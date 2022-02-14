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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Треба "змусити РФ відступити від краю прірви": Джонсон проведе чергові перемовини з союзниками по НАТО

Треба

Даунінг-стрит заявляє, що російське "вторгнення" в Україну може статися "у будь-який момент", і прем'єр Великої Британії Борис Джонсон має намір провести черговий раунд переговорів із союзниками по НАТО у спробі відсунути Росію від "краю прірви".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив речник офісу британського прем'єра

"Все ще є можливість для деескалації та дипломатії, і прем'єр-міністр продовжить невпинно працювати разом із нашими союзниками, щоб змусити Росію відступити від краю прірви", - сказав він.

За його твердженням, "криза на кордоні з Україною досягла критичної точки", і Росія може "запланувати вторгнення в Україну будь-якої миті".

Чиновник попередив, що така ескалація ситуації "матиме катастрофічні наслідки як для України, так і для Росії".

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Джонсон має намір цього тижня відвідати низку країн, щоб обговорити з союзниками з НАТО питання допомоги Україні в економіці та обороні кордонів, йдеться у заяві. Проте не сказано, до яких саме країн попрямує прем'єр.

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Велика Британія (5553) Джонсон Борис (582)


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Топ коментарі
+15
Бритам-черговий респект...
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14.02.2022 08:46
+8
гопник быкует когда чувствует слабость
пока в Украине был порох ***** опасался быковать
к нынешней ситуации привело полнае беззубость вазелина и его маниакальное желание "договариваться по середине". в результате "обсир" © мандель
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14.02.2022 08:48
+6
Як на мене то причина в ціні на нафту. Нафта по 20 ***** сопить, нафта вище 60 - починає бикувати, вище 100- починає війни!
Навіть в 2016-2018 роках кількість та інтенсивність обстрілів на домбабве залежала якось від ціни на нафту. Цим нижча ціна тим тихіше було
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14.02.2022 09:06
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Бритам-черговий респект...
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14.02.2022 08:46 Відповісти
только животворящий СВИФТ !!!!

Боря, скажи им !
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14.02.2022 10:40 Відповісти
гопник быкует когда чувствует слабость
пока в Украине был порох ***** опасался быковать
к нынешней ситуации привело полнае беззубость вазелина и его маниакальное желание "договариваться по середине". в результате "обсир" © мандель
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14.02.2022 08:48 Відповісти
Як на мене то причина в ціні на нафту. Нафта по 20 ***** сопить, нафта вище 60 - починає бикувати, вище 100- починає війни!
Навіть в 2016-2018 роках кількість та інтенсивність обстрілів на домбабве залежала якось від ціни на нафту. Цим нижча ціна тим тихіше було
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14.02.2022 09:06 Відповісти
теж так думаю
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14.02.2022 09:09 Відповісти
По данным Минфина России, средняя цена нефти марки Urals по итогам января-октября 2018 года составила $71,55 за баррель - ***** молчит в тряпочку

цены на нефть обвалились в 2020 из-за быкования ***** на этом рынке.

15.12.2021 цена составила 74.42
дата выкатывания ультиматума ***** 21.12.2021
цена на эту дату 74.01
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14.02.2022 09:12 Відповісти
Ціна на нафту обвалилась ще в 2014 році. З 220 доларів саме після захоплення Криму. В 2020 взагалі був період що в мінус пішла. З появою вакцини знову розпочалось її зростання!
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14.02.2022 09:54 Відповісти
никогда цена небыла 220.

цены упали в конце 2014 года

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14.02.2022 10:00 Відповісти
Опечатка. 120 Дол. Бачиш графік все показує.
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14.02.2022 10:35 Відповісти
Точно....Больше не заправляюсь...Да и от газа откажусь.
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14.02.2022 09:34 Відповісти
Борис, Ти правий...
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14.02.2022 08:49 Відповісти
Это кого он пропастью назвал?
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14.02.2022 08:59 Відповісти
Тебя и тваво *****
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14.02.2022 09:26 Відповісти
Лучше скинуть парашу в пропасть.
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14.02.2022 09:10 Відповісти
Прямо сейчас RQ-4A Global Hawk патрулирует небо над Украиной..
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14.02.2022 09:13 Відповісти
Іде чітко, зараз розвертається біля Рівного в даний момент. Цікаво, чому він тримається за 100 км від кордону? Хотілося, щоб пройшов блище до кацапів, щоб заглянув подалі.
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14.02.2022 09:33 Відповісти
Дальность работы его оборудования позволяет летать на безопасном расстоянии от противника при этом полностью мониторить обстановку..
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14.02.2022 09:37 Відповісти
Їх можна змусити тільки силою. Ціна вторгнення має стати захмарною. Щоб варіант навіть піррової перемоги не розглядався. Дякую за постачання зброєю та відправку інструкторів, продовжуйте будь ласка.
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14.02.2022 09:54 Відповісти
можливо його дипломатія допоможе
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15.02.2022 12:39 Відповісти
 
 