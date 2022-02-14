Час для дипломатії між Росією і Україною скорочується: розмова Байдена і Путіна не дала приводу для оптимізму, - спікер Пентагону Кірбі

Вікно можливостей для переговорів щодо напруженості між Росією та Україною "скорочується" в міру нарощування Москвою військового потенціалу поблизу українського кордону.

Речник Пентагону Джон Кірбі заявив у ефірі Fox News, що "часовий компонент" для дипломатії між Росією і Україною "схоже, скорочується", і це, за його словами, "дає нам усім привід для занепокоєння", передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Кірбі зауважив, що суботня розмова між президентом Джо Байденом і президентом Росії Володимиром Путіним не призвела до якихось проривів і не "дала приводу для оптимізму".

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