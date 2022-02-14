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Вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України, - Никифоров про заяву Пристайка щодо можливої відмови від членства в Альянсі

Вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України, - Никифоров про заяву Пристайка щодо можливої відмови від членства в Альянсі

Прессекретар Володимира Зеленського Сергій Никифоров закликав не поспішати з висновками, а дочекатися роз'яснення посла Вадима Пристайка щодо його слів про можливу відмову України від вступу до НАТО.

Про це прессекретар глави держави Сергій Никифоров заявив 24 каналу, передає Цензор.НЕТ.

Він закликав поки не поспішати з висновками.

Речник Зеленського зазначив, що з того, що він встиг прочитати, важливим є те, що Пристайко використав слово "гнучкість".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту. Жодне рішення не може бути ухвалене всупереч Конституції, - МЗС

"Перед тим, як робити гучні та неприємні висновки, потрібно дати послу можливість пояснити його слова – що саме він мав на увазі. Можливо, він зовсім не те мав на увазі", – зазначив Никифоров.

Водночас він наголосив, що яке б пояснення не було, курс на вступ до НАТО, як і європейський курс України, є безумовним пріоритетом України.

Це, за словами речника Зеленського, відображено у Конституції, у щоденних кроках української влади, у бажанні всього суспільства.

Никифоров також підкреслив, що жодних пропозицій від західних партнерів України щодо можливої ​​відмови від потенційного членства в НАТО, щоб уникнути війни з РФ, не надходило.

"Навпаки. Вони всі неодноразово наголошували на тому, що політика відкритих дверей залишається для України відкритою", - резюмував він.

Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту.

Нагадаємо, що в лютому 2019 Україна включила курс на членство в НАТО і ЄС до Конституції. У грудні 2021 року Росія паралельно зі стягуванням військ до українських кордонів офіційно висунула НАТО вимогу не розширюватися за рахунок країн Східної Європи. В Альянсі на це відповіли, що не Росії вирішувати, кому долучатись чи не долучатись до блоку.

Автор: 

членство в НАТО (1715) Пристайко Вадим (498) Офіс Президента (2020) Сергій Никифоров (159)


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Топ коментарі
+18
что у нас за власть такая что к их словам нужен каждому отдельный толмач?
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14.02.2022 10:12
+16
в текущем контексте, дипломаты должны тщательно фильтровать свои мысли!
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14.02.2022 10:11
+16
нічого не чекати, у відставку скотину Пристайка
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14.02.2022 10:13
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в текущем контексте, дипломаты должны тщательно фильтровать свои мысли!
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14.02.2022 10:11 Відповісти
Это не его мысли! Чьи-догадайся с одного раза!
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14.02.2022 10:15 Відповісти
Розбовтав придурок Дристайко таємницю, а тепер стане цапом відбувайлом.
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14.02.2022 10:20 Відповісти
Зелена банда
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14.02.2022 10:18 Відповісти
Это пишет краснопузый коммисар?
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14.02.2022 10:31 Відповісти
а вопрос задает писюньковый пианист ?
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14.02.2022 10:32 Відповісти
Нет !! Зеленый Бог!!!
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14.02.2022 10:34 Відповісти
Про отказ от НАТО это не просто мысли, а тщательный вброс для проверки реакции украинцев. Если бы это высказывание не вызвало реакцию общественности, то процесс по кацапизации Украины продолжился бы. А так сделали вброс, обгадились и сдали назад. Идет прощупывание почвы.
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14.02.2022 10:24 Відповісти
Не здивуючь, якщо саме про це бабломойська пліснява і домовилась з уйлом.
Уйло стягує війська, пліснява в турботі про населЕніє, виконує всі його вимоги.
Особливий статус ордло, федералізація, відмова від НАТО.
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14.02.2022 10:57 Відповісти
Никифоров, ти теж "гнучкий"? Путєну подобається нетрадиційний секс із "гнучкими" хлопчиками...
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14.02.2022 10:31 Відповісти
что у нас за власть такая что к их словам нужен каждому отдельный толмач?
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14.02.2022 10:12 Відповісти
ну это дипломаты) что то как вы срут, потом никто не может понять без переводчика))))
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14.02.2022 10:18 Відповісти
Что именно ты имел в виду. Возможно, ты совсем не то имел в виду?
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14.02.2022 13:44 Відповісти
Нє,саме перед тим як шось висрати ротом, треба спочатку думати,тим більше послу...
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14.02.2022 10:13 Відповісти
Посли відсебятиною не займаються. Якщо озвучив подібне значить така була установка.
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14.02.2022 10:24 Відповісти
Це ти Зелі можеш -"роз'яснювати" прочитане-серед небайдужих громадян таких неуків як він обмаль,більшість можуть ще й вам роз'яснити суть та значення сказаного й прочитаного!
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14.02.2022 10:13 Відповісти
До чего ж огыднэ это Никифоровэ..
Под стать своему ослу недоразвитому
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14.02.2022 10:13 Відповісти
Это ты про папку своего так жестко?
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14.02.2022 10:38 Відповісти
Что именно ты имел в виду. Возможно, ты совсем не то имел в виду?
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14.02.2022 13:45 Відповісти
нічого не чекати, у відставку скотину Пристайка
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14.02.2022 10:13 Відповісти
Та щас...

тягніть цьго 3,14дараса в родниє пінати, треба йому зуби повибивати та в буцегарню років на 15 за зраду запроторити
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14.02.2022 10:33 Відповісти
Увольняйте пи...рка нахрен .!!!
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14.02.2022 10:14 Відповісти
Не могут. Из 95 квартала уже всех забрали - никого не осталось.
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14.02.2022 10:22 Відповісти
Це не гнучкість, це сигнал ворогам України що це може бути головне не збавляти тиску.
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14.02.2022 10:15 Відповісти
Та да... "Вирвано з контексту...", "Не поспішайте з висновками..."

Малороси з ватою замість мізків - висновки про вас нам відомі ще 2019-го.
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14.02.2022 10:15 Відповісти
Можна також згадати скільки разів про невступ до НАТО говорили зелені депутани.
Їх ніхто не поправляв.
Та і останній перл. Зеленський, виявляється, брехав виборцям про своє бажання вести державу в альянс, бо тобі б його не обрали. Сам же він не надто приязно ставиться до НАТО, бо в тому голованці дєди ваєвалі і тощо..
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14.02.2022 10:22 Відповісти
Його поясненя нікому не потрібні - звільніть і до тюрьми на років з 10, за зраду і порушення Конституції.
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14.02.2022 10:15 Відповісти
Су...і зелені знов всрались.
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14.02.2022 10:17 Відповісти
Клоун запустив Пристайка, щоб перевірити як відреагує суспільство. А реакція різко негативна і клоун дав задню. Хоч насправді переслідувалась ціль, під цей шумок (вторгнення параші), прибрати з Конституції членство в НАТО. Воно в Конституції клоуну, як більмо на оці, бо записав цей пункт у Конституцію Порошенко.
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14.02.2022 10:17 Відповісти
У нас зараз два президенти - Порошенко і Байден.
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14.02.2022 10:17 Відповісти
Так може цього гандона треба з Лондону перевести попрацювати до Москви?
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14.02.2022 10:20 Відповісти
Це не пріоритет - це питання нашого ВИЖИВАННЯ.
І ніхто не сміє відкривати свого поганого рота і вякати щось проти
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14.02.2022 10:20 Відповісти
Тоді нам "кирдик", бо Сійярто, Шольц і Драгі сказали - "через їхні трупи", а Байден - "про це не йдеться" (Байден - старигань - з трупами не шуткує)
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14.02.2022 10:58 Відповісти
а чого стільки шуму.
як що напічкають Україну тамагавками, петріотами, та другими зрк.
як що нададуть дохрена пво, радіоелектронних станцій, та іншої ******** зброї
то можна й не вступати.
головне що б знищити зрадників з нашої влади.
бо як що вступим, то вони і НАТО продадуть нах....
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14.02.2022 10:21 Відповісти
"ви хатите вайны? вы - порохобот?"
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14.02.2022 13:46 Відповісти
такі к ***** та узер, розуміють тільки сильних.
у кого є чим дати по зубам
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15.02.2022 10:36 Відповісти
вам рояль давалку прищемил?
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15.02.2022 10:46 Відповісти
тебе нравиться писать не о чем?
найди такого как сам...
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15.02.2022 12:09 Відповісти
а вам что, не нравится политика Зебила?
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15.02.2022 14:24 Відповісти
не нравиться, это очень нежно.
я на него смотрел как на актера, комика юмориста, очень даже положительно.
сейчас я его ненавижу
и политики у него никакой нет.
он жлоб, гопота и ворюга, похлеще папередников
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15.02.2022 15:14 Відповісти
типу перший раз вони промацують громадську думку подібним чином.
Одне щось "ляпає", дивляться реакцію, негативна - заперечують. Потім знову, поки не стане "нічого страшного".
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14.02.2022 10:21 Відповісти
Никифоров, ти теж "гнучкий"? Путєну подобається нетрадиційний секс із "гнучкими" хлопчиками...
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14.02.2022 10:22 Відповісти
Это всё конечно здорово, но все с ночи посчитали что Украина сдалась на требования Путина, мало того это может выглядеть как поощрения для дальнейшего давления. Рассматривайте это как флирт. Когда красавица сверкает глазками, но отворачивается. Вот Пристайко сверкнул и отказал. Теперь Путин только еще больше хочет внимания красавицы и продолжит свои "ухаживания".
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14.02.2022 10:22 Відповісти
Почалося... Янукович тоже твердил: идем в ЕС.
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14.02.2022 10:22 Відповісти
что это за дипломат если хер поймешь, что он имел ввиду?
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14.02.2022 10:23 Відповісти
Сказане Пристайком це не зрада , це - дипломатичний прокол . Який безумовно - буде використаний ворогом на свою користь .
Пристайко вчинив непрофесійно , тому - вже мав би бути звільнений з посади . .
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14.02.2022 10:24 Відповісти
Бред. Он высказал позицию Зе.
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14.02.2022 13:47 Відповісти
Задолбали эти зеленые проститутки со своими вырванными контекстами!! Может головой сначала научитесь думать. прежде чем языком ляпать??!!!
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14.02.2022 10:24 Відповісти
Шо він там мав на увазі - то вже фантазії Пристайка. А що він сказав на весь Світ - всі почули.
Ось така у нас влада кварталу95.
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14.02.2022 10:24 Відповісти
Все ясно, зеленые клоуны просто зондировали почву на предмет таких действий. Если Пристайко не отзовут и не уволят, значит он просто сделал то, о чем его попросил ОПУ.
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14.02.2022 10:25 Відповісти
У яких одиницях вимірюється гнучкість?...
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14.02.2022 10:27 Відповісти
Бувший посол України встиг на літак до Москви?
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14.02.2022 10:28 Відповісти
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14.02.2022 10:29 Відповісти
Поздно пить Боржоми. Задание Ермака выполнено, - брешь в едином подходе пробита. Можно не сомневаться, что братушки будут бить в это слабое место.
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14.02.2022 10:29 Відповісти
Так пристайко то ж рот нашої влади.
Думаю що в той рот вклали те й вилетіло з того рота.
Але так, вислухати треба і пристайко і ішака з дерьмаком - хай розповідають...
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14.02.2022 10:30 Відповісти
пристайка и его камарилью к стенке.
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14.02.2022 10:32 Відповісти
На палю!!!!
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14.02.2022 10:37 Відповісти
НАТО это хорошо,но не решает нашу проблему на 100%.Если сегодня Путин нанесет ядерный удар по Вильнюсу(а он может),какие будут действия НАТО?Боюсь,что опять переговоры и звонки.И Путин это понимает.Поэтому для нас один-единственный выход-ядерное оружие на ракетах до 2000 км.
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14.02.2022 10:32 Відповісти
Німецький адмірал після подібних висловлюван щодо України за тиждень був звільнений. Подивимось за скільки буде звільнений за те ж саме присрайко.
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14.02.2022 10:35 Відповісти
Реакція українців повинна бути акцією на Майдані.
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14.02.2022 10:35 Відповісти
Уроды вы моральные! Проверяете народ?
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14.02.2022 10:36 Відповісти
Это четкий намек пуйлу от зекрысы,а не просто "прокол" от посла...а мы возмущались почему зелупа не делает даже элементарных вещей для подготовки к отражению кацапов )вот оно -зекрысы не собираются утруждаться и давать отпор вообще
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14.02.2022 10:37 Відповісти
Понеслись отмазки урода братанами и по видимому одномышленниками.Иначе бы его осудили и сделали все чтоб он был отозван и уволен из МИД.
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14.02.2022 10:38 Відповісти
Вот как раз "...щоденні кроки української влади..." отдаляют нас сейчас все дальше от НАТО. И не говорите, что я это вырвал из контекста
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14.02.2022 10:40 Відповісти
После таких заяв он должен в будке Арахамии шаурмой торговать
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14.02.2022 10:43 Відповісти
Суки зелені, ви вже визначтесь з ким ви!
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14.02.2022 10:47 Відповісти
Объяснение именно для электората Зеленского. Посол Украины - то есть лицо, которое уполномочено озвучивать официальную позицию страны что-то там ляпнул и теперь, по мнению ОП надо узнать, что он имел в виду. варианта три: 1. Посол - дебил, которые не понимает, что говорит и, естественно, подлежит немедленному отзыву с увольнением со службы. 2. Посол не дебил и прекрасно понимает, что он говорит и, как официальный представитель Украины, высказывающий свое мнение, противоречащее Конституции, подлежит немедленному отзыву с увольнением со службы. 3.Посол озвучил официальную позицию властей Украины и в этом случае он уволен не будет. Но тогда возникают вопросы чью именно позицию он озвучил.
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14.02.2022 10:56 Відповісти
хватит лицемерить и врать самим себе. Правильно Пристайко сказал.
Никто воевать-умирать не пойдет если будет альтернатива в виде отказа от НАТО.
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14.02.2022 10:59 Відповісти
касап зажопний , доки ти і твій ***** будете нашими сусідами по кордону - альтернативи вступу України в НАТО НЕМА в принципі
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14.02.2022 11:12 Відповісти
Sunday Pitchaar ! Іди у СРАКУ !
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14.02.2022 11:44 Відповісти
ты уже ножки раздвинуло? ждёшь ивашку?
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14.02.2022 13:49 Відповісти
У дипломатов "свои" правила, и они довольно жесткие. Если Пристайко не отправят в отставку следовательно это позиция государства Украина, другого даже не может быть.
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14.02.2022 11:02 Відповісти
На східцях Брюсельскої штаб-квартири НАТО під акомпанемент на гуслях, балалайці й гармошці-тальянці від "Тріо арійців" (Меркель, Шредер, Штанмайєр) з хореографічним дриганням ляхами знаної танцюристки Карен Кнайсль, Україну радісно зустрічатимуть Сійярто з відром гуляша, Шольц з тацею свинячих рульок й Драгі з тарілякою спагеті під гарганзолою.
Ось тільки є невеличке застереження - перед тим, як завітати до апартаментів Північно-Атлантичного Блоку, Україні рекомендовано відвідати іншу визначну пам'ятку Брюселя (не далеченько від НАТО) - "Хлопчика, що сцить", - про всяк випадок ковтнути Хлопчикових сциклин, щоб на призьбі хатини Альянсу від несподіваних радощів Україну ненароком шляк не потрафив.
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14.02.2022 11:35 Відповісти
Так це ж з Банкової і маякнули Пристайку.
Чи ми не знаємо цих "наперсточників" ?
Тактику не змінюють .
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14.02.2022 11:41 Відповісти
Это у них уже такой метод отмазывания от зашкваров - это частное мнение, вырвали с контекста, не так поняли и тд...Больше похоже, что такие мыслишки завертелись в головах зеленой верхуши, а посол начал зондировать почву.
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14.02.2022 12:13 Відповісти
Тобто якби це не було відображено в конституції, то зелені вже давно відмовились би від НАТО, Порох був занадто далекоглядним і прорахував і це внесши ці положення у конституцію
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14.02.2022 15:27 Відповісти
 
 