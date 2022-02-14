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Якщо Україна вирішить, що вона не стане членом НАТО, ми підтримаємо це, - Міноборони Великої Британії

Якщо Україна вирішить, що вона не стане членом НАТО, ми підтримаємо це, - Міноборони Великої Британії

Заступник міністра оборони Великобританії Джеймс Хіпі заявив, що Лондон підтримає Україну, якщо вона вирішить не вступати в НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Якщо Україна вирішить, що вона не стане членом НАТО, ми підтримаємо це. Рішення має залишатися за українським урядом", - сказав він.

Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту.

Нагадаємо, що в лютому 2019 Україна включила курс на членство в НАТО і ЄС до Конституції. У грудні 2021 року Росія паралельно зі стягуванням військ до українських кордонів офіційно висунула НАТО вимогу не розширюватися за рахунок країн Східної Європи. В Альянсі на це відповіли, що не Росії вирішувати, кому долучатись чи не долучатись до блоку.

Також читайте: Вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України, - Никифоров про заяву Пристайка щодо можливої відмови від членства в Альянсі

Автор: 

Велика Британія (5553) НАТО (6424) членство в НАТО (1715)


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Топ коментарі
+54
Почалося. Один ляпнув і все.
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14.02.2022 10:29
+41
Вы думаете он ляпнул ?

Мне кажется он специально толкнул первую стоявшую кость , и сейчас пойдёт цепная реакция
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14.02.2022 10:31
+40
Все, - понеслось... Пристайка запустил процесс уничтожения единой позиции союзников... Гниду нужно срочно отзывать и судить!
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14.02.2022 10:31
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Если Украина не станет членом НАТО,то станет членом ОДКБ.Нейтралитет держать не получится.И чем быстрее Украина станет членом НАТО,тем быстрее Пуйло успокоится и отползёт.Не вступление Украины в НАТО как и нейтральный статус,только будет провоцировать Пуйла на дальнейшую эскалацию.В итоге,шо так война,шо так.Вопрос только на чьей стороне будет Украина?На стороне НАТО или ОДКБ?Ответ на этот вопрос уже дан в 2014м году.Як вариант
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14.02.2022 13:00 Відповісти
Всрався з переляку наш господин президент.
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14.02.2022 13:37 Відповісти
А може так було задумано, полякати трохи , а потім ,будто би, щоб не допустити війни, все продати росіянам. Заїбали вже торгувати ***** Україною суки.
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14.02.2022 13:40 Відповісти
Ну как и следовало ожидать, Запад подкинул немного железа Украине (что хорошо, конечно) но реально отрезал Украину от Запада. Те, кто по наивности считал что современный истеблишмент Запада, который уверенно ведёт нас в сторону Сев. Кореи, будет заботиться об Украине, явно ошибались. Глобалистам, соросам-швабам с их трендом уничтожения свобод на Западе, паРаша куда нужнее чем Украина: для них Газпромия это полностью контролируемая тупая и мускулистая обезьяна, которой можно крутить по своему усмотрению (правители Мацковии прочно пустили корни на Западе, там их семьи и деньги). Так что Украине надо искать союзы с вменяемыми странами, к примеру союз с Польшей и Британией.
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14.02.2022 14:36 Відповісти
Від ядерного статусу вже відмовились.
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14.02.2022 17:24 Відповісти
Курс на НАТО у нас закреплён в Конституции - это стало одним из главных достижений президентства Порошенко. 300 голосов за его отмену зелёное стадо не наберёт никогда.
Даже если это интервью - не факап, а пробный камень со стороны Зермака и проверка реакции на него социума, то, судя по реакции этого социума, Зермаку придётся в очередной раз сдать назад. Зе-власть антиукраинская, но у неё есть один огромный плюс - она ссыкливая. Уже много раз запускала такие вот камни, но сдавала назад под давлением нас с вами. Не вижу причин, чтобы сегодня было по-другому.
Сегодняшняя Украина не Зеленский и Пристайко- Это весь цивилизованный мир, это мы с вами, в конце концов.
Забейте на Пристайко. Он никто и звать его никак. Если мы дадим понять, что испугались Путина, мы проиграли эту главную в истории страны битву за Украину. Но кроме трУсов Зеленского, Ермака и Пристайко есть мы с вами, есть Порох, есть те, кто никогда страну не сдаст.
Пошли они в жопу, все эти пристайки. Нам своє робити. Слава Україні та НАТО!
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14.02.2022 23:54 Відповісти
"Если Украина решит, что она не станет членом НАТО, мы поддержим это

Угу. Уже один раз поддержали, когда ядерное оружие Украина отдала.
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15.02.2022 07:18 Відповісти
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