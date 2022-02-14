"Це наша справа з Путіним": Лукашенко про терміни виведення військ РФ з Білорусі
Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, анонсував зустріч із російським лідером Володимиром Путіним найближчим часом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Lenta.ru.
"Сьогодні гвалтом кричать: "Коли виведете (російські) війська (з Білорусі. - Ред.)?". Слухайте, це наша справа з Путіним. Ми найближчим часом зустрінемось і ухвалимо рішення, коли, в які терміни, за яким графіком виводити звідси Збройні сили Російської Федерації. Це наша справа", - заявив Лукашенко.
Нагадаємо, наразі в Білорусі відбуваються спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість-2022".
29 грудня 2021 року у Санкт-Петербурзі відбулися переговори Путіна та Лукашенка під час неформального саміту Співдружності Незалежних Держав (СНД). У ньому брали участь лідери Азербайджану, Вірменії, Білорусії, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменії та Узбекистану.
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Встреча состоится сегодня, 14 февраля, сообщает твиттер-аккаунт польского председательства.
9 февраля три балтийские страны в рамках Венского документа попросили Беларусь объяснить необычную военную деятельность. 11 февраля Беларусь ответила на запрос, но Латвия, Литва и Эстония посчитали его неудовлетворительным.
В запросе три страны просили Беларусь дать объяснения по поводу необычного и незапланированного размещения войск на учениях на территории Беларуси, количества войск, участвующих в учениях, использования военной техники и запланированного возвращения войск в места постоянной дислокации. В ответе Минска не содержалось детальной информации о масштабе учений, систем вооружений и количестве, войск, техники и вооружения, участвующих в учениях, а также о плане возвращения российских войск в место постоянной дислокации после учений, https://kam.lt/lt/naujienos_874/aktualijos_875/*********************************************************************************************************************.html сообщает Минобороны Литвы.
раньше было исключительно твое право, а сейчас... тю-тю
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Ну один-то уж точно сидел...
https://gazetaby.com/post/pervoe-vosstanie-v-gulage/121993/ Как беларус возглавил первое восстание в ГУЛАГе
так чего же у вас там так пылает?!
-И що куме?
-Та рожи кислые були у сябров,як у шотландцев,коли им английские рыцари,зачитывали королевский Указ о Правиле первой ночи
или сам такой наивный или всех идиотами считает