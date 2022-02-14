Треба "змусити РФ відступити від краю прірви": Джонсон проведе чергові перемовини з союзниками по НАТО
Даунінг-стрит заявляє, що російське "вторгнення" в Україну може статися "у будь-який момент", і прем'єр Великої Британії Борис Джонсон має намір провести черговий раунд переговорів із союзниками по НАТО у спробі відсунути Росію від "краю прірви".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник офісу британського прем'єра
"Все ще є можливість для деескалації та дипломатії, і прем'єр-міністр продовжить невпинно працювати разом із нашими союзниками, щоб змусити Росію відступити від краю прірви", - сказав він.
За його твердженням, "криза на кордоні з Україною досягла критичної точки", і Росія може "запланувати вторгнення в Україну будь-якої миті".
Чиновник попередив, що така ескалація ситуації "матиме катастрофічні наслідки як для України, так і для Росії".
Джонсон має намір цього тижня відвідати низку країн, щоб обговорити з союзниками з НАТО питання допомоги Україні в економіці та обороні кордонів, йдеться у заяві. Проте не сказано, до яких саме країн попрямує прем'єр.
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Боря, скажи им !
пока в Украине был порох ***** опасался быковать
к нынешней ситуации привело полнае беззубость вазелина и его маниакальное желание "договариваться по середине". в результате "обсир" © мандель
Навіть в 2016-2018 роках кількість та інтенсивність обстрілів на домбабве залежала якось від ціни на нафту. Цим нижча ціна тим тихіше було
цены на нефть обвалились в 2020 из-за быкования ***** на этом рынке.
15.12.2021 цена составила 74.42
дата выкатывания ультиматума ***** 21.12.2021
цена на эту дату 74.01
цены упали в конце 2014 года