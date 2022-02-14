УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7938 відвідувачів онлайн
Новини
16 172 117

Пристайко має бути негайно звільнений з лав МЗС після заяви про ймовірність відмови України від членства в НАТО, - Фріз

Пристайко має бути негайно звільнений з лав МЗС після заяви про ймовірність відмови України від членства в НАТО, - Фріз

Питання вступу України до НАТО є виключно справою відносин України та Альянсу.

Про це у Facebook повідомила нардеп "ЄС" Ірина Фріз, передає Цензор.НЕТ.

"Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко має бути негайно відкликаний, позбавлений посади та звільнений з лав МЗС після заяви виданню ВВС-Україна про ймовірність відмови України від членства в НАТО. Курс на вступ до НАТО та ЄС закріплений в Конституції України та не може бути предметом дискусії окремих дипломатів", - йдеться в повідомленні.

За її словами, навіть в умовах тиску з боку Росії НАТО підтвердило, що питання вступу України до НАТО є виключно справою відносин України та Альянсу.

"Позиція Пристайка є порушенням положень Конституції, Закону про засади зовнішньої політики України. Ми маємо негайно отримати відповідь на те, чи є заява цієї особи власною ініціативою, чи це директива Офісу Президента.

Переконана, що навіть гіпотетичне припущення відмови України у членстві в НАТО є ознакою сівпраці з країною-агресором, демонстрацією слабкості та зрадою національих інтересів України. Нагадаю, що вступ до НАТО підтримує зараз більше 60% населення України, а анексія Криму та війна на Донбасі почалася в умовах відсутності членства в НАТО та за існування нейтрального статусу країни", - наголосила парламентар.

Нагадаємо, раніше посол у Великій Британії Пристайко заявив, Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією.

Також читайте: Україна отримає від Великої Британії ракети, що дозволять протистояти РФ на морі

Автор: 

членство в НАТО (1715) Фріз Ірина (200) Пристайко Вадим (498)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+62
Саме невступ України до НАТО привів, та веде до війни.
показати весь коментар
14.02.2022 09:37
+54
Пристайко зелена, путінська шмаркля!
показати весь коментар
14.02.2022 09:36
+51
Это все Оманские договорняки...А сейчас операция прикрытия от Пукина, но США и Бриты своей помощью ломают всю схему...
показати весь коментар
14.02.2022 09:36
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Пристайка путинска консерва однозначно гнать этого путинского крота надо сейчас же иначе эти агенты фсб до добра нашу державу не доведудь + вин ще и зрадник чего ждет президент ????
показати весь коментар
14.02.2022 10:17 Відповісти
Відкликати і розстріляти
показати весь коментар
14.02.2022 10:18 Відповісти
Залишення такого зрадника послом це просто неповага до країни мужнього лідера світової війни проти фашизму Уінстона Черчіля!!!
показати весь коментар
14.02.2022 10:23 Відповісти
"Великобритания поддержит Украину в случае принятия Киевом решения об отказе от вступления а НАТО", заявил замглавы британского Минобороны Джеймс Хиппи.

Там все не так просто. Пристайко явно не политический самоубийца.
показати весь коментар
14.02.2022 10:28 Відповісти
От що стається з дурнями, коли не голова думає, а дупа. Це я про Фріз, якщошо.

Ніхто не каже, що ми скасовуємо мету, записану в Конституції. Проте, для уникнення війни на нашій території можна розглядати будь-що. Врешті-решт, головним є не вступ/невступ до НАТО і принципи, записані в Конституції, а неспівставні втрати людських життів, горе та руїна України.

Особисто я - за вступ до НАТО зараз. Але НАТО є колегіальним органом, і, якщо та ж сама Угорщина послідовно руйнує усі наші спроби більш тісної взаємодії з Блоком, а Німеччина з Нідерландами блокують постачання зброї через НАТОвські структури, то перспектива нашого вступу зараз губиться у далечині. Захід це добре розуміє, і не є винятком, що, швидше за все, загроза війни і є тим самим міркуванням щодо нашого не-вступу. У випадку України в НАТО, уся Європа буде втягнута у війну з Ерефією. Ось це Захід і утримує від прийняття нас.

Всім зрозуміло, що Україна в НАТО для }{уйла є червоною ганчіркою і що воно може напасти і без такого приводу, що вже відбулося 8 років тому. Наприклад, через Крим, що є частиною України і що непокоїть Оте}{уйло, що ми його заберемо.

Читайте інтерв'ю Пристайка цілком, бо це - не є зрадою, як на цьому наголошують рашкованські ЗМІ. Як завжди, вони повисмикували те, що треба їм, не сказавши всієї правди. А напівправда вже є брехнею.
показати весь коментар
14.02.2022 10:36 Відповісти
Это ты, зебилоид дырявый, про себя сейчас. Стань раком, раздвинь булки и встречай неприятеля
показати весь коментар
14.02.2022 10:46 Відповісти
Ну, як завжди, добірні матюки летять саме ворожою мовою... "Савпадєніє?! Нєдумайу!"
показати весь коментар
14.02.2022 21:48 Відповісти
пора вже косити зелень....
показати весь коментар
14.02.2022 10:44 Відповісти
Пристайко під "ковпаком" у москалів, тому і верзе такі нісеніцниці...
показати весь коментар
14.02.2022 10:50 Відповісти
Пристайко=долбодятел.
показати весь коментар
14.02.2022 10:58 Відповісти
У Пристайко морда кагебешника.
показати весь коментар
14.02.2022 11:17 Відповісти
Как легко у нас дискредитировать человека. а ведь очевидно, что почти все комментаторы у нас - штатные сротрудники ФСБ, эдесь и к гадалке не ходи.
показати весь коментар
14.02.2022 12:00 Відповісти
Голова комітету завнішньої політики Фінляндії Міка Ніікко за твіт про Україну без НАТО був змушений піти в відставку.Командувач МВС Німеччини за слова про Крим без України пішов в відставку.
А тут наш посол таке верзе.Це не повинно залишитись без покарання,щоб ніхто більше не смів навіть рота розкривати і ставити під сумнів курсу України в НАТО
показати весь коментар
14.02.2022 12:11 Відповісти
А що Фінляндії до України без НАТО, коли сама Фінляндія не в НАТО. Щось напевно він не тільки про це говорив як його відставили. Може говорив, що Україна корумпована і тому треба взагалі плювати на неї. Тому не треба прирівнювати.
І німця відставили не за НАТО, а за Крим. Тому не треба заплутувати.
показати весь коментар
14.02.2022 13:27 Відповісти
Та ви що.Давайте медаль вручимо Пристойку.Не робіть вигляд,що не зрозуміли ,про що я написала вище.Дипломат не має права ляпати будь що,що йде в розріз з Конституцією України.А наведені приклади-реакція на словоблуддя в сторону України в інших країнах.
показати весь коментар
14.02.2022 13:32 Відповісти
Вадим Пристайко допустив відмову України від вступу в НАТО, якщо це спинить війну. У Москві вже встигли потішитися, мовляв, це було б "кроком на шляху до відповіді на стурбованості Росії".

Ну ясно. Раз це було б тільки кроком який вони від нас хочуть, а скільки ще таких кроків? Треба розглядати не послідовно, а зразу всі ці кроки. Якщо вони забагато хочуть, то не треба робити й одного кроку.
показати весь коментар
14.02.2022 14:04 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 