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Новини
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"Ми рідні люди, ми сусіди": Лукашенко заперечує свою причетність до загострення відносин з Україною

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, заперечує свою причетність до загострення відносин з Україною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Лукашенка, про це він заявив сьогодні на зустрічі із політичним та державним діячем України Олександром Морозом.

За словами Лукашенка, немає сенсу аналізувати білорусько-російські відносини у контексті "хто має рацію, а хто винен".

"Що стосується наших взаємин, я думаю, немає сенсу розповідати Вам про ці відносини. Немає сенсу аналізувати їх з погляду на те, хто має рацію, а хто винен. Все це Ви прекрасно, як досвідчена, мудра людина, розумієте. Розумієте, що відбувається, - зазначив він.- Але ще раз хочу публічно сказати Вам, що ми до загострення наших відносин практично не маємо жодного відношення. Ми проводили ясну, зрозумілу політику для українського народу. Я і зараз дотримуюсь цієї політики. Ми рідні люди, ми сусіди. І все цим сказано. І майбутнє наше має таким чином складатися, як у сусідів".

Звертаючись до Мороза, Лукашенко подякував йому за те, що той залишається стійкою, прихильною до своїх ідей людиною: "Я пам'ятаю добре наші зустрічі, розмови. Скажу відверто, тоді в політиці багато було різних людей. Але я сподівався, що Ви не загубитеся. Спектр думок був широкий, ви пам'ятаєте це не гірше за мене, і я дуже радий, що ми з Вами зустрічаємося завдяки тому, що Ви зберегли мужність і стійкість, не втратили свої переконання в тій непростій ситуації, що складається навколо нас - навколо України, Білорусі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто не планує воювати проти України, - Лукашенко

Білорусь (7925) Лукашенко Олександр (2653) Мороз (450)


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Топ коментарі
+63
Краще бути сиротою аніж мати таку рідню,або сусіда...
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14.02.2022 11:06
+44
Избавь, Господи, нас от такой родни. С ними никаких врагов не нужно.
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14.02.2022 11:06
+20
Бажаю скоріше ісдохнути тарган ********!
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14.02.2022 11:07
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Краще бути сиротою аніж мати таку рідню,або сусіда...
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14.02.2022 11:06 Відповісти
Так, з такими "друзями" і ворогів не треба.
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14.02.2022 11:12 Відповісти
проста вмєстє с пуйлом ідітє нархєн-радниє сасєді...
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14.02.2022 11:15 Відповісти
Вовки тамбовські московському запроданцю рідня...
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14.02.2022 12:10 Відповісти
Избавь, Господи, нас от такой родни. С ними никаких врагов не нужно.
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14.02.2022 11:06 Відповісти
Бажаю скоріше ісдохнути тарган ********!
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14.02.2022 11:07 Відповісти
Откопали какой-то труп, чтобы он встретился с колхозным полудурком... Посвежее никого не нашли?
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14.02.2022 11:07 Відповісти
Походу у него раздвоение личности!!!
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14.02.2022 11:07 Відповісти
нагадує найвелчнішого. Той теж сьогодні не пам`ятає що говорив вчора.
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14.02.2022 11:14 Відповісти
Кабинет врача тоже соседствует с палатой психов, но не значит, что они "родные люди"....
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14.02.2022 11:07 Відповісти
Геронти, блд. Деменція на тлі менопаузи.
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14.02.2022 11:07 Відповісти
"Ми рідні люди, ми сусіди": сказав Лукашенко державною мовою Російської Федерації.
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14.02.2022 11:08 Відповісти
каин и авель тоже родные были
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14.02.2022 11:08 Відповісти
3,14дор ти вусатий, а не сусід!
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14.02.2022 11:08 Відповісти
Каин и Авель тоже были родственниками...
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14.02.2022 11:08 Відповісти
Хло посылает своим рабочим ртом сигналы Западу, что у него потекло по штанине в свете поставок оружия Украине.
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14.02.2022 11:09 Відповісти
на зустрічі із політичним та державним діячем України Олександром Морозом.

Це той мороз що перебігши від помаранчевих зробив януковіча ПМ?
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14.02.2022 11:09 Відповісти
Ага, кричав про демократію і долю держави, а на ділі сам вперся в посаду спікера...
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14.02.2022 11:17 Відповісти
Его нос от постоянного вранья уже должен был вырасти и дотянуться через стол до Мороза
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14.02.2022 11:09 Відповісти
До Лукашенко почало доходить , що війна не має кордонів.
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14.02.2022 11:09 Відповісти
Какие же мышебратья?
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14.02.2022 11:09 Відповісти
Іди ти на путіна, старий недоумку!
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14.02.2022 11:10 Відповісти
Та пишіть вже "на *****" - гірше не буде
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14.02.2022 11:13 Відповісти
цензорята забанять, у них тут ватні модератори сидять
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14.02.2022 11:14 Відповісти
таракан ! геть під плінтус !
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14.02.2022 11:10 Відповісти
Лукашенко, если тебя держат в заложниках моргни три раза!!!
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14.02.2022 11:10 Відповісти
Який нах заложник, це такийже людожер як і Пуйло
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14.02.2022 11:15 Відповісти
И действуют по принципу "Бей своих чтоб чужие боялись".
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14.02.2022 11:11 Відповісти
Нахер пошел.. В родню оно набивается!! У нас в родне маньяков, дебилов и предателей не было и не будет
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14.02.2022 11:11 Відповісти
Борони Боже від таких "сусідів", тим паче від "рідні"
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14.02.2022 11:11 Відповісти
Ріднесенький батько наш
Десь в в США ляпнули що Беларусія получе санкції у випадку агресії росіі ,так вусатий зразу в кохані признається
от шльондра
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14.02.2022 11:11 Відповісти
Мороз роздiляе з Григоровичем думки?
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14.02.2022 11:12 Відповісти
Ти диви як воно заспівало, московський шнирь...
Перестати у них паливо купляти + ще пару стінгерів від Литви братньої і цей московський холуй ще не так заспіває!
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14.02.2022 11:12 Відповісти
якщо перестанемо у них купляти пальне, треба шукати інших постачальників. Це може сильно вдарити по цінах на пальне (які і так вже "шкалять"), або ж доведеться заправляти нашу "бодягу", від якої ******** двигунам може прийти каюк. А з Литви вони транзит вже перекрили... на ОККО, ВОГ, Шелл почали реалізувати лише білоруське пальне.
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14.02.2022 13:25 Відповісти
У цього сусіда ніж за пазухою. Не треба допускати його до обіймів.
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14.02.2022 11:12 Відповісти
Так "рідні" люди чи сусіди? чи може "брати" із славянської вонючої бражки?
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14.02.2022 11:12 Відповісти
Мне тут один, андрюшка-полиглот доказывал что Беларусь еще страна и плакался что жалеет что сесере распался. Все что хочется вам клоунам просрашим свою страну, свой язык, культуру и независимость сказать - идите н...уй со своим братушеством, "триединством" и прочей фигней. Все что можете теперь, так это молча сидеть на кацапских бутылках и швабрах, лохи.
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14.02.2022 11:13 Відповісти
білоруський родич рашистського ворога України і її народу - так само є ворогом України і її народу.
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14.02.2022 11:15 Відповісти
Думали, що рідні і тут більше половини кричали, який великий господарник Лукашенко, закупали всі ваші продукти і вироби. А вийшло, що ви такі самі, як і московити. Не потрібна нам ваша дружба на словах, будьте просто сусідами, а дружіть з московією, хоча вона вас вже проковтнула. Ми якось самі розберемося з ким нам дружити. Час показав, що точно не з вами.
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14.02.2022 11:16 Відповісти
Пошел тынах. тварь. Твои братья черти. Ты иуда даже не белорус и не был избран беларусами. Твое место на концерте у Кобздона.
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14.02.2022 11:16 Відповісти
Вспомнился Марти Макфлай: "He is an asshole!"
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14.02.2022 11:19 Відповісти
Схоже цей покидьок обісрався і знову почав нам нести маячню,як він нас любить.Но добре запам'ятали, як він розказував казки ,про захоплення Київа за три дні.
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14.02.2022 11:19 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EYWbatgKN4g&ab_channel=LarryDavis
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14.02.2022 11:19 Відповісти
Не брат ты мне, гнида усатая.
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14.02.2022 11:20 Відповісти
От як заспівав бульбаш після цього...
_______
Після запровадження владою Білорусії заборони на залізничний транзит нафтопродуктів з Литви в Україну їх перевозитимуть через Польщу.



Як пише Nefterynok, про це заявив президент компанії Orlen Даніель Обайтек, чий Мажейкяйський НПЗ у Литві постачав раніше паливо в Україну через Білорусь. Він зазначив, що компанія заздалегідь готувалася до такого сценарію і зайнялася диверсифікацією логістичних можливостей.
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14.02.2022 11:20 Відповісти
Таргани нам не рідня
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14.02.2022 11:21 Відповісти
Присосался к путинскому херу основательно. Но сцит кипятком, понимает что из за ***** его сделают терпилой показательно.
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14.02.2022 11:23 Відповісти
Перестати їх бадягу купляти і ще не так заспіває!
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14.02.2022 11:23 Відповісти
ах ти ж ****** падло з говна і тирси !!!
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14.02.2022 11:23 Відповісти
Этот старый продажный коммуняка еще жив? пора к кобзону на концерт
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14.02.2022 11:26 Відповісти
О! Дід мороз десь вилізло
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14.02.2022 11:27 Відповісти
О це Чмо пересувається просто в повітрі!!!! Ггнида!!!!
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14.02.2022 11:28 Відповісти
Пусть напомнит ему про Хельсенские договорённости 1975 про недоторканність кордонів
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14.02.2022 11:30 Відповісти
Иди в сраку,сосед пришешеленый!
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14.02.2022 11:33 Відповісти
А чего я думал что Мороз того, помер?) Вытащили старика из нафталина. А вообще забавно наблюдать как усатый завертелся, как санкциями запахло. Баблишко то видать тоже в западных странах, уж точно не в сбербанке))
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14.02.2022 11:33 Відповісти
Лука на всякий случай говорит фразу из кинофильма "Бриллиантовая рука" :

"Не виноватая я . . ."

Ну-ну.
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14.02.2022 11:37 Відповісти
Яке ж воно цинічне ,паскудне і брехливе і як за свою шкуру боітся.
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14.02.2022 11:42 Відповісти
Він засцяв, бо знає, що коли почнеться війна, ми її перенесемо на територію його автономного округу і влупимо по бульбашам!
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14.02.2022 11:49 Відповісти
Позавчора разом з х#йлом збирався воювати з Україною, вчора США заявили, якщо путін почне війну, то санкції введуть і проти Білорусії. Сьогодні вже самопроголошений бульбофюрер "рідний сусід".
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14.02.2022 11:59 Відповісти
І це чмо разом з ху.лом свій шнобєль в Україну хоче засунути ! Пішов в анус , козел !
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14.02.2022 12:02 Відповісти
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14.02.2022 12:05 Відповісти
Не родные вы а звери. Палками насиловать женщин в участках. Почитайте как молодой девочке "родня" разорвала все внутренности женские. Теперь все выпадает у нее. Таких скотов мир не видывал.
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14.02.2022 12:13 Відповісти
Лукашенко, как говорится, *опой на два стула пытается сесть
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14.02.2022 12:14 Відповісти
Тамбовский волк тебе родня.
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14.02.2022 12:50 Відповісти
Мы с Беларусью только лишь соседи и про родство не чего везти разговор-это лицемерие.
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14.02.2022 13:03 Відповісти
Не слушайте этого тупого агрогнома и усатого татаракана Лукашенко!! Он такой брехун !!Ещё хуже пуйла-***** и Лаврова вместе взятых!! Лукашенко Обманет зеленского ,как до сих пор обманывал!! Лукашенок Это такая порституткка! Подмахнёт тому кто больше заплатить!!
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14.02.2022 13:41 Відповісти
 
 