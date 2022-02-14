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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки - це чергова хвиля гібридної війни, - СБУ

Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки - це чергова хвиля гібридної війни, - СБУ

Служба безпеки України (СБУ) постійно аналізує різні сценарії розвитку подій в країні, на кожен з них є чіткий план дій.

Про це йдеться у заяві СБУ, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Усе це в комплексі – ніщо інше як чергова потужна хвиля гібридної війни", - заявили в СБУ.

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"Служба безпеки у межах своєї компетенції постійно аналізує різні сценарії розвитку подій – є чіткий план дій на кожен із них. Разом із керівництвом держави, представниками виконавчої та законодавчої влади, іншими правоохоронними та безпековими органами влади ми готові реагувати на ситуацію не тільки тоді, коли виникне така необхідність, а заздалегідь. І вже робимо це", - запевнили у відомстві.

"Водночас ми чудово розуміємо мотиви нинішнього інформаційного нагнітання – посіяти тривогу в українському суспільстві, підірвати віру в здатність держави захистити своїх громадян, розхитати нашу єдність. СБУ фіксує такі прояви гібридної війни в соціальних мережах, окремих ЗМІ, в поширенні деякими політиками наративів країни-агресора тощо. Не лише фіксує, а й активно їм протидіє. Це відображається у рішеннях РНБО, кількості нейтралізованих кібератак, ліквідації численних ботоферм, викритті агентурних мереж іноземних спецслужб та недопущенні диверсій і терактів", - додали в СБУ.

"Співробітники СБУ працюють у всіх регіонах країни у посиленому режимі. Ми готові захищати Україну", - наголосили у відомстві.

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"Проте зараз стабільність і спокій у нашій країні залежать не лише від влади, а й від зважених дій кожного українця. Всім нам варто зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації. Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні. Ми всі маємо мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків. І не забувати – сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну. Нашу свободу, незалежність та гідність", - закликали в СБУ.

Автор: 

дезінформація (341) росія (64946) СБУ (12780) паніка (30) фейк (743)


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Топ коментарі
+40
Ну хай СБУ возьмет за жопу ЗЕ и СН за дебильные выступления и драпание из Украины.

Нет? А шо ж такое?
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14.02.2022 08:46
+22
Це те СБУ яке проср"ло викрадення з заводу "Радар" кілька днів назад блоків радіоелектронного обладнання для літаків "СУ" і так нікого і не знайшло?
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14.02.2022 08:51
+19
Паніка полетіла витрачати награбовані у народа гроші, народ залишається боронити свої домівки від мародерів окупантів. Єднаймося.
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14.02.2022 08:58
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Ну хай СБУ возьмет за жопу ЗЕ и СН за дебильные выступления и драпание из Украины.

Нет? А шо ж такое?
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14.02.2022 08:46 Відповісти
Паника у вас в головах ... Мне пох ... Я готов
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14.02.2022 08:54 Відповісти
пох - это тоже паника
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14.02.2022 09:05 Відповісти
А я это в 14-ом пережил. Ща будет так же.
Вообще то я ***** фаталист. Идёшь по улице, от кого прятаться. Рвануло. Уже поздно прятаться. По опыту, больше двух раз в одно место не стреляют.
Какая то гадость ночью прилетела, даже асфальт полностью не пробила. Но окна все пересчитала.
Оно тока по началу страшно. Вот грады я не любил. Воют гадко. От них тока водка спасает.
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14.02.2022 09:16 Відповісти
СБУ как всегда фуйней занимается.
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14.02.2022 08:46 Відповісти
так а кто панику нагнетает?
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14.02.2022 08:49 Відповісти
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14.02.2022 08:49 Відповісти
@UkrSlavemarket

Юзік та стефанчук орендували Мрію аби вилетіти з України, - джерело.
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14.02.2022 09:12 Відповісти
СБУ (ФСБУ) при Баканові повторює мантри Лаврова і ко.
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14.02.2022 08:50 Відповісти
Це те СБУ яке проср"ло викрадення з заводу "Радар" кілька днів назад блоків радіоелектронного обладнання для літаків "СУ" і так нікого і не знайшло?
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14.02.2022 08:51 Відповісти
Дві людини з найбільшим нетерпіннням чекають закіннчення переможних маньовров армії мухосранців - Путлєр (щоб закінчився цей позор єрєфії) і Голова Найбанку України.
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14.02.2022 09:08 Відповісти
Заява непогана.

Але ви б повернулися, наприклад, у весну 2020 ... Та й інші події простежили.

"Сьогодні вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану речей. Усе це в комплексі - ніщо інше як чергова потужна хвиля гібридної війни", - заявили в СБУ.

"Проте зараз стабільність і спокій у нашій країні залежать не лише від влади, а й від зважених дій кожного українця. Всім нам варто зберігати спокій та холодний розум, не піддаватися на провокації. Паніка й дестабілізація грають на користь тільки ворогам, а не Україні. Ми всі маємо мислити критично і перевіряти будь-яку інформацію; керуватись даними офіційних джерел, а не анонімних; навчитися відрізняти правду від фейків. І не забувати - сила України не лише в потужній армії, а в єдності кожного з нас.

На превеликий жаль, більшість населення абсолютно не здатна критично мислити. І з розумом теж великі проблеми.
А щодо єдності ...
Прикольно: всі причетні так старанно працюють на розз'єднання - аж до привілейованих громадян дійшли - а тоді верещать про єдність.
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14.02.2022 08:52 Відповісти
Так а где паника-то?
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14.02.2022 08:53 Відповісти
так отож...вивіски сяють
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14.02.2022 09:07 Відповісти
У слуг и олигархов, еще вчера драпанули. Просто интересно сколько их сегодня в Украине осталось.
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14.02.2022 09:12 Відповісти
Обратно не пускать!!!
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14.02.2022 09:26 Відповісти
А Коломойша шо? Тоже свалил? Ещё есть страны кроме Украины, где его не ждут с распростёртыми обьятиями санкции?
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14.02.2022 11:24 Відповісти
Дії у разі надзвичайної ситуації або війни

https://cloud.mkip.gov.ua/s/7QSHT2FTkLZZTMd
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14.02.2022 08:55 Відповісти
Ви праві, ніякого насилля над ватою, тільки лагідний террор.
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14.02.2022 08:58 Відповісти
Ну, займатимуться цим вже нікому, а от самосудами над ватою буде кому
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14.02.2022 09:03 Відповісти
коли ******* запроси суспільства на деолігархізацію не чують не суди, не правоохоронні органи ні президент - суспільство може взяти цю функцію в свої руки
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14.02.2022 09:08 Відповісти
у разі великої війни ваті ж0па. Сподіваюсь, такий наратив вас не дуже бентежить.
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14.02.2022 09:15 Відповісти
Хто дивився останній тсн? Там кажуть лякали ядерним ударом по Києву. Чи є це актом залякуванням? Чи буде собутильник зє це розслідувати?
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14.02.2022 08:57 Відповісти
Паніка полетіла витрачати награбовані у народа гроші, народ залишається боронити свої домівки від мародерів окупантів. Єднаймося.
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14.02.2022 08:58 Відповісти
То був хитрий план по деолігархізації 😎
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14.02.2022 08:59 Відповісти
Ківу вже посадили чи, може, пристрілили?
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14.02.2022 08:59 Відповісти
Те совенятко недобите бакланов сліпе, як кажан: кацапські танки у 15-ти кілометрах від кордону, майже усі олігархи вилетіли з країни. І воно щось белькоче про фейки?
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14.02.2022 09:00 Відповісти
Баканов , скажи ЗЕ хай покажеться перед людьми з своєю Скумбрією , а то якось дуже нахабно виходе , роками ваші рила народ утримував а тільки небезпека то всі і звалили з країни.
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14.02.2022 09:01 Відповісти
Лучше б СБУ заявлениями Кивы занималась, Рабиновича, Мураева, и прочими гнидами, которые чартерами покидают Украину!
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14.02.2022 09:05 Відповісти
Звісно не варто сліпо піддаватись паніці, але якщо проаналізувати сухі факти (евакуація посольств та громадян інших держав, відміна авіарейсів, масовий виліт олігархів за кордон), то прояви хвилювання небезпідставні.
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14.02.2022 09:07 Відповісти
Це звичайні засоби предостороги.
Колись у Ірані були захоплені дипломати США. Потім було багато зусіль, щоб їх повернути додому.
У 2014-му вже знищили Боінг - судова справа досі разглядається, а Зеля Цемаха Путлеру повернув(((
Ну ті олігархи в нас з євреїв. Алеж єврей Коломойский не покинув Україну, бо Штати на нього видали стоп-листа, а Путлер не забув, як Беня у 2014-му обіцяв давати по 10 000 доларів за кожного взятого у полон сепара і приведенного у Пріват Банк.

Але е ще два олігарха, яки сьогодні напевно волоси з дуп себе виривають за те, що на том вугіллі збагачивались. Бо обидва подельника не можуть покинути Україну, бо один під домашнім арештом, а другому заборонено покидати Україну слідчим. )))))))))
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14.02.2022 11:29 Відповісти
Ціль Байдена втовкти в голови останньому негру і латиносу - що лаптєногі страшні вороги-агресори для всього цивілізованого світу. І в нього це виходить.
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14.02.2022 09:11 Відповісти
А названі вами категорії опитували ?
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14.02.2022 09:17 Відповісти
На жаль, лише 72 % опитаних жителів США виступають за надання зброї України. Є ще куди рости.
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14.02.2022 09:29 Відповісти
А в попередні роки (з 2014 по 2021) такого опитування не було ?
Щоб порівняти.
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14.02.2022 09:34 Відповісти
вы дебилы до их пор не сказали населению что делать в случае часа Ч..потом связи не будет, ублюдки
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14.02.2022 09:08 Відповісти
Если бы СБУ хоть что-то делала, то такой ботофермы как соевый Цензор уже давно не существовало бы..
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14.02.2022 09:09 Відповісти
нагнеталщіків треба содить у СБУ
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14.02.2022 09:09 Відповісти
Україна може відмовитися від вступу до НАТО, якщо це допоможе уникнути війни з Російською Федерацією.

Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко https://twitter.com/bbc5live/status/1492995506829729794 BBC Radio .

Це означало б, що країна відмовляється від цілі, прописаної в її Конституції, пише британське ЗМІ.

На запитання, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, Пристайко відповів: "Ми могли б".
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14.02.2022 09:10 Відповісти
ублюдок
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14.02.2022 09:14 Відповісти
Если это так, то слуги заведомо нас всех сливают *****.
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14.02.2022 09:14 Відповісти
идиот походу не понимает что это ничего не изменит
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14.02.2022 09:15 Відповісти
При чем драпают не в тамбовские @беня , а в страны НАТО ! Хитродупые
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14.02.2022 09:10 Відповісти
еще раз ... панику нагнетает безвольное чмо на должности президента и некомпетентность власти (если не предательство)

и админы цензора ..вы как то слишком уж якобы за чистоту комментариев(смахивает на ватность).
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14.02.2022 09:13 Відповісти
Першими звалили з України її найбільші патріоти.
"Слуги", риги, пропагандони Подоляка типу луганського прокурора Сірьожи Іванови, Меланії Подоляк та порваний на британський прапор Го...дон з усім своїм виводком.
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14.02.2022 09:15 Відповісти
https://www.facebook.com/vlyt.ua?__cft__[0]=AZXmw62XLZ12zEIEwYOCnfnMnq8ZKQisq7Py1IP2bcgbA11doU8O3aTiXBIUhwBFbt4SDx83Pz7t0hqIe2MzPDSDMfxf7N18cy9MoeaMdzEF9_VHlFsFxYv2zmWSSsbcI70&__tn__=-UC%2CP-R Віктор Литовченко



А давайте десь через тиждень в'їзд в Україну зробимо платним.
Озолотимось же.
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14.02.2022 09:16 Відповісти
Дурниці з вуст СБУ. У мене, наприклад паніки немає. І у сусідів моїх немає. І у місті паніки не спостерігаю. Тижнів два тому трхи продукти розкуповували - було таке. Паніка спостерігається серед правоячої команди і у владних коридорах. Про це свідчать її панічні і хаотичні дії. І паніка не перед ворогом, а перед самим можливим хаосом, який вторгнення ворога може призвести. Влада просто не уявляє, що повинна робити і боїться власного народу і відповідальності більше, ніж ворога. Не так вони думали, коли прийшли до влади. Вони планували величезний дерибан у мирній тиші. Не вийшло. Необхідність озбрлювати армію відбирає можливість дерибану і накладає величезні обов'язки і відповідальність. В тому числі можливо і за законами воєнного часу. На такн вони не підписувалися, тому і це "відкрите небо" і голосування віддалене, і карантин у Раді, і сім' 'за кордон. Так що СБУ потрібно займатися не громадянами, далекими від влади і прийняття рішень, а владою і її представниками.
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14.02.2022 09:18 Відповісти
Бакланов сам себе повісить за зраду? Ну це ж глупості.
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14.02.2022 09:26 Відповісти
Очень знаменательно, что смылись все крысы- олигархи на своих чартерах. Большая просьба к СБУ не пускать этих воров обратно в Украину.
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14.02.2022 09:22 Відповісти
здесь все просто - официальные заявления СБУ курирует глава - друг зеПре Баклан
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14.02.2022 09:22 Відповісти
А кто нагнетает панику?ЗЕ уже сдал Харьков,собрать депутатов ВР Украины невозможно так как подавляющее большенство из семьями уже покинули пределы Украины даже СОВБЕЗ невозможно собрать в стране так как они согласны собраться только по видеосвязи из теплых стран.В Украине почти правительства не осталось.
Так кто сеет панику если не сама власть и должны быть расстреляны как паникеры и предатели?
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14.02.2022 09:24 Відповісти
Гроші ******* тишу. Як тепер Бакланову ховати гроші Осла в офшорах?
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14.02.2022 09:24 Відповісти
Ага...четкий план у них есть. Вы кроме как крышевать контрабанду с копателями янтаря и выкрадывать Чаусов больше нихера не умеете
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14.02.2022 09:34 Відповісти
То пісєц, об'їздив у Львові зранку десь п'ять банкоматів. Ніде нема готівки. Народ всьо вигрібає.
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14.02.2022 09:38 Відповісти
Розраховуйтеся карткою , а краще смартфоном . Які проблеми ?
Банкомати на вихідні пустіють , бо багато селян приїздить до Львова , на закупи , петрушку продати . От вони і вигрібають все . Ви напевно недавно у Львові , якщо цього не знаєте . Звідки приперлися , якщо не секрет ? Нічо , шо я українською запитую ?
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14.02.2022 09:45 Відповісти
Тільки що зняв готівку в Приватівському банкоматі на Кульпарківській біля магазину Близенько.
Не тринди.
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14.02.2022 09:52 Відповісти
Повезло . Там ринок "Новий" недалеко , а значить шастають натовпи селян . Видно ще туди не добралися . Потрошать банкомати на С.Петлюри і Любінській 😁
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14.02.2022 09:56 Відповісти
На Вол. Великого банкомати пусті ..
Зайшов у А Банк, Ощад, Південний на Вол. Великого в касах доларів і євро нема. Черги за гривнями до кас.
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14.02.2022 10:06 Відповісти
Вол.Великого біля Океану, там підряд Абанк, ощаж і Південний ... Пусто і черги. Їду на Наукову.
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14.02.2022 10:08 Відповісти
Там ринок "Провесінь" 🤣👍. Розраховуйся карткою , бо тільки згаїш час і взуття знищиш .
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14.02.2022 10:43 Відповісти
Щойно , ради інтересу купив 700$ (базготівкових) трьома кліками в Монобанк . Ніяких проблем 🤓👍
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14.02.2022 10:49 Відповісти
Так то ясно... Мені готівка потрібна була!
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14.02.2022 11:16 Відповісти
Шукайте в банкоматах подалі від с/г ринків , або почекайте до завтра , поки підвезуть готівку
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14.02.2022 11:35 Відповісти
Зняв вже... мені готівка просто потрібна була.
Але ажіотаж капець, народ знімає гроші масово... Паніка!
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14.02.2022 11:47 Відповісти
Та яка там паніка . Селяни 😁 . Знімайте готівку посеред тижня .
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14.02.2022 13:34 Відповісти
100% Першою жертвою у будь-якій війні завжди є ПРАВДА , тому :
Орієнтуюсь лише на дії та заяви лише ПОЛЬСЬКОГО консульства в Україні . Наразі це єдині адекватні люди , які зберігають холодний розум і мислять логічно . Прислухатися до панікерів , біржових мародерів і мисливців за сенсаціями (так званих "журналістів" - собі дорожче 🇺🇦🤓👍
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14.02.2022 09:38 Відповісти
СБУ - вам триндіти, не торби з грошима тягати?
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14.02.2022 09:45 Відповісти
А чому СБУ до сих пір не розібралася з ботоферма "Цензор"
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14.02.2022 09:54 Відповісти
Вообще то панику посеяли США и Запад, а не "российские ботофермы".
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14.02.2022 10:01 Відповісти
Стихи помогают снять панику и дурные предчувствия, Например:

"На горе сирень растет, того глядишь обломится,
Путин Бубочку ##ет, хочет познакомиться".

"Не ходи, Зеленский, замуж за Володю Путина
У Володи Путина ##й, как у Ватутина".

Теперь паникеры должны успокоиться.
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14.02.2022 10:04 Відповісти
В таком случае больше всего подверженными " панике" оказались все страны мира который массово вывозят своих граждан включая работников посольств, военных инструкторов, перевозят посольства на запад страны, авиакомпании которые прекращают полеты в Украину..., олигархи Украины которые под разным предлогом покидают территорию Украины и т.д. А народу то что паниковать, бежать не куда и не с чем + к этому восемь лет войны притупило чувство "паники", и его заменило чувство фатализма.
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14.02.2022 10:06 Відповісти
---Це так .сінхронно . перекликається із зрадницькими заявами дипломата--пристайка у Британії.../ що ми такі самотні... і готові. задля спокою і миру відмовитися і від НАТО і ще " чего изволите-- с ??? / І навіщо й собі квакать--- всі ж знають. що СБУ у нас " опікується " лише неугодними цій владі... До речі : їх .до цього часу---обслуговують стукачі . які залишилися у спадок від радянського КДБ.../можете уявити хто вони і на кого працюють .../ 30 років одні і тіж заглядують у дверні шпаринки і лізуть. без мила . в одне і теж міс...
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14.02.2022 10:09 Відповісти
Де усі депутати від зелених - третина за кордоном.Нардепам,які покинули Україну,треба негайно здати мандати і відмовитись від українського громадянства-ВИМАГАЄМО ПЕРЕВИБОРИ ВР!позитивні блогери також деякі втекли і виставляють фото із ФРН(Іванов),а деякі втекли в ті округи де якраз переміг ПП і звідки повчають. СБУ прогавила викрадення із Укроборонпрому важливих компонентів для СУ-РФ і нас просить не нагнітати.Та ви самі це й робите-у владі некомпетентні олухи у всіх гілках влади..Соромно за владу...
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14.02.2022 10:10 Відповісти
Вчора , читаючи новини - цілий день ржав . Неприхована , погано організована та суперечлива психологічна атака з елементами паніки й жаху - лилась на людей брудним потоком цілий день до пізньої ночі . Щасливий був той , хто як і я слідкував виключно за діями і заявами лише польського посольства в Україні. Ото десь наржалися спостерігаючи за всією цією клоунадою придурків (і наших і зарубіжних)🤣🤣🤣👍
Заберіть людей з Кишинева в Бориспіль , дібіли . У них діти , робота , хатні клопоти .
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14.02.2022 10:12 Відповісти
О каком единстве говорите если не можете остановить инфляцию?. Цены на продукты заоблачные.. уж в период войны давно надо было ценорегулирование взять под контроль правительства.
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14.02.2022 10:57 Відповісти
США получается країна-агрессор?
Отзывает дипломатов без повода(в 2014м не отзывали!), отпугивает инвесторов, всячески разжигает панику в Украине через свои желтые газетенки вошингтон пост и прочие.
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14.02.2022 11:05 Відповісти
То, что панику нагнетает Байден, по честному не сказано.
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14.02.2022 12:23 Відповісти
Счас начнут как в 1941 паникёров расстреливать, чтоб Зеленского, как тогда Сталина, не огорчали. Или не мешали сливать Украину в свете заявлений Пристайло. Шото Зеленский его не вызвал на ковер, о увольнении уже молчу.
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14.02.2022 13:34 Відповісти
 
 