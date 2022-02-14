Пристайко має бути негайно звільнений з лав МЗС після заяви про ймовірність відмови України від членства в НАТО, - Фріз
Питання вступу України до НАТО є виключно справою відносин України та Альянсу.
Про це у Facebook повідомила нардеп "ЄС" Ірина Фріз, передає Цензор.НЕТ.
"Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко має бути негайно відкликаний, позбавлений посади та звільнений з лав МЗС після заяви виданню ВВС-Україна про ймовірність відмови України від членства в НАТО. Курс на вступ до НАТО та ЄС закріплений в Конституції України та не може бути предметом дискусії окремих дипломатів", - йдеться в повідомленні.
За її словами, навіть в умовах тиску з боку Росії НАТО підтвердило, що питання вступу України до НАТО є виключно справою відносин України та Альянсу.
"Позиція Пристайка є порушенням положень Конституції, Закону про засади зовнішньої політики України. Ми маємо негайно отримати відповідь на те, чи є заява цієї особи власною ініціативою, чи це директива Офісу Президента.
Переконана, що навіть гіпотетичне припущення відмови України у членстві в НАТО є ознакою сівпраці з країною-агресором, демонстрацією слабкості та зрадою національих інтересів України. Нагадаю, що вступ до НАТО підтримує зараз більше 60% населення України, а анексія Криму та війна на Донбасі почалася в умовах відсутності членства в НАТО та за існування нейтрального статусу країни", - наголосила парламентар.
Нагадаємо, раніше посол у Великій Британії Пристайко заявив, Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією.
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Там все не так просто. Пристайко явно не политический самоубийца.
Ніхто не каже, що ми скасовуємо мету, записану в Конституції. Проте, для уникнення війни на нашій території можна розглядати будь-що. Врешті-решт, головним є не вступ/невступ до НАТО і принципи, записані в Конституції, а неспівставні втрати людських життів, горе та руїна України.
Особисто я - за вступ до НАТО зараз. Але НАТО є колегіальним органом, і, якщо та ж сама Угорщина послідовно руйнує усі наші спроби більш тісної взаємодії з Блоком, а Німеччина з Нідерландами блокують постачання зброї через НАТОвські структури, то перспектива нашого вступу зараз губиться у далечині. Захід це добре розуміє, і не є винятком, що, швидше за все, загроза війни і є тим самим міркуванням щодо нашого не-вступу. У випадку України в НАТО, уся Європа буде втягнута у війну з Ерефією. Ось це Захід і утримує від прийняття нас.
Всім зрозуміло, що Україна в НАТО для }{уйла є червоною ганчіркою і що воно може напасти і без такого приводу, що вже відбулося 8 років тому. Наприклад, через Крим, що є частиною України і що непокоїть Оте}{уйло, що ми його заберемо.
Читайте інтерв'ю Пристайка цілком, бо це - не є зрадою, як на цьому наголошують рашкованські ЗМІ. Як завжди, вони повисмикували те, що треба їм, не сказавши всієї правди. А напівправда вже є брехнею.
А тут наш посол таке верзе.Це не повинно залишитись без покарання,щоб ніхто більше не смів навіть рота розкривати і ставити під сумнів курсу України в НАТО
І німця відставили не за НАТО, а за Крим. Тому не треба заплутувати.
Ну ясно. Раз це було б тільки кроком який вони від нас хочуть, а скільки ще таких кроків? Треба розглядати не послідовно, а зразу всі ці кроки. Якщо вони забагато хочуть, то не треба робити й одного кроку.