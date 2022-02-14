"У нас вже є відчуття, що війна стає все більш неминучою": посол Мельник закликав Німеччину дати зброю Україні
Посол України в Німеччині Андрій Мельник перед візитом канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz) до Києва знову зажадав у Берліна важких озброєнь. Україні необхідні 12 тисяч протитанкових та 1000 зенітних ракет для захисту від вторгнення РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, про це заявив Мельник в інтерв'ю телекомпанії Bild TV увечері в неділю, 13 лютого.
Візити Шольца до Києва та Москви, заплановані відповідно на 14 та 15 лютого, український посол назвав "останнім шансом" врегулювати конфлікт навколо України засобами дипломатії.
"У нас вже є відчуття, що війна стає все більш неминучою", - наголосив Андрій Мельник. За його словами, уряд України готовий до "найгіршого сценарію", за якого Київ "може зазнати бомбардування вже найближчими днями".
Мельник також зазначив, що Росія має деяку перевагу над Україною у повітрі та на морі. "Тут ми справді легка здобич" для президента Росії Володимира Путіна, констатував український дипломат.
Глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в інтерв'ю медіакомпанії ARD увечері 13 лютого також попередила про "небезпечну ситуацію" у конфлікті навколо України. Водночас Бербок сказала, що поки що "немає ознак того, що збройне протистояння є вирішеною справою".
За даними Заходу та України, Росія стягнула до кордону з Україною понад 100 тисяч військовослужбовців. США заявили, що Росія може атакувати Україну будь-якої миті. Москва заперечує наявність у неї агресивних планів щодо України та зі свого боку звинувачує НАТО у озброєнні України та проведенні маневрів біля російських кордонів. Україна вже неодноразово критикувала Німеччину за відмову від постачання озброєнь Києву.
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Народ сьогодні в коханні признається. Про війну й не чув.
а кто-то озвучит в чем собственно конфликт. мы на парашку не нападали, что случилось такого что вызвало подготовку к вторжению (кроме еманутости самой парашки)
Вони ж цілеспрямовано розвалюють НАТО!
ВЫВОД ЗЕЛЕНИ: ****** ВСЕ ДЕНЬГИ В ДОРОГИ, А ОТ ТУДА ОТКАТЫ И ДОСВИДОС
Іудоліберастія це не ідеологія а ідеологічна диверсія. Нам не десять тис. ракет потрібно для оборони, а десять тисяч мотузок для ліберастів. На початку незалежності зброї не було куди складать. Мільйонна армія, стратегічна авіація, крилаті і балістичні ракети. Під прапором Сороса все було конвертовано у шекель, пасіонаріїв у владі замінили наркоманами і ***********. А коли діло дійшло до війни вся синагога евакуювалась у теплі краї.