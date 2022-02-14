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За тиждень вогонь забрав життя 52 осіб, на водоймах загинули 12, - ДСНС

За тиждень вогонь забрав життя 52 осіб, на водоймах загинули 12, - ДСНС

Упродовж минулого тижня (з 07.02 по 13.02) під час пожеж загинули 52 особи, на водних об'єктах - 12.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 1 тис. 156 надзвичайних подій. В результаті вжитих заходів врятовано 103 людини.

Ліквідовано 930 пожеж, врятовано на пожежах 44 особи та не допущено знищення вогнем 404 будівель і 32 од. техніки. На пожежах загинули 52 особи, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн. 453 тис. грн.

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 74 виїзди, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 660 вибухонебезпечних предметів.

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Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 12 осіб.

пожежа (4312) смерть (6741) ДСНС (5089) вода (1176)


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Стільки пожеж ...

І забраних вогнем та водою життів.
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14.02.2022 09:10 Відповісти
 
 