Слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту. Жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції, - МЗС

В МЗС України заявили, що "слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією вирвані з контексту".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.

"Слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією вирвані з контексту", - заявив спікер МЗС України Олег Ніколенко.

"Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів. Водночас посол Пристайко слушно зазначив в інтерв'ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу. Тож ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки. Безперечно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу. Але загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням. При цьому, жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України", – заявили в зовнішньополітичному відомстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією, - посол у Великій Британії Пристайко. АУДIО

Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією.

Нагадаємо, що в лютому 2019 Україна включила курс на членство в НАТО і ЄС до Конституції. У грудні 2021 року Росія паралельно зі стягуванням військ до українських кордонів офіційно висунула НАТО вимогу не розширюватися за рахунок країн Східної Європи. В Альянсі на це відповіли, що не Росії вирішувати, кому долучатись чи не долучатись до блоку.