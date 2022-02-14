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Новини
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Сьогодні о 16:00 в Раді відбудеться нарада щодо безпекової ситуації під головуванням Данілова, - речниця голови ВР Дейнеко

Сьогодні о 16:00 в Раді відбудеться нарада щодо безпекової ситуації під головуванням Данілова, - речниця голови ВР Дейнеко

Закриту нараду, що мала відбутися у Верховній Раді в неділю, 13 лютого, перенесли на понеділок, 14 лютого. На ній головуватиме секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила прессекретар Голови ВР Марія Дейнеко.

"На 16-у годину 14.02.2022 року запланована нарада під головуванням секретаря РНБО з питання оцінки безпекової ситуації навколо та всередині України", - йдеться в повідомленні.

Вона також поінформувала, що до участі в нараді запрошені керівництво парламенту, представники депутатських фракцій та груп, голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності та Комітету ВР з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Донбас та Крим не будуть повертати військовим шляхом, - Данілов

Автор: 

ВР (14943) Данілов Олексій (1259) РНБО (2278)


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Топ коментарі
+4
О 16:00, а чому не о 10-й чи хоча б о 12-й? З такою оперативністю нехай ідуть на #уй
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14.02.2022 11:00
+3
Із усіх голів фракцій лише Петро шарить у віськових питаннях. Ну ще Юля спєц по невиїзду танків.
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14.02.2022 10:53
+3
а почему не в 11 ..или 8 утра ...че на 16 ?! ..давайте уже в 23 или на завтра перенесите
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14.02.2022 10:59
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Із усіх голів фракцій лише Петро шарить у віськових питаннях. Ну ще Юля спєц по невиїзду танків.
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14.02.2022 10:53 Відповісти
Шарить як допутстити знищення половини *********** на складах
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14.02.2022 11:07 Відповісти
шарыть по котлам и минским соглашениям
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14.02.2022 11:34 Відповісти
Сьогодні буде Йолка
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14.02.2022 10:57 Відповісти
🇲🇪🇺🇦 МИД Черногории https://www.gov.me/clanak/mvp-obavjestenje-crnogorskim-drzavljanima-koji-borave-u-ukrajini просит своих граждан рассмотреть возможность временного выезда из Украины, в связи с непредсказуемой ситуацией с безопасностью.
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14.02.2022 10:58 Відповісти
Не бачу у переліку запрошених представників силового блоку
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14.02.2022 10:58 Відповісти
а почему не в 11 ..или 8 утра ...че на 16 ?! ..давайте уже в 23 или на завтра перенесите
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14.02.2022 10:59 Відповісти
16 магическое число
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14.02.2022 11:00 Відповісти
Та ще й Місяць у повній. Уууу...
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14.02.2022 11:02 Відповісти
лучше в 73:73 вечера ......
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14.02.2022 11:45 Відповісти
У нас что РНБО главней ВР стало! ??
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14.02.2022 11:00 Відповісти
Так давно вже
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14.02.2022 11:00 Відповісти
О 16:00, а чому не о 10-й чи хоча б о 12-й? З такою оперативністю нехай ідуть на #уй
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14.02.2022 11:00 Відповісти
Должны были еще вчера и в полном составе. Но "величайший " приревновал и ножками топал.
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14.02.2022 11:03 Відповісти
Та ні, вони на дні народження бєні свою боязнь алкоголем заливали
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14.02.2022 11:07 Відповісти
А шо, Беня из страны не чкурнул?! Чи ему уже некуда - кругом санкциями обложили?
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14.02.2022 11:10 Відповісти
Кравчука и Кучму нужно торжественно,по решению суда,повесить на Крещатике за сдачу ядерного оружия.Тепер нам нечем защищаться,им спасибо.
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14.02.2022 11:02 Відповісти
Ну, захист ядерною зброєю така собі ідея - счдєм усє, як казав Папанов. От як зброя стримування згодилась би, якби ядерний *********** расєя віддала
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14.02.2022 11:05 Відповісти
******* - не мешки ворочать.....
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14.02.2022 11:05 Відповісти
так зеленые депутаты таки разбежались и возвращаться не собираются....
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14.02.2022 11:08 Відповісти
Неужели не прошло и месяца
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14.02.2022 11:09 Відповісти
На нараді буде присутній єрмачок - головний по зливу секретної інформації
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14.02.2022 11:10 Відповісти
Того то людина в малиновому піджаку головує, щоб з дуру не внесли законопроєкт про гроші на армію. Он Єрмачок убовтав Пристайка, виставив його противагою Кулебі, бо кремль вже зробив нагоняй за активність Кулеби. Чого о 16 .00 бо буба якраз в цей час покидає Банкову і тривалий час буде в зоні недоступності - на дні Нірванни.
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14.02.2022 11:19 Відповісти
Та ніфіга не буде,адже всі вже у теплих краях із своїми сімями.Вони ще вчора погодились лише на телеконференцію.
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14.02.2022 11:13 Відповісти
Жоднгого міністра
А враховуючи те, що ветеринар зібрав АЖ голів комітетів, а всіма комітетами керують зебіли, то це буде не конструктивна зустріч, а плісняве шоу ні про що.
Фінансового комітету не буде. Питання фінансування війська теж обговорюватися не буде.
Висновки робіть самостійно.
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14.02.2022 11:14 Відповісти
авіакомпанії припинили польоти, посли та інструктори полишають країну, обсє також відкликає своїх людей, олігархи та їх сімейства відлетіли в Європу чи куди подалі, а ДЕ наш ПРЕЗЕДЕНТ??? чому він мовчить?? чому не розказує нам кожного вечора ,як справи , що воно далі і що робити кожному простому українцю?? чому не показує свою сім'ю - що ось ми всі тут разом і я з вами до останнього, чому не закликає до перемоги, не надихає, не рапортує,що робиться і вже зроблено??? адже ж розмовний жанр- то його ж талантт!! складається враження,що в нас влади нема, і от якщо росія все ж нападе ,то що приміром робити жінкам, дітям, людям похилого віку?
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14.02.2022 11:14 Відповісти
Те, кто за этого пестюка голосовал, пусть к нему идут и пусть он их защищает
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14.02.2022 11:28 Відповісти
"...адже ж розмовний жанр- то його ж талантт!!..." Отвечаю. Его "талант" - это: 1. оставить Украину почти НЕ подготовленной к войне (Спасибо бритишам и амером, что шлют хоть что-то!) 2. Наворовав миллиарды (куда там тому Саше - стоматологу!!!) на великом крадевництве, тперь сидеть тихо и терпеливо ЖДАТЬ, когда... НАЧНЕТСЯ. 3. А когда все НАЧНЕТСЯ - получить от "хозяев" свои 30 серебрянноиков и тихо свалить, нет не в лесок к Трухину а...(как это уже сделали и делают его СЛУГИ!) на фазенду в Италию, где его давно с нетерпением ждет его Скумбрия по 8, с его мальками. Ву-аля, вот и ВСЕ таланты!
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14.02.2022 11:30 Відповісти
Тільки що дивився флайрадар так 90-98% літакив на вильоті із України.
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14.02.2022 11:39 Відповісти
Так, чи інакше, але найкраще і наймудріше було б для всіх - і влади і опозиції знайти, в цю хвилину правдиву спільну точку зору.
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14.02.2022 11:24 Відповісти
А з ким якщо влада вже за межами України.Владу пора брати в руки військовим поки не пізно якщо вже не пізно.
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14.02.2022 11:29 Відповісти
А хто такий Данілов? Секретар дорадчого органу при президенті, чи єдинийдорослий при ньому? Чому засідання не відбувається під головуванням президента, як Верховного, тобто у конституційний спосіб?
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14.02.2022 11:26 Відповісти
С кем он собирается совещаться, если все зебилы уже ****** за кордон?
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14.02.2022 11:27 Відповісти
Владельцы мариупольских заводов Ахметов и Новинский отдали свои заводы рабочим и покинули Украину
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14.02.2022 11:31 Відповісти
Пан Данилов - спасибо что вы рядом с президентом!!! Так спокойнее!!! Молодости - так нужна мудрость!!!
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14.02.2022 11:41 Відповісти
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14.02.2022 12:00 Відповісти
Дядя, це сарказм чи ти голівкою вдарився об одвірок?
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14.02.2022 12:11 Відповісти
Депутати ахметов, новінський, коломойський і іже з ними теж прибудуть? Чи може їх хоч повноважень лишать?
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14.02.2022 11:47 Відповісти
Головне щоб Ківа побажав хутіну успіху!
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14.02.2022 12:33 Відповісти
 
 