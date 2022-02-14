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Новини
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Готовий негайно виїхати до України з метою солідарного захисту, - експрезидент Польщі Валенса

Готовий негайно виїхати до України з метою солідарного захисту, - експрезидент Польщі Валенса

Експрезидент Польщі Лех Валенса заявив про свою готовність захищати Україну від російської агресії.

Про це Валенса повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляю про готовність негайно виїхати до Києва з метою солідарного захисту", - йдеться в повідомленні.

За словами Валенси, він повідомив про свою готовність послу України в Польщі.

Також читайте: "Якщо Путін атакує Київ, має бути негайна реакція - атака на Москву", - Валенса

Автор: 

Валенса Лех (14) Польща (8486)


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Топ коментарі
+39
Слова мужчины...
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14.02.2022 10:46
+36
Респект Діду!
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14.02.2022 10:46
+33
Друзья познаются в беде.
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14.02.2022 10:46
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Респект Діду!
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14.02.2022 10:46 Відповісти
Да. То вам не кравчук чи кучма...Тому і Польща не Україна..
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14.02.2022 11:04 Відповісти
Слова мужчины...
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14.02.2022 10:46 Відповісти
Друзья познаются в беде.
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14.02.2022 10:46 Відповісти
Леху Валенсі-величезний респект...
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14.02.2022 10:46 Відповісти
пля - и это при том что чуть ли не все слуги урода и их хазяева взяли 16 млрд (бедные они) и сдрыснули с Украины...

Твари - 16 млрд не на заправку танков, не на зарплату защитникам - а на обеспечение крысам смотать с корабля - такое нельзя прощать!!!
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14.02.2022 10:48 Відповісти
16 млрд за счёт тех людей, которые защищают Украину. мрази
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14.02.2022 10:49 Відповісти
відчуйте різницю діда з яйцями і діда кравчука без них ..... за сьогоднійншє непорозуміння я взагалі мовчу просто безлике чмо
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14.02.2022 10:48 Відповісти
Що я пропустив стосовно непорозуміння з хитрим лисом?
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14.02.2022 10:57 Відповісти
Мужик с яйцами!!!!!!!!!!!!!!!!
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14.02.2022 10:49 Відповісти
ахметки, пинчуки кАлесниковы уже на лыжах! Украина куда смотрим?
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14.02.2022 10:51 Відповісти
Шановні громадяни України, тільки єдність, сила, супротив та наше рішуче ні путлеру, може зупинити війну, все інше буде її тліти та роздмухувати, як на Донбасі.
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14.02.2022 10:53 Відповісти
Тисну руку !
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14.02.2022 10:55 Відповісти
І як це виглядатиме
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14.02.2022 10:55 Відповісти
достойно
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14.02.2022 11:09 Відповісти
Повага і вдячність.
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14.02.2022 10:57 Відповісти
УВАЖЕНИЕ - вот чего не купишь, не одолжишь и не украдёшь, - то, что можно только заслужить.
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14.02.2022 10:57 Відповісти
Дякуємо, пане Президент!
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14.02.2022 11:02 Відповісти
Всі втікають, і лише самі сміливі приїздять.
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14.02.2022 11:03 Відповісти
Потому, что быдло само не справится.
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14.02.2022 11:15 Відповісти
И как он намерен защищать, старый популист?
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14.02.2022 11:04 Відповісти
Ти спочатку сомого себе спитай, а діду скажи "Велике дякую за підтримку."
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14.02.2022 11:06 Відповісти
Що ж ви робите з мовою. Дякую - це дієслово. Воно не може бути великим!
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14.02.2022 12:29 Відповісти
Так как защитил Польшу от москалей в конце 80. Теперь засрашка навсегда отстала от Польши. д
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14.02.2022 11:10 Відповісти
Поляки обрали президента Валенсу який був переслідуваний комуняками і КДБ. Чехи обрали Гавела який відсидів в тюрмах КДБ, як політв'язень за свої ідеали вільної Чехії, і лиш українці вибрали комуняку і агента КДБ Кравчука, от і пожирають зараз плоди свого вибору, тоді як Польща і Чехія давно в ЄС і НАТО ! Тож думайте українці не помиліться ще раз ! Вже після війни з Росією.
А Валенсі респект ! Нам би такого президента хоч на один термін !
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14.02.2022 11:05 Відповісти
Памятаю цього залізного діда ще з кінця 80, страйки, польська солідарність, совєцкі холуі ярузельський і каня. Дід разом з поляками не зассали москалів, зробили вибір, а совок утерся
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14.02.2022 11:07 Відповісти
Знайомий поляк каже, що Україна виглядає як Польща 20 років тому.
Вони швидко провели реформи, які виписав захід - дорожню карту, і отримали допомогу, інвестиції , пішов жвавий розвиток. Також зазначив, що хоч Польща і не найбагатша країна Європи, але всі вони живуть дуже добре. А ми й досі тиняємось...
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14.02.2022 11:13 Відповісти
молодец дед, а наши праститутки-депутаты разбежались как крысы кто куда, чартеры кружат круглосуточно вывозя всю мразоту с нашей страны.
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14.02.2022 11:08 Відповісти
НАСТОЯЩИЙ МУЖИК!
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14.02.2022 11:11 Відповісти
В самі важкі части реально видніються друзі і брати і це не Засрашка, не смердючі і брехливі мокші, а брати поляки і литовці. Це друзі США і Англія. Це Естонія, Латвія і навіть турки. Це Канада, Чехія та ряд інших країн. В серед всіх самий великий і ненажерливий ворог і кат -московія, яка знищила тільки під час голодоморів більше 15 мільйонів українців, яка знищила нашу культуру, яка вкрала нашу назву, яка постійно вбиває тисячі своїми війнами і засіханнями на нашу територію.
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14.02.2022 11:11 Відповісти
президенте Валенса, приїздіть, будем дуже раді, тільки не говоріть про готовність.... вона може й не наступити.
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14.02.2022 11:16 Відповісти
Я бы не доверял агенту КГБ Болеку.
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14.02.2022 11:20 Відповісти
JavaForever@ACJdotNET·18 годЯ глянув - з якою наполегливістю польскі викладачі вчать дітей любити країну, її історію та мову

Це є основа освіти у Польщі. Без знання цього - жоден випускний іспит не пройдеш. Так налаштована система. Плюс церква культивує щось схоже

Що в Україні? Разброд і шатаніє...
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14.02.2022 11:22 Відповісти
Это ж не байден
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14.02.2022 12:07 Відповісти
Цей дід вартий 100 слуг урода!
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14.02.2022 12:50 Відповісти
Цо то есть "солидарная защита"? Это чего-то противотанкового или противовоздушного
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14.02.2022 12:56 Відповісти
 
 