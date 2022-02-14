Для Путіна існує тільки дві можливі опції: розділити Україну або повністю повернути нас у сферу російського впливу, - Клімкін
Якщо є політична воля відмовитися від "Мінська", це можна зробити жорстко або елегантно, оскільки він ніколи не буде реалізований.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.
"Інший шлях – просто "петляти", як ми зараз і робимо. Тому що влада розуміє: якщо вона тут піде на поступки, її просто "знесуть". Пам’ятаєте, була ідея про створення Координаційної ради з окупаційними адміністраціями? Тоді суспільство піднялося буквально за декілька годин і обламало владу. Так само зробить і з будь-якою іншою подібною ідеєю. Оскільки українці прекрасно усвідомлюють: ставка тут не Донбас, а Україна – її існування та наші шанси. Причому не тільки стати членом НАТО або ЄС, а взагалі бути країною, як такою", - пояснив він.
За словами Клімкіна, Путін хоче, щоб Україна припинила бути "антиросією", як він написав у своїй статті, і стала "проросією".
"Ті, хто тлумачать "фінляндизацію", як "ЄС – так, НАТО – ні", нехай згадають 2013 рік, коли Путін нагнув Януковича і сказав: "Ніякої угоди про асоціацію!" Хоча вона і не містить прямої перспективи членства в Євросоюзі. Тому для Путіна існує тільки дві можливі опції: розділити Україну або повністю повернути нас у сферу російського впливу. Будь-які інші для нього принципово неприйнятні. Саме з цієї позиції потрібно розглядати Мінські або інші домовленості", - наголосив ексміністр закордонних справ.
Докладніше читайте в інтерв'ю з Павлом Клімкіним для Цензор.НЕТ тут.
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Ви певно в совковій армії не служили, усе знаєте тільки понаслишке?
Вангую за два три місяці вони пропьють усю солярку а потім почнуть курочити та міняти зброю на водяру та жратву.
А частина хто розумніший одразу встануть на лижі та подадуться ховатися в свої *****
Вжезаї 6 альі ці зелені щури та кацапські кроти
Т.е. это не вы галочки в бюллетенях ставили? Вас насильно заставляли? Не нужно ля-ля. Я лично общался с "кормильцами" всей страны в Луганске и Донецке и в 2003, и в 2013 году, и в 2015-16 году на Донбассе. Мне вполне хватило чтобы все понять.
И сравнить что у нас было при Петьке и сейчас при выбранном вами зеленом манкурте и предателе? Когда на грани вообще вопрос существования всей страны. И чего не остались в Марике, там же свои? Там же нет рюзького мира. Чего сдрыстнули от своих в Киев? И не нужно врать, я прекрасно помню что было оккупировано до Пети, а что он оставил уходя. И какая армия была перед его приходом в июне 2014, и какую он оставил в 2019 году.
Ну вот вы турнули Пороха. А можно узнать конкретно что славного сделало эти 73% населения после того, как им перестал мешать жить и творить Порох и "порохоботы"? Можно перечислить все достижения этого нарида без Порошенко за 2,5 года славного труда? Все, что этот народ начал и закончил за это время сам? Чего ты достигло, убогое свиноподобное, за это время? Может экономика в стране растет, а тарифы и цены упали? Может зарплаты и социалка бешено выросли, а долги по зарплате бешено не растут? Может война закончилась и уже Донбасс с Крымом освободили? Может в дипломатии всех переиграли? Может коррупция исчезла, а всех олигархов уже загнали под шконку и они обеднели, а не разбогатели? Может армию подняли и вооружили до зубов, что ***** боится даже нос сунуть? Может я что-то пропустил? Ведь прошло уже 2.5 года - половина президентского срока выбранного тобой, свинья убогая, манкурта и предателя при абсолютной его власти.
Ну и где все ваши и твои, свинья, достижения? Вы ведь 73%, которые не ошибаются.
Это как "лепили лейбочки"
Як бронюють армійські «Богдан-МАЗи»
https://www.ukrmilitary.com/2016/03/bogdan-maz-praktika.html
А это что закупили вы, свиньи.
ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант
https://defence-ua.com/news/zsu_zakupili_41_tsivilnu_vantazhivku_maz_na_8_mln_griven_dorozhche_nizh_vijskovij_variant-2225.html
А я еще и маслица подлил: сказал, что если реально начнется, то бежать уже будет поздно, потому как воздушное пространство будет закрыто, на дорогах будут пробки, вывозить владельцы автотранспорта будут исключительно свои семьи, а кроме того, транспортные магистрали будут задействоваться для перемещения военной техники и будут первоочередными целями для вражеской авиации .
Я в 2015 пустил таких вот беженцев с Донбасса в одно свое свободное жилье. За них попросили знакомые. Пустил бесплатно с условием оплаты коммуналки и все. Жалко людей стало. Другие знакомые взяли их на работу. Потом с трудом и сбоем еле избавился от этого быдла. Они считают что им все что-то должны и обязаны. За них работать, за них защищать страну. А они будут получать бабки, бухать и ни за что не платить. Мало того - начали меня учить как жить. В общем выгнал, погасил долги за коммуналку и перекрестился. С работы их тоже выгнали, достали всех и там.
Ну я тоже переселенец. Так что не нужно всех под одну гребенку. В Киеве и без Донбасса ваты хватает.