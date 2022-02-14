Готовий негайно виїхати до України з метою солідарного захисту, - експрезидент Польщі Валенса
Експрезидент Польщі Лех Валенса заявив про свою готовність захищати Україну від російської агресії.
Про це Валенса повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Повідомляю про готовність негайно виїхати до Києва з метою солідарного захисту", - йдеться в повідомленні.
За словами Валенси, він повідомив про свою готовність послу України в Польщі.
Топ коментарі
+39 Прощай немытая раССея
показати весь коментар14.02.2022 10:46
+36 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар14.02.2022 10:46
+33 Мобильный крематорий
показати весь коментар14.02.2022 10:46
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Твари - 16 млрд не на заправку танков, не на зарплату защитникам - а на обеспечение крысам смотать с корабля - такое нельзя прощать!!!
А Валенсі респект ! Нам би такого президента хоч на один термін !
Вони швидко провели реформи, які виписав захід - дорожню карту, і отримали допомогу, інвестиції , пішов жвавий розвиток. Також зазначив, що хоч Польща і не найбагатша країна Європи, але всі вони живуть дуже добре. А ми й досі тиняємось...
Це є основа освіти у Польщі. Без знання цього - жоден випускний іспит не пройдеш. Так налаштована система. Плюс церква культивує щось схоже
Що в Україні? Разброд і шатаніє...