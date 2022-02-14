"Це наша справа з Путіним": Лукашенко про терміни виведення військ РФ з Білорусі

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, анонсував зустріч із російським лідером Володимиром Путіним найближчим часом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Lenta.ru.

"Сьогодні гвалтом кричать: "Коли виведете (російські) війська (з Білорусі. - Ред.)?". Слухайте, це наша справа з Путіним. Ми найближчим часом зустрінемось і ухвалимо рішення, коли, в які терміни, за яким графіком виводити звідси Збройні сили Російської Федерації. Це наша справа", - заявив Лукашенко.

Нагадаємо, наразі в Білорусі відбуваються спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість-2022".

29 грудня 2021 року у Санкт-Петербурзі відбулися переговори Путіна та Лукашенка під час неформального саміту Співдружності Незалежних Держав (СНД). У ньому брали участь лідери Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменії та Узбекистану.

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