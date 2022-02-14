"Голос" ініціює звернення до парламентів США та Великої Британії з проханням надати допомогу для захисту кордонів з повітря, - нардеп Рудик
Фракція "Голос" зареєструвала постанову про звернення до американського і британського парламентів з проханням надати Україні додаткові засоби захисту кордонів з повітря.
Про це повідомила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик, передає Цензор.НЕТ.
"Ми зареєстрували постанову про звернення до парламентів США та Великої Британії щодо надання Україні додаткових засобів захисту наших кордонів з повітря у випадку російської атаки. Ми розуміємо, що зараз отримати такі гарантії буде складно, але ми повинні ініціювати цей процес. Ми не бачимо зараз з боку влади системної міжнародної роботи, яка би принесла результат у вигляді гарантій від країн, які нам зараз допомагають", — розповіла народна депутатка.
За словами Кіри Рудик, порядок денний Верховної Ради на поточний тиждень не містить законопроєктів, необхідних для посилення обороноздатності держави.
"Порядок денний включає в себе все, що завгодно, крім конкретних кроків, необхідних для посилення міжнародної співпраці і обороноздатності. "Голос" як опозиція вимагає не гаяти часу і завтра виносити оборонні законопроєкти. Йдеться про перерозподіл бюджету (додаткові гроші на зарплати військовим), законопроєкт про 9 млрд грн, які потрібно направити на модернізацію озброєння. Армія готується постійно, міжнародні партнери без вихідних надсилають нам допомогу. Я не розумію, чому влада відкладає такі важливі кроки на потім", — наголосила представниця опозиції.
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именно в этом плане оно и есть фуфло!
а учитывая то что ляпнул в Лондоне Прихуйко,то предложение вообще ни в 3,14зду!
Одна лидерка в США рожает.
Роликів що закликатимуть громадян інших країн ніколи не вестись на слова худоби - що говорить їм відмовитись від атомної зброї, бо відмова від зброї буде початком їх кінця і швидким перетворення в рабів під окупацією. Закликати ніколи не вірити росії, бо росіяни завжди брешуть, не вірити сша, бо вони трусливі голуби і чуть що виведуть навіть своїх громадян лиш би не прийшлось не те що виконувати зобов'язання, а навіть відповідати за своїх громадян, та не вірити решті, а озброюватись і накопичувати чим побільше атомної зброї.