Пристайко має бути негайно звільнений з лав МЗС після заяви про ймовірність відмови України від членства в НАТО, - Фріз

Питання вступу України до НАТО є виключно справою відносин України та Альянсу.

Про це у Facebook повідомила нардеп "ЄС" Ірина Фріз, передає Цензор.НЕТ.

"Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко має бути негайно відкликаний, позбавлений посади та звільнений з лав МЗС після заяви виданню ВВС-Україна про ймовірність відмови України від членства в НАТО. Курс на вступ до НАТО та ЄС закріплений в Конституції України та не може бути предметом дискусії окремих дипломатів", - йдеться в повідомленні.

За її словами, навіть в умовах тиску з боку Росії НАТО підтвердило, що питання вступу України до НАТО є виключно справою відносин України та Альянсу.

"Позиція Пристайка є порушенням положень Конституції, Закону про засади зовнішньої політики України. Ми маємо негайно отримати відповідь на те, чи є заява цієї особи власною ініціативою, чи це директива Офісу Президента.

Переконана, що навіть гіпотетичне припущення відмови України у членстві в НАТО є ознакою сівпраці з країною-агресором, демонстрацією слабкості та зрадою національих інтересів України. Нагадаю, що вступ до НАТО підтримує зараз більше 60% населення України, а анексія Криму та війна на Донбасі почалася в умовах відсутності членства в НАТО та за існування нейтрального статусу країни", - наголосила парламентар.

Нагадаємо, раніше посол у Великій Британії Пристайко заявив, Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією.

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