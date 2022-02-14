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Новини
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"У нас вже є відчуття, що війна стає все більш неминучою": посол Мельник закликав Німеччину дати зброю Україні

Посол України в Німеччині Андрій Мельник перед візитом канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) до Києва знову зажадав у Берліна важких озброєнь. Україні необхідні 12 тисяч протитанкових та 1000 зенітних ракет для захисту від вторгнення РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив Мельник в інтерв'ю телекомпанії Bild TV увечері в неділю, 13 лютого.

Візити Шольца до Києва та Москви, заплановані відповідно на 14 та 15 лютого, український посол назвав "останнім шансом" врегулювати конфлікт навколо України засобами дипломатії.

"У нас вже є відчуття, що війна стає все більш неминучою", - наголосив Андрій Мельник. За його словами, уряд України готовий до "найгіршого сценарію", за якого Київ "може зазнати бомбардування вже найближчими днями".

Мельник також зазначив, що Росія має деяку перевагу над Україною у повітрі та на морі. "Тут ми справді легка здобич" для президента Росії Володимира Путіна, констатував український дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Німеччини немає юридичних заборон на постачання зброї Україні, – Кулеба

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в інтерв'ю медіакомпанії ARD увечері 13 лютого також попередила про "небезпечну ситуацію" у конфлікті навколо України. Водночас Бербок сказала, що поки що "немає ознак того, що збройне протистояння є вирішеною справою".

За даними Заходу та України, Росія стягнула до кордону з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців. США заявили, що Росія може атакувати Україну будь-якої миті. Москва заперечує наявність у неї агресивних планів щодо України та зі свого боку звинувачує НАТО у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів. Україна вже неодноразово критикувала Німеччину за відмову від постачання озброєнь Києву.

візит (1574) Німеччина (7326) зброя (7436) Мельник Андрій (233) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+9
Та зе ж казав що все гуд !
Народ сьогодні в коханні признається. Про війну й не чув.
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14.02.2022 10:27
+7
Так виглядає більш адекватний посол, ніж Пристайко
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14.02.2022 10:28
+3
Германия оружия не даст, да она и не сможет компенсировать разницу в вооружениях России и Украины. Тут неплохо бы не воровать и заниматься созданием своего оружия. Как, зебобики, думаете, сможет ли гигант мысли и ваш хозяин не воровать?
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14.02.2022 10:29
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Та зе ж казав що все гуд !
Народ сьогодні в коханні признається. Про війну й не чув.
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14.02.2022 10:27 Відповісти
Так виглядає більш адекватний посол, ніж Пристайко
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14.02.2022 10:28 Відповісти
"Губа не дура..." Та німці краще все це в морі затоплять, ніж спробують розгнівити Верховного мухосранця.
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14.02.2022 10:41 Відповісти
Пока немцы слышат голоса из "северной" трубы, они нихера другого слушать не хотят...
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14.02.2022 10:29 Відповісти
Ну не можуть фашики минулого зрадити та підставити нинішніх расєйських фашиків,тому зброї вони Україні не нададуть...
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14.02.2022 10:29 Відповісти
Германия оружия не даст, да она и не сможет компенсировать разницу в вооружениях России и Украины. Тут неплохо бы не воровать и заниматься созданием своего оружия. Как, зебобики, думаете, сможет ли гигант мысли и ваш хозяин не воровать?
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14.02.2022 10:29 Відповісти
Та не будет никакой войны, лучше мясо давайте замаринуем на шашлыки!!!
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14.02.2022 10:30 Відповісти
так спокойно бомбардировка городов Украины вот просто так по хотелкам Путина что вы там в Европе курите????? вы решили разыграть карту Украины между Россией Евросоюзом и США-- типа кто ПРИДУРКОВАТЕЙ И КТО ПОНАГЛЕЕ И у кого ПОНТЫ КРУЧЕ.... кто КИНЕТ больше несуразностей и бреда???? ТАК САМ ПУТИН И ОРАЛ НЕ РАЗ ПРОСЛАВЛЯЯ ГЕББЕЛЬСА--- МОЛ ЧЕМ ЧУДОВИЩНЕЕ ЛОЖЬ-- ТЕМ СКОРЕЕ В НЕЕ ВСЕ ПОВЕРЯТ.. похоже он не так и не прав Путин оказался.. Европе просто скучно просто жить... и быть более сдержанным с холодным адекватным рассудком и трезвостью.. паника еще мало кому помогала вообще....и не зря расстреливали в СССР по статье паникерство.....
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14.02.2022 10:33 Відповісти
Ничего нам фашисты не дадут,хорошо помнят сколько мы их положили в наш чернозем.Будут только помогать своим братьям расиянам
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14.02.2022 10:41 Відповісти
...над Оманом, над Берлином самолёт кружит, кружит...Кто - совсем не в Украине-наши гроши п р о ж у ж ж и т ?
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14.02.2022 10:48 Відповісти
>урегулировать конфликт вокруг Украины средствами дипломатии

а кто-то озвучит в чем собственно конфликт. мы на парашку не нападали, что случилось такого что вызвало подготовку к вторжению (кроме еманутости самой парашки)
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14.02.2022 10:48 Відповісти
Повеселил немчуру своим заявлением.
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14.02.2022 10:50 Відповісти
Вчера вечером вернулся с зантятий Теробороны. Ну что могу сказать..... Народ готов, не готовы руководители теробороны. 90 % стрелкового оружия гладкоствол, купленный за свои средства. Комки, обувь, чай все за свои!!!! **** если вы не можете обеспечить оружием, дайте возможность его купить!!! Складывается впечатление, что за следующие сборы я еще должен буду заплатить.....
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14.02.2022 10:51 Відповісти
Нас іще й посадять після цього.
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14.02.2022 11:11 Відповісти
а ви, бл..., до цього нічого не відчували?!!! Сцуки зеле-йо...ті!
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14.02.2022 10:55 Відповісти
І хтось хоче з такими гнидами бути в одному військово-політичному блоці?
Вони ж цілеспрямовано розвалюють НАТО!
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14.02.2022 10:59 Відповісти
Навіщо ці понти, він знає, що відповідь буде негативною.
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14.02.2022 11:16 Відповісти
Нет -нет. Насрать в 5000 касок для Украины-вполне достаточно по мнению немчуры. А вот продажа кацапскому агрессору оборудования двойного назначения ещё не вышла на пик интенсивности. Надо работать.
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14.02.2022 11:28 Відповісти
Увесь світ б'є в дзвони - з дня на день - війна!!! А в Україні навіть часткова мобілізація не розпочалася...
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14.02.2022 11:49 Відповісти
Росія має деяку перевагу над Україною у повітрі та на морі. "Тут ми справді легка здобич" Джерело:

ВЫВОД ЗЕЛЕНИ: ****** ВСЕ ДЕНЬГИ В ДОРОГИ, А ОТ ТУДА ОТКАТЫ И ДОСВИДОС
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14.02.2022 11:50 Відповісти
А чому 10 тис. ракет, а не тюбиків з вазеленом для проведення гей-параду у день *святого* Валентина?

Іудоліберастія це не ідеологія а ідеологічна диверсія. Нам не десять тис. ракет потрібно для оборони, а десять тисяч мотузок для ліберастів. На початку незалежності зброї не було куди складать. Мільйонна армія, стратегічна авіація, крилаті і балістичні ракети. Під прапором Сороса все було конвертовано у шекель, пасіонаріїв у владі замінили наркоманами і ***********. А коли діло дійшло до війни вся синагога евакуювалась у теплі краї.
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14.02.2022 12:04 Відповісти
 
 