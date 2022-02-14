"Путін піде на контакт із Зеленським, якщо побачить в цьому зиск. Інакше ні", - Клімкін

Українці обирають президента для того, щоб він за них боровся і захищав їх.

Про це заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, зустріч Зеленського та Путіна в Туреччині можлива виключно після погодження спільної стратегії з США та іншими ключовими союзниками.

"Ніяких переговорів без цього не може бути, оскільки це фундаментально послабить нашу позиці, і Путін нас "розведе". Він казав, що готовий обговорювати двосторонні відносини. З Донбасу хоче "вистрибнути", розказуючи, що він тут – миротворець, медіатор, але нікуди не подінеться. Він "впарюватиме" Зеленському свою історичну концепцію, говоритиме про поставки енергоносіїв, а тут дуже небезпечна зона для нас. Тобто розмова може бути. Але нам критично необхідно, щоб вона відбувалася, як я сказав, тільки на основі погодженої з нашими союзниками стратегії. Так ми створюємо собі сильну позицію. Інакше ми в слабкій", - пояснив ексглава МЗС.

За словами ексміністра, Путін хоче повністю впливати на Україну.

"Путін піде на контакт із Зеленським, якщо побачить в цьому зиск. Інакше ні. Це залежить від того, чи бачать у Кремлі цю владу, як можливого переговірника. Путін вирішуватиме, чи може він серйозно з нею спілкуватися. Поки, як ми бачимо, він цього уникає. Оскільки піднімає ставки у переговорах із американцями, прекрасно зрозуміло: він хоче говорити тільки через нашу "голову" і лише з Байденом. Там можуть ще бути Макрон та Шольц. Але більше ні з ким", - додав Клімкін.

Інтерв'ю з Павлом Клімкіним для Цензор.НЕТ читайте тут.

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