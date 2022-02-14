"Ми рідні люди, ми сусіди": Лукашенко заперечує свою причетність до загострення відносин з Україною

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заперечує свою причетність до загострення відносин з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка, про це він заявив сьогодні на зустрічі із політичним та державним діячем України Олександром Морозом.

За словами Лукашенка, немає сенсу аналізувати білорусько-російські відносини у контексті "хто має рацію, а хто винен".

"Що стосується наших взаємин, я думаю, немає сенсу розповідати Вам про ці відносини. Немає сенсу аналізувати їх з погляду на те, хто має рацію, а хто винен. Все це Ви прекрасно, як досвідчена, мудра людина, розумієте. Розумієте, що відбувається, - зазначив він.- Але ще раз хочу публічно сказати Вам, що ми до загострення наших відносин практично не маємо жодного відношення. Ми проводили ясну, зрозумілу політику для українського народу. Я і зараз дотримуюсь цієї політики. Ми рідні люди, ми сусіди. І все цим сказано. І майбутнє наше має таким чином складатися, як у сусідів".

Звертаючись до Мороза, Лукашенко подякував йому за те, що той залишається стійкою, прихильною до своїх ідей людиною: "Я пам'ятаю добре наші зустрічі, розмови. Скажу відверто, тоді в політиці багато було різних людей. Але я сподівався, що Ви не загубитеся. Спектр думок був широкий, ви пам'ятаєте це не гірше за мене, і я дуже радий, що ми з Вами зустрічаємося завдяки тому, що Ви зберегли мужність і стійкість, не втратили свої переконання в тій непростій ситуації, що складається навколо нас - навколо України, Білорусі".

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