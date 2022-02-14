Якщо Україна вирішить, що вона не стане членом НАТО, ми підтримаємо це, - Міноборони Великої Британії

Заступник міністра оборони Великобританії Джеймс Хіпі заявив, що Лондон підтримає Україну, якщо вона вирішить не вступати в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Якщо Україна вирішить, що вона не стане членом НАТО, ми підтримаємо це. Рішення має залишатися за українським урядом", - сказав він.

Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту.

Нагадаємо, що в лютому 2019 Україна включила курс на членство в НАТО і ЄС до Конституції. У грудні 2021 року Росія паралельно зі стягуванням військ до українських кордонів офіційно висунула НАТО вимогу не розширюватися за рахунок країн Східної Європи. В Альянсі на це відповіли, що не Росії вирішувати, кому долучатись чи не долучатись до блоку.

Також читайте: Вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України, - Никифоров про заяву Пристайка щодо можливої відмови від членства в Альянсі