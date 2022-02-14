Вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України, - Никифоров про заяву Пристайка щодо можливої відмови від членства в Альянсі

Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров закликав не поспішати з висновками, а дочекатися роз'яснення посла Вадима Пристайка щодо його слів про можливу відмову України від вступу до НАТО.

Про це прессекретар глави держави Сергій Никифоров заявив 24 каналу, передає Цензор.НЕТ.

Він закликав поки не поспішати з висновками.

Речник Зеленського зазначив, що з того, що він встиг прочитати, важливим є те, що Пристайко використав слово "гнучкість".

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"Перед тим, як робити гучні та неприємні висновки, потрібно дати послу можливість пояснити його слова – що саме він мав на увазі. Можливо, він зовсім не те мав на увазі", – зазначив Никифоров.

Водночас він наголосив, що яке б пояснення не було, курс на вступ до НАТО, як і європейський курс України, є безумовним пріоритетом України.

Це, за словами речника Зеленського, відображено у Конституції, у щоденних кроках української влади, у бажанні всього суспільства.

Никифоров також підкреслив, що жодних пропозицій від західних партнерів України щодо можливої ​​відмови від потенційного членства в НАТО, щоб уникнути війни з РФ, не надходило.

"Навпаки. Вони всі неодноразово наголошували на тому, що політика відкритих дверей залишається для України відкритою", - резюмував він.

Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту.

Нагадаємо, що в лютому 2019 Україна включила курс на членство в НАТО і ЄС до Конституції. У грудні 2021 року Росія паралельно зі стягуванням військ до українських кордонів офіційно висунула НАТО вимогу не розширюватися за рахунок країн Східної Європи. В Альянсі на це відповіли, що не Росії вирішувати, кому долучатись чи не долучатись до блоку.