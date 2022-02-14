За добу від COVID-19 у Києві померли 14 осіб, виявлено 2 293 нові випадки. Серед захворілих 231 дитина, - Кличко. КАРТА

У Києві виявили за минулу добу 2293 хворих на коронавірус. 14 людей померли.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"2293 підтверджених випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. 14 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 8755 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 406 992", – повідомив Кличко.

Захворіли минулої доби: 1250 жінок віком від 18 до 95 років та 812 чоловіків віком від 18 до 93 років. А також 110 дівчаток від 1 місяця до 17 років і 121 хлопчик від 1 місяця до 17 років.

Серед тих, хто померли: 5 жінок від 66 до 82 років і 9 чоловіків від 48 до 88 років.

До лікарень столиці госпіталізували 48 хворих на коронавірус та 140 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Одужали минулої доби 660 людей. Загалом коронавірус подолали 348 673 мешканці столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі — 454, у Дніпровському — 344 та в Святошинському районі — 273 випадки", – зазначив Віталій Кличко.