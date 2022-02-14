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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Пристайко пояснив свою заяву: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях"

Пристайко пояснив свою заяву:

Посол України у Британії Вадим Пристайко пояснив свої слова в інтерв’ю британським ЗМІ про те, що Україна "могла би" розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією.

Про це він сказав у коментарі "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Ми зараз на різних інтерв’ю тут пояснюємо, що НАТО (курс до НАТО. - Ред.) є навіть в Конституції і ніяких змін зараз немає, але ми не можемо розраховувати зараз на НАТО - бо ми не члени родини. Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях тощо. Щодо НАТО зараз - ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз", - зазначив Вадим Пристайко.

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На запитання, чи може Україна переглянути свої амбіції щодо вступу до НАТО, посол Вадим Пристайко відповів BBC англійською мовою: "Ні, це не так, і я дуже радий, що маю шанс роз'яснити свою позицію".

Пристайко заявив, що раніше повідомлення BBC було результатом непорозуміння.

"Зараз ми не є членом НАТО, і щоб уникнути війни, ми готові на багато поступок, що ми й робимо в розмовах з росіянами", — сказав Пристайко.

"Це не має нічого спільного з НАТО, що закріплено в Конституції", - додав посол.

Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту. Прессекретар Зеленського Никифоров з цього приводу заявив, що вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.

Нагадаємо, що в лютому 2019 Україна включила курс на членство в НАТО і ЄС до Конституції. У грудні 2021 року Росія паралельно зі стягуванням військ до українських кордонів офіційно висунула НАТО вимогу не розширюватися за рахунок країн Східної Європи. В Альянсі на це відповіли, що не Росії вирішувати, кому долучатись чи не долучатись до блоку.

Автор: 

НАТО (6424) членство в НАТО (1715) Пристайко Вадим (498)


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Топ коментарі
+76
Кращеб помовчав зі своїми заявами.
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14.02.2022 10:43
+64
Он не просто заявил. Он озвучил то, о чем говорит Зеля в последнее время. Это "ляпгул" тянет на прямое противоречие с Конституцией Украины. И за это "ляпнул" министр, который говорит обратное Конституции, должен быть с треском уволен нахрен.
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14.02.2022 10:49
+51
Дристайко должен быть в отставке или в суде. Он прямым текстом сказал поднажмите и мы сдадимся!!!
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14.02.2022 10:47
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При_стойло - у відставку! Будь мужиком!
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14.02.2022 20:02 Відповісти
Если Зеленский за особый статус для днр лнр и НАТО не уволит Пристайко.
Значить они за одно.
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14.02.2022 20:21 Відповісти
Я в этом 💯 АБСОЛЮТНО УВЕРЕНА зеИУДА - резидент , пособник ***** Ни разу не назвал Путлера агрессором !
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14.02.2022 21:13 Відповісти
Не если, а заодно. Приставка озвучил то, что ему сказали озвучить.
И раз он не отказался это озвучить это, грош ему цена . Сцикло
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14.02.2022 23:34 Відповісти
Вот же гнида
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14.02.2022 20:25 Відповісти


дристайко, гнида, не бреши...ось що ти сказало дослiвно...

https://youtu.be/XpKSEEHHac4
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14.02.2022 20:46 Відповісти
Боже,ось напали:ну сплутав чоловічок на кого зараз працює.....якщо бЄНя зі своїм горем наркотичним так згаджує Україну......то що для ін.посіпак.
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14.02.2022 20:51 Відповісти
не ганьбіться люди. . .. Порох так само робив щоб врятувати наших хлопців під Іловайськом чи Волновахою . . . . Але зараз інша історія - президент Зе і його будуть тягати за язика при всіх нагодах про війну чи мир за будь яку ціну. Ми не в такому зараз стані щоб щось стратегічно обіцяти і не виконувати. Або виконувати росіянські "хотелкі" і піти в низ до дна і повного розвалу. Не вмієте брехати щоб не попастись - не робіть цього. Все це нам вже вилилось у гівно по усім статтям з обранням "найвеличнішого всіх часів і народів - клоуна". А от позачергові вибори і президента і ВР - реально спрацює - відтягне виконання хотєлок кремля на півроку чи більше.
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14.02.2022 21:05 Відповісти
А Пристайко пішов н....а......х.......у..........й можна писати ?
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14.02.2022 21:36 Відповісти
И даже нужно. Оно уже не Пристайко. Оно приставка до Зюзи.
Ему дали озвучить вброс от ОПы
Оно озвучило. Опустило Украину.
Лично для меня он умер
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14.02.2022 23:30 Відповісти
падла, Путин кому письма писал? Украине? НЕТ писал в США и в НАТО.
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14.02.2022 22:40 Відповісти
Фракция "Европейская солидарность" в Верховной Раде требует от президента Украина Владимира Зеленского освободить с должности посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко за его заявление об отказе от евроатлантического курса страны, заявил сопредседатель фракции Петр Порошенко.

"Простого опровержения мало.
Мы заявляем, что единственный способ доказать, что позиция Пристайко не является позицией украинской власти и Зеленского, -

немедленно отозвать посла из Лондона и уволить его с работы", - сказал Порошенко

https://ua.interfax.com.ua/news/general/798173.html
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14.02.2022 23:38 Відповісти
Курс на НАТО у нас закреплён в Конституции - это стало одним из главных достижений президентства Порошенко. 300 голосов за его отмену зелёное стадо не наберёт никогда.
Даже если это интервью - не факап, а пробный камень со стороны Зермака и проверка реакции на него социума, то, судя по реакции этого социума, Зермаку придётся в очередной раз сдать назад. Зе-власть антиукраинская, но у неё есть один огромный плюс - она ссыкливая. Уже много раз запускала такие вот камни, но сдавала назад под давлением нас с вами. Не вижу причин, чтобы сегодня было по-другому.
Сегодняшняя Украина не Зеленский и Пристайко- Это весь цивилизованный мир, это мы с вами, в конце концов.
Забейте на Пристайко. Он никто и звать его никак. Если мы дадим понять, что испугались Путина, мы проиграли эту главную в истории страны битву за Украину. Но кроме трУсов Зеленского, Ермака и Пристайко есть мы с вами, есть Порох, есть те, кто никогда страну не сдаст.
Пошли они в жопу, все эти пристайки. Нам своє робити. Слава Україні та НАТО!
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14.02.2022 23:53 Відповісти
Все правильно Олексійович сказав. Мало спростувань. Звільнити з роботи і за державну зраду пристайка судити, бо він пішов не просто проти Конституції України, а він це зробив перед лицем лютого ворога, кинувши тінь боягузства на увесь український народ.
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15.02.2022 00:35 Відповісти
Готовиться слив Украины ! Хр..н вам !!!
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15.02.2022 00:44 Відповісти
Тут світ хоч якось розпинається , щоб Україна, як держава все таки збереглась, а одно чувирло ламає все... не так страшні чужі воші, як свої гниди...
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15.02.2022 06:02 Відповісти
гнать надо таких как пристайко из МИДа...
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15.02.2022 07:25 Відповісти
Курс на НАТО и на ЕС закреплен в Конституции УкраиньІ. По конституции Украина унитарное государство.

Неужели какие то недоумки решили без согласия украинцев, без внесения изменений в Конституцию, дать лугандоновской банде, где 800 тьІсяч граждан россии, особьІй статус.

Кому то действительно нужна гражданская война?
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15.02.2022 08:17 Відповісти
Скажи прямо, і хто тобі наказав це сказати і хто вже давно хоче здати Україну.
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15.02.2022 08:49 Відповісти
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