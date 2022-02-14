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"Голос" ініціює звернення до парламентів США та Великої Британії з проханням надати допомогу для захисту кордонів з повітря, - нардеп Рудик

Фракція "Голос" зареєструвала постанову про звернення до американського і британського парламентів з проханням надати Україні додаткові засоби захисту кордонів з повітря.

Про це повідомила лідерка партії "Голос" Кіра Рудик, передає Цензор.НЕТ.

"Ми зареєстрували постанову про звернення до парламентів США та Великої Британії щодо надання Україні додаткових засобів захисту наших кордонів з повітря у випадку російської атаки. Ми розуміємо, що зараз отримати такі гарантії буде складно, але ми повинні ініціювати цей процес. Ми не бачимо зараз з боку влади системної міжнародної роботи, яка би принесла результат у вигляді гарантій від країн, які нам зараз допомагають", — розповіла народна депутатка.

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За словами Кіри Рудик, порядок денний Верховної Ради на поточний тиждень не містить законопроєктів, необхідних для посилення обороноздатності держави.

"Порядок денний включає в себе все, що завгодно, крім конкретних кроків, необхідних для посилення міжнародної співпраці і обороноздатності. "Голос" як опозиція вимагає не гаяти часу і завтра виносити оборонні законопроєкти. Йдеться про перерозподіл бюджету (додаткові гроші на зарплати військовим), законопроєкт про 9 млрд грн, які потрібно направити на модернізацію озброєння. Армія готується постійно, міжнародні партнери без вихідних надсилають нам допомогу. Я не розумію, чому влада відкладає такі важливі кроки на потім", — наголосила представниця опозиції.

Автор: 

Велика Британія (5553) ВР (14943) зброя (7438) США (22568) Голос партія (512) Рудик Кіра (104)


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Топ коментарі
+23
Это уже толковое предложение...
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14.02.2022 11:44
+13
Треба відкликати із Лондона Дристайко.
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14.02.2022 11:45
+7
ОТ в них пізнє запалення....хоча думаю що військові вже про таке домовились...зараз просто треба юридично закріпити і ху...ло може спати спокійно в нього ресурсу не вистачить провести наземну операцію ... знищувати будемо всіх московитів і зрадників під корінь
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14.02.2022 11:49
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Это уже толковое предложение...
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14.02.2022 11:44 Відповісти
фуфло это а не предложение.
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14.02.2022 12:14 Відповісти
Это официальное предложение, которое можно уже официально обсуждать и т.д...
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14.02.2022 12:16 Відповісти
ну да ? ты точно юрий первый или владимир второй
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14.02.2022 12:27 Відповісти
это предложение опоздало минимум на три месяца,и напоминает сейчас ситуацию,когда некто сел срать,а потом начал искать бумажку!
именно в этом плане оно и есть фуфло!
а учитывая то что ляпнул в Лондоне Прихуйко,то предложение вообще ни в 3,14зду!
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14.02.2022 12:35 Відповісти
100% Це саме головне, що треба було зробити і уже давно: прикрити Україну з повітря (ППО і ПРО).
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14.02.2022 12:22 Відповісти
Всі 20 депітатів, чи реєстрували двічі по половинці.
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14.02.2022 11:44 Відповісти
Все 10+10 лидеров.
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14.02.2022 11:47 Відповісти
Не... 10+9....
Одна лидерка в США рожает.
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14.02.2022 11:48 Відповісти
Якк багата на таланти держава Україна. Відразу 19 лідерів не рахуючи рожєніць.
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14.02.2022 11:53 Відповісти
Треба відкликати із Лондона Дристайко.
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14.02.2022 11:45 Відповісти
Пристайко ганьбить Україну ! Іуда !
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14.02.2022 11:48 Відповісти
ОТ в них пізнє запалення....хоча думаю що військові вже про таке домовились...зараз просто треба юридично закріпити і ху...ло може спати спокійно в нього ресурсу не вистачить провести наземну операцію ... знищувати будемо всіх московитів і зрадників під корінь
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14.02.2022 11:49 Відповісти
Я даже догадываюсь что первым делом спросит Лондон. Чтобы реально озаботить Европу о предоставлении нам ПВО нам нужно показательно строить оборону вокруг наших АЕС и показывать всему миру чтобы немного серанули.
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14.02.2022 11:49 Відповісти
Допомогають тому,хто сам із шкури вилазить,ми смартфони ********,а вони нам системи ПРО?
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14.02.2022 11:53 Відповісти
Правильное предложение. Лучше позже, чем никогда. Лишь бы не поздно...
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14.02.2022 11:54 Відповісти
В случае прямого вторжения, нужно закрьівать воздушное пространство авиацией НАТО.
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14.02.2022 11:54 Відповісти
а нато про це знає?)))
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14.02.2022 11:56 Відповісти
4 АЕС с реакторами, пускай думают.
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14.02.2022 12:14 Відповісти
Авиацией США, Великобиритании. У стан Балтии авиации вообще практически нет, у поляков такая же как у нас примерно.
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14.02.2022 12:15 Відповісти
Клоуни і жопоблок за таку заяву не проголосують, чи проголосує жюлька велике питання. А голосів "ЄС" і половини фракції "Голосу" критично мало для прийняття заяви.
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14.02.2022 11:54 Відповісти
Треба нагадати усім про Будапештський меморандум та те що Україна відмовилась від атомної зброї. Зробити флешмоб на десятки тисяч відеороликів від простих українців.

Роликів що закликатимуть громадян інших країн ніколи не вестись на слова худоби - що говорить їм відмовитись від атомної зброї, бо відмова від зброї буде початком їх кінця і швидким перетворення в рабів під окупацією. Закликати ніколи не вірити росії, бо росіяни завжди брешуть, не вірити сша, бо вони трусливі голуби і чуть що виведуть навіть своїх громадян лиш би не прийшлось не те що виконувати зобов'язання, а навіть відповідати за своїх громадян, та не вірити решті, а озброюватись і накопичувати чим побільше атомної зброї.
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14.02.2022 11:56 Відповісти
Нагадайте їм про Будапештський меморандум.
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14.02.2022 11:57 Відповісти
Ага, вони й не згадають- давно ним сраку підтерли,хіба всі папірці запам'ятаєш?
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14.02.2022 12:07 Відповісти
А я розумію чому влада не приймає ніяких кроків.... бо зрадники й хапуги брехнею пролізли у владу. Янєлох повний 0 й зрадник як й більшість його оточення.
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14.02.2022 12:05 Відповісти
Слуги за чужие предложения не голосуют
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14.02.2022 12:07 Відповісти
Tut eto nuzno,no jesli polucit Patriot ,tak nuzen i personal dlia nego amerikansi.Mozno ecio MRLS paprosit tam raznyje ix jest legko ix voruzit i persing raketami,to jest uze udar mozno nanosit po moskve jesli sto
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14.02.2022 12:11 Відповісти
таке враження,що ні в "голосі",ні в "СН",вже нема не тільки розуму,а й навіть відчуття страху за майбутнє. не сьогодні-завтра почнуться бойові дії,а вони лише за свій рейтинг думають...
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14.02.2022 12:13 Відповісти
Ви - помилка народу, як і 73
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14.02.2022 12:13 Відповісти
73 - це помилка їх батьків.
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14.02.2022 12:16 Відповісти
Припиніть це блюзнірство!!! Де ви всі були ці роки?! Проїдали наші життя, здоров'я, наші податки. А тепер "допоможіть?!!!". Та ні. Ми спочатку зупинимо х_ло, а потім вже по-справжньому, зупинимо й вас усіх.
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14.02.2022 12:15 Відповісти
Такое предложение равносильно удару по яйцам байдена
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14.02.2022 12:17 Відповісти
Власти Украины совершили не-сколько ошибок, подорвав доверие на поставку более серьёзного оружия и информации. Этот вопрос ( а вернее комплекс мер) надо было прорабатывать не в последние часты ( не дай Бог)
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14.02.2022 13:50 Відповісти
 
 