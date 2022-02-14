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Новини
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"Путін піде на контакт із Зеленським, якщо побачить в цьому зиск. Інакше ні", - Клімкін

Українці обирають президента для того, щоб він за них боровся і захищав їх.

Про це заявив ексміністр закордонних справ Павло Клімкін в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, зустріч Зеленського та Путіна в Туреччині можлива виключно після погодження спільної стратегії з США та іншими ключовими союзниками.

"Ніяких переговорів без цього не може бути, оскільки це фундаментально послабить нашу позиці, і Путін нас "розведе". Він казав, що готовий обговорювати двосторонні відносини. З Донбасу хоче "вистрибнути", розказуючи, що він тут – миротворець, медіатор, але нікуди не подінеться. Він "впарюватиме" Зеленському свою історичну концепцію, говоритиме про поставки енергоносіїв, а тут дуже небезпечна зона для нас. Тобто розмова може бути. Але нам критично необхідно, щоб вона відбувалася, як я сказав, тільки на основі погодженої з нашими союзниками стратегії. Так ми створюємо собі сильну позицію. Інакше ми в слабкій", - пояснив ексглава МЗС.

За словами ексміністра, Путін хоче повністю впливати на Україну.

"Путін піде на контакт із Зеленським, якщо побачить в цьому зиск. Інакше ні. Це залежить від того, чи бачать у Кремлі цю владу, як можливого переговірника. Путін вирішуватиме, чи може він серйозно з нею спілкуватися. Поки, як ми бачимо, він цього уникає. Оскільки піднімає ставки у переговорах із американцями, прекрасно зрозуміло: він хоче говорити тільки через нашу "голову" і лише з Байденом. Там можуть ще бути Макрон та Шольц. Але більше ні з ким", - додав Клімкін.

Інтерв'ю з Павлом Клімкіним для Цензор.НЕТ читайте тут.

Також читайте: Для Путіна існує тільки дві можливі опції: розділити Україну або повністю повернути нас у сферу російського впливу, - Клімкін

Автор: 

Зеленський Володимир (23705) путін володимир (23765) росія (64958) Клімкін Павло (1668)


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Топ коментарі
+6
Цезарь став салатом.
Наполеон тортом
А путін - хйлом.
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14.02.2022 12:23
+5
Климкин дает понять, что одного его стремно к Пукину пускать...облажается..
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14.02.2022 12:26
+4
Ну шо, Голобородько, с какой стороны принимать будешь?
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14.02.2022 12:22
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ага-ага))хуйло вже й сказало на який "контакт с красавицей" піде)
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14.02.2022 12:19 Відповісти
Ну шо, Голобородько, с какой стороны принимать будешь?
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14.02.2022 12:22 Відповісти
та ні цього імбіцила вибрали по приколу і для того щоб бізнес бені ж.ида процвітав і розростався
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14.02.2022 12:22 Відповісти
На всякий случай, намажьте бубочке пуп ядом. А вдруг?
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14.02.2022 12:23 Відповісти
Цезарь став салатом.
Наполеон тортом
А путін - хйлом.
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14.02.2022 12:23 Відповісти
а может не надо чтобы он шел на контакт? с маньяком не обязательно разговаривать. маньяка надо закрывать в клетку
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14.02.2022 12:24 Відповісти
Климкин дает понять, что одного его стремно к Пукину пускать...облажается..
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14.02.2022 12:26 Відповісти
Клімкін такий же агент ФСБ як Єрмак та Зеля. Що його слухати ? Краще іхав б до родичів в Москву.
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14.02.2022 12:27 Відповісти
Клімкін працює в ОП чи на Банковій?
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14.02.2022 14:03 Відповісти
https://external.fiev15-1.fna.fbcdn.net/safe_image.php?d=AQEbpIQPPOX0Yhx6&w=500&h=261&url=https%3A%2F%2Fprm.ua%2Fwp-content%2Fuploads%2F2022%2F02%2FNarcos_Kharkiv-1200x630.png&cfs=1&ext=jpg&_nc_oe=6f92e&_nc_sid=06c271&ccb=3-5&gt=1&_nc_hash=AQHs4LZ5i_NwMXJ- PRM.UA

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14.02.2022 12:29 Відповісти
ой как неожиданно...
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14.02.2022 13:04 Відповісти
В чем ЗЫСК Украины вообще идти на такие контакты? Все что обсуждают на етих *переговорах* ето только каким образом Украина капитулирует. Про деокупацию крыма и дамбаса вообще никто не заикается. Так не послать все ети переговоры ради которых уже погибло столько людей нах.
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14.02.2022 12:30 Відповісти
Да нидай Бог...
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14.02.2022 12:32 Відповісти
Какой уважающий себя человек пойдет на контакт с уродом сказавшим явно в твою сторону = нравится не нравиться терпи красавица. А если пуйло сказало это в сторону Украины, а ти президент тогда за такое нужно глотку перегрызть. И никаких личных контактов.
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14.02.2022 12:44 Відповісти
Дипломаты, работайте. Мы - приманка в большой игре. И мы пострадает больше всех. Напоминайте Путину - не милосердие, это 20 мытарство, как он его пройдёт.
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14.02.2022 12:49 Відповісти
у Климкина проснулась расийская кровь, чё ли, или мне показалось
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14.02.2022 12:56 Відповісти
Показалось.Тут він все правильно сказав
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14.02.2022 13:41 Відповісти
Шановний, такої крові немає. Ти зплутав з лайном.
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14.02.2022 14:01 Відповісти
контакт-соітіє з бубочкой буде глибоким, з пронікновєнієм?
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14.02.2022 13:03 Відповісти
А зиск буде, коли Україна буде в НАТО. ...йло доведеться розмовляти й зустрічатись ще з однією натівською країною.
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14.02.2022 13:59 Відповісти
 
 