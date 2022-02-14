Прем’єрка Литви Шимоніте про можливість провокацій з боку Білорусі: Від Лукашенка можна очікувати будь-що

Прем’єр-міністер Литви Інґріда Шимоніте вважає, що провокації з боку Білорусі можливі, оскільки від "такої людини, як Олександр Лукашенко, можна очікувати будь-чого".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Ми мали чималу кількість провокацій від пана Лукашенка. І тому, коли мене просять дати коментар на його чергові заяви про будь-що, я просто кажу, що, знаєте, не можна виключати нічого і треба бути готовим до всього із таким сусідом", – сказала Шимоніте.

Очікування нових можливих провокацій з боку Білорусі прем’єр-міністерка пояснила насамперед досвідом 2021 року.

"Почнімо з літака Ryanair, який посадили примусово у травні 2021-го через неправдиве повідомлення про вибухівку. Ми усі знали від початку, що це абсолютна неправда і що він просто хотів зняти Романа Протасевича з літака. Але ж там було більше сотні громадян Євросоюзу, у цьому літаку, і це був високий ризик для їхнього життя, це було фактично викрадення", – зазначила вона.

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За словами Шимоніте, минулого року виникла і криза нелегальної міграції.

"Ми також будуємо фізичний бар’єр, щоб найкраще убезпечити наші кордони, і східні кордони Шенгенської зони, інвестуємо у системи спостереження, камери і ІТ-рішення. Тому ми зробили чимало, але знаєте, з такою людиною, як пан Лукашенко, як я уже сказала, можна очікувати будь-чого", – заявила прем’єрка Литви.