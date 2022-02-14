Сьогодні о 16:00 в Раді відбудеться нарада щодо безпекової ситуації під головуванням Данілова, - речниця голови ВР Дейнеко

Закриту нараду, що мала відбутися у Верховній Раді в неділю, 13 лютого, перенесли на понеділок, 14 лютого. На ній головуватиме секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила прессекретар Голови ВР Марія Дейнеко.

"На 16-у годину 14.02.2022 року запланована нарада під головуванням секретаря РНБО з питання оцінки безпекової ситуації навколо та всередині України", - йдеться в повідомленні.

Вона також поінформувала, що до участі в нараді запрошені керівництво парламенту, представники депутатських фракцій та груп, голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності та Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

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