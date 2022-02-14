Для Путіна існує тільки дві можливі опції: розділити Україну або повністю повернути нас у сферу російського впливу, - Клімкін

Якщо є політична воля відмовитися від "Мінська", це можна зробити жорстко або елегантно, оскільки він ніколи не буде реалізований.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ заявив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

"Інший шлях – просто "петляти", як ми зараз і робимо. Тому що влада розуміє: якщо вона тут піде на поступки, її просто "знесуть". Пам’ятаєте, була ідея про створення Координаційної ради з окупаційними адміністраціями? Тоді суспільство піднялося буквально за декілька годин і обламало владу. Так само зробить і з будь-якою іншою подібною ідеєю. Оскільки українці прекрасно усвідомлюють: ставка тут не Донбас, а Україна – її існування та наші шанси. Причому не тільки стати членом НАТО або ЄС, а взагалі бути країною, як такою", - пояснив він.

За словами Клімкіна, Путін хоче, щоб Україна припинила бути "антиросією", як він написав у своїй статті, і стала "проросією".

"Ті, хто тлумачать "фінляндизацію", як "ЄС – так, НАТО – ні", нехай згадають 2013 рік, коли Путін нагнув Януковича і сказав: "Ніякої угоди про асоціацію!" Хоча вона і не містить прямої перспективи членства в Євросоюзі. Тому для Путіна існує тільки дві можливі опції: розділити Україну або повністю повернути нас у сферу російського впливу. Будь-які інші для нього принципово неприйнятні. Саме з цієї позиції потрібно розглядати Мінські або інші домовленості", - наголосив ексміністр закордонних справ.

Докладніше читайте в інтерв'ю з Павлом Клімкіним для Цензор.НЕТ тут.

Читайте: Форуми "Україна післязавтра" з розробки плану розвитку України відбудуться у регіонах – Данилюк, Клімкін, Рябошапка