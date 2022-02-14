Слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту. Жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції, - МЗС
В МЗС України заявили, що "слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією вирвані з контексту".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.
"Слова посла України у Великій Британії Вадима Пристайка про те, що Україна нібито готова розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією вирвані з контексту", - заявив спікер МЗС України Олег Ніколенко.
"Безумовно, заради миру і збереження життів наших громадян Україна готова йти на будь-які формати діалогів. Водночас посол Пристайко слушно зазначив в інтерв'ю, що перспектива членства в НАТО закріплена в Конституції України, але Україна наразі не є членом НАТО чи іншого безпекового альянсу. Тож ключовим для нашої країни стає питання гарантій безпеки. Безперечно, найкращою такою гарантією був би негайний прийом України до Альянсу. Але загрози Україні існують тут і зараз, відтак пошук відповіді на питання гарантій стає фундаментальним нагальним завданням. При цьому, жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції України", – заявили в зовнішньополітичному відомстві.
Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією.
Нагадаємо, що в лютому 2019 Україна включила курс на членство в НАТО і ЄС до Конституції. У грудні 2021 року Росія паралельно зі стягуванням військ до українських кордонів офіційно висунула НАТО вимогу не розширюватися за рахунок країн Східної Європи. В Альянсі на це відповіли, що не Росії вирішувати, кому долучатись чи не долучатись до блоку.
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ляпнуть об отказе от НАТО в такой ситуации мог только полный дебил, а не дипломат!
теперь ***** вцепится в эту фразу, будучи уверенным, что можно додавить!
Зелені капітулянти ублажають терориста Путіна!
Повія довбана.
Кстати, ***** предлагает то же самое. Вывод реальных сил НАТО в обмен на обещания не применять военно-технические меры
Але можна і не вгадати. Хтось може вкинути думку - повісити Буратіну на стовбі біля Ради.
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Отвечаю. Всё у вас прекрасно. Коррупции нет. Народ - за. Армия по всем стандартам стоит как у волка на мор. Даже со времён Ющенко пути пролёта летучих мышей согласованы. Но, со времён АТО на танках белая, отличительная полоса осталась. И потому, нефиг. Не время ещё. Вопросы есть?
То Арахамію із Шмигалем про воду в Крим, то Пристайка-пристосувайка про НАТО ....
В конституції про це нічого не записано.
Але суспільство сказало своє слово.
Ну і маємо сильних покровителів - США і Великобританія. Тому від маріонетки каломойського і від агента козиря нічого не залежить.
Україна буде в НАТО.
(с.) Марк Твен.
тепер орки з Мордору-паРашi будуть стояти таборами на кордонах роками, доки Зе-чмо та Зе-
Бiли не скажуть Б.
пуйло аплодує. кремлядь в захватi. i це пiсля вiдмови Заходу навiть
обговорювати з пуйлом його ультиматум про нерозширення НАТО.
негайно вiдкликати чмо дрiстайку !
не буде вiдкликання- значить все це по завданню Зе-лупи та Дєрьмака, перевiрка реакцii.
1. Украина отказывается от курса в НАТО
2. Украина отказывается от курса в ЕС
3. Украина отказывается от независимости.
4. Украина стает Юго-Западным федеральным округом Мокшандии.
5. Пристайко во главе милионной колонны идет пешкодралом в Бутугычаг.
6. Пристайке пилят череп НКВД-ники-ФСБшники тупой ножовкой без наркоза. При этом его последние слова: "Что бы не было войны!"
7. Украинцы "массово переселяются" в возрожденные лагеря ГУЛАГ со словами: "мы политикой не интересуемся. А кто такой Пристайко?"
....8....БИНГО!
тем более никто тут не слышал оригинала его слов.