Україну, бо один під домашнім арештом, а другому заборонено покидати Україну слідчим. )))))))))
Щоб порівняти.
Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко https://twitter.com/bbc5live/status/1492995506829729794 BBC Radio .
Це означало б, що країна відмовляється від цілі, прописаної в її Конституції, пише британське ЗМІ.
На запитання, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, Пристайко відповів: "Ми могли б".
и админы цензора ..вы как то слишком уж якобы за чистоту комментариев(смахивает на ватность).
"Слуги", риги, пропагандони Подоляка типу луганського прокурора Сірьожи Іванови, Меланії Подоляк та порваний на британський прапор Го...дон з усім своїм виводком.
А давайте десь через тиждень в'їзд в Україну зробимо платним.
Озолотимось же.
Так кто сеет панику если не сама власть и должны быть расстреляны как паникеры и предатели?
Банкомати на вихідні пустіють , бо багато селян приїздить до Львова , на закупи , петрушку продати . От вони і вигрібають все . Ви напевно недавно у Львові , якщо цього не знаєте . Звідки приперлися , якщо не секрет ? Нічо , шо я українською запитую ?
Не тринди.
Зайшов у А Банк, Ощад, Південний на Вол. Великого в касах доларів і євро нема. Черги за гривнями до кас.
Але ажіотаж капець, народ знімає гроші масово... Паніка!
Орієнтуюсь лише на дії та заяви лише ПОЛЬСЬКОГО консульства в Україні . Наразі це єдині адекватні люди , які зберігають холодний розум і мислять логічно . Прислухатися до панікерів , біржових мародерів і мисливців за сенсаціями (так званих "журналістів" - собі дорожче 🇺🇦🤓👍
"На горе сирень растет, того глядишь обломится,
Путин Бубочку ##ет, хочет познакомиться".
"Не ходи, Зеленский, замуж за Володю Путина
У Володи Путина ##й, как у Ватутина".
Теперь паникеры должны успокоиться.
Заберіть людей з Кишинева в Бориспіль , дібіли . У них діти , робота , хатні клопоти .
Отзывает дипломатов без повода(в 2014м не отзывали!), отпугивает инвесторов, всячески разжигает панику в Украине через свои желтые газетенки вошингтон пост и прочие.