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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Терміново очікуємо на ознаки деескалації з Москви. Подальша військова агресія матиме дуже серйозні наслідки для РФ, - Шольц

Терміново очікуємо на ознаки деескалації з Москви. Подальша військова агресія матиме дуже серйозні наслідки для РФ, - Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц перед візитом в Україну в понеділок заявив, що очікує на ознаки деескалації з Москви і що розширення військової агресії матиме дуже серйозні наслідки для РФ

Про це він написав у своєму твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми терміново очікуємо на ознаки деескалації з Москви. Подальша військова агресія матиме дуже серйозні наслідки для Росії. У цьому я абсолютно згоден з нашими союзниками. Ми спостерігаємо дуже і дуже серйозну загрозу миру в Європі", - 

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Von Moskau erwarten wir dringend Zeichen der Deeskalation. Eine weitere militärische Aggression hätte sehr schwerwiegende Konsequenzen für Russland. Darin bin ich mir mit unseren Verbündeten absolut einig. Wir erleben eine sehr, sehr ernste Bedrohung des Friedens in Europa. (2/2)

— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 14, 2022

Він зазначив, що у понеділок у Києві та у вівторок у Москві продовжить переговори щодо все ще дуже серйозної ситуації на українському кордоні.

"У Києві для мене важливо висловити нашу незмінну солідарність та підтримку Україні", - наголосив Шольц.

Німеччина (7326) росія (64958) Шольц Олаф (1135)


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Топ коментарі
+24
Маріуполь сьогодні. Доречі, поважна жінка, російськомовна. Вона, як і вся Україна, хоче бути вільною.
Москвини, йдіть додому..
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14.02.2022 11:52
+9
Интересно,потребует Шольц у Путина вернуть Кёнигсберг?Это же исконно немецкая территория?
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14.02.2022 11:47
+8
Ага, ну да, термінові "почекуни".... ви вже заблокували допомогу озброєнням для України та продажем товарів подвійного призначення москалям... тьху на вас продажні та брехливі підстилки хуʼла
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14.02.2022 11:47
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Ой, як страшна
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14.02.2022 11:46 Відповісти
А не надо страшно! Надо умно! Но у вашей нароссии не получается.
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14.02.2022 12:34 Відповісти
Интересно,потребует Шольц у Путина вернуть Кёнигсберг?Это же исконно немецкая территория?
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14.02.2022 11:47 Відповісти
у немцев кишка тонка, - поляки вернут себе Крулевец, теперешний Калининград.
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14.02.2022 11:58 Відповісти
Калининград також мав назву Königsberg.
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14.02.2022 13:43 Відповісти
Нинішній голова СДПН Шольц поїде в москву на зустріч із своїм попередником - головою СДПН (в минулому) - Шрьодером.... що за своїм змістом взаємин - рівнозначне з зустріччю з путіним
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14.02.2022 13:13 Відповісти
Нажаль, німці вже давно погодилися: "За рішенням Потсдамської конференції північна частина німецької провінції Східна Пруссія разом зі своєю столицею - Кенігсбергом - підлягала передачі радянському союзові. Пізніше при підписанні договорів про кордони Кенігсберзька область була визнана володінням радянського союзу."
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14.02.2022 13:39 Відповісти
В отношениях с Россией можно нарушать любые договора.Тем более это договор с СССР,которого нет.
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14.02.2022 13:59 Відповісти
Ага, ну да, термінові "почекуни".... ви вже заблокували допомогу озброєнням для України та продажем товарів подвійного призначення москалям... тьху на вас продажні та брехливі підстилки хуʼла
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14.02.2022 11:47 Відповісти
угу - теперь Шольц перед х#йлом будет 1 раз "КУ" делать вместо двух? и цак надевать не хочет...
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14.02.2022 11:51 Відповісти
Шо вы фрицы своих братишек-рашистов пугаете? Вы уже давно свою совесть продали за Северный поток-2
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14.02.2022 11:52 Відповісти
Вони її продали ще задовго до СП-2.
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14.02.2022 12:10 Відповісти
После второй мировой, когда дедами было изнасиловано более двух миллионов немок, генофонд у них уже не арийский. Как и менталитет. Потому такое поведение.
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14.02.2022 12:36 Відповісти
Маріуполь сьогодні. Доречі, поважна жінка, російськомовна. Вона, як і вся Україна, хоче бути вільною.
Москвини, йдіть додому..
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14.02.2022 11:52 Відповісти
...из кустов обозвал вовку, сволочью))
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14.02.2022 11:58 Відповісти
От немцев лучший способ продемонстрировать желание деескалации ситуации в Украине - закрыть навсегда проект сп-2
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14.02.2022 11:59 Відповісти
И что вы им сделаете?? "дуже серйозні наслідки для Росії" КАИКЕ КОНКРЕТНО?? Выразите "глубокую озабоченность", или пальцем пригрозите?? В уже так то точно лет 5-6 на все что способны это только языком чесать.. А на вас ложат с высокой колокольни, и свою херню гнут, а вы там говорите, "нам приятно"!!!
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14.02.2022 12:01 Відповісти
"У разі єскалації" ми НЕГАЙНО збільшимо продаж продукції подвійного призначення"! А сам думає - де ви бл...ь, хохли, взялися на голову чесних й некорумпованих німців?
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14.02.2022 12:01 Відповісти
Шольц уже успел поцеловаться с другом Шрёдером?
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14.02.2022 12:03 Відповісти
Даже Шольц в Киеве. А где же депутаты ВРУ? 14 февраля на дворе...
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14.02.2022 12:04 Відповісти
Деескалація по їхньому,це роззброення України шляхом блокування поставок зброї!
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14.02.2022 12:05 Відповісти
Який рішучий тон. А приїде до московії і буде блеяти як і його попередник Мікрошка.
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14.02.2022 12:07 Відповісти
Да! Дуже серйозні наслідки без відключення від SWIFTа!...
Приємно, що дуже дійсно серйозні наслідки вже зараз настають для Німеччини!...
А це втрата авторитету та з ним і лідерства в ЄС!
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14.02.2022 12:15 Відповісти
Ух, какой Железный Бундес-Херр Олаф решительный (!!!) - аж кулачком грозит да "козью морду" корчит.
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14.02.2022 12:29 Відповісти
Как же мельчают политики! И никакого намека на интеллигентную порядочность.
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14.02.2022 12:47 Відповісти
Забавно это читается 2 месяца спустя.
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18.04.2022 00:17 Відповісти
 
 