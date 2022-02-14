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Новини Агресія Росії проти України Війна
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У Сенат США внесли законопроєкт про запровадження санкцій проти Білорусі у разі агресії Росії проти України

У Сенат США внесли законопроєкт про запровадження санкцій проти Білорусі у разі агресії Росії проти України

Сенатор Джеймс Ленкфорд вніс до сенату США проєкт "Закону про відповідальність Білорусі за агресію".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу сенатора.

"Законопроєкт Ленкфорда запроваджує санкції проти Білорусі або будь-якої країни, яка сприяє тривалій агресії Росії щодо суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

"Білорусь пропускає тисячі російських військових у свою країну на кордоні з Україною. Сполучені Штати повинні чітко дати зрозуміти, щодо будь-якої країни, яка підтримує спроби Росії вторгтися в Україну, будуть застосовані жорсткі економічні та дипломатичні санкції. Легше зупинити війну, яка ніколи не почалася, ніж закінчити війну, яка триває. Це сильна позиція, яку Америка може зайняти, щоб протистояти Росії та Білорусі, оскільки вони продовжують загрожувати незалежності України", - наголосив Ленкфорд.

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Білорусь (7925) росія (64958) санкції (11773) Сенат США (597)


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Сенату США-черговий респект...
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14.02.2022 10:36 Відповісти
Нравится не нравится НАТО приближается.
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14.02.2022 10:38 Відповісти
Никакой Беларуси больше не существует. Есть белорусский округ кацапии. Следовательно, весь пакет санкций должен быть задействован на таракана и его подсосников.
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14.02.2022 10:39 Відповісти
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14.02.2022 10:54 Відповісти
Кохайтеся,Чорнобриві ! Та не з москалями !
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14.02.2022 11:13 Відповісти
тільки ця новина прийшла і одразу вусатий підр каже шо ніхто з Україною воювати не збирається)
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14.02.2022 10:57 Відповісти
Достаточно одной санкции - внесения в список государств(пока там нелегитимный лукашенко, и государством-то не назовешь, как, впрочем, и с х*йлом) - террористов, а дальше - по действующим законам США.
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14.02.2022 11:12 Відповісти
 
 