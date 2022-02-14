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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією, - посол у Великій Британії Пристайко. АУДIО

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко допустив, що Україна може відмовитись від вступу в НАТО, якщо її до цього змусять обставини.

Про це він заявив в інтерв'ю BBC Radio 5 Live, передає Цензор.НЕТ.

🗣️"We are trying to find the best way out."

Ukraine's ambassador to the UK Vadym Prystaiko has told @StephenNolan his country might agree not to join @NATO if it would avert war with Russia.

It would mean the country abandoning a goal written into its constitution.

🎧⬇️

— BBC Radio 5 Live (@bbc5live) February 13, 2022

На запитання ведучого, чи може Україна розглянути варіант не вступати в НАТО, Пристайко відповів: "Ми могли б".

Дипломат уточнив, що "враховуючи ту загрозу, яка є", Україна могла б бути вимушеною піти на такий крок.

"Запитання, яке ставить собі 40-мільйонна країна, як ми виживемо, якщо вони (Росія - Ред.) прийдуть завтра?" - заявив Пристайко, зазначивши, що Україна може залишитися беззахисною в той час, як всі її західні сусіди є членами НАТО.

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Згодом ведучий перепитав, чи справді посол мав на увазі, що Україна може відмовитися від вступу в НАТО?

"Так, ви праві, це те, що записано в нашій Конституції, - заявив він. - Я зараз частково йду проти головного документа, що ми маємо. Коли я кажу це, (я маю на увазі. - Ред.) що ми гнучкі, намагаючись знайти найкращий вихід. Якщо нам доведеться пройти через якісь серйозні поступки, це те, що ми можемо зробити. Безперечно".

Водночас посол підкреслив, що вступ України до НАТО не змінить суттєво безпекової ситуації для Росії.

"Якщо чесно, Росія вже оточена країнами НАТО. Польща є членом НАТО, Словаччина, Угорщина, Румунія, Болгарія, Туреччина, Всі ці країни, які межують з Росією, вже є членами НАТО. Це не змінило безпекову ситуацію. Це не змінило безпеку для Росії. Тож Україна також особливо не змінить цього", - заявив Пристайко.

Він висловив думку, що Москві значно більше не подобається, що Україна може стати "чимось іншим, ніж Росія" і тоді росіяни захочуть також змінити напрям своєї країни.

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"Це (вступ України в НАТО - Ред.) небезпека не для народу Росії, не для території Росії, а для конкретного режиму, що вони мають просто зараз", - підкреслив український посол.

Автор: 

НАТО (6424) членство в НАТО (1715) Пристайко Вадим (498)


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Топ коментарі
+163
Пішов він *****
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14.02.2022 09:10
+81
что за идиот, отзовите этого придурка пусть идет на киевский вокзал бомбилой работать, аналитег херов
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14.02.2022 09:13
+69
Ой дурак...
Зелю треба вже зараз витягати з кабінету чи бункера і на суд за зраду та торгівлю національними інтересами.
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14.02.2022 09:13
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обставини повинні цю наволоч завільнити з посади
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14.02.2022 10:45 Відповісти
якщо головний тріпломат Зеля не звільнить Приставку, то значить Приставка виконує забаганку Зєльди Йуриста..
- суцільна зрада, яка тягнеться з виборів 2019..(
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14.02.2022 10:46 Відповісти

100 вiдсоткiв.
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14.02.2022 11:28 Відповісти
Вибачення перед українцями, відставка за власним бажанням,праця на будові .
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14.02.2022 10:48 Відповісти
Пристайко ! Чи ти забув ??? Українці чинитимуть ОПІР !!!!!
Ганьба тобі,раб !
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14.02.2022 10:52 Відповісти
Кончен..й довбо..б.пристайко ти дурачок,якщо не розумієш суті московії- це завдання повне знищення України,яка відмова яка гнучкість,з кацапами тільки прикладов між очі тоді буде результат,треба покінчити з тими маскалями раз і назавжди,а саме їхня дурна політика і війна розвалить цю недоімперію,якого куя ми маємо в чомусь поступатись???Це типу крокодил їсть антелопу і так як антелопа гнучка вона вирвалась і стала без ноги і ця рана починає гнити,але ж крокодил не зїв антелопу,але то покуй що вона помре через півроку,зато своєю гнучкість вона ще трохи прожила.На накуя мені таке життя,це типу я ще якось протягну ще пару років,але мої діти стануть рабами в сибіру,та пішов ти нахер пристайко далеко і глибоко..
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14.02.2022 11:03 Відповісти
Наконец то нашли полудурка, который открыто заявит то, что зеленая гниль боится произнести вслух... Посмотреть реакцию...
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14.02.2022 11:04 Відповісти
Порошенко закликав колись на посаді міністра закордонних справ, що "Украина не будет вступать в НАТО, чтобы рассердить Россию" . Може б вже давно були в НАТО.
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14.02.2022 12:48 Відповісти
Под словом "гибкость", этот мудак понимает "бесхребетность"?

Надеюсь, это чмо уже отозвано из Лондона...
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14.02.2022 11:14 Відповісти
Лучше война чем позор.
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14.02.2022 11:16 Відповісти
Терміново відкликати падлу з Британії. І "вирвати з контексту" міністерства, хай валить "запоребрік"
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14.02.2022 11:17 Відповісти
Ніхто цю падлу не відкличе, саме для цього його й призначали. Це кишенькова дипломатія Янелоха на зарплатні у *****.
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14.02.2022 16:54 Відповісти
Без НАТО НИКОГДА не будет мира с Россией.
Пристайко, за стре лись.
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14.02.2022 11:19 Відповісти
лайно дрiстайко сказало А...вiдмова в принципi можлива !

тепер орки з Мордору-паРашi будуть стояти таборами на кордонах роками, доки Зе-чмо та Зе-

Бiли не скажуть Б.

пуйло аплодує. кремлядь в захватi. i це пiсля вiдмови Заходу навiть

обговорювати з пуйлом його ультиматум про нерозширення НАТО.


негайно вiдкликати чмо дрiстайку !

 не буде вiдкликання- значить все це по завданню Зе-лупи та Дєрьмака.
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14.02.2022 11:27 Відповісти
Без жартів, повернути в Україну і "засудити" за держзраду (засудити згідно умов військового часу).
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14.02.2022 11:33 Відповісти
у нас вже був позаблоковий статус і що? де Крим де ДОНЕЦЬК, ЛУГАНСЬК? ЩО КОНСЕРВИ ПОЧАЛИ ВИБУХАТИ ЗАПАМЯТОВУЙТЕ НЕДОЛУГІ ХТО ВОРОГ А ХТО ДРУГ БО ЗНОВУ МІР В СРАЦІ БУДЕТЕ ШУКАТИ
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14.02.2022 11:39 Відповісти
Не вступать в НАТО, чтоб не было войны с Россией? Украина и так не член НАТО, а война с Россией есть. А у тех стран, которые члены НАТО, войны с Россией как раз и нет.
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14.02.2022 12:14 Відповісти
Молдова с Грузией даже сепаратистов признала официально, и что- ничего!
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14.02.2022 12:57 Відповісти
не трынди кацап - Украина на много сильнее и Молдови Грузии
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14.02.2022 16:17 Відповісти
Если судить по заявлению этого посла то военная доктрина Украины - капитуляция,
и зачем тогда нужна армия?
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14.02.2022 12:39 Відповісти
Он в отставку сам подаст и извенится или визитку Яроша ему прислать?
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14.02.2022 12:42 Відповісти
От тупе! Цього тільки і бажає *****. Йому головне, щоб всі відступали. А далі воно ще "причини познаходе"
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14.02.2022 12:43 Відповісти
Походу Пристайко за ОДКБ для Украины.Бо нейтралитет удержать не получиться.Поэтому Украина или в НАТО или ОДКБ,других вариантов нет
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14.02.2022 12:47 Відповісти
а песду твой ОДКБ - хватит бред кацапский писать
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14.02.2022 16:18 Відповісти
Это именно то, для чего кремль и привел ЗЕленых к власти- сдавать Украину, но медленно и не открыто
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14.02.2022 12:56 Відповісти
Так вони ж нас і не збираються брати. Пристайко висловив думку, що небажання нас включити лишає нам єдиний вихід-кинутись у прірву. У нього є логіка. Якщо ви зараз нас не берете, то ми можем і відмовитись. І це логічно.
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14.02.2022 13:28 Відповісти
При Пороху такої пуйні точно не було!
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14.02.2022 13:31 Відповісти
було але в 2009 році. загугли уже викидали
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14.02.2022 15:08 Відповісти
Ага, він тоді президентом був під час війни.
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14.02.2022 15:35 Відповісти
Вот и вскрылися кремлевские консервы в МИД Украины по команде из Москвы.
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14.02.2022 14:13 Відповісти
В НАТО можно и не вступать, НО! возможен и альтернативный договор, при таких жесточайших условиях с нашей стороны (очень продуманных) и гарантированых нашими союзниками что московский "прыжок в сторону или на месте" рассматривался-бы нарушением договора и означал немедленное военное реагирование союзников. Возврат територий и никаких колоборантских штучек...
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14.02.2022 15:48 Відповісти
НАТО это чистый символизм но отказываться от вступления в НАТО категорически нельзя
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14.02.2022 16:19 Відповісти
Наголосували!
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14.02.2022 16:51 Відповісти
"Незваный гость хуже татарина"©
Как можно отказаться от того, чего никто не предлагал?
Хіба, що
"Дурень думкою багатіє"©
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14.02.2022 19:35 Відповісти
Так, посол в Німеччині говорив правду, ойго усунули, а це несе і все зашибісь
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02.08.2022 16:24 Відповісти
Понабирали в послы мудаковатых барбошоперов!
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02.08.2022 17:04 Відповісти
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