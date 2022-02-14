Готовий негайно виїхати до України з метою солідарного захисту, - експрезидент Польщі Валенса

Експрезидент Польщі Лех Валенса заявив про свою готовність захищати Україну від російської агресії.

Про це Валенса повідомив у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Повідомляю про готовність негайно виїхати до Києва з метою солідарного захисту", - йдеться в повідомленні.

За словами Валенси, він повідомив про свою готовність послу України в Польщі.

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