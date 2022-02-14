Пристайко пояснив свою заяву: "Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях"

Посол України у Британії Вадим Пристайко пояснив свої слова в інтерв’ю британським ЗМІ про те, що Україна "могла би" розглянути відмову від членства в НАТО задля запобігання війні з Росією.

Про це він сказав у коментарі "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Ми зараз на різних інтерв’ю тут пояснюємо, що НАТО (курс до НАТО. - Ред.) є навіть в Конституції і ніяких змін зараз немає, але ми не можемо розраховувати зараз на НАТО - бо ми не члени родини. Щоб уникнути війни просто зараз, ми готові на компроміси, але вони не лежать у сфері НАТО, а в Мінських домовленостях тощо. Щодо НАТО зараз - ми залишаємо курс, але вимушені шукати інші варіанти, які дозволять вижити просто зараз", - зазначив Вадим Пристайко.

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На запитання, чи може Україна переглянути свої амбіції щодо вступу до НАТО, посол Вадим Пристайко відповів BBC англійською мовою: "Ні, це не так, і я дуже радий, що маю шанс роз'яснити свою позицію".

Пристайко заявив, що раніше повідомлення BBC було результатом непорозуміння.

"Зараз ми не є членом НАТО, і щоб уникнути війни, ми готові на багато поступок, що ми й робимо в розмовах з росіянами", — сказав Пристайко.

"Це не має нічого спільного з НАТО, що закріплено в Конституції", - додав посол.

Раніше посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що Україна може відмовитись від вступу до НАТО, щоб уникнути війни з Росією. У МЗС України заявили, що слова Пристайка про можливу відмову України від членства в НАТО вирвані з контексту. Прессекретар Зеленського Никифоров з цього приводу заявив, що вступ до НАТО, як і європейський курс, є безумовним пріоритетом України.

Нагадаємо, що в лютому 2019 Україна включила курс на членство в НАТО і ЄС до Конституції. У грудні 2021 року Росія паралельно зі стягуванням військ до українських кордонів офіційно висунула НАТО вимогу не розширюватися за рахунок країн Східної Європи. В Альянсі на це відповіли, що не Росії вирішувати, кому долучатись чи не долучатись до блоку.