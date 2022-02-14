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Для Путіна існує тільки дві можливі опції: розділити Україну або повністю повернути нас у сферу російського впливу, - Клімкін

Для Путіна існує тільки дві можливі опції: розділити Україну або повністю повернути нас у сферу російського впливу, - Клімкін

Якщо є політична воля відмовитися від "Мінська", це можна зробити жорстко або елегантно, оскільки він ніколи не буде реалізований.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Інший шлях – просто "петляти", як ми зараз і робимо. Тому що влада розуміє: якщо вона тут піде на поступки, її просто "знесуть". Пам’ятаєте, була ідея про створення Координаційної ради з окупаційними адміністраціями? Тоді суспільство піднялося буквально за декілька годин і обламало владу. Так само зробить і з будь-якою іншою подібною ідеєю. Оскільки українці прекрасно усвідомлюють: ставка тут не Донбас, а Україна – її існування та наші шанси. Причому не тільки стати членом НАТО або ЄС, а взагалі бути країною, як такою", - пояснив він.

За словами Клімкіна, Путін хоче, щоб Україна припинила бути "антиросією", як він написав у своїй статті, і стала "проросією".

"Ті, хто тлумачать "фінляндизацію", як "ЄС – так, НАТО – ні", нехай згадають 2013 рік, коли Путін нагнув Януковича і сказав: "Ніякої угоди про асоціацію!" Хоча вона і не містить прямої перспективи членства в Євросоюзі. Тому для Путіна існує тільки дві можливі опції: розділити Україну або повністю повернути нас у сферу російського впливу. Будь-які інші для нього принципово неприйнятні. Саме з цієї позиції потрібно розглядати Мінські або інші домовленості", - наголосив ексміністр закордонних справ.

Докладніше читайте в інтерв'ю з Павлом Клімкіним для Цензор.НЕТ тут.

Читайте: Форуми "Україна післязавтра" з розробки плану розвитку України відбудуться у регіонах – Данилюк, Клімкін, Рябошапка

Автор: 

путін володимир (23765) росія (64958) Клімкін Павло (1668) мінські угоди (2231)


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Топ коментарі
+22
Такого опыта, как у Климкина сейчас в Украине нет ни у кого из дипломатов....в горячее время ему пришлось с идиотами общаться...
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14.02.2022 11:09
+19
***** загнал себя в классическую вилку решений, из которой нет выхода. Начать войну означает физическую смерть, отступить - смерть как предводителя своего ОПГ. И полезть нельзя и не лезть нельзя. Доповышался ставок, гнида.
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14.02.2022 11:11
+18
Переживемо. З четверга на Харьківщині вже плюсова погода цілодобова. Дощі. Головне, щоб в Києві влада не обісралась від мужності.
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14.02.2022 11:08
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Переживемо. З четверга на Харьківщині вже плюсова погода цілодобова. Дощі. Головне, щоб в Києві влада не обісралась від мужності.
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14.02.2022 11:08 Відповісти
Для цього владі не потрібно напружуватись
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14.02.2022 11:09 Відповісти
Бо тече з усіх дірок.
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14.02.2022 11:13 Відповісти
Окружний адмінсуд розглядатиме позов Януковича до Ради 16 лютого.
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14.02.2022 11:26 Відповісти
Совпадение?Недумаю.16 февраля Янукович хочет через вовчий суд вернуть себе полномочия.
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14.02.2022 11:28 Відповісти
От любимого Зелей Портновского суда можно ждать любой подлости.
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14.02.2022 11:30 Відповісти
Такого опыта, как у Климкина сейчас в Украине нет ни у кого из дипломатов....в горячее время ему пришлось с идиотами общаться...
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14.02.2022 11:09 Відповісти
Це йому напевно тесть нашептав.
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14.02.2022 11:11 Відповісти
Ему и тестя не нужно на вас глядя. Все как на ладони.
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14.02.2022 11:16 Відповісти
?
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14.02.2022 11:20 Відповісти
Ответ выше. Не дошло - не мои проблемы.
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14.02.2022 11:23 Відповісти
Вакцина подіяла? Одна прямолінійна відповідь свідчить про фатальний брак нейронів.
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14.02.2022 11:49 Відповісти
Лечится нужно, если не доходит с первого раза очень прямой и ясный ответ.
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14.02.2022 11:55 Відповісти
Я бачу Вам вже налєчілі! Прості асоціації важко збагнути!
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14.02.2022 12:00 Відповісти
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14.02.2022 14:30 Відповісти
О, прогрес у лікуванні?- пряма трансляція з палати?
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14.02.2022 15:06 Відповісти
У него есть ещё вариант "Обосраться и сдохноть от гангрены жопы"...
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14.02.2022 11:10 Відповісти
Есть еше шарфик и табакерка. Но это зависит от наличия яиц у его ближайшего окружения.
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14.02.2022 11:12 Відповісти
***** загнал себя в классическую вилку решений, из которой нет выхода. Начать войну означает физическую смерть, отступить - смерть как предводителя своего ОПГ. И полезть нельзя и не лезть нельзя. Доповышался ставок, гнида.
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14.02.2022 11:11 Відповісти
ну он оставит свою салдатню у границ, типа теперь это у них это постоянное место дислокации и будет время от времени проводить там свои учения пугая все окресности
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14.02.2022 11:50 Відповісти
І як довго та салдатня буде боеготовою?
Ви певно в совковій армії не служили, усе знаєте тільки понаслишке?
Вангую за два три місяці вони пропьють усю солярку а потім почнуть курочити та міняти зброю на водяру та жратву.
А частина хто розумніший одразу встануть на лижі та подадуться ховатися в свої *****
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14.02.2022 12:25 Відповісти
как показывает практика, никакой реальной боеготовности от расейскай салдатни не требуется - домохозяйки пугаются даже факта их перевозки туда-сюда
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14.02.2022 12:28 Відповісти
Особисто я впевнений що бункерная бабушка не зважиться віддати наказ про повномаштабне вторгнення,але морально тиснутиме до останього...
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14.02.2022 11:11 Відповісти
Хотелось бы чтобы это было так. Но для ***** это последний шанс. Даст заднюю - свои холуи из ОПГ "Озеро" не простят. Пацан дал заднюю не по пацански. Что в голове у этого гандона не может сейчас сказать никто.
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14.02.2022 11:14 Відповісти
Немає нічого гіршого за стару мавпу без мізків з гранатою в руках.
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14.02.2022 11:15 Відповісти
прям открытие и что дальше помололи языком и точка.. такое продолжается 8 год если не раньше... мы САМИ 30 ЛЕТ ВСКАРМИВАЛИ РОССИИ БРАТЕРСТВО ДАЖЕ СГЕОДНЯ ЕСТЬ ЕЩЕ ТЕ КТО НЕ ВИДИТ В РОССИИ ВРАГА априори... а виноват не ПУТИН А МЫ САМИ.... да да не надо пытаться растянуть благосостояние олигархов нардепов Президентов чиновников и онных от корыта власти на всю страну если человек ВЫЖИВАЕТ В УКРАИНЕ ТО ЕМУ ПОВЕРЬТЕ ФИОЛЕТОВО НА УКРАИНУ ИБО УКРАИНЕ ФИОЛЕТОВО НА ЧЕЛОВЕКА.. пока ПРОСТОГ ЧЕЛОВЕК НЕ СТАНЕТ МАЯКОМ ВСЕЙ ПОЛИТКИИ ЭКОНОМИКИ НАДСТРОЙКИ ПРАВА И ЗАКОНА ДЛЯ УКРАИНЫ только тогда патриотизм будет без всяких песен танцев и понуждений.... пора бы поумнеть и понять если человеку нечего терять кроме жизни он будет думать а стоит ли ТО чтобы отдать за это свою жизни лично я не готов отдавать житие на сученных нардепов за поддонков министров за кретинов Президентов за мусоров полицаев и мразей из правовой системы за Ахметова Какламойшу и так далее НЕ ГОТОВ И НЕ БУДУ... потому как 30 лет Украина мне в лицо плевала и говорила...... все остальное выживание ваши проблемы...... теперь пусть проблема Украины станет ее проблемой...... у нас народ идет своей дорогой...... а власть своей встречаемся на перекрёстке называемому--- выборами или ой война на пороге....не путайте патриотизм Европы и США там люди будут сражаться за то что им есть что терять...даже если гибнет солдат-- то о6н уверен что о семье детях позаботятся..... а у нас... никто.. достаточно 2 годичного Ковидного концлагеря чтобы понять кто и о ком да никто и ничто каждый сам за себя и сам по себе.... всем плевать.... А побег из страны олигархов и семей нардепов- министров тому подтверждение..
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14.02.2022 11:17 Відповісти
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14.02.2022 11:18 Відповісти
Треба за барки витягти козира з ОПи і повісити отам прямо на паркані.
Вжезаї 6 альі ці зелені щури та кацапські кроти
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14.02.2022 12:30 Відповісти
Для ***** є тільки дві можливі опціі: Гаага чи київський каштан. СЛАВА НАЦІЇ.
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14.02.2022 11:23 Відповісти
Не при этих гнидах при власти. Сегодня произошло очередное предательство страны от Зеленого представителя. И никакой реакции от верховного.
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14.02.2022 11:28 Відповісти
Смерть ворогам!
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14.02.2022 11:30 Відповісти
Гаага це надто довго.
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14.02.2022 11:56 Відповісти
Есть ещё третья опция. Сжечь к уям москомию и жить в мире и спокойствии.
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14.02.2022 11:25 Відповісти
Чудово... А ми три роки дороги будували та концерти зеленського дивились.
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14.02.2022 11:25 Відповісти
Або проста піти нахрєн-де саме йому і місце...
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14.02.2022 11:27 Відповісти
.
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14.02.2022 11:28 Відповісти
У Украины единственный шанс выжить ето воевать за нашу страну. Остальное компромисы и мирные планы ето чистая манипуляция и завуалированная капитуляция. Если сюда придет рузькиймир здесь жизни не будет. Ето мне неоднократно со слезами на глазах рассказывает моя родственница которой пришлось убежать сначала с абхазии в Донецк. Потом с Донеска в Мариуполь, а после обстрела Мариуполя в Киев. Теперь ей куда бежать, в Польшу начинать в пятый раз жизнь сначала?
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14.02.2022 11:29 Відповісти
Знакомой нужно было сначала думать головой на выборах. И родственникам это объяснять. А не бегать. Не было бы такого треша, как сейчас.
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14.02.2022 11:40 Відповісти
Голосовать? Иди поголосуй сейчас в крыму или на Рашке или на той же Беларашке. Ты много голосовал живя в шоветском шоюзе? Не дай Бог конечно, но ты можешь вспомнить как ето когда Украина капитулирует и в Украину вернется режим Януковоща.
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14.02.2022 11:44 Відповісти
Т.е. это не донецкие голосовали за Яныка и рыгов практически поголовно? Это не они даже после 2014 года голосовали снова за ОПЗЖ или этого зеленого манкурта и предателя?
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14.02.2022 11:52 Відповісти
Я еще раз говорю, тебе напомнить как в том регионе да и везде проводили голосования? К тому же Петька тот же самый рыг которого выбрала вся Украина и который отводил войска от населенных пунктов и запрещал нашим стрелять по врагу
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14.02.2022 11:55 Відповісти
Ну почему, как зебил - то обязательно хамло. Тыкать будешь в своем свинарнике или своей Машке в рыгаловке под столом.

Т.е. это не вы галочки в бюллетенях ставили? Вас насильно заставляли? Не нужно ля-ля. Я лично общался с "кормильцами" всей страны в Луганске и Донецке и в 2003, и в 2013 году, и в 2015-16 году на Донбассе. Мне вполне хватило чтобы все понять.

И сравнить что у нас было при Петьке и сейчас при выбранном вами зеленом манкурте и предателе? Когда на грани вообще вопрос существования всей страны. И чего не остались в Марике, там же свои? Там же нет рюзького мира. Чего сдрыстнули от своих в Киев? И не нужно врать, я прекрасно помню что было оккупировано до Пети, а что он оставил уходя. И какая армия была перед его приходом в июне 2014, и какую он оставил в 2019 году.
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14.02.2022 12:06 Відповісти
Ето не мои ето ТВОИ с Петькой рыги за которых вы топите постоянно, Ето ты со своими порохоботами 8 лет за Ахметова топил. Ето твой Петька и твой Гончаренко каждый день тут хороводы водили чтобы выделить Ахметову десятки миллиардов на зеленые тарифы и прочие ништяки. Ето твой Петька как только пришел к власти начал возвращать и садить в кресла убежавших на Рашку после Майдана рыгов. Ето твой Петька начал давить народ тарифами и пошлинами и начал войну не с олигархатом а с *евробляхерами* и остальной нищетой которая еле барахтается на плаву. Ето ты рассказывал что моя мать плохо работала раз за 39 лет стажа педагогом и медработником заработала у Петьки на пенсию 1500грн. Или тебе мордой тыкнуть сколько Петька провалил законов о *выводе капитала*, повышению налогов на олигархов и тд?
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14.02.2022 12:14 Відповісти
Без проблем, тупой дебил. Раз ты свинья хочешь тыкать - будем тебе урод тыкать. Даже не сомневаюсь что тебе, свинья тупая, по другому не доходит. Что и требовалось доказать.

Ну вот вы турнули Пороха. А можно узнать конкретно что славного сделало эти 73% населения после того, как им перестал мешать жить и творить Порох и "порохоботы"? Можно перечислить все достижения этого нарида без Порошенко за 2,5 года славного труда? Все, что этот народ начал и закончил за это время сам? Чего ты достигло, убогое свиноподобное, за это время? Может экономика в стране растет, а тарифы и цены упали? Может зарплаты и социалка бешено выросли, а долги по зарплате бешено не растут? Может война закончилась и уже Донбасс с Крымом освободили? Может в дипломатии всех переиграли? Может коррупция исчезла, а всех олигархов уже загнали под шконку и они обеднели, а не разбогатели? Может армию подняли и вооружили до зубов, что ***** боится даже нос сунуть? Может я что-то пропустил? Ведь прошло уже 2.5 года - половина президентского срока выбранного тобой, свинья убогая, манкурта и предателя при абсолютной его власти.

Ну и где все ваши и твои, свинья, достижения? Вы ведь 73%, которые не ошибаются.
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14.02.2022 12:29 Відповісти
Я тебе еще могу и про армию рассказать какую Петька оставил. Я с 2014 по 2015 год работал с волонтерами и много узнал с рассказов очевидцев. И про петькины Богданы которые рассыпаются и про то как Петька закупал на Рашке Мазы- автозаки и клеил на них свои лейбы и про многое другое. В том числе и про торговлю и контрабанду с террористами. Петька не зря драпанул в Польшу от суда. Знает что на него пожизненное накопать можно.
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14.02.2022 12:18 Відповісти
Что-то помают под него, копают, а сколько лет ничего не накопали! Ты лучше про «Липецкуюфабрику» чеши, да про то, как «порох родного брата убил», это тебе ближе.
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14.02.2022 12:34 Відповісти
Да да да. Ври больше тупой дебил. Может такие дебилы как ты, свинья, и поверят. А это правда.

Это как "лепили лейбочки"

Як бронюють армійські «Богдан-МАЗи»
https://www.ukrmilitary.com/2016/03/bogdan-maz-praktika.html

А это что закупили вы, свиньи.

ЗСУ закупили 41 цивільну вантажівку МАЗ на 8 млн гривень дорожче ніж військовий варіант
https://defence-ua.com/news/zsu_zakupili_41_tsivilnu_vantazhivku_maz_na_8_mln_griven_dorozhche_nizh_vijskovij_variant-2225.html
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14.02.2022 12:35 Відповісти
Знаешь, что самое смешное? Месяц-два назад я рассказывал знакомым зебилам про ситуацию вокруг Украины, которая является следствием недальновидной (или предательской) политики Клоуна. Говорил, что возможна война, к которой нужно готовится. От них слышал лишь заявления в стиле: "Это все США нагнетают". А сейчас ситуация изменилась на прямо противоположную. Зебилы уже реально в панике, готовы бежать хоть сейчас. Не верят они уже Бубочке.
А я еще и маслица подлил: сказал, что если реально начнется, то бежать уже будет поздно, потому как воздушное пространство будет закрыто, на дорогах будут пробки, вывозить владельцы автотранспорта будут исключительно свои семьи, а кроме того, транспортные магистрали будут задействоваться для перемещения военной техники и будут первоочередными целями для вражеской авиации .
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14.02.2022 12:16 Відповісти
Ты два месяца рассказывал? А я рассказывал 8 лет что на какие компромисы и какие переговоры бы не ездили будет полномасштабная война. А вместо етого все 8 лет власть не армии а олигархам выделяла десятки миллиардов гривень под сомнительные, мягко говоря программы типо зеленых тарифов, теплых кредитов, на курочек Косюку и тд.
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14.02.2022 12:22 Відповісти
Я даже догадываюсь, за кого ты голосовал. Так смешать все в кучу нужно умудриться! Ты армию в 2014 году видел? Ее практически не было, а в 2019 уже была. И каски были, и броники, и новые образцы вооружения, и новое питание. Что тебя не устраивало? Зеленые тарифы для нашей страны являются более важными, чем для той же Германии, потому как альтернативы ядерной и зеленой энергетике у тебя в принципе нет. Или напомнить, где ты покупаешь энергоресурсы? Кстати, мы уже приблизились к тому моменту, когда стоимость зеленой энергетики будет ниже, чем стоимость тепловой, потому как ресурсы будут дорожать всегда! Теплые кредиты в принципе из той же оперы.
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14.02.2022 12:37 Відповісти
Зеленка уже дешевле угольной генерации ТЭС. Особенно Ахметкиной.

Я в 2015 пустил таких вот беженцев с Донбасса в одно свое свободное жилье. За них попросили знакомые. Пустил бесплатно с условием оплаты коммуналки и все. Жалко людей стало. Другие знакомые взяли их на работу. Потом с трудом и сбоем еле избавился от этого быдла. Они считают что им все что-то должны и обязаны. За них работать, за них защищать страну. А они будут получать бабки, бухать и ни за что не платить. Мало того - начали меня учить как жить. В общем выгнал, погасил долги за коммуналку и перекрестился. С работы их тоже выгнали, достали всех и там.
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14.02.2022 14:03 Відповісти
Тем более. Я просто не слежу за ценами, но это было прогнозируемо: ископаемых ресурсов становится все меньше, добывать их все сложнее и дороже, население растет, потребление тоже - так с чего им становиться дешевле?
Ну я тоже переселенец. Так что не нужно всех под одну гребенку. В Киеве и без Донбасса ваты хватает.
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14.02.2022 14:21 Відповісти
Вчера сидел в кафэ. Пол кафэ беларусов. Обсуждали куда бежать дальше. Потому что вместе с рузким миром следом приедет и КГБ за ними
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14.02.2022 11:41 Відповісти
У него есть еще одна опция - пойти нах...
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14.02.2022 11:36 Відповісти
Запретите транзит самолётов через Украину всем авиакомпаниям на время учений в Черном море!
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14.02.2022 11:36 Відповісти
Я не уявляю, як вони повернуть нас у своє минуле. Це тільки шлях знищення цілої нації. Такий шлях успішно ще не пройшов жоден диктатор.
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14.02.2022 11:51 Відповісти
Клімкін такий же "діпломат" як Дрістайко. Може добрий вчитель математики ?
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14.02.2022 12:06 Відповісти
 
 