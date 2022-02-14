Терміново очікуємо на ознаки деескалації з Москви. Подальша військова агресія матиме дуже серйозні наслідки для РФ, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед візитом в Україну в понеділок заявив, що очікує на ознаки деескалації з Москви і що розширення військової агресії матиме дуже серйозні наслідки для РФ

Про це він написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми терміново очікуємо на ознаки деескалації з Москви. Подальша військова агресія матиме дуже серйозні наслідки для Росії. У цьому я абсолютно згоден з нашими союзниками. Ми спостерігаємо дуже і дуже серйозну загрозу миру в Європі", -

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Von Moskau erwarten wir dringend Zeichen der Deeskalation. Eine weitere militärische Aggression hätte sehr schwerwiegende Konsequenzen für Russland. Darin bin ich mir mit unseren Verbündeten absolut einig. Wir erleben eine sehr, sehr ernste Bedrohung des Friedens in Europa. (2/2) — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 14, 2022

Він зазначив, що у понеділок у Києві та у вівторок у Москві продовжить переговори щодо все ще дуже серйозної ситуації на українському кордоні.

"У Києві для мене важливо висловити нашу незмінну солідарність та підтримку Україні", - наголосив Шольц.