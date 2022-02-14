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Прем’єрка Литви Шимоніте про можливість провокацій з боку Білорусі: Від Лукашенка можна очікувати будь-що

Прем’єрка Литви Шимоніте про можливість провокацій з боку Білорусі: Від Лукашенка можна очікувати будь-що

Прем’єр-міністер Литви Інґріда Шимоніте вважає, що провокації з боку Білорусі можливі, оскільки від "такої людини, як Олександр Лукашенко, можна очікувати будь-чого".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв’ю Радіо Свобода.

"Ми мали чималу кількість провокацій від пана Лукашенка. І тому, коли мене просять дати коментар на його чергові заяви про будь-що, я просто кажу, що, знаєте, не можна виключати нічого і треба бути готовим до всього із таким сусідом", – сказала Шимоніте.

Очікування нових можливих провокацій з боку Білорусі прем’єр-міністерка пояснила насамперед досвідом 2021 року.

"Почнімо з літака Ryanair, який посадили примусово у травні 2021-го через неправдиве повідомлення про вибухівку. Ми усі знали від початку, що це абсолютна неправда і що він просто хотів зняти Романа Протасевича з літака. Але ж там було більше сотні громадян Євросоюзу, у цьому літаку, і це був високий ризик для їхнього життя, це було фактично викрадення", – зазначила вона.

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За словами Шимоніте, минулого року виникла і криза нелегальної міграції.

"Ми також будуємо фізичний бар’єр, щоб найкраще убезпечити наші кордони, і східні кордони Шенгенської зони, інвестуємо у системи спостереження, камери і ІТ-рішення. Тому ми зробили чимало, але знаєте, з такою людиною, як пан Лукашенко, як я уже сказала, можна очікувати будь-чого", – заявила прем’єрка Литви.

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правильно. А для чого ще лука **** потрібен?. Почати бучу на кордонах з єс, щоб відволікти від України
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14.02.2022 09:54 Відповісти
100%. В мене таке відчуття, що він ще більш іпанутий, ніж *****.
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14.02.2022 09:54 Відповісти
Я теж про це думав, що може і не треба було віддавати нам свою зброю, а їм самим знадобиться. Правда у них є союзники, які точно впишуться у час "ч"
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14.02.2022 09:57 Відповісти
их точно не тронут! там НАТО впишется быстро и от кацапстана с бульбостаном только пепел останется
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14.02.2022 10:16 Відповісти
Она права, оно же конченое на всю голову и усы
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14.02.2022 10:06 Відповісти
да, этот памперс путлер как раз может использовать для провокации, чтобы развязать открытую войну! памперс в утиль потом, а война уже началась! а ***** типа не при чем
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14.02.2022 10:15 Відповісти
Пардон мадам, но тут вы ошибаетесь...
От лукашвондера можно ожидать только того, что этому безмозглому существу скажет плешивый кремледрябложопышь...
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14.02.2022 10:21 Відповісти
Лукашенко- это уже кукольная тряпичная игрушка, надетаяна на руку пуйла. Поэтому правильно говорить - что от пуйла можно ожидать что угодно
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14.02.2022 10:31 Відповісти
Оба - старые маразматики! Плюс наши последние три президента ! І маємо, те, що маємо! Як колись промовив теж не найкращий президент України...
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14.02.2022 10:58 Відповісти
 
 