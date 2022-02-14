Вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України, - Никифоров про заяву Пристайка щодо можливої відмови від членства в Альянсі
Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров закликав не поспішати з висновками, а дочекатися роз'яснення посла Вадима Пристайка щодо його слів про можливу відмову України від вступу до НАТО.
Про це прессекретар глави держави Сергій Никифоров заявив 24 каналу, передає Цензор.НЕТ.
Він закликав поки не поспішати з висновками.
Речник Зеленського зазначив, що з того, що він встиг прочитати, важливим є те, що Пристайко використав слово "гнучкість".
"Перед тим, як робити гучні та неприємні висновки, потрібно дати послу можливість пояснити його слова – що саме він мав на увазі. Можливо, він зовсім не те мав на увазі", – зазначив Никифоров.
Водночас він наголосив, що яке б пояснення не було, курс на вступ до НАТО, як і європейський курс України, є безумовним пріоритетом України.
Це, за словами речника Зеленського, відображено у Конституції, у щоденних кроках української влади, у бажанні всього суспільства.
Никифоров також підкреслив, що жодних пропозицій від західних партнерів України щодо можливої відмови від потенційного членства в НАТО, щоб уникнути війни з РФ, не надходило.
"Навпаки. Вони всі неодноразово наголошували на тому, що політика відкритих дверей залишається для України відкритою", - резюмував він.
Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту.
Нагадаємо, що в лютому 2019 Україна включила курс на членство в НАТО і ЄС до Конституції. У грудні 2021 року Росія паралельно зі стягуванням військ до українських кордонів офіційно висунула НАТО вимогу не розширюватися за рахунок країн Східної Європи. В Альянсі на це відповіли, що не Росії вирішувати, кому долучатись чи не долучатись до блоку.
Будь ласка, зачекайте...
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Уйло стягує війська, пліснява в
турботі про населЕніє, виконує всі його вимоги.
Особливий статус ордло, федералізація, відмова від НАТО.
Под стать своему ослу недоразвитому
тягніть цьго 3,14дараса в родниє пінати, треба йому зуби повибивати та в буцегарню років на 15 за зраду запроторити
Малороси з ватою замість мізків - висновки про вас нам відомі ще 2019-го.
Їх ніхто не поправляв.
Та і останній перл. Зеленський, виявляється, брехав виборцям про своє бажання вести державу в альянс, бо тобі б його не обрали. Сам же він не надто приязно ставиться до НАТО, бо в тому голованці дєди ваєвалі і тощо..
І ніхто не сміє відкривати свого поганого рота і вякати щось проти
як що напічкають Україну тамагавками, петріотами, та другими зрк.
як що нададуть дохрена пво, радіоелектронних станцій, та іншої ******** зброї
то можна й не вступати.
головне що б знищити зрадників з нашої влади.
бо як що вступим, то вони і НАТО продадуть нах....
у кого є чим дати по зубам
найди такого как сам...
я на него смотрел как на актера, комика юмориста, очень даже положительно.
сейчас я его ненавижу
и политики у него никакой нет.
он жлоб, гопота и ворюга, похлеще папередников
Одне щось "ляпає", дивляться реакцію, негативна - заперечують. Потім знову, поки не стане "нічого страшного".
Пристайко вчинив непрофесійно , тому - вже мав би бути звільнений з посади . .
Ось така у нас влада кварталу95.
Думаю що в той рот вклали те й вилетіло з того рота.
Але так, вислухати треба і пристайко і ішака з дерьмаком - хай розповідають...
Никто воевать-умирать не пойдет если будет альтернатива в виде отказа от НАТО.
Ось тільки є невеличке застереження - перед тим, як завітати до апартаментів Північно-Атлантичного Блоку, Україні рекомендовано відвідати іншу визначну пам'ятку Брюселя (не далеченько від НАТО) - "Хлопчика, що сцить", - про всяк випадок ковтнути Хлопчикових сциклин, щоб на призьбі хатини Альянсу від несподіваних радощів Україну ненароком шляк не потрафив.
Чи ми не знаємо цих "наперсточників" ?
Тактику не змінюють .