Пристайко пояснив свою заяву: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях"
Посол України у Британії Вадим Пристайко пояснив свої слова в інтерв’ю британським ЗМІ про те, що Україна "могла би" розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією.
Про це він сказав у коментарі "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.
"Ми зараз на різних інтерв’ю тут пояснюємо, що НАТО (курс до НАТО. - Ред.) є навіть в Конституції і ніяких змін зараз немає, але ми не можемо розраховувати зараз на НАТО - бо ми не члени родини. Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях тощо. Щодо НАТО зараз - ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз", - зазначив Вадим Пристайко.
На запитання, чи може Україна переглянути свої амбіції щодо вступу до НАТО, посол Вадим Пристайко відповів BBC англійською мовою: "Ні, це не так, і я дуже радий, що маю шанс роз'яснити свою позицію".
Пристайко заявив, що раніше повідомлення BBC було результатом непорозуміння.
"Зараз ми не є членом НАТО, і щоб уникнути війни, ми готові на багато поступок, що ми й робимо в розмовах з росіянами", — сказав Пристайко.
"Це не має нічого спільного з НАТО, що закріплено в Конституції", - додав посол.
Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту. Прессекретар Зеленського Никифоров з цього приводу заявив, що вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.
Нагадаємо, що в лютому 2019 Україна включила курс на членство в НАТО і ЄС до Конституції. У грудні 2021 року Росія паралельно зі стягуванням військ до українських кордонів офіційно висунула НАТО вимогу не розширюватися за рахунок країн Східної Європи. В Альянсі на це відповіли, що не Росії вирішувати, кому долучатись чи не долучатись до блоку.
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Значить они за одно.
И раз он не отказался это озвучить это, грош ему цена . Сцикло
дристайко, гнида, не бреши...ось що ти сказало дослiвно...
https://youtu.be/XpKSEEHHac4
Ему дали озвучить вброс от ОПы
Оно озвучило. Опустило Украину.
Лично для меня он умер
"Простого опровержения мало.
Мы заявляем, что единственный способ доказать, что позиция Пристайко не является позицией украинской власти и Зеленского, -
немедленно отозвать посла из Лондона и уволить его с работы", - сказал Порошенко
https://ua.interfax.com.ua/news/general/798173.html
Даже если это интервью - не факап, а пробный камень со стороны Зермака и проверка реакции на него социума, то, судя по реакции этого социума, Зермаку придётся в очередной раз сдать назад. Зе-власть антиукраинская, но у неё есть один огромный плюс - она ссыкливая. Уже много раз запускала такие вот камни, но сдавала назад под давлением нас с вами. Не вижу причин, чтобы сегодня было по-другому.
Сегодняшняя Украина не Зеленский и Пристайко- Это весь цивилизованный мир, это мы с вами, в конце концов.
Забейте на Пристайко. Он никто и звать его никак. Если мы дадим понять, что испугались Путина, мы проиграли эту главную в истории страны битву за Украину. Но кроме трУсов Зеленского, Ермака и Пристайко есть мы с вами, есть Порох, есть те, кто никогда страну не сдаст.
Пошли они в жопу, все эти пристайки. Нам своє робити. Слава Україні та НАТО!
Неужели какие то недоумки решили без согласия украинцев, без внесения изменений в Конституцию, дать лугандоновской банде, где 800 тьІсяч граждан россии, особьІй статус.
Кому то действительно нужна гражданская война?