У Сенат США внесли законопроєкт про запровадження санкцій проти Білорусі у разі агресії Росії проти України

Сенатор Джеймс Ленкфорд вніс до сенату США проєкт "Закону про відповідальність Білорусі за агресію".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу сенатора.

"Законопроєкт Ленкфорда запроваджує санкції проти Білорусі або будь-якої країни, яка сприяє тривалій агресії Росії щодо суверенітету та територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

"Білорусь пропускає тисячі російських військових у свою країну на кордоні з Україною. Сполучені Штати повинні чітко дати зрозуміти, щодо будь-якої країни, яка підтримує спроби Росії вторгтися в Україну, будуть застосовані жорсткі економічні та дипломатичні санкції. Легше зупинити війну, яка ніколи не почалася, ніж закінчити війну, яка триває. Це сильна позиція, яку Америка може зайняти, щоб протистояти Росії та Білорусі, оскільки вони продовжують загрожувати незалежності України", - наголосив Ленкфорд.

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