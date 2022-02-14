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Японія оголосила про загрозу безпеці найвищого рівня і евакуює майже всіх співробітників свого посольства в Україні

Японія оголосила про загрозу безпеці найвищого рівня і евакуює майже всіх співробітників свого посольства в Україні

Міністерство закордонних справ Японії оголосило про евакуацію майже всіх співробітників посольства в Україні через зростання напруженості.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це пише NHK.

Японських громадян, які перебувають в Україні, закликають негайно покинути країну.

У неділю, 13 лютого, міністерство заявило, що після евакуації посольство в Києві виконуватиме лише обмежені функції.

Раніше, у п'ятницю, японське МЗС підвищило попередження про загрозу безпеці в Україні до найвищого, четвертого рівня.

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Як повідомлялося, Сполучені Штати та їхні союзники вже закликали своїх громадян негайно покинути Україну, адже напад Росії може статися в будь-який момент.

Росія своєю чергою звинуватила західні країни та ЗМІ в поширенні брехні.

Тим часом через загрозу російській агресії Канада та Австралія евакуюють свої посольства з Києва. А Німеччина переносить консульство з Дніпра до Львова і скорочує штат посольства в Києві.

Міністр закордонних справ Ізраїлю домовився з українськими колегами про те, що в разі початку вторгнення ізраїльське посольство буде перенесено з Києва до Львова. Однак ізраїльські авіакомпанії почали збільшувати кількість рейсів для вивезення своїх громадян з України.

Сім'ї співробітників латвійського посольства покинули Україну.

А французький посол в Україні закликав усіх громадян Франції, які залишаються у країні, запастися їжею, питною водою і теплим одягом.

евакуація (2305) Японія (1197)


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Топ коментарі
+3
Да, да, японцы на низком старте, - готовятся начать с Курильских островов...
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14.02.2022 09:49
+3
перевелись грузины Камикадзе
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14.02.2022 09:52
+1
Да хватит уже рассказывать,как, кто и куда петляет из Украины. Надоело.
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14.02.2022 09:48
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Да хватит уже рассказывать,как, кто и куда петляет из Украины. Надоело.
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14.02.2022 09:48 Відповісти
Сцикуни, а були коли мілітаристською нацією.
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14.02.2022 09:49 Відповісти
перевелись грузины Камикадзе
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14.02.2022 09:52 Відповісти
Да, да, японцы на низком старте, - готовятся начать с Курильских островов...
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14.02.2022 09:49 Відповісти
Проблема вся в том, что путинские наймиты могут применить химическое, радиационное, бактериологическое оружие, от которого трудно защититься. Поэтому и бегут
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14.02.2022 10:18 Відповісти
Не могли потому что надеялись, что к власти придёт Мураев или Вилкул и было бы всё проще. Плюс ещё создание и транспортировка такого оружия очень трудоёмкое дело. На Сирии научились теперь смогут использовать. К тому же у нашей армии наверняка нехватка противогазов. Вроде как каски и бронежилеты есть, а со средствами хим защиты проблемы. И это очень слабое место нашей армии.
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14.02.2022 10:42 Відповісти
Знаешь что такое химическое или бактериологическое оружие?
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14.02.2022 11:55 Відповісти
Світова закуліса приступила до демонтажу держави Україна
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14.02.2022 09:59 Відповісти
Якщо довго спостерігати за річкою, то Хуанхе знову змінить русло і впадатиме в Байкал, і течією віднесе тих хто риє іншим яму...
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14.02.2022 10:14 Відповісти
 
 